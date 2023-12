Pronostici NCAAB 2023-24 Week 7. Dopo 2 settimane al comando del power ranking Arizona perde il big match con Purdue, e ora sono Edey e soci a riprendersi la #1. Vediamo tutti gli aggiornamenti con quote antepost e i big match che ci attendono questa settimana.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 7: Power Ranking

1. Purdue Boilermakers (10-1)

Previous ranking: 3

This week: vs. Jacksonville (Thursday)

La vittoria su Arizona, ex #1, riporta al comando del power ranking Zach Edey e compagni, in particolare Lance Jones ha avuto un impatto importante contro i Wildcats. Squadra in crescita a 360° e con una delle migliori efficenza anche a rimbalzo, dove possono cambiare le partite di college basket, un asso della manica in più per i Boilmakers che in questa stagione hanno già battuto diversi top-team.

2. Kansas Jayhawks (10-1)

Previous ranking: 2

This week: vs. Yale (Friday)

Con un Kevin McCullar Jr ad alti livelli i Jayhawks si tengono la #2 e tengono vive più che mai anche le ambizioni di tornare a vincere il titolo nazionale.

3. UConn Huskies (10-1)

Previous ranking: 5

This week: at Seton Hall Pirates (Wednesday), vs. St. John’s (Saturday)

Sale alla #3 chi il titolo nazionale lo ha vinto lo scorso anno. La miglior performance stagionale di Donovan Clingan è arrivata nel 76-63 su Gonzaga, ennesima prova di forza dei campioni in carica che, anche se hanno cambiato tanto dallo scorso anno, sembrano avere mire di conferma.

4. Arizona Wildcats (8-1)

Previous ranking: 1

This week: vs. Alabama in Phoenix (Wednesday), vs. Florida Atlantic in Las Vegas (Saturday)

La sconfitta contro Purdue, la prima in stagione, non è un dramma, anche perché sono comunque arrivate ottime prove da Caleb Love (29 punti) e Keshad Johnson (24) ma i Wildcats perdono non solo la 1, ma la top-3.

5. Houston Cougars (11-0)

Previous ranking: 4

This week: vs. Texas State (Thursday)

Houston rimane imbattuta anche se non ha brillato contro Texas A&M, e soprattutto è arrivata la notizia di Terrance Arceneaux fuori per il resto della stagione, un assenza che potrebbe avere un impatto, intanto i Cougars scendono alla #5.

6. Marquette Golden Eagles (9-2)

Previous ranking: 7

This week: at Providence (Tuesday), vs. Georgetown (Friday)

I Golden Eagles hanno vinto, ma faticando più del previsto contro un programma modesto come quello di St. Thomas (MN), ma Marquette, numeri alla mano, sembra rimanere la squadra più attrezzata in Big East per contrastare UConn, con anche un ottimo coaching staff e Shaka Smart alla guida.

7. Kentucky Wildcats (8-2)

Previous ranking: 9

This week: at Louisville (Thursday)

Zitta zitta sale anche la squadra di coach John Calipari che ha cambiato approccio, con un gioco più veloce, e questo ha pagato subito in termini di risultato, con i Wildcats che hanno battuto UNC.

8. Tennessee Volunteers (8-3)

Previous ranking: 10

This week: vs. Tarleton State (Thursday)

Anche quando le serate non sono delle migliori i Volunteers riescono a tirare fuori una prestazione offensiva importante con Zakai Zeigler e Dalton Knecht, e a portare a casa la partita, come successo settimana scorsa contro NC State.

9. Oklahoma Sooners (10-0)

Previous ranking: 13

This week: vs. North Carolina in Charlotte (Wednesday)

Oklahoma è ancora imbattuta dopo la facile vittoria su Green Bay, ma è questa settimana che i Sooners si giocano il primo vero test dell’anno, nella sfida contro North Carolina a Charlotte. Oklahoma al momento ha una delle migliori efficenza difensive della nazione e un attacco con molta qualità, merita di entrare di prepotenza nella top-10, in attesa della sfida contro UNC che ci darà ulteriori indicazioni.

10. Baylor Bears (9-1)

Previous ranking: 6

This week: vs. Duke in New York (Wednesday), vs. Mississippi Valley State (Friday)

Il calo è importante per Baylor che ha perso l’imbattibilità stagionale contro MSU, un programma importante, ma che aveva iniziato la stagione molto male. Il ko contro gli Spartans è stato fragoroso, con MSU che non aveva mai vinto con un tale scarto contro una squadra in top-10, e l’attacco dei Bears, uno dei migliori della nazione, fermato a soli 17 punti nel primo tempo. Un ko davvero inatteso e mercoledì sul neutro di NY ci sarà da vedere come risponderà Baylor nella sfida contro Luke.

11. Creighton Bluejays (9-2)

Previous ranking: 8

This week: vs. Villanova (Wednesday)

La sconfitta di 15 contro UNLV è stato un duro passo falso per Creighton che poi si è ripresa vincendo una partita punto a punto con Alabama. Che Bluejays vedremo questa settimana contro Villanova? Creighton può comunque affidarsi ad un attacco che quando è in palla produce 1.23 punti per possesso, per una squadra molto aggressiva al ferro, ma capace anche da tre, e che ha nella costanza con cui va in lunetta uno dei punti di forza.

12. Illinois Fighting Illini (8-2)

Previous ranking: —

This week: vs. Missouri in St. Louis (Friday)

Gli Illini fanno la loro comparsa nel ranking visto che coach Brad Underwood sta amalgamando una delle migliori difese della nazione, con cui cercherà di difendere il titolo di Big Ten. Va però detto che Illinois ha concesso 1.13 punti per possesso ai tre top team che ha incontrato (Marquette, Florida Atlantic, Tennessee) e solo 0.80 agli altri avversari più modesti, ma l’efficenza difensiva di Illinois rimane indubbiamente un punto di forza di questo programma.

13. North Carolina Tar Heels (7-3)

Previous ranking: 11

This week: vs. Oklahoma in Charlotte (Wednesday)

Calano ancora i Tar Heels con Armando Bacott che doveva essere la grande risposta di UNC a Edey, ma nell’ultimo mese la stella di North Carolina ha tenuto numeri quanto meno modesti con 12.4 punti e il 45.8% dal campo. Bacott è stato tenuto a soli 9 punti nell’ultima sconfitta contro Kentucky, e questa settimana arrivano i Sooners.

14. Colorado State Rams (10-1)

Previous ranking: 15

This week: at Loyola Marymount (Friday)

La vittoria di settimana scorsa contro CSU Pueblo ci dice poco di come risponderanno i Rams alla sconfitta contro Saint Mary’s. Ce lo diranno i prossimi impegni di Isaiah Stevens e compagni, ad iniziare da quello di venerdì contro Loyola Marymount. Ci sono comunque note positive per Colorado State, come il rientro di Taviontae Jackson, subito d’impatto dopo 7 partite in infermeria.

15. Florida Atlantic Owls (9-2)

Previous ranking: —

This week: vs. Arizona in Las Vegas (Saturday)

Anche FAU ritrova dall’infortunio un giocatore come Nick Boyd che potrebbe avere un impatto, e la vittoria su St.Bonaventure fa rientrare gli Owls in top-10. La sfida di sabato, a Las Vegas, contro Arizona, ci dirà se Florida Atlantic ha la qualità per bissare l’incredibile cavalcata dello scorso anno.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Migliori e peggiori team nelle scommesse e player props

Clemson ha perso la prima stagionale contro Memphis, ma si conferma un ottima squadra nelle scommesse visto che ha coperto ancora l’handicap (4-1 ATS nelle ultime 5).

Tolta la clamorosa e inattesa sconfitta contro Northwestern, Purdue ha dominato anche contro diversi top-team ed è un ottima squadra anche nelle coperture degli handicap per le scommesse. Pure Florida Atlantic in stagione ha già subito un upset inatteso, quello contro Bryant, ma da quel passo falso gli Owls si sono confermati una delle migliori squadre con 6-1 ATS nelle scommesse.

Al contrario stanno deludendo i Kansas Jayhawks che sono 2° nel ranking, ma a livello scommesse sono solo 2-7 ATS nelle ultime 9 partite e nell’Indiana hanno vinto faticando più del previsto. Male anche i Gonzaga Bulldogs che hanno perso 2 delle ultime 3 partite (0-3 ATS nelle scommesse) e sono 2-5 ATS nelle ultime 7.

Vediamo un po di statistiche chiave sui migliori giocatori della nazione per le scommesse sulle prestazioni:

-Zack Edey, Purdue center: 24.5 punti e 10.6 rimbalzi di media. Nelle ultime 4 partite ha segnato: 22, 35, 25, 35 punti.

-Hunter Dickinson, Kansas center: 19.2 punti, 12.7 rimbalzi di media. In doppia doppia in ognuna delle ultime 3 partite e in 5 delle ultime 6.

-Armando Bacot, North Carolina center: 15.2 punti, 11.3 rimbalzi. In doppia doppia in 3 delle ultime 4 prestazioni.

-Terrence Shannon Jr., Illinois guard: 20.9 punti. Ha segnato 22+ punti in 3 delle ultime 4 partite.

-R.J. Davis, North Carolina guard: 21.6 punti. Ha segnato 26+ punti in ognuna delle ultime 5 prestazioni.

-Kyle Filipowski, Duke center: 18.4 punti, 9.2 rimbalzi. In doppia doppia in 3 delle ultime 5 partite.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 7: Big match settimanali

MARTEDI

Butler-Georgetown

Alabama State-Southern California

Memphis-Virginia

Michigan-Florida

Mississippi-Troy

Providence-Marquette

MERCOLEDI

Oklahoma State-Wofford

Duke-Baylor

St.John’s-Xavier

Seton Hall-Connecticut

Arizona State-Northwestern

Oklahoma-North Carolina

Creighton-Villanova

Gonzaga-Jackson State

Arizona-Alabama

GIOVEDI

Louisville-Kentucky

Purdue-Jacksonville

Tennessee-Tarleton State

Houston-Texas State

Kanssa State-Wichita State

San Diego State-Stanford

Washington State-Boise State

VENERDI

Marquette-Georgetown

Florida State-Winthrop

Baylor-Mississippi Valley State

Kansas-Yale

Missouri-Illinous

Ucla-Maryland

Loyola Marymount-Colorado State

SABATO

Rutgers-Mississippi State

Providence-Butler

Quote Antepost: Connecticut si avvicina per il bis

Purdue mantiene la testa delle lavagne delle quote antepost come squadra favorita per la vittoria finale del titolo nazionale NCAAB, ma dietro incalzano gli UConn Huskies, al 2° posto per uno straordinario bis. Cala un pò Arizona che però qui si tiene alle spalle Kansas. Sprofondano Baylor e Gonzaga che ora troviamo rispettivamente @26 e @29 volte la posta.

Regge Southern California @41, nonostante qualche passaggio a vuoto dei Trojans che viaggiano ancora sull’hype di Bronny James a mio avviso, ma ci sono squadre che meriterebbero di stare al loro posto. Una su tutte, Clemson.

A mio avvio i Tigers, che al momento si giocano @101 volte la posta, non vinceranno il titolo nazionale, ma non si meritano nemmeno di stare così indietro e da qui alle prossime settimane li vedo in crescita, anche quando inizieranno i big match di ACC, conference impegnativa che ha sempre in Duke la favorita su UNC e Miami, ma poi arriva proprio Clemson alla pari con Virginia (personalmente preferisco la prima). Approfittiamo per dare un occhio anche agli aggiornamenti delle quote antepost sulle principali conference.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB