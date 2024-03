Pronostici NCAAB 2023-24 Week 19: Conference Tournament

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 19. Dopo un ultima settimana di regular season di sorprese e ribaltoni, vediamo l’ultimo power ranking di College Basket, chiuso al comando da Purdue su Houston, e con North Carolina in crescita, ma vediamo anche tutto quello che c’è da sapere sui tornei di conference maggiori: quote, programma completo, classifiche, statistiche e consigli per le scommesse. Domenica c’è il Selection Sunday, è March Madness, e vi consigliamo una terza pick antepost per la vittoria finale del titolo nazionale in questa rubrica imperdibile se volete scommettere sulla NCAAB.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 19: l’ultimo Power Ranking dell’anno

Arriviamo da una settimana incredibile dove è successo di tutto. Tennessee ha perso in casa contro Kentucky (occhio a questi Wildcats, vera e propria mina vagante, ne parliamo dopo), Arizona che ha perso a sua volta a sorpresa a USC (le cose in Southern California hanno iniziato a funzionare troppo tardi purtroppo) e i sogni di seed 1 di Iowa State sono evaporati dopo la sconfitta a Kansas State. In tutto questo caos l’unica squadra che ne esce bene è North Carolina che è andata a vincere sul campo dei rivali di Duke battuti in entrambi i confronti quest’anno. Ecco l’ultimo power play dell’anno:

1. Purdue Boilermakers (28-3)

Previous ranking: 1

This week: Big Ten tournament

I Boilmakers chiudono da primi dopo la vittoria sui Badgers, nonostante gli infortuni leggeri di Braden Smith (che è anche rientrato) e Zach Edey. Sono però scongiurati problemi per i due ma chissà se per l’imminente torneo di Big-10 Purdue deciderà di risparmiarsi un pò in vista del grande ballo.

2. Houston Cougars (28-3)

Previous ranking: 2

This week: Big 12 tournament

Houston chiude giustamente alla #2 (per molti è alla 1), con una prova impressionante perchè ha vinto di 30 lasciando Kansas a soli 46 punti. Signori e signori ecco una delle migliori difese della nazione con cui anche i migliori attacchi dovranno confrontarsi con difficoltà.

3. UConn Huskies (28-3)

Previous ranking: 3

This week: Big East tournament

Confermano il 3° posto anche i campioni in carica che sognano il bis con un Alex Karaban in crescita finalmente e dopo aver chiuso una competitiva regular season di Big East quasi perfetta (18-2). Sembrano esserci tutti gli ingredienti per difendere un titolo che nel college è sempre un impresa non semplice.

4. North Carolina Tar Heels (25-6)

Previous ranking: 7

This week: ACC tournament

Salto in avanti per UNC che come detto ha vinto a Duke una partita di grande pathos, e conferma che avere tanti giocatori di qualità, e un paio di stelle assolute che a livello college possono fare la differenza. Vi ricordo che UNC è una delle nostre selezioni antepost per la vittoria finale del titolo NCAAB.

5. Tennessee Volunteers (24-7)

Previous ranking: 4

This week: SEC tournament

L’altra selezione per la vittoria finale che abbiamo fatto la settimana scorsa è Tennessee, e la sconfitta con Kentucky è un brutto colpo, ma non ci spaventa. Dalton Knecht e compagni hanno sempre un grande potenziale, in particolar modo in attacco, ma anche in difesa, e potranno metterlo in mostra come antipasto già al torneo di SEC.

6. Creighton Bluejays (23-8)

Previous ranking: 8

This week: Big East tournament

Con Baylor Scheierman ad orchestrare e Ryan Kalkbrenner ad ancorare la difesa, i Bluejays si confermano una squadra molto completa ed interessante su entrambi i lati del campo. Se in giornata buona la squadra di Creighton sembra in grado di giocarsela letteralmente con tutti e ultimamente i Bluejays hanno spazzato via nell’ordine: Seton Hall, Marquette e Villanova (in trasferta), sono 7-1 nelle ultime 8 partite e in questo arco di tempo si sono presi anche il lusso di battere i rivali di UConn (al tempo alla #1), in una delle rare sconfitte stagionali degli Huskies come abbiamo detto.

