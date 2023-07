Pronostici Mercato NBA Joel Embiid. Continuiamo a parlare di mercato di Basket NBA e dei grandi nomi che potrebbero cambiare squadra. Si continua a parlare del MVP della scorsa stagione, Joel Embiid che potrebbe lasciare Philadelphia, e nel caso ci sarebbero i Knicks come prima opzione.

Pronostici Mercato NBA Joel Embiid: addio a Philadelphia?

I Philadelphia 76ers arrivano da un altra stagione deludente. In regular season Joel Embiid ha finalmente vinto il titolo di MVP (cosa che è valsa anche a noi una bella cassa in quota @7.50) ma i Sixers hanno deluso ai playoffs, e già le prime dichiarazioni di Embiid (“non possiamo vincere da soli io e Harden) non erano state ben accettate.

In una recente intervista Embiid ha acceso ancora di più i timori di un possibile addio alla Città dell’amore fraterno: “Voglio vincere un titolo… ad ogni costo. Non so se succederà a Philadelphia o da qualche altra parte, voglio avere l’opportunità di vincere. Voglio sapere che sapore ha vincere il primo e poi pensare a come vincerne altri. Non è facile, servono più di due o tre giocatori. Io lavoro duramente ogni giorno con un solo obiettivo in mente”.

Nonostante l’innesto di Nick Nurse, è possibile che le strade di Embiid e dei Sixers si divideranno qualora non dovessero approdare alle NBA Finals nel 2024, ma c’è chi pensa già ad un addio anticipato del MVP in carica.

Le quote per la prossima squadra di Embiid

Le quote negli Stati Uniti infatti propongono una serie di possibili destinazioni per Joel Embiid, in caso di addio ai 76ers, e in questo scenario la meta più tangibile sembra quella che porta alla Grande Mela, con i NY Knicks quotati @3 davanti ai Brooklyn Nets @3.50, poi arrivano i Dallas Mavericks @4.50 più staccati.

QUOTE MERCATO EMBIID (SE LASCERA’ PHILADELPHIA)

New York Knicks @3

Brooklyn Nets @3.50

Dallas Mavericks @4.50

New Orleans Pelicans @5.50

Miami Heat @6.50

Los Angeles Lakers @7.50

Utah Jazz @9.50

Oklahoma City Thunder @11

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.