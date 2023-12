Pronostici NCAAB 2023-24 Week 6. Tutti gli aggiornamenti sulla stagione di College Basket dove Arizona continua ad impressionate e sabato ci sarà il big match contro Purdue che ha in Zach Edey uno dei migliori giocatori della NCAAB. Intanto domenica notte abbiamo visto l’esordio di Bronny James a USC, ma i Trojans hanno perso da nettamente favoriti contro Long Beach State che era quotata @9 volte la posta per quel successo in trasferta in Southern California.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 6: Power Ranking

1. Arizona Wildcats (8-0)

Previous ranking: 1

This week: at Purdue in Indianapolis (Saturday)

I 98 punti segnati dai Wildcats contro una difesa come quella di Wisconsin sono stati davvero impressionanti. Arizona non è solo attacco visto che ha anche la 2° miglior difesa della nazione con meno di 1 punto concesso per possesso di media agli avversari. Preparate i pop-corn e non prendete impegni per sabato contro Purdue, una delle partite dell’anno da non perdere.

2. Kansas Jayhawks (9-1)

Previous ranking: 2

This week: at Indiana (Saturday)

Una bella prova di squadra ha permesso a Kansas di superare bene anche l’ostacolo Missouri, mantenendo il 2° posto del ranking.

3. Purdue Boilermakers (9-1)

Previous ranking: 3

This week: vs. Arizona in Indianapolis (Saturday)

Dopo la prima, e finora unica, sconfitta a sorpresa contro Northwestern, Purdue ha offerto due prove offensive di altissimo livello nelle vittorie su Iowa ed Alabama in campo neutro in Canada, casa di Zach Edey che ha segnato altri 25 punti con 12 rimbalzi (9 offensivi) e 3 stoppate per quello che è sempre più favorito per bissare il giocatore dell’anno già vinto nel 2022-23. Purdue si gode comunque anche un ottimo Braden Smith.

4. Houston Cougars (10-0)

Previous ranking: 4

This week: vs. Texas A&M (Saturday)

I Cougars fanno 10 su 10 anche se Kelvin Sampson ha cambiato la rotazione preferendo Emanuel Sharp a Damian Dunn, e Sharpe ha risposto alla grande, andando in doppia cifra di punti contro Xavier e Rice, fino al carrer high di 25 punti contro Jackson State. La partita di sabato contro Texas A&M, in trasferta contro un programma iun top25 nei ranking nazionali, ci daranno più indicazioni su Houston, e se i Cougars meritino di mantenere la top-5.

5. UConn Huskies (9-1)

Previous ranking: 5

This week: at Gonzaga in Seattle (Friday)

Cam Spencer sta emergendo come uno dei migliori trasferimenti e come pezzo cruciale degli Huskies e lo abbiamo visto nella vittoria su UNC con 23 punti e 6 assist.

6. Baylor Bears (9-0)

Previous ranking: 6

This week: at Michigan State in Detroit (Saturday)

Baylor ha la miglior efficenza offensiva in generale dell’intera nazione e anche il miglior rendimento da oltre l’arco. L’ultima volta che il programma dei Bears aveva numeri d’attacco del genere ha vinto il titolo nazionale. La partita di sabato su campo neutro contro Michigan State ci darà un altra indicazione sul potenziale di Baylor.

7. Marquette Golden Eagles (8-2)

Previous ranking: 7

This week: vs. St. Thomas (MN) (Thursday)

La sconfitta contro Wisconsin ha dato una bella sveglia ai Golden Eagles che dopo quel ko hanno dominato contro Texas e hanno superato senza problemi anche contro Notre Dame dove sono arrivati gli ultimi cambi di lineup da parte di coach Shaka Smart che sta cercando la formula perfetta.

8. Creighton Bluejays (8-1)

Previous ranking: 11

This week: at UNLV (Wednesday), vs. Alabama (Saturday)

I Bluejays continuano a vincere, a convincere e a salire nel power ranking, anche perchè il nuovo arrivo da Virginia, Isaac Traudt, sta funzionando eccome ad accrescere il potenziale di Creighton.

9. Kentucky Wildcats (7-2)

Previous ranking: 13

This week: vs. North Carolina in Atlanta (Saturday)

Kentucky è un altro programma in crescita, con coach John Calipari che ha ritrovato il lungo Aaron Bradshaw a disposizione. Il freshmen ha giocato 13 minuti al debutto contro UNC Wilmington ma già contro Penn le restrizioni sembravano sparite con 29 positivi minuti in cui ha segnato 17 punti, 11 rimbalzi (5 offensivi) e 3 stoppate. Il recupero di questo giocatore è un ottima notizia per Calipari e i Wildcats che sabato ad Atlanta sono attesi ad un interessante sfida contro UNC.

10. Tennessee Volunteers (6-3)

Previous ranking: 15

This week: vs. Georgia Southern (Tuesday), vs. NC State in San Antonio (Saturday)

Anche Tennesseee cresce molto fino a riprendersi la top-10 grazie ad un ispirato Jonas Aidoo che nelle ultime 3 partite ha giocato il suo miglior basket (14.7 punti e 6.3 rimbalzi), ed è stato determinante nella vittoria importante e per nulla scontata nel big match contro Illinois, con gli Illini che poi si sono ripresi, dimostrando il loro valore con la bella vittoria su Florida Atlantic (che esce così dalla top-15), un risultato che da ancora più valore al successo dei Volvs.

11. North Carolina Tar Heels (7-2)

Previous ranking: 10

This week: vs. Kentucky in Atlanta (Saturday)

Ed ecco proprio UNC che sfiderà sabato Kentucky, ma a differenza dei Wildcats e degli altri 2 programmi che precedono i Tar Heels, il programma di North Carolina è in calo nel nostro power ranking, e ha perso la top-10 dopo la sconfitta contro UConn dove la difesa ha dimostrato nuovamente tutti i suoi preoccupanti limiti quando si sfidano top-team. UNC ha perso contro UConn e Tennessee in stagione, avversarti fatti tirare con numeri clamorosi da due: 74.3% i Volvs, 68.6% gli Huskies. L’attacco rimane però un punto di forza per UNC quindi attenzione alle partite ad alti punteggi e da Over con i Tar Heels in campo, se non troveranno una chiave per migliorare difensivamente, e lo vedremo già questo sabato ad Atlanta.

12. Gonzaga Bulldogs (7-2)

Previous ranking: 8

This week: vs. Mississippi Valley State (Monday), vs. UConn in Seattle (Friday)

Calano anche gli Zags che hanno già perso contro Purdue e anche contro Washington, in un grande colpo per gli Huskies che hanno inchiodato bene l’attacco di Gonzaga, per la prima volta in affanno in stagione. In queste due sconfitte gli Zags hanno tirato 6/32 e 5/18 da tre, numeri preoccupanti. Ora Gonzaga aprirà la stagione con una sfida del lunedì contro Mississippi Valley State che è quasi un allenamento in preparazione al big match di sabato, a Seattle contro UConn.

13. Oklahoma Sooners (9-0)

Previous ranking: —

This week: vs. Green Bay (Saturday)

I Sooners rimangono imbattuti e dopo aver superato due top-team come Providence ed Arkansas si meritano la top-15, trascinati da Javian McCollum che nelle ultime 2 ha segnato in tutto 39 punti con 12 rimbalzi e 8 assist, ma l’ex Siena (l’università americana, non la città italiana) si sta confermando anche come prezioso aiuto difensivo.

14. Clemson Tigers (9-0)

Previous ranking: —

This week: at Memphis (Saturday)

Altra new entry che già questa settimana a Memphis dovrà confermarsi. Clemson intanto è ancora imbattuta e continua a vincere, di recente su South Carolina e TCU, non proprio programmi piccoli. Un buon coaching staff e tanto talento con Joseph Girard III, PJ Hall, Chase Hunter e anche l’ascesa di Ian Schieffelin, rendono Clemson un ottimo programma. Attenzione ai Tigers quest’anno.

15. Colorado State Rams (9-1)

Previous ranking: 9

This week: vs. Colorado State Pueblo (Sunday)

Calo pesante per Colorado State che ha deluso nella sconfitta interna contro St.Mary’s, una sconfitta viva e che ricordiamo bene visto che in quell’occasione avevamo puntato sui Rams che hanno perso in casa e hanno perso anche l’imbattibilità stagionale nella peggior prova offensiva. Per la prima volta Colorado State ha segnato meno di 1 punto per possesso, tirando col 41.9% da due e mettendo a referto solo 5 triple in tutta la partita. Gli infortuni di Josiah Strong e Jalen Lake di certo non hanno aiutato Colorado State che questa domenica ha un appuntamento semplice contro un piccolo programma di zona.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 6: Big match settimanali

LUNEDI

Gonzaga-Mississippi Valley State

San Francisco-New Orleans

MARTEDI

Seton Hall-Monmouth NJ

Duke-Hofstra

Tennessee-Georgia Southern

MERCOLEDI

Florida Atlantic-Florida International

Mississippi State-Murray State

Byu-Denver

Unlv-Creighton

GIOVEDI

Florida-East Carolina

Marquette-St.Thomas

Wisconsin-Jacksonville State

VENERDI

Colorado-Northern Colorado

Gonzaga-Connecticut

SABATO

Texas-Lsu

Miami-LaSalle

Indiana-Kansas

Michigan State-Baylor

Houston-Texas A&M

Memphis-Clemson

St.Bonaventure-Florida Atlantic

Purdue-Arizona

Kentucky-North Carolina

Creighton-Alabama

Byu-Georgia State

Oklahoma-Green Bay

Tennessee-NC State

DOMENICA

Auburn-Southern California

Illinois-Colgate

Syracuse-Oregon

Kansas State-Nebraska

Mississippi State-North Texas

Missouri-Seton Hall

Seattle-Washington

Quote Antepost: Purdue sempre avanti per il titolo nazionale

Purdue mantiene il comando delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale NCAAB, con quota anche in calo rispetto alla settimana scorsa, ma dietro non mollano Arizona e Kansas.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB