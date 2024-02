Pronostici NCAAB 2023-24 Week 15. Come ogni martedì facciamo il punto della situazione sul College Basket, con le squadre che stanno andando meglio e quelle che stanno deludendo, le statistiche più interessanti, il power ranking, le quote antepost e tutti i big match che ci attendono dal 13 al 19 febbraio.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 15: Power Ranking

1. UConn Huskies (22-2)

Previous ranking: 1

This week: at DePaul (Wednesday), vs. Marquette (Saturday)

Dal rientro di Donovan Clingan dall’infortunio UConn non ha solo dominato offensivamente, ma ha avuto anche la 2° miglior efficenza difensiva. UConn (e Purdue) è tra le poche a salvarsi in una settimana in cui quasi il 50% delle prime 15 squadre del power ranking hanno perso!

2. Purdue Boilermakers (22-2)

Previous ranking: 2

This week: vs. Minnesota (Thursday), at Ohio State (Sunday)

Al pari di UConn, Purdue è l’altro programma che sta dominando e spiccando sugli altri, in questo caso grazie al attacco guidato da Zach Edey che ha chiuso con 26 punti e 13 rimbalzi (doppia cassa per noi) nella vittoria di 20 contro i rivali di Indiana, nell’unica partita giocata la settimana scorsa dai Boilmakers.

3. Houston Cougars (21-3)

Previous ranking: 7

This week: vs. Texas (Saturday)

Risalgono in top-3 i Cougars dopo la vittoria con Cincinnati e con una delle migliori difese della nazione. In arrivo un match di Big-12 molto interessante sabato contro Texas.

4. Marquette Golden Eagles (18-5)

Previous ranking: 5

This week: at Butler (Tuesday), at UConn (Saturday)

Sale anche Marquette che ha vinto in rimonta a St.John’s, allungando a 7 la striscia vincente, con un Tyler Kolek che nell’ultimo mese ha tenuto una media di 19.7 punti e 10.0 assist (e proprio con i 13 assist ci ha mandato in cassa sabato, dove ha segnato anche 27 punti con 7 rimbalzi).

5. Arizona Wildcats (19-5)

Previous ranking: 8

This week: vs. Arizona State (Saturday)

Arizona risale in top-5 più per demeriti altrui, anche se Kylan Boswell è in forma, e quando questo giocatore è ok, i Wildcats vincono. Lo hanno fatto (anche se in triplo overtime) nello Utah (16 punti e 5 assist per Boswell) e lo hanno fatto anche in Colorado (15+4 per Boswell). Non è un caso che nelle 5 sconfitte stagionali di Arizona Boswell abbia segnato appena 4.6 punti di media.

6. North Carolina Tar Heels (19-5)

Previous ranking: 3

This week: at Syracuse (Tuesday), vs. Virginia Tech (Saturday)

Ancora una volta dopo una sconfitta (in casa contro Clemson) i Tar Heels si sono ripresi, andando a vincere a Miami, ma faticando più del dovuto, e comunque la 5° sconfitta stagionale, subita peraltro in casa contro gli avversari di Clemson, costa senza dubbio il podio a UNC

7. Kansas Jayhawks (19-5)

Previous ranking: 6

This week: Oklahoma (Saturday)

La bella vittoria contro Baylor non basta ai Jayhawks che tornano a calare dopo aver aperto la settimana con una netta sconfitta a Texas Tech, partita in cui tra l’altro consigliavamo proprio i Red Raiders -2.5 nei nostri canali Telegram per le scommesse NCAAB (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo). Il tutto nonostante il ritorno di Dajuan Harris Jr che ha scongiurato un infortunio più grave (rimane però in forse McCullar Jr).

8. Tennessee Volunteers (17-6)

Previous ranking: 4

This week: at Arkansas (Wednesday), vs. Vanderbilt (Saturday)

I Volunteers sono uno dei tanti top team che hanno perso la settimana scorsa, e lo hanno fatto concedendo 85 punti a Texas A&M e segnandone solo 69, uno dei peggiori rendimenti offensivi di Knecht e compagni, che in questo caso ci è costato anche una scommessa (Over 71.1 punti di Tennessee).

