Pronostici NCAAB 2023-24 Week 14. Come ogni settimana facciamo il punto della regular season di college basket, con le squadre più in forma, quelle in calo, il power ranking, gli aggiornamenti delle quote antepost, i migliori giocatori per le prop bet e i big match che ci attendono nella settimana dal 6 al 12 febbraio che prendiamo in analisi in questa rubrica.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 14: Power Ranking

Sempre UConn al comando su Purdue, stabile anche UNC che fa uscire dalla top-15 Duke. Cala anche Houston che però mantiene la otp-10. Escono invece Kentucky (dalla #8) e Creighton (dalla #13).

1. UConn Huskies (20-2)

Previous ranking: 1

This week: vs. Butler Bulldogs (Tuesday), at Georgetown Hoyas (Saturday)

Le risorse a disposizione degli Huskies sembrano infinite e nell’ultima settimana a mettersi in mostra è stato Stephon Castle con 20 punti contro Providence, carrer high migliorato subito qualche giorno dopo con i 20 punti contro St.John’s, doppia vittoria dei campioni in carica che sono una delle tre squadre (assieme a Purdue e Houston) ad essere nella top-5 di tutti e 5 i principali ranking NCAAB.

2. Purdue Boilermakers (21-2)

Previous ranking: 2

This week: vs. Indiana Hoosiers (Saturday)

Anche Purdue non molla un colpo dopo le vittorie chiave su Northwestern e Wisconsin. Purdue non è solo Zach Edey, per esempio nelle ultime partite si è messo in mostra anche Lance Jones, e coach Matt Painter può contare pure su Braden Smith e Fletcher Loyer.

3. North Carolina Tar Heels (18-4)

Previous ranking: 3

This week: vs. Clemson Tigers (Tuesday), at Miami Hurricanes (Saturday)

La settimana scorsa avevamo consigliato di iniziare a valutare UNC in anteposto, e la sera stessa è arrivata la clamorosa sconfitta contro Georgia Tech. I Tar Heels però si sono rimessi subito in pista vincendo il big match di ACC contro Duke, e con un ritorno ad ottimi livelli di Armando Bacot che forma un duo micidiale assieme ad RJ Davis.

4. Tennessee Volunteers (16-5)

Previous ranking: 4

This week: vs. LSU Tigers (Wednesday), vs. Texas A&M Aggies (Sunday)

Anche senza il miglior Dalton Knecht l’attacco di coach Rick Barnes fa faville e i Volvs mantengono la top-4 grazie alla grande prova di Zakai Zeigler che ha segnato 26 punti e 13 assist sabato nello spettacolare 103-92 in Kentucky, numeri che non si vedevano da 25 anni per un singolo giocatore del programma di Tennessee che avrà una settimana piena con le sfide contro LSU e Texas A&M dove però i Volunteers sono chiamati a vincere da favoriti in entrambi i casi.

5. Marquette Golden Eagles (17-5)

Previous ranking: 7

This week: vs. St. John’s Red Storm (Saturday)

Sale alla #5 Marquette che ha impressionato con Tyler Kolek che ha segnato 32 punti, 9 assist e 6 rimbalzi nella vittoria a Villanova, e altri 17 punti con 8 assist nel successo a Georgetown. I Golden Eagles non hanno nemmeno espresso il proprio potenziale massimo, cosa che potremmo vedere nelle prossime uscite visto che coach Shaka Smart ha subito ritrovato dall’infortunio un Kam Jones da 31 punti.

6. Kansas Jayhawks (18-4)

Previous ranking: 12

This week: vs. Baylor Bears (Sunday)

I nostri dubbi su Kansas erano fondati, e lunedì è arrivato un altro ko che farà ripiombare più in basso i Jayhawks la prossima settimana. Si perché Kansas continua ad alternare grandi prove, come la vittoria su Houston, a pessimi rendimenti in trasferta, visto che oltre a Kansas State sono arrivati anche i ko in West Virginia e Iowa State, e questo rendimento esterno non è per niente una buona notizia.

7. Houston Cougars (19-3)

Previous ranking: 5

This week: vs. Oklahoma State Cowboys (Tuesday), at Cincinnati Bearcats (Saturday)

Proprio Houston cala visto che ha perso contro Kansas e ha anche offerto la peggior prestazione difensiva della stagione. La difesa rimane un reparto d’élite per i Cougars che però hanno concesso 1.22 punti per possesso ai Jayhawks, davvero troppi.

