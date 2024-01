Pronostici NCAAB 2023-24 Week 9. Nella settimana di fine anno non sono mancati botti e colpi a sorpresa, come la 2° sconfitta nelle ultime 3 partite di Arizona, ma anche FAU che, dopo aver battuto proprio i Wildcats, perde a sorpresa contro FGCU e torna a calare nel power ranking sempre comandato da Purdue.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 9: Power Ranking

Purdue rimane alla #1 del Power ranking anche questa settimana, con i Boilermakers che volano e staccano anche i Kansas Jayhawks tornati alla #2 poi ci sono gli Houston Cougars alla #3 e i campioni in carica, gli UConn Huskies ai piedi del podio in 4° posizione al momento. La sconfitta di Arizona contro Stanford fa calare al 10° posto i Wildcats che qualche settimana fa trovavamo alla #1, e questo fa guadagnare una posizione anche ai Tennessee Volunteers che tornano in top-5. Tornando agli Arizona Wildcats, i problemi difensivi continuano ad essere un handicap troppo pesante a cui coach Tommy Lloyd finora non ha trovato alternative, e l’attacco, guidato da Caleb Love, non sta bastando se poi concedi 100 punti ad un programma modesto come quello di Stanford.

Salgono di un paio di posizioni i Kentucky Wildcats, seguiti dai Marquette Golden Eagles che hanno vinto la bella sfida di Big East contro Creighton la scorsa settimana. Entrano in top-10 anche North Carolina ed Illinois. I Gonzaga Bulldogs pagano la sconfitta a San Diego State, scendendo alla #24, ma rimangono nella top-25 per la 142° settimana consecutiva. Perdono 10 posizioni anche i Florida Atlantic Owls che, dopo la vittoria su Arizona erano saliti al #7 del ranking (il massimo mai raggiunto dal programma di FAU), ma il capitombolo inatteso la partita dopo contro Florida Gulf Coast li ricaccia al 17° posto. Salgono di 5 posizioni i Memphis Tigers di Penny Hardaway che continuano a convincere, e c’è anche la new entry di Auburn, che torna in top-25 a distanza di quasi un anno.

TOP-25 POWER RANKING

1. Purdue 12-1

2. Kansas 12-1

3. Houston 13-0

4. UConn 11-2

5. Tennessee 9-3

6. Kentucky 10-2

7. Marquette 11-3

8. North Carolina 9-3

9. Illinois 10-2

10. Arizona 10-3

11. Oklahoma 12-1

12. BYU 12-1

13. Colorado St. 12-1

14. Duke 9-3

15. Memphis 11-2

16. Clemson 11-1

17. FAU 10-3

18. Baylor 10-2

19. James Madison 13-0

20. Texas 10-2

21. Wisconsin 9-3

22. Mississippi 13-0

23. Providence 11-2

24. Gonzaga 9-4

25. Auburn 10-2

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 9: Statistiche e betting trend stagionali

Nell’ultima settimana di gioco abbiamo visto 99 partite da Over e 73 da Under nel College Basket, ovvero una prevalenza di Over al 57.6%.

Minnesota rimane la miglior squadra nelle scommesse con 12-1 ATS (92.3% di linee coperte), seguita da CSU Northridge con 11-1 ATS poi arriva Brigham Young forte di un 11-2 ATS. Scende Radford a 10-3 ATS, dopo essere stata schiacciata 58-93 a Clemson, con i Tigers che rimangono una delle squadre più sottovalutate. La peggior squadra nelle scommesse è invece Pacific con 2-11 ATS, appena un 15,3% di linee coperte. Tra i programmi di Power 5 i peggiori, tutti con 4-9 ATS, sono Missouri, Maryland, Texas ed Arkansas.

Arkansas è anche la miglior squadra da Over con O/U 11-2, al pari di Michigan (anche se a livello di risultati i Wolverines stanno ampiamente deludendo). Dartmouth è la migliore da Under con O/U 1-10, seguita da Rutgers che è O/U 2-10, grazie ad una delle migliori difese con 61.4 punti concessi di media (ma anche un attacco molto modesto da 67.5 punti segnati di media), anche se lontano dai numeri difensivi di Virginia che concede solo 56.1 punti di media, ma ancora meglio fa Houston con 49.3 punti concessi. Nella top-3 difensiva c’è anche St.Mary’s con 58,5 punti concessi di media.

A livello offensivo nessuno segna quanto Alabama (92.8), nemmeno Arizona (92.3), poi arriva James Madison con 72 punti a partita, per una delle poche squadre ancora imbattute (13-0). BYU conferma il miglior margine medio con le partite chiuse con +28.8 punti di vantaggio, meglio di Iowa State (+27.1) e Houston (+26,5). Mississippi Valley State conferma invece il peggior scarto, nettamente, con -36.6 punti a partita (al 2° posto in questa scomoda statistica c’è Alcorn State, ma staccata a -19.6 punti a partita).

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 9: Big match settimanali

MARTEDI

Connecticut-DePaul

Tennessee-Norfolk State

Maryland-Purdue

Georgetown-Creighton

Wisconsin-Iowa

Pittsburgh-North Carolina

Boston College-Wake Forest

Florida Atlantic-East Carolina

Baylor-Cornell

St. John’s-Butler

Auburn-Pennsylvania

Illinois-Northwestern

Duke-Syracuse

Colorado State-New Mexico

MERCOLEDI

Providence-Seton Hall

Ohio State-Rutgers

Davidson-Dayton

Virginia-Louisville

Florida State-Georgia Tech

Miami-Clemson

Villanova-Xavier

Nebraska-Indiana

Notre Dame-NC State

Ucla-Stanford

Southern California-California

San Diego State-Fresno State

GIOVEDI

Michigan State-Penn State

South Florida-Temple

Tulsa-Memphis

Washington-Oregon

Gonzaga-Pepperfine

Michigan-Minnesota

Arizona-Colorado

Washington State-Oregon State

Arizona State-Utah

VENERDI

Butler-Connecticut

Purdue-Illinous

San Jose State-Boise State

SABATO

Iowa-Rutgers

Seton Hall-Marquette

South Carolina-Mississippi State

Loiusville-Pittsburgh

Clemson-North Carolina

Florida-Kentucky

Villanova-St. John’s

Creighton-Providence

Arkansas-Auburn

NC State-Virginia

Kansas-Texas Christian

Houston-West Virginia

Wake Forest-Miami

Wisconsin-Nebraska

Oklahoma State-Baylor

Vanderbilt-Alabama

San Diego State-Unlv

Southern California-Stanford

Florida State-Virginia Tech

Tennessee-Mississippi

Notre Dame-Duke

Oklahoma-Iowa State

Washington-Oregon State

Kansas State-Central Florida

Texas-Texas Tech

Arizona-Utah

Indiana-Ohio State

Arizona State-Colorado

Texas A&M-Lousiana State

Utah State-Colorado State

Gonzaga-San Diego

Ucla-California

Brigham Young-Cincinnati

Washington State-Oregon

DOMENICA

Penn State-Michigan

Memphis-Southern Methodist

Minnesota-Maryland

Northwestern-Michigan State

Quote Antepost: Purdue al comando, Arizona regge nelle lavagne

Se nel power ranking gli Arizona Wildcats sono calati nettamente, nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB reggono al 2° posto, dietro a Purdue, e avanti ai campioni in carica di UConn.