7. Arizona Wildcats (24-7)

Previous ranking: 5

This week: Pac-12 tournament

Non sai mai cosa aspettarti da questi Wildcats, capaci di grandi prove col loro super attacco, come di schianti improvvisi come quello a USC nel finale di stagione che gli fa perdere un paio di posizioni. Il torneo di Pac-12 sarà un banco di prova importante per una squadra che non riusciamo ancora a decifrare (come Baylor che troveremo più in basso).

8. Kentucky Wildcats (23-8)

Previous ranking: 11

This week: SEC tournament

Nelle ultime settimane Kentucky si è mangiata una ventina di posizioni nei ranking di tutto il mondo, e lo ha fatto guadagnandosi i galloni sul campo dopo l’ultima perla, la vittoria in Tennessee. L’attacco è il reparto forte e specialità della casa per Calipari, con giocatori del calibro di Antonio Reeves, Reed Sheppard e Rob Dillingham ma nelle ultime 5 vittorie è salito anche il contributo di Justin Edwards. Insomma, i Wildcats sembrano entrati al 100% nel momento migliore della stagione, la March Madness, e saranno uno spauracchio per tanti.

9. Iowa State Cyclones (24-7)

Previous ranking: 6

This week: Big 12 tournament

Calano invece i Cyclones che avevano avuto bisogno di un rimontone per battere di misura BYU in casa e poi hanno perso l’ultima a Kansas State che ha dato il colpo di grazia alle ambizioni importanti di primi seed per Iowa State.

10. Marquette Golden Eagles (23-8)

Previous ranking: 9

This week: Big East tournament

Kam Jones è tornato in forma dopo l’infortunio e ha segnato 30 punti con 9 rimbalzi nell’ultima vittoria dei Golden Eagles su Xavier. Nelle ultime 10 partite Jones ha segnato 22.3 punti di media col 60.1% al tiro dal campo (52.9% da tre) e per Marquette è fondamentale averlo al 100% per il torneo di conference e per il grande ballo.

11. Duke Blue Devils (24-7)

Previous ranking: 10

This week: ACC tournament

Perdere 2 volte contro i rivali di UNC è già di per se un boccone amaro da digerire, con 2 delle 3 peggiori prestazioni difensive dell’anno (l’altra è arrivata un paio di settimane fa contro Wake Forest) arrivate proprio contro i Tar Heels. Anche Duke è una squadra di alti e bassi che fatichiamo ad inquadrare.

12. Auburn Tigers (24-7)

Previous ranking: 14

This week: SEC tournament

Riprende quota Auburn che si gode l’ottimo momento di Denver Jones e che arriva da 3 vittorie consecutive, con l’attacco che rimane uno dei più letali della nazione e un coaching staff di alto livello che aiuta sempre.

13. Baylor Bears (22-9)

Previous ranking: 12

This week: Big 12 tournament

Bears come sempre incostanti, prima vincono in rimonta contro Texas in casa, e poi si fanno rimontare a loro volta la partita dopo a Texas Tech, perdendo malamente. Almeno Ja’Kobe Walter sembra tornato ispirato con quasi 16 punti a sera nelle ultime 9 prestazioni.

14. Illinois Fighting Illini (23-8)

Previous ranking: 13

This week: Big Ten tournament

Terrence Shannon Jr e Marcus Domask sono uno dei migliori duo della Big Ten e Coleman Hawkins è un altra arma importante per gli Illini che hanno vinto l’ultima in Iowa, anche se nel totale pesa il precedente ko nel confronto diretto con Purdue.

15. Utah State Aggies (26-5)

Previous ranking: —

This week: Mountain West tournament

La vittoria all’ultimo secondo della settimana scorsa contro New Mexico ha regalato il titolo di Mountain West in regular-season agli Aggies che ora si presentano al torneo di conference da 15° forza della nazione. Great Osobor e Darius Brown II si combinano alla perfezione e hanno sommato 40 punti, 18 rimbalzi e 12 assist nella vittoria contro i Lobos. Attenti a quei due, anche se forse il resto del supporting cast non è alla stessa altezza.

