Pronostici NCAAB 2023-24 Week 10. Inizia una nuova settimana di College Basket, con la stagione che entra nel vivo, in concomitanza col gran finale di College Football. Vediamo l’aggiornamento settimanale con quote, power ranking, analisi, statistiche, big match e tanti spunti per le scommesse sulla NCAAB.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 10: Power Ranking

1. Purdue Boilermakers (14-1)

Previous ranking: 1

This week: at Nebraska (Tuesday), vs. Penn State (Saturday)

Zach Edey ha segnato la prestazione più a basso punteggio contro Illinois, ma i Boilmakers hanno vinto ancora e rimangono al comando del power ranking. Non ho molto da aggiungere su una squadra che da settimane occupa il primo posto del power ranking e che è attesa ad un doppio impegno che sulla carta non dovrebbe creargli problemi in Nebraska e contro Penn State.

2. Houston Cougars (14-0)

Previous ranking: 3

This week: at Iowa State (Tuesday), at TCU (Saturday)

I Cougars sono rimasti l’unica squadra imbattuta in tutta la nazione, dopo i recenti ko di James Madison e Ole Miss. Houston ha anche la miglior efficenza difensiva, ma va detto che i Cougars non hanno giocato ancora un vero test importante visto che le sfide più difficili le hanno giocate contro Texas A&M e Utah.

3. Kansas Jayhawks (13-1)

Previous ranking: 2

This week: at UCF (Wednesday), vs. Oklahoma (Saturday)

Hunter Dickinson è stato fondamentale con 30 punti nella vittoria di misura dei Jayhawks per 83-81 su TCU per un altro handicap non coperto e l’1-11 ATS delle ultime 12 partite afa capire che Kansas non sta andando come previsto, nonostante possa contare su altre stelle come Dajuan Harris e Kevin McCullar Jr, oltre a Dickinson. In nessun Ranking importante (come KenPom e BartTorvik) Kansas è in top-10 e anche questo vorrà dire qualcosa. Al momento manteniamo i Jayhawks in top-3, ma in calo, anche se per noi rimangono un enigma su quanto effettivo potenziale possano avere a disposizione per essere davvero una delle migliori squadre della nazione.

4. UConn Huskies (13-2)

Previous ranking: 4

This week: at Xavier (Wednesday), vs. Georgetown (Sunday)

I campioni in carica anche quest’anno possono dire la loro, specialmente se quando perdono per infortunio uno dei migliori giocatori, ne trovano subito un altro positivo dalla panchina, in questo caso parliamo di un positivo Stephon Castle apprezzato nelle ultime 2 vittorie di Big East contro DePaul e Butler.

5. Tennessee Volunteers (11-3)

Previous ranking: 5

This week: at Mississippi State (Wednesday), at Georgia (Saturday)

Da quando coach Rick Barnes ha inserito in quintetto Zakai Zeigler, i Volvs hanno cambiato passo e in queste 8 partite Zeigler ha tenuto una media di 12.4 punti con 6.4 assist, compresi i 17+10 nel successo contro Ole Miss. Tennessee arriva da 6 vittorie di fila (ma con solo 3-3 ATS nelle scommesse).

6. Kentucky Wildcats (11-2)

Previous ranking: 6

This week: vs. Missouri (Tuesday), at Texas A&M (Saturday)

Antonio Reeves ha segnato 30 punti contro Louisville e si è confermato con altri 27 punti contro Illinois State, alla guida dell’attacco dei Wildcats che hanno vinto in rimonta anche contro Florida di recente. Kentucky ha vinto le ultime 5 partite, coprendo sempre lo spread nelle scommesse (5-0 ATS).

7. North Carolina Tar Heels (11-3)

Previous ranking: 9

This week: at NC State (Wednesday), vs. Syracuse (Saturday)

5 vittorie di fila per UNC che è in crescita anche nei power ranking. Sappiamo del potenziale offensivo di questa squadra (ne parliamo anche dopo nel report sui giocatori più interessanti nelle prop bet) ma a fare davvero la differenza è l’innalzamento del livello difensivo di questa squadra nelle ultime settimane. Inoltre un duo come Armando Bacot e RJ Davis se lo possono permettere in pochi.

8. Arizona Wildcats (11-3)

Previous ranking: 10

This week: at Washington State (Saturday)

Dopo 3 brutte sconfitte rimediate nel giro di 15 giorni, compresa quella con 100 punti concessi a Stanford, i Wildcats si sono ripresi segnando 94.5 punti di media nelle 2 vittorie su Colorado e Utah, arrivate con un margine medio di +33.0 punti. Sta tornando l’Arizona dominante di inizio stagione ora che si entra nel vivo dei match di Pac-12?

9. Illinois Fighting Illini (11-3)

Previous ranking: 8

This week: vs. Michigan State (Thursday), vs. Maryland (Sunday)

Inizio di 2024 tutto sommato positivo per gli Illini che hanno dominato contro Northwestern, e hanno fatto una grande rimonta contro Purdue, pur perdendo di 5, il tutto senza la stella Terrence Shannon Jr, ma con un Marcus Domask da 32 punti e 6 assist contro i Wildcats e da altri 26+5 contro i Boilmakers.

10. Oklahoma Sooners (13-1)

Previous ranking: 11

This week: at TCU (Wednesday), at Kansas (Saturday)

Oklahoma merita la top-10 dopo aver battuto anche Iowa State, con un Le’Tre Darthard giocatore chiave dalla panchina, a dimostrazione di quante possibilità abbiano i Sooners al momento.

11. Marquette Golden Eagles (11-4)

Previous ranking: 7

This week: vs. Butler (Wednesday)

Tonfo dei Golden Eagles che hanno perso contro Seton Hall (che nelle sfide di Big East è da tenere sott’occhio, ha battuto anche Providence) in una partita in cui Tyler Kolek ha tirato 1/6 chiudendo con la miseria di 5 punti (mai così pochi dal dicembre 2022). Anche difensivamente Marquette ha scricchiolato nelle ultime uscite.

12. Duke Blue Devils (11-3)

Previous ranking: 13

This week: at Pittsburgh (Tuesday), vs. Georgia Tech (Saturday)

Provano a risalire i Blue Devils, e con loro un positivo Mark Mitchell che la scorsa settimana ha segnato 21 punti e 6 rimbalzi contro Syracuse e altri 23+14 contro Notre Dame.

13. Memphis Tigers (13-2)

Previous ranking: 12

This week: vs. UTSA (Wednesday), at Wichita State (Sunday)

I Tigers hanno rischiato di uscire con uno 0-2 dalla scorsa settimana, e invece le hanno vinte entrambe, allungando la striscia a 8 vittorie consecutive per la squadra di Penny Hardaway. Contro Tulsa ed SMU ci ha pensato Jahvon Quinerly a tirare via le castagne dal fuoco, ma è innegabile che anche l’infortunio di Caleb Mills stia influendo sul rendimento di Memphis.

14. Baylor Bears (12-2)

Previous ranking: 15

This week: vs. BYU (Tuesday), vs. Cincinnati (Saturday)

I Bears sono la squadra che si prende più triple in tutta la nazione, ed è ormai abbastanza chiaro che se il tiro da tre non funziona, Baylor ha dei grossi problemi. Essere troppo dipendenti da un singolo fondamentale, e avere problemi in difesa, non rende facile la strada di Baylor che ho molto rivalutato nelle ultime settimane, anche se i Bears arrivano da 3 vittorie di fila, e finalmente hanno portato a casa una trasferta non scontata (Oklahoma State) anche se non ha funzionato il tiro dalla lunga distanza (2/15). Piccoli segnali che ridanno ottimismo per Baylor che conquista una posizione.

15. Auburn Tigers (12-2)

Previous ranking: —

This week: vs. Texas A&M (Tuesday), vs. LSU (Saturday)

Auburn arriva dalla miglior vittoria stagionale, il +32 su Arkansas. La squadra sta salendo di livello ed intensità, ed è la new entry nella top-15 di questa settimana, e se lo merita, visto che parliamo di una delle migliori squadre dal perimetro di tutta la nazione, e con una stella d’esperienza come Johni Broome che ha tenuto una media di 18.0 punti, 10.3 rimbalzi e 3.0 stoppate nelle ultime 4 partite, anche se ad impressionare è la quantità e qualità di talenti che coach Bruce Pearl ha a disposizione, se pensiamo che nessun giocatore sta in campo più di 23 minuti di media. Questo ha portato i Tigers a 7 vittorie di fila (5-2 ATS) e ad essere uno dei programmi più in crescita delle ultime settimane.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 10: Statistiche e betting trend stagionali

La scorsa settimana altri due colpi dei Minnesota Golden Gophers che prima hanno vinto in Michigan da sfavoriti, poi hanno vinto e coperto la linea anche in casa contro Maryland, migliorando ulteriormente il proprio rendimento come squadra che sta facendo incassare maggiormente gli scommettitori con un impressionante 14-1 ATS. Al 4° posto resiste Arizona con 12-3 ATS e in top-5 troviamo anche i Nevada Wolfpack (11-3 ATS), programma secondario che però abbiamo seguito molto lo scorso anno, con tante casse. Houston è invece la squadra che sta vincendo col margine più ampio (+27.07 punti), davanti a BYU (+26.0 punti), Iowa State (+24.64) ed ancora Arizona Wildcats (+20.8).

Al contrario i Texas El Paso Miners sono i peggiori in assoluto nelle scommesse con 2-10-1 ATS, appena un 16% di linee coperte. Parliamo però di un programma minore; tra i programmi in Power Five, segnaliamo Maryland Terrapins (4-11 ATS), e Missouri Tigers (4-10 ATS) come squadre che stanno deludendo gli scommettitori, almeno quelli che gli stanno puntando a favore con frequenza.

Gli Arizona Wildcats vantano sia il miglior attacco per punti segnati (92.6) che il miglior rendimento a rimbalzo, mentre la squadra che concede meno punti è quella degli Houston Cougars (49.7), davanti ai Virginia Cavaliers (57.2) che hanno sempre nella difesa e nei ritmi bassi e di controllo i loro punti focali.

Flop Team: FAU, Texas e Clemson in calo

Nel power ranking abbiamo parlato di squadre positive, ma qui parliamo anche di squadre che stanno deludendo e che hanno ampiamente perso la top-15, ad iniziare dai Florida Atlantic Owls che qualche settimana fa erano arrivati alla #7, battendo perfino Arizona in trasferta a Phoenix, ma poi sono crollati inspiegabilmente, incappando in sconfitte davvero difficili da capire contro Florida Gulf Coast e Charlotte che vanno ben oltre i fisiologici letdown spot che sono molto comuni in NCAAB.

Anche i Texas Longhorns stanno deludendo, almeno a livello betting; vero che hanno vinto la sfida di Big 12 contro Texas Tech, ma non hanno coperto la linea, e siamo 3-10 ATS nelle ultime partite, a conferma che non tutto sta andando come previsto in Texas.

Infine i Clemson Tigers, altra squadra che glorificavamo qualche settimana fa, ma su cui facciamo parziale marcia indietro con le brutte prove nelle sfide calde di ACC contro Miami e UNC, dove sono arrivate due nette sconfitte. P.J. Hall e Joe Girard rimangono due giocatori di altissimo livello, questo è indubbio, ma a Clemson sembra mancare il supporting cast, e 3 sconfitte nelle ultime 5 hanno raffreddato le ambizioni di vittoria di conference.

