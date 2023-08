Pronostici NBA 2023-24 Vittorie Totali nella prossima regular season. Andiamo a vedere quali squadre hanno avuto l’incremento maggiore rispetto allo scorso anno (OKC, Indiana, Utah) e quelle che invece sono attese ad un pesante calo (Brooklyn, Washington). Vediamo anche alcune linee interessanti sulle prestazioni stagionali di alcuni dei giocatori più importanti che hanno cambiato maglia in estate (CP3, Poole e Porzingis).

Pronostici NBA 2023-24 Vittorie Totali: le squadre in crescita

Sono uscite tutte le linee sulle vittorie stagionali delle squadre di NBA. Qui vediamo le squadre attese ad un grande salto in avanti rispetto allo scorso anno. Su tutti gli Oklahoma City Thunder che hanno una linea maggiore di 17 vittorie rispetto alla linea O/U total win dello scorso anno.

In questo pre-stagione è atteso un bel salto in avanti anche da Indiana Pacers e Utah Jazz che hanno linee che richiedono 12 vittorie in più rispetto allo scorso anno. Stessa cosa per Orlando Magic e Sacramento Kings che hanno una linea di 10 vittorie superiori a quelle del 2022-23.

Oklahoma City: +17

Indiana: +12

Utah: +12

Orlando: +10

Sacramento: +10

Pronostici NBA 2023-24 Vittorie Totali: le squadre in calo

Viceversa se andiamo a vedere le linee sulle vittorie totali del 2023-24, paragonandole a quelle dello scorso anno, scopriamo che la squadra attesa al calo peggiore è Brooklyn che ha una linea con -14 vittorie rispetto allo scorso anno dopo aver perso KD. Seguono i Washington Wizards (-11.5 win) che a loro volta hanno perso la stella Bradley Beal (e Porzingis di cui parliamo anche dopo).

Brooklyn: -14

Washington: -11.5

Toronto: -9

Chicago: -8

Atlanta: -6

Clippers: -6

Ecco tutte le linee O/U delle vittorie stagionali del Basket NBA 2023-24 proposte da Bet365 sul mercato italiano:

Le linee sulle prestazioni dei giocatori tradati

Negli States sono uscite anche le prime linee sui giocatori tradati questa estate. Tre giocatori su tutti, ad iniziare da Chris Paul che ha salutato Phoenix per andare ai Warriors con Curry e Thompson. I bookmakers stimano una linea a 11.5 punti di media stagionale per CP3 che lo scorso anno ha chiuso con 13.9 punti con i Suns, e parliamo di un giocatore da 17.9 punti di media nella sua lunga carriera (1214 partite), anche se il suo punto di forza sono gli assist (9.5 di media in carriera). I 13.9 punti dello scorso anno sono il dato più basso in carriera per CP3 a livello realizzativi, anche se Paul ha sempre superato ampiamente questa linea in 18 stagioni tra i pro. Quest’anno però dovrà spartire il gioco (e i minuti) con gli altri Warriors, Curry su tutti, e gli anni continuano a passare per CP3, classe 1985.

Per un giocatore entrato nei Warriors, vediamo ora un giocatore che ha salutato la baia di Golden State, Jordan Poole, finito ai Wizards di cui dovrebbe essere il terminale offensivo principale dopo gli addii di Beal e Porzingis. Poole ha infatti una linea alta a 25,5 punti di media stagionale. Si tratta di una linea comunque molto lontana dalle medie di Poole che lo scorso anno ha passato la miglior stagione a livello realizzativi (20.4 punti) ma in carriera è a 15.8 punti (266 partite).

C’è molto interesse anche su Kristap Porzingis, approdato ai Celtics e con una linea di 20.5 punti di media stagionale. Boston cercava centimetri e li ha trovati nell’Unicorno ex Knicks, Mavs e Wizards, che riparte dal TD Garden dopo un annata nella capitale chiusa con 23.2 punti di media (19.6 punti in 402 partite in carriera).

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.