Rimangono appena fuori dalla top-15 i South Carolina Gamecocks che hanno perso contro Tennessee, ma comunque giocandosela quasi alla pari, e si sono rifatti nel finale di stagione a Mississippi State dove hanno prevalso 93-89 in overtime. B.J. Mack e soci rimangono una squadra da temere, specialmente con la crescita di Collin Murray-Boyles che ha segnato 16.0 punti con 8.2 rimbalzi e il 69.8% dal campo nelle ultime 10 partite.

Da segnalare invece l’uscita dalla top-15 dei Kansas Jayhawks che sono stati schiantati a Houston e continuano a deludere (3° sconfitta nelle ultime 4), inoltre è arrivata la conferma che giocheranno il torneo di Big-12 senza le stelle Kevin McCullar Jr e Hunter Dickinson, davvero un brutto doppio colpo. Da segnalare in negativo anche un altra squadra che esce dalla top-15 rispetto alla settimana scorsa, gli Alabama Crimson Tide che dopo 2 sconfitte hanno avuto bisogno di un overtime per battere la modesta Arkansas.

Una squadra sopra le attese per tutto l’anno, ma che è calata sul più bello con 3 sconfitte nelle ultime 4 (compresa quella interna contro UCF molto pesante) è quella dei TCU Horned Frogs. Stesso discorso che possiamo fare per i Mississippi State Bulldogs che inoltre in stagione hanno perso addirittura contro una squadra di Quadrante 4, Southern, e hanno patito tantissimo in trasferta (2-8), un rendimento che non ha permesso ai Bulldogs di rimanere ai piani alti. Le trasferte sono state fatali anche agli Utah Utes che con le sconfitte ad Oregon State ed Oregon dicono addio alle speranze di un piazzamento. Utah ha giocato molto bene sul proprio campo, ma paga un 1-9 fuori casa.

Pronostici NCAAB 2023-24 Week 19: Conference Tournament

Vediamo i principali tornei di Conference al via già da qualche giorno con le conference minori, ma questa settimana si inizia a fare sul serio. Qui prendiamo in analisi le cosiddette Power 5 Conference + 1 extra. A livello scommesse e previsioni però qui non ci sbilanciamo visto che questi tornei, a ridosso del NCAAB Tournament, sono sempre imprevedibili e da prendere con le pinze. Valuteremo partita per partita, giorno per giorno, singole giocate nel nostro canale TELEGRAM VIP di BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

ACC Conference Tournament

La ACC è la prima delle top conference a iniziare il proprio torneo il 12 marzo. I Duke Blue Devils avranno la possibilità di vendicarsi dei rivali, i North Carolina Tar Heels, nel torneo di Atlantic Coast Conference. E’ proprio Duke (che ha chiuso 2° nella regular season in ACC dietro a UNC) la favorita sui Tar Heels, poi più staccati arrivano i Clemson Tigers. Snobbati i Virginia Cavaliers, nonostante si presentino da 3° forza. I Blue Devils sono i campioni in carica di questo torneo ma UNC si presenta meglio, visto che non solo ha battuto 2 volte Duke, ma ha vinto 6 partite di fila, facendo un grande passo in avanti rispetto allo scialbo scorso anno.

Passo indietro invece per i Miami Hurricanes che sono stati tra i migliori nei match non-conference ad inizio stagione, ma quando sono iniziate le partite di ACC sono crollati e la squadra di coach Larranaga quest’anno ha chiuso penultima in ACC, meglio solo della tremenda Louisville. Ecco la top-10 della classifica finale (col record di conference) e a seguire lo schedule completo del torneo (orari americani).

TOP-10 CLASSIFICA ACC

North Carolina 17-3

Duke 15-5

Virginia 13-7

Pittsburgh 12-8

Clemson 11-9

Syracuse 11-9

Wake Forest 11-9

Virginia Tech 10-10

Florida State 10-10

NC State 9-11

CALENDARIO ACC

First Round

Date Time (ET) Matchup

Tuesday, March 12 2:00 p.m (12) Notre Dame vs. (13) Georgia Tech

Tuesday, March 12 4:30 p.m. (10) NC State vs. (15) Louisville

Tuesday, March 12 7:00 p.m (11) Boston College vs. (14) Miami

Second Round

Date Time (ET) Matchup

Wednesday, March 13 12:00 p.m (8) Virginia Tech vs. (9) Florida State

Wednesday, March 13 2:30 p.m. (5) Wake Forest vs. Notre Dame/Georgia Tech

Wednesday, March 13 7:00 p.m (7) Syracuse vs. NC State/Louisville

Wednesday, March 13 9:30 p.m. (6) Clemson vs. Boston College/Miami

Quarterfinals

Date Time (ET) Matchup

Thursday, March 14 12:00 p.m (1) North Carolina vs. TBD

Thursday, March 14 2:30 p.m. (4) Pittsburgh vs. TBD

Thursday, March 14 7:00 p.m (2) Duke vs. TBD

Thursday, March 14 9:30 p.m. (3) Virginia vs. TBD

Semifinals

Date Time (ET) Matchup

Friday, March 15 7:00 p.m TBD vs. TBD

Friday, March 15 9:30 p.m. TBD vs. TBD

Championship

Date Time (ET) Matchup

Saturday, March 16 8:30 p.m TBD vs. TBD

Big 12 Conference Tournament

Il 12 marzo prende il via anche il torneo di Big-12 dove quest’anno ha debuttato una squadra che è al top anche per giocarsi il titolo nazionale, gli Houston Cougars, e che debutto visto che hanno subito vinto la regular season con un dominante 15-3 contro le avvesarie di conference, staccando Iowa State che è stata l’unica a provare a tenere il passo dei Cougars, e i Cyclones sono anche gli unici in quota in singola cifra, oltre i Cougars. Le 3 sconfitte stagionali di Houston in Big-12 sono arrivate tutte in trasferta, contro Kansas, TCU e proprio ad Iowa State.

Dispersa Texas, campione in carica e vincente in 2 degli ultimi 3 anni, e anche Kansas, che aveva intervallato nel 2022 il dominio dei Longhorns e che si presentavano nel pre-season non solo come la miglior squadra di conference, ma anche come una delle migliori nel ranking nazionale. Anno d’esordio in questa conference anche per BYU che si è fatta valere chiudendo al 5° posto con un record di 10-8 grazie al proprio attacco, e anche per Central Florida che però ha chiuso terzultima con 7-11 di record (solo Oklahoma State e West Virginia hanno fatto peggio, entrambe con 4-14).

TOP-10 CLASSIFICA BIG-12

Houston 15-3

Iowa State

Baylor 11-7

Texas Tech 11-7

BYU 10-8

Kansas 10-8

TCU 9-9

Texas 9-9

Oklahoma 8-10

Kansas State 8-10

CALENDARIO COMPLETO BIG-12

First Round

Date Time (ET) Matchup

Tuesday, March 12 12:30 p.m (13) Oklahoma State vs. (12) UCF

Tuesday, March 12 3:00 p.m. (14) West Virginia vs. (11) Cincinnati

Second Round

Date Time (ET) Matchup

Wednesday, March 13 12:30 p.m (5) BYU vs. TBD

Wednesday, March 13 3:00 p.m. (9) Oklahoma vs. (8) TCU

Wednesday, March 13 7:00 p.m. (10) Kansas State vs. (7) Texas

Wednesday, March 13 9:30 p.m. (6) Kansas vs. TBD

Quarterfinals

Date Time (ET) Matchup

Thursday, March 14 12:30 p.m (4) Texas Tech vs. TBD

Thursday, March 14 3:00 p.m. (1) Houston vs. TBD

Thursday, March 14 7:00 p.m. (2) Iowa State vs. TBD

Thursday, March 14 9:30 p.m. (3) Baylor vs. TBD

Semifinals

Date Time (ET) Matchup

Friday, March 15 7:00 p.m TBD

Friday, March 15 9:30 p.m. TBD

Championship

Date Time (ET) Matchup

Saturday, March 16 6:00 p.m TBD

SEC Conference Tournament

Il giorno dopo, il 13 marzo, inizia il torneo di SEC dove aprono da favoriti i Tennessee Volunteers che hanno avuto il miglior record di conference con 14-4 ma molto vicine ci sono ben 4 squadre con record di 13-5, a rimarcare l’equilibrio di questa conference. La delusione è stata invece Missouri, visto che dopo il 4° posto dello scorso anno, in tanti si aspettavano un ulteriore passo in avanti, e invece i Tigers hanno chiuso ultimi senza mai vincere nemmeno una partita di SEC (0-18)!

Tennessee ha vinto questo titolo nel 2022, ma i campioni in carica sono i Crimson Tide, con Alabama che ha vinto 2 delle ultime 3 edizioni del torneo. Attenzione ai Kentucky Wildcats che hanno dimostrato di essere pericolosi per tanti, e sono dati 3° nelle quote antepost, meglio di Alabama, ma dietro ad Auburn che non vince questo torneo dal 2019. Ancora più lunga l’astinenza di Kentucky che non vince dal 2018, anno in cui si interruppe una striscia di 4 vittorie consecutive per questo storico programma di college basket che quest’anno potrebbe tornare grande protagonista.

TOP-10 CLASSIFICA SEC

Tennessee 14-4

South Carolina 13-5

Auburn 13-5

Kentucky 13-5

Alabama 13-5

Florida 11-7

Texas A&M 9-9

LSU 9-9

Mississippi State 8-10

Mississippi 7-11

CALENDARIO SEC

First Round

Date Time (ET) Matchup

Wednesday, March 13 7:00 p.m (12) Arkansas vs. (13) Vanderbilt

Wednesday, March 13 9:00 p.m. (11) Georgia vs. (14) Missouri

Second Round

Date Time (ET) Matchup

Thursday, March 14 1:00 p.m (8) LSU vs. (9) Mississippi State

Thursday, March 14 3:30 p.m. (5) South Carolina vs. Arkansas/Vanderbilt

Thursday, March 14 7:00 p.m (7) Texas A&M vs. (10) Mississippi

Thursday, March 14 9:30 p.m. (6) Florida vs. Georgia/Missouri

Quarterfinals

Date Time (ET) Matchup

Friday, March 15 1:00 p.m (1) Tennessee vs. LSU/Mississippi State

Friday, March 15 3:30 p.m. (4) Auburn vs. TBD

Friday, March 15 7:00 p.m (2) Kentucky vs. Texas A&M/Mississippi

Friday, March 15 9:30 p.m. (3) Alabama vs. TBD

Semifinals

Date Time (ET) Matchup

Saturday, March 16 7:00 p.m TBD vs. TBD

Saturday, March 16 9:30 p.m. TBD vs. TBD

Championship

Date Time (ET) Matchup

Sunday, March 17 8:30 p.m TBD vs. TBD

Big Ten Conference Tournament

Il 13 marzo è anche la data d’inizio del torneo di Big-10 dove ovviamente sono i Purdue Boilmakers a farla da padroni nelle quote dopo aver chiuso al comando la regular season, con un record di conference di 17-3, un rendimento che ha permesso a Purdue di staccare tutti, ad iniziare da Illinois, 2° con 14-6 di record finale. Da segnalare la grande crescita di Nebraska che, dopo anni di buio, si è piazzata al 3° posto, anche se il titolo di questo torneo sembra un affare a due tra Boilmakers ed Illini.

Da segnalare invece il calo di Michigan che apriva l’anno come possibile contender, e che troviamo in fondo alla classifica. Zach Edey e compagni sono anche i campioni in carica e il back to back in Big-Ten è possibile per Purdue, che però guarda con attenzione al grande ballo perché un altra eliminazione a sorpresa, con upset clamoroso in uno dei primi turni, non sarebbe accettabile ancora una volta.

TOP-10 CLASSIFICA BIG TEM

Purdue 17-3

Illinois 14-6

Nebraska 12-8

Northwestern 12-8

Wisconsin 11-9

Iowa 10-10

Indiana 10-10

Michigan State 10-10

Ohio State 9-11

Minnesota 9-11

CALENDARIO BIG 10

First Round

Date Time (ET) Matchup

Wednesday, March 13 6:30 p.m (12) Maryland vs. (13) Rutgers

Wednesday, March 13 9:00 p.m. (11) Penn State vs. (14) Michigan

Second Round

Date Time (ET) Matchup

Thursday, March 14 12:00 p.m (8) Michigan State vs. (9) Minnesota

Thursday, March 14 2:30 p.m. (5) Wisconsin vs. Maryland/Rutgers

Thursday, March 14 6:30 p.m (7) Iowa vs. (10) Ohio State

Thursday, March 14 9:00 p.m. (6) Indiana vs. Penn State/Michigan

Quarterfinals

Date Time (ET) Matchup

Friday, March 15 12:00 p.m (1) Purdue vs. Michigan State/Minnesota

Friday, March 15 2:30 p.m. (4) Northwestern vs. TBD

Friday, March 15 6:30 p.m (2) Illinois vs. Iowa/Ohio State

Friday, March 15 9:00 p.m. (3) Nebraska vs. TBD

Semifinals

Date Time (ET) Matchup

Saturday, March 16 1:00 p.m TBD vs. TBD

Saturday, March 16 3:30 p.m. TBD vs. TBD

Championship

Date Time (ET) Matchup

Sunday, March 17 3:30 p.m TBD vs. TBD

Pac-12 Conference Tournament

Sempre il 13 marzo iniziano anche le ostilità del Pac-12 conference tournament che sulla carta è uno dei tornei più scontati, almeno a vedere le quote che danno gli Arizona Wildcats nettamente avanti su tutti, con Colorado prima avversaria e Washington State terza forza, mentre con Oregon si passa in doppia cifra.

Utah quest’anno ha avuto troppi problemi, è quindi interessante la quota esagerata per UCLA @51 visto che parliamo del seed #5 di questo torneo. I Bruins sono stati runner up di questo torneo in entrambe le ultime 2 edizioni, con le finali perse sempre contro Arizona che va quindi a caccia del tris e di quello che sarebbe il 6° successo negli ultimi 9 anni, mentre UCLA non vince ormai dal 2014. Rispetto allo scorso anno i Bruins sono molto ridimensionati, ma offrirli così alti fa ingolosire e sembra esagerato.