9. Iowa State Cyclones (18-5)

Previous ranking: 10

This week: at Cincinnati (Tuesday), vs. Texas Tech (Saturday)

Mantengono bene la top-10 i Cyclones, nonostante la sconfitta di misura a Baylor, a cui hanno fatto comunque seguito due convincenti vittorie in Texas e contro TCU. Iowa State ha in Curtis Jones il giocatore più in forma del momento con 14.2 punti segnati di media nelle ultime 6.

10. South Carolina Gamecocks (20-3)

Previous ranking: 15

This week: at Auburn (Wednesday), vs. LSU (Saturday)

Continua l’ascesa dei Gamecocks di cui parlavamo la settimana scorsa, e che ci hanno mandato in cassa con la vittoria su Ole Miss, poi è arrivato anche un netto successo su Vanderbilt, che proietta giustamente in top-10 South Carolina, che mercoledì è chiamata ad una sfida verità ad Auburn, dove potrebbe arrivare la 7° vittoria consecutiva. Da segnalare Collin Murray-Boyles che, dopo aver iniziato la stagione con 6.5 punti e 4.1 rimbalzi di media, è esploso nelle ultime 3 con 21.0 punti e 7.0 rimbalzi a partita (31 punti contro Vanderbilt).

11. Auburn Tigers (19-5)

Previous ranking: 12

This week: vs. South Carolina (Wednesday), vs. Kentucky (Saturday)

Subito dietro ai Gamecocks troviamo proprio i Tigers che in settimana hanno costretto Alabama alla peggior prestazione difensiva, segnando 99 punti anche se tre giorni dopo la squadra di coach Bruce Pearl è crollata segnando solo 66 punti in Florida.

12. Alabama Crimson Tide (17-7)

Previous ranking: 9

This week: vs. Texas A&M (Saturday)

Proprio Alabama spunta fuori al 12° posto, dietro Auburn contro cui ha perso da poco con una pessima prestazione difensiva che è tornata ad essere un problema anche la partita dopo contro LSU, vinta dai Crimson Tide, ma per 109-92. Continuare a concedere 90+ punti è un bel problema per Alabama che perde la top-10, anche se l’attacco rimane un reparto eccezionale, e in queste condizioni aspettiamoci punteggi elevati nelle partite dei Tide.

13. Duke Blue Devils (18-5)

Previous ranking: —

This week: at Florida State (Saturday)

Tornano in top-15 i Blue Devils grazie ad un eccezionale Mark Mitchell nelle sfide contro Notre Dame e Boston College della settimana scorsa, ma anche lunedì, nella vittoria comoda su Wake Forest, con altri 23 punti a referto.

14. Baylor Bears (17-6)

Previous ranking: 14

This week: vs. Oklahoma (Tuesday), at West Virginia (Saturday)

Dopo 3 vittorie i Bears si sono fermati nella sfida punto a punto persa contro Kansas, dove sono rimasti in partita nonostante l’enormità di 21 turnovers e nonostante l’indisponbilità di Langston Love, ma è arrivata anche una prova convincente di Ja’Kobe Walter e il bicchiere è sicuramente mezzo pieno per Baylor, nonostante la sconfitta.

15. Illinois Fighting Illini (17-6)

Previous ranking: 13

This week: vs. Michigan (Tuesday), at Maryland (Saturday)

Bicchiere mezzo vuoto invece per Illinois che è crollata nei 6 minuti finali la settimana scorsa a Michigan State, una partita che gli Illini sembravano poter controllare facilmente prima del preoccupante crollo finale (13 punti concessi negli ultimi 2:15 minuti sono un enormità a livello college). I punti negativi: la difesa che ha lavorato male nelle ultime 3 partite e un Quincy Guerrier passato da 15.8 punti e 8.9 rimbalzi in 11 partite ai 5.5. + 4.5 delle ultime 4, tutti segnali che certificano il calo di Illinois che rimane comunque un programma che merita la top-15 e che in settimana ha due partite sulla carta favorevoli da vincere entrambe.

Betting Trends e Prop Bet

Parliamo anche di squadre secondarie che stanno ben impressionando. Abbiamo per esempio già accennato ai Texas A&M Aggies che hanno battuto i Tennessee Volunteers con una grande prestazione di squadra, in particolare di Wade Taylor IV e Tyrece Radford, per quella che è stata la 5° vittoria nelle ultime 6 (unica sconfitta contro Ole Miss in una partita combattuta e persa con 3 punti di scarto finale). Questo sabato gli Aggies potrebbero mettere in difficoltà i Crimson Tide che non se la passano benissimo.

