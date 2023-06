Pronostici Mercato Basket NBA 2023. La stagione si è appena conclusa con la prima storica vittoria dei Denver Nuggets di un super Nikola Jokic, ma la pallacanestro non dorme mai, e nemmeno le scommesse. Vediamo le quote dei bookmakers americani sui nomi più importanti che potrebbero cambiare squadra.

Pronostici Mercato Basket NBA 2023: Chris Paul e DeAndre Ayton

Iniziamo col dire che le quote disponibili per il mercato di Basket NBA sono americane, in Italia non è possibile fare questa tipologia di scommesse, ma ne parliamo comunque, perché possono dare spunti interessanti anche per muoversi con anticipo sulle quote antepost stagionali delle squadre che, ovviamente, in caso di grandi colpi (o viceversa grandi cessioni) andrebbero a cambiare. Le quote sono: SE giocatore X lascerà squadra Y, dove andrà a giocare?

Partiamo con un veterano, Chris Paul, tagliato dai Suns. I book scommettono su CP3 ai Lakers, con i Mavericks più defilati assieme ai Celtics per cui l’arrivo di un giocatore come Paul darebbe esperienza ma anche qualità in un ruolo in cui forse ancora manca qualcosa per l’agognato anello a Boston.

CHRIS PAUL

Lakers @3.75

Mavs @5.00

Celtics @6.00

Clippers @6.75

Heat @7.00

Rimaniamo in Arizona dove si parla anche di DeAndre Ayton. Nel caso il lungo lasciasse i Suns la sua meta più probabile è Dallas, con Chicago a seguire a stretto giro.

DEANDRE AYTON

Mavs @4.00

Bulls @5.00

Hawks @6.00

Hornets @7.00

Magic @7.00

Pronostici Mercato Basket NBA 2023: Trae Young e Fred Van Vleet

La stella degli Atlanta Hawks, Trae Young, potrebbe lasciare la Georgia. Anche qui i Lakers fanno la parte del leone, con Bull ed Heat molto staccati.

TRAE YOUNG

Lakers @2.25

Bulls @6.00

Heat @6.50

Clippers @7.00

Mavs @8.00

Rimanendo a Est, anche i Toronto Raptors potrebbero perdere un giocatore importante. Dove giocherà Fred VanVleet se dovesse lasciare il Canada? In caso di addio ai Raptors le quote puntano sui Suns che potrebbero ripartire da lui per il dopo CP3 di cui abbiamo parlato anche prima. Pure qui ci sono i Chicago Bulls tra le squadre principali e interessate.

FRED VANVLEET

Suns @4.00

Bulls @5.00

76ers @6.00

Rockets @8.00

Magic @9.00

Spurs @9.00

Heat @10.00

Trail Blazers @10.00

Pronostici Mercato Basket NBA 2023: Kyrie Irving e Russell Westbrook

L’esperienza di Kyrie Irving a Dallas è già finita? Forse no, ma i bookmakers americani si sbizzarriscono con le lavagne delle scommesse su dove potrebbe andare nel caso di addio ai Mavs. Sempre i Lakers @2.00 davanti a tutti, dove tornerebbe a fare coppia con LeBron, in una trade al contrario di quella vociferata qualche settimana fa, quando trapelò il rumors di un Irving impegnato a convincere James ad andare a Dallas.

KYRIE IRVING

Lakers @2.00

Heat @4.00

Hawks @5.00

Clippers @5.00

Suns @6.00

Grizzlies @10.00

Thunder @12.00

76ers @12.00

Bulls @14.00

Raptors @14.00

Wizards @14.00

Spurs @18.00

Approposito di ex Lakers, Russell Westbrook sembra sempre con le valigie in mano. Nel caso partisse da LA (sponda Clippers adesso) potrebbe approdare al Madison Square Garden, alla corte dei Knicks. In lavagna anche Washington, e nelle ultime ore sui Wizards si sono ravvivati i rumors su un possibile addio della propria stella, Bradley Beal, di cui potremmo parlare in una prossima rubrica sul mercato NBA che continueremo a seguire.

RUSSELL WESTBROOK

Knicks @2.00

Bulls @3.00

Spurs @4.00

Heat @6.50

Wizards @8.00

Pronostici Mercato Basket NBA 2023: Damian Lillard

Il nome più importante è quello di Damian Lillard, che ciclicamente torna a far parlare di sé per un possibile addio a Portland. Nel caso che Dame Time lasciasse l’Oregon, la meta più probabile è Miami, ma ci sono anche Nets e Knicks molto vicini, oltre ai Celtics, insomma, vento da Est per Lillard, con gli Spurs molto più indietro in lavagna, ma alla ricerca di giocatori importanti ed esperti da affiancare ad un roster molto giovane, per far crescere stelle come Victor Wembanyama.

DAMIAN LILLARD

Heat @3.00

Knicks @4.00

Nets @4.00

Celtics @5.00

Spurs @10.00