8. Arizona Wildcats (17-5)

Previous ranking: 11

This week: at Utah Utes (Thursday), at Colorado Buffaloes (Saturday)

Altra squadra altalenante, capace di grandi prove come di assurdi scivoloni, e con tanto talento, almeno in attacco, mentre la difesa rimane un punto debole. Contro Stanford i Wildcats si ritrovano sotto di 11 in casa, ma questa volta pescano KJ Lewis dal cilindro che ribalta la situazione portando Arizona alla 3° vittoria di fila, ma poco convincente. La trasferta nello Utah ci darà altre indicazioni importanti sul vero potenziale di questo programma che fatichiamo ad inquadrare.

9. Alabama Crimson Tide (16-6)

Previous ranking: —

This week: at Auburn Tigers (Wednesday), at LSU Tigers (Saturday)

Salta direttamente in top-10 Alabama dopo la vittoria in Georgia e dopo aver distrutto Mississippi State battuta con 32 punti di vantaggio finale. Si tratta della 10° vittoria nelle ultime 11 per la squadra di Nate Oats da prendere in considerazione e che ha già messo a segno vittorie importanti contro top-team.

10. Iowa State Cyclones (16-5)

Previous ranking: 10

This week: at Texas Longhorns (Tuesday), vs. TCU Horned Frogs (Saturday)

Rimangono in top-10 i Cyclones, nonostante la sconfitta contro Baylor in una gara davvero pazza in cui Iowa State aveva messo insieme perfino un parziale da 20-7, con il coach di Baylor espulso, prima della rimonta di Baylor che ha vinto, interrompendo una striscia di 3 importanti vittorie dei Cyclones, capaci di battere anche i Jayhawks. C’è comunque da stare positivi con un Keshon Gilbert che ha segnato altri 24 pur e ha tenuto una media di 18.2 punti e 6.2 rimbalzi (45.3% da tre) nelle ultime 5.

11. Wisconsin Badgers (16-6)

Previous ranking: 6

This week: at Michigan Wolverines (Wednesday), at Rutgers Scarlet Knights (Saturday)

Calano i Bagders che hanno perso 2 partite la scorsa settimana anche se solo UConn e Purdue hanno più vittorie di Wisconsin contro squadre di Quadrant 1 e 2, quindi i Badgers vanno tenuti comunque in risalto, anche se la difesa, solitamente un punto forte di questo programma, sta preoccupando nelle ultime uscite, ed è solo 7° come efficenza in Big-Ten.

12. Auburn Tigers (18-4)

Previous ranking: 14

This week: vs. Alabama Crimson Tide (Wednesday), at Florida Gators (Sunday)

Due belle vittorie per Auburn la settimana scorsa, compresa la grande prova in Mississippi con un secondo tempo da 56 punti. La squadra di Bruce Pearl c’è, ha tanto talento e tanti giocatori che possono fare la differenza, anche se il migliore rimane Jaylin Williams che ha segnato 20+ punti in 6 delle ultime 15 partite, arco di tempo in cui ha tenuto una media di 15.0 punti. La sfida di metà settimana, in casa, contro Alabama, promette scintille.

13. Illinois Fighting Illini (17-5)

Previous ranking: 15

This week: at Michigan State Spartans (Saturday)

Illinois ha vinto una sfida non scontata in overtime contro Nebraska, e va segnalata un altra ottima prova di Coleman Hawkins che ha segnato 20+ punti in 3 delle ultime 6 partite, oltre ad essere andato in doppia cifra in 12 delle ultime 14, arco di tempo in cui ha tenuto una media di 14.2 punti e 6.6 rimbalzi col 43.2% da tre.

14. Baylor Bears (16-5)

Previous ranking: —

This week: vs. Texas Tech Red Raiders (Tuesday), at Kansas Jayhawks (Saturday)

Rientra anche Baylor dopo le 2 vittorie della scorsa settimana in cui la squadra di coach Scott Drew ha fatto vedere di esserci, e di giocarsela, anche se l’attacco rimane ben lontano dal potenziale espresso ad inizio stagione.

15. South Carolina Gamecocks (19-3)

Previous ranking: —

This week: vs. Ole Miss Rebels (Tuesday), vs. Vanderbilt Commodores (Saturday)

Settimana con tante new entry, ma se Baylor ed Alabama erano già state in top-15, e comunque erano nelle posizioni subito dietro, il salto in assoluto più ampio lo fanno i Gamecocks che erano perfino fuori dalla top-25. Con le vittorie su Tennesseee e Kentucky South Carolina si porta ad un record di 7-2 contro squadre di Quadrant 1 e 2, davvero niente male se pensiamo che è il 3° miglior rendimento della nazione, e qualcosa vuol certamente dire se riesci a battere con questa frequenza altri top-team.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 14: Big Match settimanali

MARTEDI (32 partite)

Maryland-Rutgers

St.John’s-DePaul

South Carolina-Mississippi

Georgia Tech-Wake Forest

North Carolina-Clemson

Boston College-Florida State

Houston-Oklahoma State

Ohio State-Indiana

Saint Joseph’s-Dayton

Oklahoma-Brigham Young

Texas-Iowa State

Connecticut-Butler

Vanderbilt-Kentucky

Wyoming-New Mexico

Utah State-Nevada

Minnesota-Michigan State

Baylor-Texas Tech

Air Force-San Diego State

MERCOLEDI (52 partite)

Seton Hall-Georgetown

Syracuse-Louisville

NC State-Pittsburgh

Xavier-Villanova

Tennesse-Louisiana State

Auburn-Alabama

Michigan-Wisconsin

Gonzaga-Portland

Providence-Creighton

Duke-Notre Dame

Missouri-Texas A&M

Mississippi State-Georgia

Stanford-Ucla

Northwestern-Nebraska

California-Southern California

GIOVEDI (63 partite)

Temple-Memphis

Penn State-Iowa

Utah-Arizona

Colorado-Arizona State

Uab-Florida Atlantic

Oregon State-Washington State

Oregon-Washington

VENERDI (3 partite)

Vci-Dayton

Nevada-San Diego State

Colorado State-San Jose State

SABATO (156 partite)

Rutgers-Wisconsin

Syracuse-Clemson

Georgetown-Connecticut

Louisiana State-Alabama

Xavier-Creighton

South Carolina-Vanderbilt

Duke-Boston College

Iowa State-Texas Christian

Butler-Providence

Michigan State-Illinois

Texas-West Virginia

Florida-Auburn

Ohio State-Maryland

Miami-North Carolina

Wake Forest-NC State

Texas Tech-Central Florida

Cincinnati-Houston

Kentucky-Gonzaga

Oregon-Washington State

California-Ucla

Arkansas-Georgia

Marquette-St.John’s

Kansas-Baylor

Nebraska-Michigan

Oklahoma-Oklahoma State

Florida State-Virginia

Texas A&M-Tennessee

New Mexico-Unlv

Utah-Arizona State

Purdue-Indiana

Missouri-Mississippi State

Brigham Young-Kansas State

Stanford-Southern California

Colorado-Arizona

Utah State-Boise State

DOMENICA (11 partite)

Wichita State-Florida Atlantic

Villanova-Seton Hall

Northwestern-Penn State

Memphis-Tulane

Southern Methodist-North Texas

Iowa-Minnesota

LUNEDI (16 partite)

Duke-Wake Forest

Texas Christian-West Virginia

Texas Tech-Kansas

Betting Trends e Prop Bet

Fuori dal power ranking egnaliamo in positivo i Kansas State Wildcats che prima di lunedì navigavano invece in cattive acque dopo la sconfitta contro Oklahoma State, anche se il ko inflitto ai rivali di Kansas lunedì, nel 75-70 OT interno, ha fatto riprendere terreno a Kansas State che nelle prossime uscite è attesa ancora a partite cruciali come le trasferte a BYU e in Texas.

In negativo pieno invece ci sono i Missouri Tigers che, dopo essere stati la grande sorpresa della scorsa stagione, quest’anno rischiano di essere la grande delusione. Sabato i Tigers hanno perso anche a Vanderbilt e sono ora 0-9 nelle sfide di SEC. Missouri ha vinto solo 1 delle ultime 13 partite dopo un avvio da 7-2, davvero un crollo.

Vanno segnalati in negativo anche i Michigan Wolverines che stanno attraversando una stagione da incubo e hanno perso anche contro Rutgers, in una partita in cui sembravano gestire bene e controllare, prima di un crollo che li ha visti segnare appena 2 punti negli ultimi 7:15 minuti, perdendo in casa. Michigan è ora 1-10 nelle ultime 11 partite.

Quote Antepost: gli aggiornamenti

Vediamo come sempre gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale del titolo nazionale di NCAAB. Qui Purdue mantiene il comando su UConn, a differenza che nel power ranking dove le due sono invertite.

Houston inoltre si mantiene come 3° forza nonostante il recente scivolone, con North Carolina e Tennessee subito dietro. Auburn ha invece agganciato Arizona, scavalcando Kansas che, come Kentucky, è in calo totale anche qui.

