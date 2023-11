Pronostici NCAAB 2023-24 Week 3. La stagione di College Basket non è ancora nel vivo, gli scontri di conference rimangono lontani, ma sono iniziati i primi grandi tornei, come il Maui Invitational che è il più interessante (ma ci sono anche Battle 4 Atlantis e ESPN Events Invitational da non perdere) e questo significa che da questa settimana inizieremo a vedere anche diversi big match che ci daranno indicazioni importanti sulle forze dei top-programmi.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 3: Recap

Questa settimana si iniziano a vedere grandi big match grazie ai tornei come il Maui Invitational su tutti, ma anche Battle 4 Atlantis, ESPN Events Invitational ed Empire Classic.

La settimana scorsa si sono messe in mostra Miami, Mississippi State e anche Marquette che inoltre ha iniziato la nuova settimana subito con un altro colpo vincente importante contro UCLA. Tra i programmi secondari attenzione a Liberty che ha vinto il Myrtle Beach Invitational battendo Vermont in doppia cifra, dopo i successi su Furman e Wichita State.

Dall’altro lato della medaglia, quello negativo, troviamo gli Arkansas Razorbacks che hanno subito uno degli upset più pesanti della scorsa settimana, la sconfitta contro UNC Greensboro. Proprio i Razorbacks che appena la scorsa settimana segnalavamo come programma molto interessante, ci tradiscono subito, e contro un avversario abbastanza modesto, anche se questo è un classico degli ultimi anni di Arkansas che qualche partita a sorpresa la perde sempre, è successo 2 anni fa con le sconfitte consecutive contro Oklahoma e Hofstra, ed è successo anche lo scorso anno ad LSU. Questa volta il ko è peggiorato dal fatto che sia arrivato in casa.

Prop Pet NCAAB: Statistiche giocatori

–Armando Bacot (UNC Tar Heels) ha segnato almeno 21 punti in ognuna delle 3 partite giocate, e in 2 di queste è andato in doppia-doppia.

-Il centro di Purdue, Zach Edey, ha segnato 28 e 25 punti nelle ultime 2 partite e ha chiuso in doppia doppia 3 delle ultime 4 prestazioni.

–Wooga Poplar ha segnato 13+ punti in ognuna delle prime 5 partite stagionali con Miami.

-Il nuovo centro di Kansas, Hunter Dickinson, ha segnato 18+ punti in ognuna delle 4 partite giocate in stagione, compresi i 31 (+14 rimbalzi) nell’ultima prestazione.

–Tristen Newton (Uconn) ha chiuso in doppia cifra di punti tutte le partite stagionali, compresa la prestazione più recente da 23 punti + 11 rimbalzi.

–Isaiah Collier (USC) ha segnato 23+ punti nelle ultime 2 partite.

–KJ Simpson (Colorado) ha segnato 22+ punti in 2 delle ultime 3 partite.

–Dajuan Harris (Kansas) ha servito 7+ assist in 3 delle ultime 4 partite.

–J’Wan Roberts (Houston) ha chiuso in doppia cifra di rimbalzi in 2 delle ultime 3 partite.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 3: Power Ranking

1. Kansas Jayhawks (4-0)

Previous ranking: 1

This week: Maui Invitational

Ovviamente il primo turno a Maui contro Chaminade è stato poco più di un allenamento da 86-53 con tripla doppia di McCullar Jr (22 punti, 10 assist e 11 rimbalzi) e altri 31 punti con 11 rimbalzi di Hunter Dickinson, il nuovo arrivato che sta facendo subito la differenza per i Jayhawks che rimangono saldamente al comando come miglior squadra della nazione.

2. Purdue Boilermakers (4-0)

Previous ranking: 2

This week: Maui Invitational

Purdue rifila 10 punti a Gonzaga, in un primo turno a Maui subito spettacolare, il big match della notte dove ancora una volta la differenza l’ha fatta Zach Edey con 25 punti e 14 rimbalzi (+3 stoppate).

3. Arizona Wildcats (5-0)

Previous ranking: 3

This week: vs. Michigan State in Palm Springs (Thursday)

Oumar Ballo rimane il giocatore di riferimento, ma occhio al lituano Motiejus Krivas che a livello realizzativo ha iniziato molto bene la stagione e ha segnato 20 punti + 9 rimbalzi nell’ultimo successo su Belmont, per un programma che in stagione ha già battuto Duke.

4. UConn Huskies (5-0)

Previous ranking: 4

This week: vs. Texas in New York (Empire Classic on Monday), vs. Manhattan (Friday)

I campioni in carica ci sono eccome. Nonostante abbiano perso 5 degli 8 migliori realizzatori dello scorso anno, comprese le stelle principali della grande cavalcata verso il titolo nazionale, gli Huskies rispondono presente anche quest’anno dopo aver rifilato 10 punti anche a Texas, e con Karaban a guidare un attacco che viaggia a 89.4 punti di media a sera, ma bene anche la difesa che ne concede solo 60.

5. Tennessee Volunteers (4-0)

Previous ranking: 5

This week: Maui Invitational

I Volvs hanno schiacciato 73-56 Syracuse nel primo turno a Maui lunedì notte, con 17 punti di Knecht e le doppie doppie di James e Aido.

6. Houston Cougars (6-0)

Previous ranking: 6

This week: vs. Montana (Friday)

Si inizia a scaldare la stella trasferita da Baylor in estate, LJ Cryer che dopo aver iniziato con 3/16 da tre nelle prime 2 partite, ha migliorato la settimana scorsa con 14/30, per un giocatore che in 3 stagioni con i Bears ha tirato col 42.5% da oltre l’arco. Se entra in forma anche lui i Cougars sono una squadra da temere.

7. Marquette Golden Eagles (4-0)

Previous ranking: 7

This week: Maui Invitational

Dopo aver vinto nell’Illinois i Golden Eagles hanno messo a segno un altro bel colpo nel 71-69 su UCLA al primo turno di lunedì a Maui, nonostante la stella Kolek fosse stata in dubbio fino all’ultimo, alla fine ha giocato ma non era al 100% e ha chiuso con 9 punti. Ci hanno però pensato Joplin (19 punti) e Ighodaro (14) a trainare Marquette ad un altra vittoria contro un top-team. Anche quest’anno UConn avrà un avversario pesante in Big East, Marquette appunto, e non solo.

8. Creighton Bluejays (4-0)

Previous ranking: 8

This week: Hall of Fame Classic (First game: vs. Loyola Chicago on Wednesday)

L’altro top programma di Big East è proprio Creighton che nell’articolo di anteprima del pre stagione avevamo consigliato proprio come vincente di Big East. I Bluejays sono una squadra spettacolare ed offensiva, che gioca ad un ritmo altissimo e che ha segnato sempre almeno 82 punti nelle prime 4 partite dell’anno.

9. Duke Blue Devils (3-1)

Previous ranking: 9

This week: vs. La Salle (Tuesday), vs. Southern Indiana (Friday)

Archiviata la sconfitta contro Arizona per i Blue Devils che hanno battuto Bucknell e MSU in settimana, ma non basta per farli risalire dalla 9° posizione, per un programma che iniziava l’anno alla #2 del ranking e come favorito assoluto dalle quote antepost (con Kansas).

10. Gonzaga Bulldogs (2-1)

Previous ranking: 11

This week: Maui Invitational

Al primo scontro importante i Bulldogs sono subito caduti contro Purdue, incapaci di contenere Edey, e incapaci anche di far funzionare al meglio l’attacco che ha tirato con un tremendo 38% dal campo e un patetico 19% da tre (6/22). La prossima settimana ritroveremo molto più in basso il programma di Gonzaga che potrebbe riperdere subito la top-10.

11. Baylor Bears (4-0)

Previous ranking: 13

This week: NIT Season Tip-Off (First game: vs. Oregon State on Wednesday)

I nuovi innesti sembrano essersi subito ambientati bene nel programma di Baylor, in particolare Jayden Nunn che non è solo un ottimo difensore, ma sta contribuendo anche in attacco con 14.8 punti.

12. North Carolina Tar Heels (3-0)

Previous ranking: 15

This week: Battle 4 Atlantis (First game: vs. Northern Iowa on Wednesday)

UNC è ancora imbattuta e ha migliorato il proprio ranking rispetto alla settimana scorsa, ma non vale ancora la top-10, anche perchè il quintetto titolare è ottimo e ben bilanciato, con anche un giusto mix di freschezza ed esperienza, ma i dubbi arrivano dalla panchina, con una rotazione che non sembra all’altezza.

13. Miami Hurricanes (5-0)

Previous ranking: —

This week: No Games

Entrano di prepotenza direttamente alla #13 i miei amati Hurricanes di coach Larranaga che lo scorso anno ci hanno mandato in cassa antepost raggiungendo le Elite 8, e che anche quest’anno potrebbero darci soddisfazioni. La vittoria su Kansas State, e prima quella su Georgia, hanno dimostrato che Nijel Pack e compagni hanno tanta qualità anche quest’anno.

14. Texas A&M Aggies (4-0)

Previous ranking: —

This week: ESPN Events Invitational (First game: vs. Penn State on Thursday)

Un altra squadra che entra direttamente nella top-15, gli Aggies che continuano a vincere con la loro difesa che dopo i 46 punti concessi all’esordio, hanno sempre subito esattamente solo 66 punti contro Ohio State, SMU ed Oral Roberts,

15. Kentucky Wildcats (4-1)

Previous ranking: —

This week: vs. Marshall (Friday)

Entrano in top-15 anche i Wildcats, nonostante questa notte abbiano faticato più del dovuto nel 96-88 OT contro Saint Joseph’s. La squadra di John Calipari, che aveva già perso contro Kansas il primo big match, ha rischiato grosso, ma è stata salvata dall’attacco guidato dal trio Mitchell, Wagner e Reeves che hanno combinato per 64 punti.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 3: Big Match Settimanali

MARTEDI

Gonzaga-Syracuse

Florida State-Colorado

Duke-LaSalle

Purdue-Tennessee

Marquette-Kansas

MERCOLEDI

North Carolina-Northern Iowa

Villanova-Texas Tech

Virginia-West Virginia

Oregon State-Baylor

Arkansas-Stanford

GIOVEDI

Texas A&M-Penn State

Iowa-Oklahoma

Michigan State-Arizona

Southern California-Seton Hall

Arizona State-Brigham Young

VENERDI

Xavier-Bryant

UConn-Manatthan

Houston-Montana

Kentucky-Marshall

Ohio State-Alabama

SABATO

St.Bonaventure-Miami OH

Wofford-UNC Asheville

Maryland-South Alabama

Wichita State-Norfolk State

San Diego State-California

DOMENICA

Colorado-Iona

Texas-Wyoming

Indiana-Harvard

West Virginia-Bellarmine

San Francisco-Minnesota

Quote Antepost: la situazione non cambia

Top delle lavagne antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB non cambia di una virgola. Nonostante le sofferenze e i dubbi su Duke, i Blue Devils rimangono di poco avanti su Kansas. Anche Arkansas, nonostante la brutta sconfitta della settimana scorsa, non cambia la propria quota in seconda fascia.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB