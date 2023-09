Mercato NBA Lillard Bucks. Un fulmine a ciel sereno, Damian Lillard lascia Portland (e questo era nell’aria) ma non per andare a Miami come si pensava, ma a Milwaukee con Giannis, e i Bucks scavalcano tutti nelle quote antepost per il prossimo anello NBA 2023-24. Dame Time in Milwaukee!

Mercato NBA Lillard Bucks: sorpresa Milwaukee

Grande colpo dei Milwaukee Bucks che a sorpresa e sotto traccia hanno lavorato per arrivare a Damian Lillard in uscita da Portland, e ci sono riusciti, mettendo un altra grande star al fianco di Giannis Antetokounmpo.

Trade a 3 tra Blazers, Bucks e Suns:

AI BUCKS: Damian Lillard

AI SUNS: Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nassir Little, Keon Johnson

AI BLAZERS: Jrue Holiday, Deandre Ayton, Toumani Camara e una scelta del primo round del 2029

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Mercato NBA Lillard Bucks: Miami beffata

I Miami Heat, che sembravano la destinazione di Lillard, prima della trade si giocavano @10 per l’anello, ora sono raddoppiati (in alcuni casi anche triplicati a quota @30). Naturalmente crollano le quote per la vittoria dei Bucks grandi favoriti con la coppia Giannis-Lillard, che passano da @8 a @4.50.

Adesso c’è un altro grande nome che ha chiesto tra trade questa estate, James Harden. Il Barba vuole lasciare Philadelphia e secondo le quote i Clippers staccano tutti in caso di addio di Harden ai 76ers, ma le sorprese, come Lillard insegna, sono sempre dietro l’angolo nel mercato NBA.

Quote Antepost: Bucks in cima alle lavagne per l’anello 2023-24

I Bucks mettono la freccia nelle quote antepost per la vittoria finale del titolo NBA 2023-24. Ecco la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.