Positivi anche i Nevada Wolf Pack che spesso lo scorso anno abbiamo segnalato. In questa stagione sono stati un pò più in sordina, fino agli ultimi colpi che l’hanno vista battere consecutivamente Utah State e San Diego State, le due corazzate di Mountain West

Segnaliamo anche i Clemson Tigers di PJ Hall che provano a tornare in voga dopo la vittoria ad UNC, i Creighton Bluejays che arrivano dalla vittoria a Xavier, per nulla scontata in un momento difficile dopo 2 sconfitte di Big East, ma anche i Colorado State Rams che, dopo il crollo di gennaio con 6 sconfitte, sembrano in ripresa con 4 vittorie, inclusi i successi da underdogs su San Diego State e Boise State. Grazie a 3 vittorie nelle ultime 4 tornano a far parlare anche gli Oklahoma Sooners, che tra l’altro arrivano da una netta vittoria (+16) contro BYU ma saranno le prossime settimane quelle decisive per capire cosa potranno fare i Sooners, visto che sono attesi a tante sfide importanti e per niente semplici.

Al contrario stanno deludendo i Wisconsin Badgers che sono piombati di colpo fuori dal power ranking dove erano 11° fino alla settimana scorsa. Badgers che sono reduci da 4 sconfitte consecutive, e se i ko nella trasferta in Nebraska e contro Purdue potevano starci, le recenti sconfitte a Rutgers, e soprattutto in Michigan, sono davvero preoccupanti per Wisconsin che ha avuto un involuzione netta nelle ultime settimane.

Calano anche i Kentucky Wildcats che hanno perso 4 delle ultime 6 partite dopo il ko interno contro Gonzaga (e non sono gli Zags degli scorsi anni), un risultato davvero deludente con altri 89 punti concessi da una difesa che rappresenta un grosso problema per questo programma, tanto da vanificare spesso anche l’ottima qualità offensiva a disposizione di Calipari.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 15: Big match settimanali

MARTEDI (25 partite)

Butler-Marquette

Syracuse-North Carolina

Virginia-Pittsburgh

Cincinnati-Iowa State

Providence-St.John’s

Vanderbilt-Texas A&M

Illinois-Michigan

Dayton-Duquesne

Florida-Louisville

Creighton-Georgetown

Wisconsin-Ohio State

Brigham Young-Central Florida

Kentucky-Mississippi

Baylor-Oklahoma

MERCOLEDI (39 partite)

Penn State-Michigan State

Clemson-Miami

Seton Hall-Xavier

Auburn-South Carolina

Maryland-Iowa

DePaul-Connecticut

Arkansas-Tennessee

Arizona State-Oregon State

GIOVEDI (67 partite)

Rutgers-Northwestern

Florida Atlantic-Temple

Purdue-Minnesota

Loyola Marymount-Gonzaga

Ucla-Colorado

Washington-Stanford

Washington State-California

Saint Mary’s-Pepperdine

Southern California-Utah

VENERDI (15 partite)

Georgetown-Villanova

San Diego State-New Mexico

SABATO (144 partite)

Nebraska-Penn State

Virginia-Wake Forest

Kansas State-Texas Christian

Iowa State-Texas Tech

Alabama-Texas A&M

Butler-Creighton

Houston-Texas

Oklahoma State-Brigham Young

North Carolina-Virginia Tech

Florida State-Duke

Iowa-Wisconsin

Connecticut-Marquette

South Carolina-Louisiana State

Oklahoma-Kansas

Maryland-Illinois

West Virginia-Baylor

Auburn-Kentucky

Tennessee-Vanderbilt

Michigan-Michigan State

Arizona-Arizona State

Oregon State-Oregon

DOMENICA (22 partite)

South Florida-Florida Atlantic

Ohio State-Purdue

Indiana-Northwestern

Southern Methodist-Memphis

St.John’s-Seton Hall

Minnesota-Rutgers

Ucla-Utah

LUNEDI (20 partite)

Virginia Tech-Virginia

Houston-Iowa State

Texas-Kansas State

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti

Purdue ed UConn si prendono spazio anche al vertice delle lavagne sulle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale NCAAB, con Houston terzo incomodo, ma con una quota già in doppia cifra, poi arrivano Arizona, North Carolina e Tennessee che reggono nelle quote, a differenza di AP pool e power ranking vari.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB