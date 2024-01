Pronostici NCAAB 2023-24 Week 12. Come ogni martedì andiamo a fare il punto della stagione di College Basket con tutti gli aggiornamenti di power ranking, quote antepost, statistiche e tutti i big match che ci attendono in questa 12° settimana di regular season NCAAB.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 12: Power Ranking

1. UConn Huskies (17-2)

Previous ranking: 1

This week: vs. Xavier (Sunday)

Gli Huskies campioni in carica continuano a vincere, sono 7 successi di fila dopo aver piegato anche la resistenza di Creighton e quella di Villanova in trasferta, con anche il rientro importante di Donovan Clingan.

2. Purdue Boilermakers (17-2)

Previous ranking: 2

This week: vs. Michigan (Tuesday), at Rutgers (Sunday)

Dal brutto ko contro Nebraska del 9 gennaio Zach Edey ha cambiato passo tenendo una media di 21 punti e 17.3 rimbalzi col 62% al tiro, oltre a 2.7 stoppate di media (33+14 contro Indiana e 30+18 contro Iowa).

3. North Carolina Tar Heels (16-3)

Previous ranking: 3

This week: at Florida State (Saturday)

Mantenmgono giustamente la top-3 i Tar Heels che hanno schiantato anche Wake Forest in apertura di settimana, con 36 punti di Davis, e in pochi programmi possono permettersi un duo di qualità come quello che forma Davis con Armando Bacott per UNC.

4. Tennessee Volunteers (14-4)

Previous ranking: 5

This week: at Vanderbilt (Saturday)

I Voluteneers hanno lavorato bene in difesa contro Alabama, uno dei migliori attacchi della nazione. Allo stesso modo anche l’attacco di Tennessee sta crescendo guidato da Dalton Knecht che ha tenuto una media di 32.0 punti e 5.5 rimbalzi (53.1% dal campo e 48.3% da tre) nelle ultime 4 partite).

5. Kentucky Wildcats (14-3)

Previous ranking: 6

This week: at South Carolina (Tuesday), at Arkansas (Saturday)

Altro programma che continua a crescere è quello di Kentucky che ha un roster di qualità dove escono sempre nuove sorprese; l’ultima è Zvonimir Ivisic che contro Georgia ha chiuso con 13 punti, 5 rimbalzi e 3 stoppate. Ad impressionare sono stati i primi 5 minuti del croato che gli sono bastati per segnare 11 punti con 3 stoppate, 2 assist e anche 2 stoppate. Kentucky al momento ha il miglior attacco di tutta la nazione con 91.5 punti segnati di media.

6. Houston Cougars (16-2)

Previous ranking: 7

This week: at BYU (Tuesday), vs. Kansas State (Saturday)

Dopo l’impatto di Big-12 con le prime 2 sconfitte stagionali, Houston si è ripresa con 2 super prove della propria difesa che ha lasciato un totale di appena 96 punti a Texas Tech e UCF, in particolare nel 57-42 contro UCF i Knights sono stati fatti tirare con un ridicolo 15.9% dal campo (13% da tre). Prima abbiamo parlato del miglior attacco, quello di Kentucky, mentre con Houston parliamo della miglior difesa NCAAB con appena 51.0 punti di media al passivo, meglio anche di Virginia, storica squadra difensiva e da ritmi bassi, che sta concedendo 58.2 punti di media.

7. Auburn Tigers (16-2)

Previous ranking: 8

This week: at Alabama (Wednesday), at Mississippi State (Saturday)

Dalla sconfitta inattesa del 3 dicembre contro Appalachian State, la squadra di coach Bruce Pearl non si è più fermata con 11 vittorie si fila in doppia cifra (tutte e 16 le vittorie stagionali di Auburn sono arrivate con 11+ punti di scarto). Questa settimana Auburn avrà un importante doppio test in trasferta contro Alabama e Mississippi State che ci dirà se questo programma potrà salire ancora.

8. Arizona Wildcats (14-4)

Previous ranking: 9

This week: at Oregon State (Thursday), at Oregon (Saturday)

I Wildcats rimangono un top programma, ma difficile da interpretare. Alla sconfitta a Washington State hanno fatto seguito le vittorie su USC e l’ultima contro UCLA, sempre in casa, dove Arizona ha avuto bisogno di una grande rimonta per evitare l’upset, con un 77-70 finale. Arizona rimane comunque il 3° miglior attacco e anche la 2° miglior squadra della nazione come rendimento a rimbalzo (dietro solo a St.Mary’s).

9. Kansas Jayhawks (15-3)

Previous ranking: 4

This week: at Iowa State (Saturday)

Già quasi un mese fa evidenziavamo i nostri dubbi su Kansas, e da allora sono arrivate 2 brutte e inattese sconfitte nelle ultime 5 partite, quella a UCF e la più recente, inaccettabile, in West Virginia. I Jayhawks si sono ripresi lunedì nella vittoria sui Bearcats dove per l’ennesima volta hanno però prodotto meno di quanto atteso, senza riuscire a coprire l’handicap nel 74-69 finale.

10. Marquette Golden Eagles (13-5)

Previous ranking: 16

This week: at DePaul (Wednesday), vs. Seton Hall (Saturday)

Nuovo balzo in avanti per Marquette che torna in top-10 dopo essere addirittura uscita dalla top-15 nell’ultimo power rankling. La squadra di Shaka Smart ha però risposto molto bene con 2 vittorie, alle prime uscite senza Sean Jones (e si è infortunato anche Chase Ross) battendo St.John’s e Villanova, con un ritrovato Tyler Kolek da 36 punti, 11 rimbalzi e 22 assist totali in queste 2 uscite.

11. Illinois Fighting Illini (14-4)

Previous ranking: —

This week: at Northwestern (Wednesday), vs. Indiana (Saturday)

Tornano anche gli Illini che la scorsa settimana ci hanno mandato in cassa nella vittoria in Michigan, poi è arrivato anche un bel successo contro Rutgers in cui si è rivisto dalla sospensione la stella, Terrence Shannon Jr, che ha subito contribuito segnando 16 punti e servendo 4 assist. Justin Harmon continua a giocare ad alti livelli, insomma, gli Illini ci sono!

12. Wisconsin Badgers (14-4)

Previous ranking: 10

This week: at Minnesota (Tuesday), vs. Michigan State (Friday)

La settimana scorsa una vittoria su Indiana, ma anche una sconfitta a Penn State per i Badgers che da anni non erano così in basso nelle statistiche di efficenza difensivo. In attacco il potenziale non manca ma è giusto fare scendere un pò Wisconsin che nel complesso lascia qualche dubbio.

13. Oklahoma Sooners (15-3)

Previous ranking: 15

This week: vs. Texas (Tuesday), vs. Texas Tech (Saturday)

I Sooners la settimana scorsa hanno risposto bene alle 2 sconfitte di fila, andando a battere West Virginia e andando a vincere anche a Cincinnati, riprendendo così quota nel power ranking. Da segnalare la crescita di Jalon Moore con 11.0 punti e 7.4 rimbalzi di media nelle ultime 7 partite (rispetto agli 8.4 punti con 4.8 rimbalzi delle prime 10).

14. Dayton Flyers (15-2)

Previous ranking: —

This week: at La Salle (Tuesday), at Richmond (Saturday)

Nuova entrata per Dayton per la prima volta in stagione in top-15 dopo le vittorie su Saint Louis e Rhode Island, con un DaRon Holmes II letteralmente scatenato con 29 punti, 14 rimbalzi e 4 stoppate nella prima partita e altri 21 punti con 6 rimbalzi e 3 stoppate nella seconda. In 5 partite di conference (Atlanti 10), Holmes ha tenuto una media di 23.8 punti, 8.4 rimbalzi e 2.0 stoppate, tirando col 58% dal campo e il 44.4% da tre. Con un giocatore del genere e un buon gruppo di gregari i Flyers possono davvero sognare di volare quest’anno.

