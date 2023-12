Pronostici NCAAB 2023-24 Week 5. Gli Arizona Wildcats sono la nuova numero #1 del power ranking dopo il primo stop stagionale di Purdue (che si è già ripresa ad inizio settimana contro Iowa). Vediamo tutti gli aggiornamenti con quote, ranking, statistiche, big match settimanali e tutto quello che c’è da sapere sulla stagione di College Basket.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 5: Power Ranking

1. Arizona Wildcats (7-0)

Previous ranking: 2

This week: vs. Wisconsin (Saturday)

Nuova settimana e nuova numero #1, Arizona che è ancora imbattuta. Sabato è attesa ad una bella sfida contro Wisconsin e poi continuerà un dicembre caldissimo con le sfide contro Purdue, Alabama e FAU.

2. Kansas Jayhawks (7-1)

Previous ranking: 6

This week: vs. Kansas City (Tuesday), vs. Missouri (Saturday)

Risale alla #2 Kansas grazie all’importante vittoria sui campioni in carica di UConn, con una prova da 21 punti di Kevin McCullar Jr che ne aveva segnati altri 18 nel successo di inizio scorsa settimana contro Eastern Illinois.

3. Purdue Boilermakers (7-1)

Previous ranking: 1

This week: vs. Alabama Crimson Tide in Toronto (Saturday)

I Boilmakers perdono a sorpresa l’imbattibilità stagionale contro Northwestern, e anche la #1 del ranking, anche se Zach Edey (25 punti) e compagni si sono rifatti subito lunedì, in apertura di settimana, con una netta vittoria su Iowa.

4. Houston Cougars (8-0)

Previous ranking: 5

This week: vs. Rice (Wednesday), vs. Jackson State (Saturday)

Houston con questo LJ Cryer è davvero un programma molto interessante anche quest’anno, nonostante abbia salutato Sasser. I Cougars arrivano dalle nette affermazioni su Montana (+24 punti di scarto finale) e Xavier (+23) in trasferta.

5. UConn Huskies (7-1)

Previous ranking: 3

This week: vs. North Carolina in New York (Tuesday), vs. Arkansas-Pine Bluff (Saturday)

I campioni in carica hanno perso l’imbattibilità e martedì sono attesi ad un altra sfida molto interessante contro UNC, in campo neutro a NY. Gli Huskies se la sono comunque giocata all’Allen Fieldhouse contro un programma come Kansas, e nonostante l’assenza di Stephon Castle e un Cam Spencer molto limitato.

6. Baylor Bears (8-0)

Previous ranking: 8

This week: vs. Seton Hall (Tuesday)

Continua a salire anche Baylor che è già arrivata a 8 vittorie e se martedì dovesse battere anche Seton Hall, si avvicinerebbe ancora di più al gruppo dei primi. I Bears hanno tante frecce al proprio arco e continuano a vincere, nonostante Ja’Kobe Walter arrivi da 2 prove negative, ma ci ha pensato un Ray J Dennis a segnare 17.3 punti con 8.0 assist di media nelle ultime 3.

7. Marquette Golden Eagles (6-2)

Previous ranking: 4

This week: vs. Texas (Wednesday), vs. Notre Dame (Saturday)

Marquette ci ha deluso la settimana scorsa con la sconfitta contro Wisconsin in cui avevamo appoggiato i Golden Eagles che perdono la 2° partita dopo il ko con Purdue, e in entrambe queste partite la chiave sono stati i rimbalzi, punto debole di Marquette contro programmi con peso e centimetri.

8. Gonzaga Bulldogs (6-1)

Previous ranking: 12

This week: vs. Arkansas-Pine Bluff (Tuesday), at Washington (Saturday)

Ryan Nembhard è nel suo momento migliore da quando veste la maglia di Gonzaga, con 22 punti e 5 assist nella vittoria contro Cal State e altri 15 punti con 7 assist contro USC. I Bulldogs rientrano in top-10 e la crescita di Dusty Stromer fa ben sperare.

9. Colorado State Rams (8-0)

Previous ranking: 14

This week: vs. Denver (Wednesday), vs. Saint Mary’s (Saturday)

I Rams non si fermano più e fanno il loro ingresso addirittura in top-10, in una stagione in cui sono ancora imbattuti e hanno superato programmi del calibro di Creighton, i rivali di Colorado e Washington battuta sul neutro di Las Vegas. Joel Scott si sta confermando il giocatore chiave di Colorado State, arrivano in sordina in estate da un piccolo college di Division II, continua a confermarsi un pezzo pregiato di questo programma in forte crescita.

