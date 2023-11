Pronostici NCAAB 2023-24 Week 2. E’ tempo di stilare il primo power ranking della regular season di College Basket. Siamo solo agli inizi ma abbiamo già visto match interessanti per farci un idea sulle forze in campo quest’anno. Vediamo anche i tanti big match che ci attendono questa settimana con l’inizio dei tornei della prima parte di stagione.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 2: Power Ranking

1. Kansas Jayhawks (2-0)

Preseason ranking: 1

This week: vs. Kentucky in Chicago (Tuesday)

I Jayhawks hanno vinto agevolmente le prime 2 partite. Hunter Dickinson ha debuttato in maglia Kansas con 19.5 punti e 8.0 rimbalzi di media.

2. Purdue Boilermakers (3-0)

Preseason ranking: 3

This week: —

Purdue è già andata in campo questa settimana con l’83-71 su Xavier, un altra conferma per Zach Edey (28 punti e 11 rimbalzi contro i Musketeers) e compagni.

3. Arizona Wildcats (3-0)

Preseason ranking: 12

This week: vs. Belmont (Friday)

Lunedì i Wildcats hanno superato il facile ostacolo di Southern segnando 97 punti (ben 6 giocatori in doppia cifra di punti, guidati dai 17 di Johnson), un altra win dopo l’importante successo su Duke che proietta Arizona nella top-3. C’erano dubbi viste le tante novità dei Wildcats, e le perdite di giocatori importanti, ma in Arizona le cose sembrano perfino migliorate!

4. UConn Huskies (2-0)

Preseason ranking: 5

This week: vs. Mississippi Valley State (Tuesday), vs. Indiana in New York City (Sunday)

Anche i campioni in carica hanno perso giocatori importanti, ma rimangono un buon gruppo, anche se i primi 2 test stagionali non possono definirsi tali. Vedremo il valore di UConn solo domenica contro Indiana.

5. Tennessee Volunteers (2-0)

Preseason ranking: 8

This week: vs. Wofford (Tuesday)

La vittoria su Wisconsin non ha messo in evidenza solo il talento offensivo dei Volvs, ma soprattutto la difesa d’élite su cui potrà contare il programma di Rick Barnes che al momento sale meritandosi la top-5.

6. Houston Cougars (3-0)

Preseason ranking: 6

This week: vCharleston Classic (Thursday)

La settimana dei Cougars si è aperta col semplice 79-48 su Stetson, con altri 21 punti di L.J. Cryer, la stella trasferita in estate da Baylor, che si sta già prendendo in mano i Cougars che mantengono la #6.

7. Marquette Golden Eagles (2-0)

Preseason ranking: 7

This week: at Illinois (Tuesday)

Marquette non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Rider, il problema semmai arriva dall’infermeria visto che in quel match si è infortunato alla caviglia Tyler Kolek che rimane in dubbio anche in vista della bella sfida contro Illinois di martedì.

8. Creighton Bluejays (2-0)

Preseason ranking: 9

This week: vs. Iowa (Tuesday), vs. Texas Southern (Saturday)

Trey Alexander sta rispondendo bene alle critiche dei suoi detrattori, o quanto meno dubbiosi. Un altro pezzo che se andasse bene completerebbe una squadra sempre temibile che merita la top-10.

9. Duke Blue Devils (1-1)

Preseason ranking: 2

This week: vs. Michigan State in Chicago (Tuesday), vs. Bucknell (Friday)

Il primo big match perso contro Arizona fa subito precipitare dalla #2 alla #9 Duke che questa settimana ha subito l’occasione di rifarsi (o di precipitare) nel big match contro MSU. Il roster è pieno di talento, ma ad eccezione di Kyle Filipowski, i giocatori principali dei Blue Devils sembrano ancora indietro nella preparazione. Andranno sicuramente a crescere, ma già da questo martedì contro i temibili Spartans?

10. Michigan State Spartans (1-1)

Preseason ranking: 4

This week: vs. Duke in Chicago (Tuesday), vs. Butler (Friday)

Eccoli, parli del diavolo e spuntano le corna degli Spartans, un altra squadra che però è calata dalla #4 alla #10 avendo perso davvero a sorpresa contro James Madison, e anche contro Southern Indiana MSU non ha dato segnali di gioco incoraggianti, specialmente da tre, e ricordiamoci che lo scorso anno gli Spartans hanno fatto la propria fortuna offensiva proprio col tiro dalla lunga distanza che se non dovesse andare in questa stagione potrebbe creare grossi problemi.

11. Gonzaga Bulldogs (1-0)

Preseason ranking: 10

This week: vs. Eastern Oregon (Tuesday)

Dobbiamo ancora testare i Bulldogs, ma la perdita per tutta la stagione di Steele Venters non è una buona notizia per Gonzaga.

12. Florida Atlantic Owls (1-0)

Preseason ranking: 11

This week: vs. Eastern Michigan (Tuesday), vs. Bryant (Saturday)

La grande sorpresa della scorsa stagione riparte col nocciolo duro del gruppo che è tornato in massa. A fare la differenza il lungo Vladislav Goldin che ha esordito con una prova da incorniciare: 19 punti, 10 rimbalzi, 2 assist e anche 5 stoppate con 4 palle rubate. Appuntatevi questo nome.

13. Baylor Bears (3-0)

Preseason ranking: 17

This week: vs. Kansas City (Tuesday)

Ottimo inizio stagionale di Baylor che ha anche diversi segnali incoraggianti, come quelli che arrivano da Ja’Kobe Walter che ha segnato il miglior debutto stagionale di un freshman con 28 punti e 6 rimbalzi nella vittoria su Auburn.

14. North Carolina Tar Heels (2-0)

Preseason ranking: 14

This week: vs. UC Riverside (Friday)

Armando Bacott ha messo le cose in chiaro in questo avvio stagionale (25 punti + 13 rimbalzi nel debutto contro Radford e 22+20 contro Lehigh), i Tar Heels sono una contender e lui potrà dare fastidio ad Edey per il Wooden Award, ma ancora non abbiamo visto un vero test per Armando e UNC, e non lo vedremo nemmeno questa settimana contro Riverside, programma diciamo modesto.

15. Arkansas Razorbacks (3-0)

Preseason ranking: 16

This week: vs. UNC Greensboro (Friday)

Arkansas procede bene e lunedì ha superato 86-77 Old Dominion, con una bella prova di squadra che coach Eric Musselman avrà sicuramente appezzato ad iniziare da El Ellis (17 punti + 8 assist) ma i Razorbacks sono abbastanza profondi e dalla panchina possono permettersi Khalif Battle che in 22 minuti di media di utilizzo sta segnando 18.3 punti col 61.5% dal campo e. Il 54.2% da tre.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 2: Big match setitmanali

MARTEDI

Providence-Wisconsin

Tennessee-Wofford

Florida Atlantic-Eastern Michigan

MICHIGAN STATE-DUKE

UConn-Mississippi Valley State

SMU-Texas A&M

Illinois-Marquette

Alabama-South Alabama

Kentucky-Kansas

Creighton-Iowa

Southern California-UC Irvine

MERCOLEDI

Boston College-Richmond

RUTGERS-GEORGETOWN

Texas-Rice

GIOVEDI

LSU-Dayton

Towson-Houston

St.Bonaventure-Oklahoma State

Minnesota-Missouri

NOTRE DAME-AUBURN

Wake Forest-Utah

VENERDI

Miami-Georgia

Duke-Bucknell

Providence-Kansas State

FLORIDA-FLORIDA STATE

North Carolina-UC Riverside

Texas A&M-Oral Roberts

Illinois-Valparaiso

Villanova-Maryland

San Diego State-Saint Mary’s

Arizona-Belmont

South Carolina-DePaul

Xavier-Washington

SABATO

Washington State-Mississippi State

OREGON STATE-NEBRASKA

Florida Atlantic-Bryant

Creighton-Texas Southern

DOMENICA

Clemson-Boise State

INDIANA-UCONN

Louisville-Texas

Arizona-Texas Arlington

Michigan State-Alcorn State

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€ Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500 4.5 Visita il Sito Recensione

Quote Antepost: Duke rimane al comando

Come abbiamo già detto i Duke Blue Devils sono caduti al primo test stagionale, sono scesi nel ranking, ma rimangono al comando delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale, anche se parliamo di quota alta, già in doppia cifra @12.00 volte la posta, e in realtà non c’è ancora un vero favorito che spicca sugli altri, con i Kansas Jayhawks che sono vicini a @13.00, come il bis di UConn Huskies @15.00, alla stessa quota dei Purdue Boilmakers, ma resistono anche i Kentucky Wildcats, nonostante un inizio stagionale sotto tono.

Attenzione agli Arkansas Razorbacks @16.00, lo torno a dire anche qui, la squadra mi piace, il coaching staff anche, potrebbero essere la sorpresa stagionale.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB