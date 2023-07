Pronostici NBA mercato 2023. Torniamo a parlare di mercato e free agent di Basket NBA con i nomi più caldi di questo metà luglio, ad iniziare da James Harden che vuole andare ai Clippers. Calano anche le quote di Tyler Herro verso i Nets. Altri nomi ancora in discussione: Damian Lillard, Zion Williamson e Zach LaVine.

Pronostici NBA mercato 2023: James Harden

James Harden ha ormai deciso, vuole solo i Clippers e le quote sul mercato americano per il Barba a LAC crollano di colpo, con i Knicks, che erano precedentemente la meta favorita in caso di addio ai Sixers, che salgono @5.00. Harden andrebbe a formare un trio di superstar insieme a Paul George e Kawhi Leonard, ma la squadra losangelina non ha grossi asset da offrire e ciò rende molto difficile trovare un accordo, anche perché da Philadelphia Daryl Morey sembra determinato a non svendere Harden e disposto ad attendere a lungo l’arrivo dell’offerta giusta, a costo di iniziare la prossima stagione con il Barba ancora in squadra.

Il rapporto tra Morey e Harden, risalente ai tempi di Houston, sembra infatti essersi rovinato definitivamente con la richiesta di cessione della guardia, insoddisfatta dei movimenti di mercato effettuati dal GM all’inizio di questa free agency. Date queste premesse e il precedente di Ben Simmons, non ci sarà da stupirsi se la prossima stagione vedrà l’MVP del 2018 ancora nelle fila dei Philadelphia 76ers, anche se da separato in casa. Ecco le quote in caso di addio a Philadelphia da parte di Harden:

JAMES HARDEN

Clippers @1.66

Knicks @5

Heat @7

Hawks @8

Bulls @9

Rockets @11

Mavs @11

Pelicans @11

Raptors @13

Grizzlies @13

Pronostici NBA mercato 2023: Tyler Herro

Miami potrebbe però perdere Tyler Herro, giocatore da 20.1 punti, 5.4 rimbalzi e 4.2 assist in 67 partite della regular season 2022-23. Secondo i media americani, i Nets sono stati abbastanza vicini a prendere il giocatore degli Heat e lo vediamo anche dalle quote per la prossima destinazione di Herro, se non rimarrà a Miami l’arrivo a Brooklyn è l’opzione favorita, ma attenzione anche ai Chicago Bulls che hanno espresso interesse per lui e nelle ultime ore si sono tornati ad inserire gli Utah Jazz che già nell’estate del 2022, al culmine delle trattative per la cessione ai Cavaliers di Donovan Mitchell, avevano provato ad allargare la trade per arrivare a Herro, senza successo.

Gli Heat però sono alle prese per definire l’accordo con Dame Time (ne parliamo anche dopo) e sembrano intenzionati ad inserire Herro proprio nella trade per portare Damian Lillard in Florida, ma i Blazers non sono gli unici interessati al prodotto di Kentucky. Ecco le quote sulla prossima destinazione di Herro in caso di addio a Miami.

TYLER HERRO

Brooklyn Nets @1.71

Chicago Bulls @3

Portland Trail Blazers @5

Atlanta Hawks @11

New York Knicks @19

Memphis Grizzlies @19

Toronto Raptors @21

Minnesota Timberwolves @21

San Antonio Spurs @21

LA Clippers @26

LA Lakers @26

Pronostici NBA mercato 2023: Zion Williamson

Rimane in piedi anche qualche rumors su Zion Williamson lontano da New Orleans. In caso di addio ai Pelicans le quote americane vedono Zion a Portland, con i Blazers che stanno perdendo la loro stella. In verità negli ultimi giorni si è parlato del prodotto di Duke anche per altre considerazioni extra campo, tra diete difficili, chili di troppo e anche un accusa di avere poca voglia di migliorarsi.

ZION WILLIAMSON

Portland Trail Blazers @3

Houston Rockets @3.50

Charlotte Hornets @4.50

New York Knicks @5

Utah Jazz @8.50

Minnesota Timberwolves @9.50

OKC Thunder @11

Golden State Warriors @13

Orlando Magic @15

Damian Lillard e Zach LaVine

E veniamo proprio a Damian Lillard; ormai il suo addio a Portland sembra certo, e sembra quasi certa anche la sua nuova destinazione, in Florida, ai Miami Heat. Sul mercato americano si può però ancora scommettere su altre mete in caso le prossime squadre di Dame Time non siano ne Blazers ne Heat, anche se parliamo quasi di Fanta mercato a questo punto, con i Nets che fanno capolino anche qui. E’ quasi più interessante scommettere su chi sarà il primo insider NBA a dare la notizia della trade di Lillard.

Negli States sono uscite anche le quote su Zach LaVine, in caso di addio a Chicago. La stagione deludente dei Bulls ha riproposto anche questa estate la voce di mercato che vorrebbe la partenza di LaVine che non si dice preoccupato: “Ci sono sempre voci. Sono ai Bulls da sette anni, ho già avuto il mio nome nel pettegolezzo. Non ci piace, ma capiamo il business. Sono già stato scambiato, lo capisco”.

Il giocatore dovrebbe rimanere ai Bulls, ma in caso di partenza dall’Illinois anche qui troviamo le solite squadre in cima alle lavagne: Miami Heat e Brooklyn Nets, con in seconda battuta i NY Knicks per cui sembra sfumata la possibilità di arrivare al Barba come abbiamo già visto prima.

ZACH LAVINE

Miami Heat @4

Brooklyn Nets @5

NY Knicks @6

Atlanta Hawks @7

Philadelphia 76ers @8

Dallas Mavs @9

Boston Celtics @10

Golden State Warriors @11

Portland Trail Blazers @12

LA Lakers @13

OKC Thunder @13

Toronto Raptors @15