10. North Carolina Tar Heels (7-1)

Previous ranking: —

This week: vs. UConn in New York (Tuesday)

Rientrano nel ranking, direttamente in top-10, i Tar Heels che hanno battuto Tennessee grazie alla gestione di Elliot Cadeau che ha servito 10 assist (24 assist a fronte di 2 soli turnover nelle ultime 5 per lui).

11. Creighton Bluejays (7-1)

Previous ranking: 15

This week: vs. Central Michigan (Saturday)

Dopo la pesante sconfitta contro Colorado State, in cui l’attacco (e in particolare il tiro da tre) si è inceppato, i Bluejays si sono rimessi in moto con le vittorie su Nebraska ed Oklahoma State dove sul piano offensivo Creighton è tornata a produrre come suo solito.

12. Florida Atlantic Owls (7-1)

Previous ranking: —

This week: vs. Illinois in New York (Tuesday)

Entrano nella top-15 anche gli Owls che questa settimana sono attesi ad una bella sfida in campo neutro contro Illinois. La sconfitta interna, ed inattesa, contro Bryant, è stato finora l’unico passo falso di FAU che torna a fare paura adesso che ha Alijah Martin nuovamente recuperato e in forma (17.6 punti e 4.8 rimbalzi col 40.5% da tre nelle ultime 5 partite tutte vinte dagli Owls).

13. Kentucky Wildcats (6-2)

Previous ranking: 11

This week: at Penn (Saturday)

La sconfitta contro UNC Wilmington è inaccettabile per i Wildcats, soprattutto se pensiamo che prima Kentucky aveva battuto nettamente un programma superiore come Miami. Vero che D.J. Wagner non ha giocato e Rob Dillingham è stato pessimo in fase realizzativi, ma il match settimanale a Penn State sarà già importante per il programma di Calipari.

14. BYU Cougars (6-0)

Previous ranking: 16

This week: vs. Evansville (Tuesday), at Utah (Saturday)

Cougars ancora imbattuti dopo il successo su Fresno State con 24 punti di Jaxson Robinson, il nuovo arrivato a cui coach Mark Pope sembra finalmente aver trovato il giusto ruolo, ovvero da 6° uomo. Da quando gioca in rotazione sta tenendo una media di 16.6 punti col 43.8% da tre.

15. Tennessee Volunteers (4-3)

Previous ranking: 10

This week: vs. George Mason (Tuesday), vs. Illinois (Saturday)

La terza sconfitta di fila inizia ad essere preoccupante (anche se contro top team come Purdue, Kansas ed UNC) per un programma che ad inizio anno doveva essere tra i contender, ma che di questo passo rischia di perdere anche la top-15. Nel 02-100 in North Carolina la difesa dei Volvs non si è vista e contro UNC non è arrivata solo la sconfitta, ma anche l’infortunio di Dalton Knecht a complicare le cose.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 5: Big match settimanali

MARTEDI

Tennessee-George Mason

Illinois-Florida Atlantic

Kansas State-Villanova

Oklahoma-Providence

Michigan State-Wisconsin

Georgia-Georgia Tech

UConn-North Carolina

Baylor-Seton Hall

Michigan-Indiana

MERCOLEDI

Wake Forest-Rutgers

Maryland-Penn State

Houston-Rice

Clemson-South Carolina

Marquette-Texas

Texas A&M-DePaul

West Virginia-Pittsburgh

Colorado State-Denver

Minnesota-Nebraska

GIOVEDI

Iowa State-Iowa

VENERDI

Eastern Michigan-Oakland

Boston College-Holy Cross

SABATO

Mississippi State-Tulane

Tennessee-Illinois

Pennsylvania-Kentucky

Lsu-Kansas State

Purdue-Alabama

Indiana-Auburn

Creighton-Central Michigan

Duke-Charlotte

Arizona-Wisconsin

Tau-Clemson

Oklahoma-Arkansas

Kansas-Missouri

Xavier-Cincinnati

Colorado State-Saint Mary’s

Villanova-Ucla

Utah-Byu

Marquette-Notre Dame

Washington-Gonzaga

DOMENICA

Miami-Colorado

Usc-Long Beach State

Central Florida-Mississippi

Texas A&M-Memphis

Iowa-Michigan

Boston College-St. John’s

Nebraska-Michigan State

Oklahoma State-Tulsa

Quote Antepost: Kansas perde terreno

Nonostante qualche passo falso, Purdue mantiene il vertice delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo stagionale, con i Boilmakers che vedono scendere la quota mentre perde terreno Kansas che passa dalla 1° alla 3° posizione, dietro alla sorprendente Arizona, e pari con Duke e Marquette.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB