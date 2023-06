Pronostici NBA free agency 2023. Inizia il valzer del mercato della grande pallacanestro americana e ci sono tanti nomi importanti che potrebbero cambiare casacca e in parte anche il volto della lega per il prossimo anno.

Pronostici NBA free agency 2023: James Harden saluta Philadelphia

A circa 24 ore dal via ufficiale della Free Agency NBA, il mercato viene scosso dall’ennesima decisione sorprendente di James Harden. Infatti il Barba, che si pensava pronto a uscire dall’attuale contratto per discuterne uno nuovo con i Philadelphia 76ers oppure tornare agli Houston Rockets che hanno tanto spazio salariale e sono sostanzialmente la sua “casa”, ha invece deciso di esercitare la player option da 35.6 milioni di dollari per il 2023-24 con Phila ma contemporaneamente ha chiesto di essere scambiato, come rilanciato da ESPN e da The Athletic.

Quella di James Harden, che per la terza volta in fila chiede uno scambio dopo averlo fatto con Houston e con Brooklyn, è sembrata più una mossa-accordo col presidente Daryl Morey affinchè i 76ers possano avere qualcosa indietro dalla sua partenza, purchè venga spedito ad una squadra che lui gradisca. Si è parlato dei Phoenix Suns, ma prima di prendere Bradley Beal da Washington.

Ad oggi si parla dei New York Knicks e dei soliti Miami Heat che cercano una star da affiancare a Jimmy Butler, ma sembra che la destinazione più calda siano i Los Angeles Clippers, alla caccia di un playmaker dopo che è tramontata l’ipotesi di un ritorno di Chris Paul. Impossibile che i Clippers mettano sul piatto uno tra Paul George e Kawhi Leonard, più probabile l’inserimento di giocatori in scadenza come Marcus Morris (17 milioni), Nic Batum (11) e Robert Covington (11), o magari della guardia Norman Powell, con un accordo fino al 2026 ma unico giocatore eventualmente di impatto per i 76ers, senza contare l’aggiunta di pick future al Draft per “addolcire” lo scambio.

QUOTE JAMES HARDEN

Los Angeles Clippers @1.90

New York Knicks @2.75

Houston Rockets @10.00

Philadelphia 76ers @13.00

Chicago Bulls @15.00

New Orleans Pelicans @19.00

Boston Celtics @26.00

Phoenix Suns @36.00

Pronostici NBA free agency 2023: Kyrie Irving ai Lakers?

L’offerta che i Dallas Mavericks possono mettere sul tavolo per trattenere Kyrie Irving è un’offerta che nessuno può pareggiare: 5 anni di contratto, per un totale di 272 milioni di dollari (e la chance di giocare assieme a Luka Doncic). Per questo è opinione diffusa che i destini dell’ex giocatore di Duke finiranno per legarsi a lungo termine a quelli dei Mavs, anche se nelle ultime ore l’insider Chris Haynes, solitamente ben informato, ha fatto sapere che il giocatore intende incontrare a Los Angeles i rappresentanti dei Phoenix Suns (ed eventuali altre franchigie) per ascoltare la loro offerta.

La squadra dell’Arizona (che ha già acquistato Bradley Beal, rinunciando a Chris Paul) potrebbe tentare di arrivare a Irving sacrificando Deandre Ayton, non nuovo a voci di possibili cessioni. Un nucleo con Booker-Irving-Beal-Durant farebbe dei Suns sicuramente il “superteam” per eccellenza della NBA anche se i bookmakers mettono davanti i LA Lakers per ritornare in coppia con LeBron James, anni dopo Cleveland.

QUOTE KYRIE IRVING (SE LASCERA’ DALLAS)

LA Lakers @3.00

Phoenix Suns @4.00

LA Clippers @5.00

Miami Heat @6.00

Atlanta Hawks @8.00

SA Spurs @11.00

Memphis Grizzlies @13.00

Phila. 76ers @15.00

OKC Thunder @17.00

Wash Wizards @19.00

Toronto Raptors @21.00

Chicago Bulls @21.00

Houston Rockets @21.00

Pronostici NBA free agency 2023: Fred VanVleet l’uomo giusto per Houston?

Gli Houston Rockets hanno più spazio di tutti in free agency e, nonostante un roster già pieno di giovani in ogni ruolo, puntano ad aggiungere due veterani nel backcourt. Secondo Marc Stein a prendere la gran parte degli oltre 60 milioni di dollari di spazio salariale saranno Fred VanVleet e Dillon Brooks, aggiungendo esperienza e difesa al backcourt.

Il contratto del primo, in particolare, rischia di essere da capogiro. Per il primo è probabile un’offerta al massimo salariale per due stagioni, per un totale di 83.6 milioni di dollari nel biennio, usando quindi buona parte del cap ma senza impegnarsi sul lungo periodo; per Brooks invece si parla di un contratto al di sopra della Mid-Level Exception da 12.3 milioni, anche se non si dovrebbe andare oltre ai 20 milioni annui.

QUOTE FRED VANVLEET

Houston Rockets @2.50

Miami Heat @7.00

Chicago Bulls @8.00

Philadelphia 76ers @8.00

Boston Celtics @9.00

LA Lakers @9.00

Orlando Magic @10.00

San Antonio Spurs @10.00

Dallas Mavericks @15.00

Portland Trail Blazers @15.00

Draymond Green, i Sacramento Kings ci provano

I Kings hanno lo spazio salariale, il ruolo in quintetto e l’allenatore giusto quantomeno per provarci, anche se portare via Draymond Green da Golden State non sarà per niente semplice. I Kings però hanno bisogno di un’anima difensiva che si amalgami bene anche a quello che vogliono fare in attacco, aggiungendo un playmaker attorno al pick and roll tra Fox e Sabonis e scalare da 5 tattico quando necessario

QUOTE DRAYMOND GREEN (SE LASCERA’ GOLDEN STATE)

Sacramento Kings @3.00

Phoenix Suns @4.00

Portland Trail Blazers @5.00

Dallas Mavericks @6.00

LA Lakers @7.00

LA Clippers @8.00

Utah Jazz @13.00

Detroit Pistons @15.00

OKC Thunder @17.00

Boston Celtics @19.00

Miami Heat @21.00

Anche Kyle Kuzma lontano da Washington. Kings attenti pure qui

Come atteso Kyle Kuzma è uscito dal suo contratto con i Washington Wizards declinando la player option da 13 milioni di dollari. Dal primo luglio l’ex Lakers diventerà di conseguenza un unrestricted free agent. Si è parlato negli scorsi mesi di un interesse reciproco tra Kuzma ed i Wizards per la firma di un nuovo contratto, tuttavia è da capire come la franchigia voglia muoversi dopo lo scambio che ha coinvolto Bradley Beal.

Kuzma, che compirà 28 anni il mese prossimo, ha trascorso le ultime due stagioni a Washington dopo essere stato incluso nella trade che ha portato Russell Westbrook ai Lakers. Nell’ultima stagione ha registrato una media di 21,2 punti a partita in 64 gare (35,0 minuti), con anche 7,2 rimbalzi e 3,7 assist a sera. Anche qui sono forti i Sacramento Kings che hanno 25 milioni di dollari da spendere sul mercato.

QUOTE KYLE KUZMA (SE LASCERA’ WASHINGTON)

Sacramento Kings @2.50

Dallas Mavericks @5.00

LA Lakers @7.00

Indiana Pacers @7.00

Cleveland Cavaliers @8.00

Detroit Pistons @8.50

Miami Heat @9.00

Houston Rockets @11.00

Utah Jazz @17.00

Toronto Raptors @19.00

OKC Thunder @21.00

NY Knicks @26.00

Pronostici NBA free agency 2023: Austin Reaves

Alla rivelazione degli ultimi playoff, Austin Reaves, i Lakers hanno esteso la qualifying offer prevista dal loro accordo (solo 2.2 milioni di dollari il valore) rendendolo così un restricted free agent: vuol dire che L.A. può pareggiare ogni offerta in arrivo per Reaves (e così facendo mantenere a roster il giocatore), offerte che potrebbero arrivare in particolare da Spurs e dai soliti Rockets secondo gli analisti e i bookmakers, che non scartano nemmeno l’ipotesi Raptors. Come vedremo anche dopo però la situazione mercato dei gialloviola è davvero intricata questa estate, quando potrebbero partire in tanti da LAL.

QUOTE AUSTIN REAVES (SE LASCERA’ I LAKERS)

San Antonio Spurs @3.00

Houston Rockets @4.00

Toronto Raptors @5.00

Orlando Magic @7.00

Miami Heat @7.00

Oklahoma City Thunder @8.00

Indiana Pacers @10.00

Utah Jazz @11.00

Charlotte Hornets @11.00

Sacramento Kings @13.00

Detroit Pistons @19.00

Damian Lillard, non muore la pista Miami

Nelle ultime ore si è un pò raffreddata la pista che vedrebbe Damian Lillard lasciare Portland. Non tutto però è concluso, specialmente per i Miami Heat che continuano a crederci, anche se la quota per arrivare a Dame è salita per la franchigia della Florida negli ultimi giorni. Lillard è da tempo il volpo della squadra di Rip City, lo scorso anno ha segnato 32.2 punti di media con 7.3 assists e 4.8 rimbalzi In 11 stagioni a Portland Dame ha giocato 7 volte nel NBA All-Star teams e in un totale di 769 partite in carriera ha tenuto una media di 25.2 punti, 6.7 assists e 4.2 rimbalzi, tirando col 37.2% da tre punti. Anche Brooklyn e NY Knicks rimangono comunque mete possibili per Lillard.

QUOTE DAMIAN LILLARD (% PROBABILITA’)

Portland Trail Blazers @3.50 (28.6%)

Miami Heat @5.00 (20.0%)

Brooklyn Nets @5.50 (18.2%)

New York Knicks @5.75 (17.4%)

Phoenix Suns @7.00 (14.3%)

Philadelphia 76ers @8.50 (11.8%)

Altri @10.00 (9.5%)

Barnes e Vucevic rimangono a Sacramento e Chicago. Collins ai Jazz

Altri due nomi importanti di questa free agency 2023 erano Nikola Vucevic e Harrison Barnes, ed entrambi hanno sciolto ogni dubbio prima che si aprano ufficialmente le trattative. Secondo i vari report, hanno deciso di restare dove erano, rifirmando la squadra di appartenenza: Vucevic, lungo comunque dalle cifre importanti, rimane ai Chicago Bulls con un contratto triennale da complessivi 60 milioni di dollari (20 l’anno); Barnes, ala duttile e uomo spogliatoio di un certo rilievo, proseguirà con i Sacramento Kings con cui si è accordato per 3 anni a 54 milioni di dollari totali (18 milioni a stagione).

Nelle ultime ore si è invece concretizzata la trade che ha visto John Collins passare da Atlanta allo Utah, andando a completare un interessante quintetto per i Jazz, soprattutto nel reparto lunghi con Lauri Markkanen e Walker Kessler. Agli Hawks va Rudy Gay e una futura seconda scelta al Draft.

I nomi sul mercato, di cui probabilmente parleremo nei prossimi aggiornamenti di Mercato NBA, sono però molti, ad iniziare dal più goloso tra i giocatori che non abbiamo già citato, Khris Middleton, il secondo violino dei Milwaukee Bucks che è Unrestricted free agent, ma nella stessa condizione e squadra c’è anche Brook Lopez che potrebbe lasciare il Wisconsin, mentre Jeramy Grant potrebbe lasciare Portland.

In uscita dai Lakers oltre al già citato Austin Reaves (che però è Restricted) ci sono anche D’Angelo Russell e Dennis Schroder (Unrestricted), oltre a Rui Hachimura.

Altri noi che potrebbero fare gola sono Cam Johnson da Brooklyn, Christian Wood da Dallas, PJ Washington e Kelly Oubre da Charlotte, Gabe Vincent da Miami (ma sugli Heat c’è il pressing di alcune squadre per Max Strus), Chris LeVert da Cleveland e Grant Williams da Boston. Bruce Brown, rivelazione dei campioni in carica di Denver la passata stagione, è stato accostato a molte squadre. Come al solito si apre anche il punto sul futuro di Russell Westbrook che rimane un bel enigma.

