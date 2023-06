Victor Wembanyama ROY 2023-24. La notte del Draft NBA è andata in archivio, non senza colpi di scena. Tra queste sorprese non c’è la scelta numero 1 dei San Antonio Spurs che è ricaduta ovviamente su Victor Wembanyama, favorito per il Rookie of the Year del prossimo anno. Vediamo tutte le scelte del draft ma anche tutte le quote e le linee sulle prestazioni stagionali del fenomeno francese.

Tutte le scelte al NBA Draft 2023

Come da copione la scelta 1 degli Spurs va su Victor Wembanyama. Dietro la scelta della #2 alla fine si risolve con Brandon Miller che conferma l’ultimo cambio di quote, con Scoot Henderson a Portland alla #3. Questo draft ha avuto due volti, da una parte la certezza della prima scelta degli Spurs su Wembanyama, tanto che qualcuno ha puntato 400K per vincere 2.000 dollari!

Dall’altra la grande incertezza sulla 2° scelta degli Hornets, con una serie di cambiamenti di quote davvero incredibili tra Brandon Miller e Scoot Henderson. Dopo arrivano i gemelli Thompson andati alla #4 e alla #5 (primi fratelli scelti nella top-5 dello stesso draft), l’altra storia di questo draft. Come atteso Amen va prima di Ausar.

Avrei scelto Gradey Dick alla #1 solo per l’outfit….ma noi gli avevamo giocato contro andando su Bilal Coulibaly che a sorpresa viene chiamato addirittura alla #7 scombinando tanti piani e mock. A sorpresa (ma in negativo) anche Cam Whitmore alla #20 (era stimato tra la #5 e la #7, prenderlo alla 20 è stato un bel colpo per Houston) e Leonard Miller alla #33.

1° GIOCATORE SCELTO DICK v COULIBALY: COULIBALY @1.90✅

Altre scelte secondarie da discutere, Jalen Hood-Schifino ai Lakers con la #17 mentre Jaime Jaquez Jr, che ho seguito parecchio in questi anni ad UCLA, mi aspettavo andasse alto, ma non alla #18 con Miami. Secondo me i Jazz con una #9 e una #16 ne sono usciti bene con Hendricks e George per parlare di giocatori che conosco e ho già visto in azione.

Ecco tutte le 30 scelte al primo turno

Victor Wembanyama ROY 2023-24: il francese domina le quote del Rookie of the Year

Victor Wembanyama è la prima scelta #1 senza esperienza al College dai tempi del nostro mago Barganani nel 2006. Il francese domina anche le quote antepost per il Rookie of the year del prossimo anno. Ecco la top-10:

Victor Wembanyama San Antonio Spurs C @1.44

Scoot Henderson Portland Trail Blazers PG @4.50

Chet Holmgren Oklahoma City Thunder C @5.50

Brandon Miller Charlotte Hornets SF @10.50

Amen Thompson Houston Rockets SG @15.00

Cam Whitmore Houston Rockets SF @21.00

Ausar Thompson Detroit Pistons SG @23.00

Jarace Walker Indiana Pacers SF/PF @26.00

Anthony Black Orlando Magic PG/SG @31.00

Taylor Hendricks Utah Jazz PF/C @36.00

Victor Wembanyama ROY 2023-24: le altre quote sulle prestazioni della prima scelta degli Spurs

Inizia ufficialmente l’era di Victor Wembanyama e non lo vediamo solo dalle prime quote antepost per il Rookie of the Year ma anche dalle linee personali e dalle quote per le prestazioni stagionali che potrà fare il francese.

📌17.5 Points (Over @1.71 – Under @2)

📌8.5 Rebounds (Over @1.76 – Under @1.90)

📌2.5 Blocks (Over @2.15 – Under @1.64)