Prop bet: le statistiche sulle prestazioni dei migliori giocatori

Zack Edey, Purdue center: media stagionale di 22.2 punti con 10.6 rimbalzi. Ha chiuso in doppia doppia 4 delle ultime 5 partite.

Hunter Dickinson, Kansas center: media stagionale di 19.4 punti e 12.4 rimbalzi. In doppia doppia in 5 delle ultime 6 prestazioni.

Armando Bacot, North Carolina center: media stagionale di 14.9 punti e 11.1 rimbalzi. Arriva da 2 doppie-doppie consecutive.

R.J. Davis, North Carolina guard: media stagionale di 20.6 punti. Seconda stella di UNC che citiamo in questo report, ha chiuso in doppia cifra di punti in 11 partite consecutive.

Kyle Filipowski, Duke center: media stagionale di 16.8 punti e 8.4 rimbalzi. In doppia cifra di punti in 4 delle ultime 5 partite.

Antonio Reeves, Kentucky guard: media stagionale di 19.0 punti e 4.2 rimbalzi. Nelle ultime 3 partite è stato letale con 30, 27 e 19 punti a referto.

Tyson Walker, Michigan State guard: media stagionale di 20.6 punti. Anche lui è stato ottimo nelle ultime 3 partite con 22, 22 e 27 punti, e in quella più recente lo avevamo anche consigliato nelle scommesse, e ci ha ripagato. Occhio al giocatore di MSU.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 10: Big match settimanali

MARTEDI (33 partite)

Georgetown-Seton Hall

Alabama-South Carolina

Kentucky-Missouri

West Virginia-Kansas State

Iowa State-Houston

Cincinnati-Texas

Rutgers-Indiana

Texas Tech-Oklahoma State

Utah State-Wyoming

Nebraska-Purdue

Liu-Vanderbilt

Auburn-Texas A&M

DePaul-Creighton

Pittsburgh-Duke

Baylor-Byu

Boise State-Colorado State

San Jose State-San Diego State

MERCOLEDI (49 partite)

St. John’s-Providence

Mississippi State-Tennessee

Virginia Tech-Clemson

Miami-Louisville

Central Florida-Kansas

Memphis-Texas San Antonio

Nc State-North Carolina

Ohio State-Wisconsin

Xavier-Connecticut

Georgia-Arkansas

Mississippi-Florida

Marquette-Butler

Syracuse-Boston College

Tcu-Oklahoma

Southern California-Washington State

California-Colorado

GIOVEDI (57 partite)

James Madison-South Alabama

Maryland-Michigan

Tulane-Florida Atlantic

Utah-Ucla

Illinois-Michigan State

Santa Clara-Gonzaga

Washington-Arizona State

Oregon State-Stanford

VENERDI (17 partite)

Indiana-Minnesota

Villanova-DePaul

Iowa-Nebraska

Nevada-Boise State

SABATO (132 partite)

Wisconsin-Northwestern

Butler-Seton Hall

Georgia-Tennessee

North Carolina-Syracuse

Creighton-St.John’s

Texas A&M-Kentucky

New Mexico-San Diego State

Wake Forest-Virginia

Kansas-Oklahoma

Purdue-Penn State

Unlv-Utah State

Clemson-Boston College

Missouri-South Carolina

Florida-Arkansas

Central Florida-Byu

Texas Tech-Kansas State

DOMENICA (18 partite)

Connecticut-Georgetown

Michigan State-Rutgers

Florida Atlanti-Uab

Wichita State-Memphis

Illinois-Maryland

Stanford-Utah

Ucla-Washington

Quote Antepost: anche qui Purdue al vertice

Poche variazioni da segnalare anche questa settimana per quanto riguarda le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo NCAAB, dove pure qui troviamo Purdue al comando su Arizona e Houston, poi arrivano i campioni in carica di UConn. Perde terreno Kansas che viene avvicinata da Kentucky. Tutto sommato regge Marquette.