TOP-10 CLASSIFICA PAC-12

Arizona Arizona Wildcats 15-5 24-7

Washington State Washington State Cougars 14-6 23-8

Colorado Colorado Buffalos 13-7 22-9

Oregon Oregon Ducks 12-8 20-11

UCLA UCLA Bruins 10-10 15-16

Utah Utah Utes 9-11 18-13

California California Golden Bears 9-11 13-18

Washington Washington Huskies 9-11 17-14

USC USC Trojans 8-12 14-17

Stanford Stanford Cardinal 8-12

CALENDARIO PAC-12

First Round

Date Time (ET) Matchup

Wednesday, March 13 3:00 p.m (8) Washington vs. (9) USC

Wednesday, March 13 5:30 p.m. (5) UCLA vs. (12) Oregon State

Wednesday, March 13 9:00 p.m. (7) California vs. (10) Stanford

Wednesday, March 13 11:30 p.m. (6) Utah vs. (11) Arizona State

Quarterfinals

Date Time (ET) Matchup

Thursday, March 14 3:00 p.m. (1) Arizona vs. 8/9 winner

Thursday, March 14 5:30 p.m. (4) Oregon vs. 5/12 winner

Thursday, March 14 9:00 p.m (2) Washington State vs. 7/10 winner

Thursday, March 14 11:30 p.m. (3) Colorado vs. 6/11 winner

Semifinals

Date Time (ET) Matchup

Friday, March 15 8:00 p.m TBD vs. TBD

Friday, March 15 10:30 p.m. TBD vs. TBD

Championship

Date Time (ET) Matchup

Saturday, March 16 9:00 p.m TBD vs. TBD

Big East Conference Tournament

La Bonus conference non poteva che essere la Big East dei campioni in carica del titolo nazionale, gli UConn Huskies che ovviamente sono favoriti anche per il torneo di Big East, dopo aver chiuso la regular season con un dominante record di 18-2 contro gli avversari di conference. UConn è la 2° squadra con più titoli Big East (7), ma non ha mai vinto negli ultimi 10 anni, nemmeno la scorsa edizione, in un annata storica per Connecticut, arrivò questo titolo visto che a spuntarla furono i Marquette Golden Eagles (in finale con Xavier, altra sorpresa) che sono i principali avversari di UConn anche quest’anno, assieme a Creighton (entrambe hanno chiuso 2° con un record di 14-6), ma abbiamo già detto di preferire i Bluejays.

Occhio sempre a Villanova che ha vinto 5 degli ultimi 9 tornei di Big East, ma han chiuso solo 6° con record di 10-10 in regular season. Il programma che ha vinto più tornei di Big East è sempre Georgetown, che ha portato a casa l’ultimo nel 2019 a sorpresa, ma nelle ultime stagioni è stato uno dei peggiori programmi di questa conference, e il 2023-24 non fa differenza con gli Hoyas che hanno chiuso al penultimo posto con record di 2-18, meglio solo di DePaul con un tremendo 0-20 (3-28 complessivo stagionale).

TOP-10 CLASSIFICA BIG EAST

UConn 18-2

Creighton 14-6

Marquette 14-6

Seton Hall 13-7

St. John’s11-9

Villanova 10-10

Providence 10-10

Butler 9-11

Xavier 9-11

Georgetown 2-18

CALENDARIO BIG EAST

First Round

Date Time (ET) Matchup

Wednesday, March 13 4:00 p.m (8) Butler vs. (9) Xavier

Wednesday, March 13 6:30 p.m. (7) Providence vs. (10) Georgetown

Wednesday, March 13 9:00 p.m. (6) Villanova vs. (11) DePaul

Quarterfinals

Date Time (ET) Matchup

Thursday, March 14 Noon (1) UConn vs. (8) Butler / (9) Xavier winner

Thursday, March 14 2:30 p.m. (4) Seton Hall vs. (5) St. John’s

Thursday, March 14 7:00 p.m (2) Creighton vs. (7) Providence / (10) Georgetown winner

Thursday, March 14 9:30 p.m. (3) Marquette vs. (6) Villanova / (11) DePaul winner

Semifinals

Date Time (ET) Matchup

Friday, March 15 5:30 p.m TBD vs. TBD

Friday, March 15 8:00 p.m. TBD vs. TBD

Championship

Date Time (ET) Matchup

Saturday, March 16 6:30 p.m TBD vs. TBD

Quote Antepost: UConn favorita per il bis

Sono in tanti a credere nel possibile bis del titolo nazionale NCAAB da parte degli UConn Huskies che vedono calare da @8 a @5.75 la quota antepost in una sola settimana, allungando su Houston che si conferma @7.50 e anche su Purdue che troviamo sempre @8. Dopo arriva Arizona @13, alla pari con la prima delle nostre selezioni, Tennessee @13, seguita proprio da un altra nostra squadra, North Carolina.

E’ giunto il momento della terza scelta che ricade su Kentucky Wildcats @21.00 come quota alta, solo leggermente scesa rispetto alla settimana scorsa quando stava a 23 volte la posta. Abbiamo detto del potenziale dei Wildcats, specialmente offensivo, del coaching staff esperto e di primo livello (che nel college fa sempre la differenza) e anche delle vittorie eccellenti arrivate in stagione regolare, ultima delle quali in Tennessee.

PICK ANTEPOST NCAAB 2024

NORTH CAROLINA VITTORIA NCAAB @13.00

TENNESSEE VITTORIA NCAAB @13.00

KENTUCKY VITTORIA NCAAB @21.00

