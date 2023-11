Pronostici NCAAB 2023-24 Week 4. Duke scende, Purdue sale e raggiunge la #1 del nostro power ranking, oltre a raggiungere anche Kansas nelle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di college basket. Tutti gli aggiornamenti settimanali sulla NCAAB, iniziano i primi match di conference.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 4: Power Ranking

1. Purdue Boilermakers (6-0)

Previous ranking: 2

This week: vs. Texas Southern (Tuesday), at Northwestern (Friday)

Purdue rimane imbattuta dopo aver vinto il Maui Invitational con i successi su Gonzaga, Tennessee e Marquette, non solo con Zach Edey, ma anche con Braden Smith che sta mettendo in mostra netti miglioramenti.

2. Arizona Wildcats (6-0)

Previous ranking: 3

This week: vs. Colgate (Saturday)

Sale anche Arizona, pure lei ancora imbattuta con record di 6-0. I Wildcats si godono Keshad Johnson, trasferito da San Diego, che sta entrando bene nei meccanismi di Arizona.

3. UConn Huskies (7-0)

Previous ranking: 4

This week: Kansas (Friday)

I campioni in carica sono già 7-0 e si prendono la top-10 per una squadra che ha vinto le ultime 24 partite, considerando lo scorso anno, dopo che hanno aperto questa settimana con una tranquilla vittoria su New Hampshire. Segnatevi la data di venerdì prossimo, con la trasferta in Kansas da non perdere.

4. Marquette Golden Eagles (5-1)

Previous ranking: 7

This week: vs. Southern (Tuesday), at Wisconsin (Saturday)

I Golden Eagles non hanno trovato risposte ad Edey nella finale a Maui, ma hanno battuto Kansas, ex numero 1, e può contare sul talento di Oso Ighodaro.

5. Houston Cougars (7-0)

Previous ranking: 6

This week: at Xavier (Friday)

Dopo un avvio a rilento Jamal Shead sta iniziando a scaldare i motori per l’attacco di Houston che intanto si gode una difesa dominante per una squadra ancora imbattuta.

6. Kansas Jayhawks (5-1)

Previous ranking: 1

This week: vs. Eastern Illinois (Tuesday), vs. UConn (Friday)

Tonfo pesante dalla #1 alla #6 dopo la sconfitta con Marquette e questa settimana arriva un altra sfida da prendere con le pinze, quella con UConn, ma prima lo scontro di metà settimana contro Eastern Illinois che dovrebbe essere solo una formalità.

7. Duke Blue Devils (5-1)

Previous ranking: 9

This week: at Arkansas (Wednesday), at Georgia Tech (Saturday)

Prova a risalire Duke che dopo la sconfitta contro Arizona ha vinto le successive 3 partite con un Tyrese Proctor da 16.0 punti e 4.7 assist di media in questo arco di tempo, con anche un 42.8% da tre.

8. Baylor Bears 6-0)

Previous ranking: 11

This week: vs. Nicholls State (Tuesday), vs. Northwestern State (Saturday)

Approposito di tiro da tre, Baylor continua a vincere trascinata dal proprio attacco, e in particolare dai tiratori da oltre l’arco. Sulla carta i Bears potranno portare a casa una doppia vittoria, chiudendo questa settimana ancora da imbattuti.

9. Miami Hurricanes (5-0)

Previous ranking: 13

This week: at Kentucky (Tuesday), vs. Notre Dame (Saturday)

Entra di diritto in top-10 Miami che sta anche lei facendo bene da tre. Gli Hurricanes sono la squadra già pericolosa della nazione da tre (46%) e questa settimana sono attesi ad un altra bella sfida in Kentucky, contro un altra squadra che tira bene dalla lunga distanza, quindi occhio ai punti, anche se Miami difensivamente è meglio.

10. Tennessee Volunteers (4-2)

Previous ranking: 5

This week: at North Carolina (Wednesday)

Cala dalla #5 ai margini della top-10 Tennessee che ha perso di colpo il proprio potenziale offensivo al Maui Invitational dove i Volunteers hanno tirato malissimo da tre, e questa settimana sono attesi ad una ostica trasferta a Chapel Hill.

11. Kentucky Wildcats (5-1)

Previous ranking: 15

This week: vs. Miami (Tuesday), vs. UNC Wilmington (Saturday)

Abbiamo detto del potenziale offensivo della squadra di Calipari che ha fatto passi in avanti rispetto allo scorso anno, e la sfida di martedì contro Miami sarà molto interessante e ci dirà chi meriterà la top-10 e chi invece calerà nel prossimo ranking.

12. Gonzaga Bulldogs (4-1)

Previous ranking: 10

This week: vs. Cal State Bakersfield (Tuesday), vs. USC in Las Vegas (Saturday)

Gonzaga non ha vinto il Maui Invitational, anche se una grande prestazione di Anton Watson (32 punti con 14 su 15 al tiro!) ha permesso a Gonzaga di uscire almeno con una vittoria dalle Hawaii, il successo su UCLA che lascia i Bulldogs vicino alla top-10.

13. Villanova Wildcats (6-1)

Previous ranking: —

This week: vs. Saint Joseph’s (Wednesday)

Entra nel power ranking Villanova che ha cambiato 3 elementi del quintetto dallo scorso e deludente anno, ma con Justin Moore ed Eric Dixon al meglio fisicamente, i Wildcats possono tornare tra le squadre che contano, e lo hanno dimostrato con un ottimo gioco difensivo, ma anche con grande potenziale in attacco, e hanno battuto UNC di recente.

14. Colorado State Rams (6-0)

Previous ranking: —

This week: vs. Colorado (Wednesday), vs. Washington in Las Vegas (Saturday)

Altra novità, i Rams che sono ancora imbattuti e che mercoledì potranno cementare la propria posizione nella top-15 del ranking nella sfida contro i rivali dello stato del Colorado, dopo aver battuto Creighton.

15. Creighton Bluejays (5-1)

Previous ranking: 8

This week: at Oklahoma State (Thursday), at Nebraska (Sunday)

Proprio Creighton è tornata con i piedi per terra dopo la prima sconfitta contro i Rams in cui l’attacco, il punto forte dei Bluejays, si è fermato a 69 punti, dopo averne segnati 91.2 di media nelle prime 5.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 4: Big Match settimanali

MARTEDI

South Carolina-Notre Dame

Georgia Tech-Mississippi State

Syracuse-Lsu

Kentacky-Miami

Pittsburgh-Missouri

Saint Louis-Utah State

Baylor-Nicholls State

Kansas-Eastern Illinois

Purdue-Texas Southern

Mississippi-NC State

Alabama-Clemson

MERCOLEDI

Villanova-Saint Joseph’s

Ohio State-Central Michigan

Wake Forest-Florida

Virginia-Texas A&M

North Carolina-Tennessee

Smu-Dayton

Colorado State-Colorado

Arkansas-Duke

Florida State-Georgia

Auburn-Virginia Tech

GIOVEDI

Butler-Texas Tech

Florida Atlantic-Liberty

Oklahoma-Arkansas Pine Bluff

Texas-Texas State

Oklahoma State-Creighton

VENERDI

Xavier-Houston

Indiana-Maryland

South Carolina-George Washington

West Virginia-St. John’s

DePaul-Iowa State

Kansas-Uconn

Brigham Young-Fresno State

Northwestern-Purdue

Saint Mary’s-Boise State

SABATO

Virginia-Syracuse

Miami-Notre Dame

Wisconsin-Marquette

Mississippi-Memphis

North Carolina-Florida State

Georgia Tech-Duke

Arizona-Colgate

Oregon-Michigan

Rutgers-Illinois

Kentucky-UNC Wilmington

Georgetown-Tcu

Florida Atlantic-Charleston

Washington-Colorado State

Gonzaga-Southern California

DOMENICA

Appalachian State-Auburn

Pittsburgh-Clemson

Arizona State-San Francisco

Missouri-Wichita State

Nebraska-Creighton

Mississippi State-Southern

Virginia Tech-Louisville

Ohio State-Minnesota

Quote Antepost: Purdue prende il posto di Duke al fianco di Kansas

Come atteso Duke perde un pò di terreno e il suo posto, in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale, lo prende Purdue ora alla pari con Kansas. I Blue Devils vengono agganciati anche da Arizona che è il vero “crack” della settimana, con la quota dei Wildcats che cala da 21 a @15 volte la posta in una settimana. Positiva anche Alabama che troviamo @17 (la settimana scorsa stava a 21). Molto male Arkansas che invece sale da 16 a @26.

