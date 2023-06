Pronostici Draft NBA 2023. Nella notte tra giovedì e venerdì andrà in scena il Draft NBA 2023 dal Barclays Center. Sarà il draft di Victor Wembanyama, su questo non ci sono dubbi, ma dietro c’è spazio per qualche scommessa, con i grandi nomi del mercato che si intrecciano con possibili scambi di scelte alte.

Pronostici Draft NBA 2023: Mock Draft top-10

1 – SPURS: VICTOR WEMBANYAMA

Lungo | 2004 | Metropolitans Parigi (FRA) | 224 Cm, 94 Kg

Giocatore unico dalla Francia coi Metropolitans 92 dove ha già vinto ogni premio individuale, perdendo solo la finale col Monaco. Per molti si tratta del miglior prospetto dai tempi di LeBron James. Quota nominale @1.01 perchè gli Spurs lo scelgano alla #1, non c’è possibilità di sorpresa quest’anno.

2 – HORNETS: BRANDON MILLER

Ala | 2002 | Alabama | 204 Cm, 90 Kg

Se alla #1 le cose sono certe, alla #2 i giochi invece sono aperti in un sali e scendo da montagne russe. Brandon Miller è passato in una sola notte da sfavorito @2.70 per essere la scelta #2, a netto favorito @1.45 (e nelle ultime ore ha avuto un ulteriore calo e ora si trova appena @1.20).

3 – BLAZERS: SCOOT HENDERSON

Playmaker | 2004 | Ignite G-League | 188 Cm, 87 Kg

E’ qui che il mercato si intreccia col draft visto che i Blazers hanno la 3° scelta ma sono anche i favoriti per l’arrivo di Zion Williamson che sembra essere in procinto di lasciare New Orleans. I Pelicans avrebbero individuato proprio in Henderson il giocatore del futuro, con Portland che potrebbe cedere la scelta per arrivare a Zion (mentre in uscita per i Blazers ci sarebbe Damian Lillard attratto dalle sirene dei Miami Heat).

4 – ROCKETS: AMEN THOMPSON

Playmaker | 2003 | City Reaper (Overtime Elite) | 197 Cm, 97 Kg

Amen è quello con più potenziale tra i gemelli Thompson, e andrebbe ad aggiungere ulteriore qualità, ma ancora grezza, ad un gruppo molto interessante di giovani a Houston.

5 – PISTONS: CAM WITHMORE

Ala | 2004 | Villanova | 197 Cm, 107 Kg

Molto limitato dai problemi fisici nell’unico anno a Villanova per Whitmore che è comunque un giocatore dalla grande fisicità e atletismo che farebbe comodo a tanti, ad iniziare dai Pistons.

6 – MAGIC: AUSAR THOMPSON

Guardia | 2003 | City Reaper (Overtime Elite) | 194 Cm, 99 Kg

Se Amen ha più talento, l’altro gemello Thompson, Ausar è più pronto per la lega. E’ già un ottimo difensore, ha tiro da fuori e dalla media distanza, oltre ad una buona rapidità e un atletismo che gli permettono di essere utile su entrambi i lati del campo.

7 – PACERS: JARACE WALKER

Ala | 2003 | Houston | 199 Cm, 115 Kg

Molti lo danno alla #5 ma non si sanno le vere intenzioni di Detroit su questo giocatore che potrebbe slittare alla #7 ai Pacers che andrebbero comunque a completare un bel trio giovane e di prospettiva futura con Haliburton e Mathurin.

8 – WIZARDS: ANTHONY BLACK

Playmaker | 2004 | Arkansas | 197 Cm, 95 Kg

Play di quasi 2 metri, prodotto di Arkansas per Washington che potrebbe concentrarsi su questo buon prospetto, a pochi giorni dalla cessione di Bradley Beal ai Suns e nella notte è arrivata un altra bomba nella capitale, Kristaps Porzingis saluta e va a Boston. Ai Wizards arriva Gallinari che dovrebbe essere tagliato (come Morris) e a Washington al momento è “parcheggiato” anche Chris Paul che però a sua volta dovrebbe lasciare la capitale.

9 – JAZZ: BILAL COULIBALY

Ala | 2004 | Metropolitans Parigi (FRA) | 199 Cm, 105 Kg

Potrebbe essere un azzardo metterlo in top-10, ma i Jazz sono andati a vederlo un paio di volte in Francia e potrebbero decidere di sceglierlo alla #9. Parliamo della giovane spalla di Wembanyama ai Metropolitans.

10 – MAVERICKS: TAYLOR HENDRICKS

Ala | 2003 | Central Florida | 202 Cm, 97 Kg

Lungo moderno che potrà avere un impatto sulla difesa, ma anche in attacco col tiro da fuori, oltre che al ferro, ed è proprio quello che dovrebbero cercare i Mavs da affiancare a Luka Doncic e a Kyrie Irving, se rimarrà in Texas.

Pronostici Draft NBA 2023: Mock Draft scelte 11-20

11 – MAGIC (DAI BULLS): GRADEY DICK

Guardia | 2003 | Kansas | 197 Cm, 92 Kg

12 – THUNDER: DERECK LIVELY II

Lungo | 2004 | Duke | 217 Cm, 97 Kg

13 – RAPTORS: KOBE BUFKIN

Guardia | 2003 | Michigan | 192 Cm, 84 Kg

14 – PELICANS: JALEN HOOD-SCHIFINO

Guardia | 2003 | Indiana | 197 Cm, 98 Kg

15 – HAWKS: CASON WALLACE

Playmaker | 2003 | Kentucky | 192 Cm, 96 Kg

16 – JAZZ (DAI TWOLVES): KEYONTE GEORGE

Guardia | 2003 | Baylor | 192 Cm, 83 Kg

17 – LAKERS: JORDAN HAWKINS

Guardia | 2002 | Connecticut | 192 Cm, 93 Kg

18 – HEAT: LEONARD MILLER

Ala | 2003 | Ignite G-League | 207 Cm, 95 Kg

19 – WARRIORS: NICK SMITH JR.

Guardia | 2004 | Arkansas

20 – ROCKETS (DAI CLIPPERS): OLIVIER-MAXENCE PROSPER

Ala | 2002 | Marquette | 202 Cm, 105 Kg

Pronostici Draft NBA 2023: Mock Draft scelte 21-30

21 – NETS (DAI SUNS): JAIME JACQUEZ JR.

Ala | 2001 | UCLA | 197 Cm, 103 Kg

22 – NETS: DARIQ WHITEHEAD

Guardia | 2004 | Duke | 197 Cm, 93 Kg

23 – BLAZERS (DAI KNICKS): NOAH CLOWNEY

Ala | 2004 | Alabama | 207 Cm, 95 Kg

24 – KINGS: KRIS MURRAY

Ala | 2000 | Iowa | 199 Cm, 96 Kg

25 – GRIZZLIES: JETT HOWARD

Ala | 2003 | Michigan | 202 Cm, 98 Kg

26 – PACERS (DAI CAVS): MARCUS SASSER

Guardia | Houston | 6’2″ / 195 LBS

27 – HORNETS (DAI NUGGETS): MAXWELL LEWIS

Ala | 2002 | Pepperdine | 197 Cm, 92 Kg

28 – JAZZ (DAI 76ERS): JALEN WILSON

Ala | Kansas | 6’8″ / 230 LBS

29 – PACERS (DAI CELTICS): BRICE SENSABAUGH

Ala | 2003 | Ohio State | 197 Cm, 107 Kg

30 – CLIPPERS (DAI BUCKS): BRANDIN PODZIEMSKI

Guardia | 2003 | Santa Clara | 194 Cm, 92 Kg

Consigli per le scommesse

Come avete visto abbiamo messo in top-10 Bilal Coulibaly, possibile arrivo nello Utah per la spalla di Wembanyama, e lo giochiamo nel testa a testa alla pari con Gradey Dick che quasi tutti i mock draft danno ai Magic alla #11. Qualcuno ha azzardato che il prodotto di Kansas possa andare anche la #10 a Dallas, ma proprio i Mavericks sono un altro spot in cui potrebbe finire lo stesso Coulibaly, magari da utilizzare come merce di scambio da parte di Dallas, per un giocatore che avrebbe molti interessi. Il rischio è che il francese non vada ne alla #9, ne alla #10, a quel punto potrebbe slittare alla #12 ad OKC, finendo dietro a Dick, ma ci sono più chance di vederlo scelto prima. La stessa Bet365 sulle scelte dalla #8 alla #10 mette sempre davanti Coulibaly a Dick in quota.

1° GIOCATORE SCELTO DICK v COULIBALY: COULIBALY @1.90

Alla #5 per Detroit si fanno sempre più insistenti le voci su Cam Whitmore, con Jerace Walker che potrebbe scendere alla #7 a Indiana, dove ora è favorito dalle quote. Per i Pistons un giocatore come Whitmore, anche pericoloso al tiro e per allargare gli spazi, servirebbe più di Walker che sarebbe una copia di giocatori già a roster per i Pistons.

5° SCELTA: CAM WHITMORE @4.25

In tutti i mock draft che ho visto c’è una forchetta impressionante per Leonard Miller che ho visto dare addirittura dalla #12 e fino alla #27. Un range molto ampio ma ci sono due pick che potrebbero fermare la sua corsa prima della #23, ovvero Miami addirittura alla #18, e anche Houston alla #20.

LEONARD MILLER UNDER 22,5 POSIZIONE NEL DRAFT @1.60