15. Duke Blue Devils (13-4)

Previous ranking: 11

This week: at Louisville (Tuesday), vs. Clemson (Saturday)

Rischiano di uscire i Blue Devils (ma ho preferito far uscire Baylor che sta deludendo ancora di più, oltre a Memphis e Utah State). Doveva essere un anno di rinascita per Duke, il 2° senza coach K, assorbito il grande addio, ma i Blue Devils continuano a deludere e dopo la vittoria più difficile del previsto contro Georgia Tech, hanno addirittura perso a Pittsburgh. Le assenze di Mark Mitchell e Jeremy Roach (dopo Reeves) sono solo in parte degli alibi, e anzi certificano il fatto che il roster di Duke non sia così ampio come seconde scelte di qualità.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 12: Big Match settimanali

MARTEDI (33 partite)

Georgetown-Butler

South Carolina-Kentucky

Louisville-Duke

Georgia Tech-Pittsburgh

Syracuse-Florida State

Central Florida-West Virginia

Oklahoma-Texas

Minnesota-Wisconsin

Nebraska-Ohio State

Creighton-Xavier

Texas A&M-Missouri

Purdue-Michigan

Virginia Tech-Boston College

Oklahoma State-Texas Christian

Brigham Young-Houston

MERCOLEDI (47 partite)

Seton Hall-Providence

Georgia-Louisiana State

Iowa-Maryland

Virginia-NC State

Notre Dame-Miami

Alabama-Auburn

Rice-Florida Atlantic

St.John’s-Villanova

Florida-Mississippi State

Mississippi-Arkansas

DePaul-Marquette

Northwestern-Illinois

Iowa State-Kansas State

Washington State-Utah

Nevada-Colorado State

San Jose State-New Mexico State

Washington-Colorado

GIOVEDI (60 partite)

Gonzaga-San Francisco

Oregon-Arizona State

Oregon State-Arizona

VENERDI (8 partite)

Wisconsin-Michigan State

California-Stanford

SABATO (154 partite)

Maryland-Nebraska

Florida-Georgia

Houston-Kansas State

Marquette-Seton Hall

South Carolina-Missouri

Iowa State-Kansas

Florida State-North Carolina

Oklahoma State-West Virginia

Oklahoma-Texas Tech

Brigham Young-Texas

Miami-Pittsburgh

Illinois-Indiana

Butler-Villanova

Mississippi State-Auburn

Wyoming-Colorado State

Duke-Clemson

Boise State-Utah State

Baylor-Texas Christian

Michigan-Iowa

Oregon-Arizona

Arkansas-Kentucky

Richmond-Dayton

Vanderbilt-Tennessee

Penn State-Minnesota

Syracuse-NC State

Cincinnati-Central Florida

Creighton-DePaul

Oregon State-Arizona State

Southern California-Ucla

Alabama-Louisiana State

Texas A&M-Mississippi

Northwestern-Ohio State

DOMENICA (14 partite)

Connecticut-Xavier

Rutgers-Purdue

Florida Atlantic-North Texas

Wichita State-Southern Methodist

Uab-Memphis

LUNEDI (16 partite)

Virginia Tech-Duke

Texas-Houston

Quote Antepost: sempre Purdue al comando

Non è cambiato letteralmente nulla rispetto alla settimana scorsa per quanto riguarda le quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB, con i Purdue Boilmakers sempre al comando sugli Arizona Wildcats che a nostro avviso rimangono troppo alti qui, come i Kansas Jayhawks che si mantengono @15 volte la posta, al pari con Kentucky e davanti ad Auburn, a North Carolina e a Tennesse, tutti programmi che ultimamente ci stanno convincendo maggiormente.

