Pronostici Torneo NCAAB 2024. Finalmente ci siamo, da martedì 19 marzo inizia davvero la March Madness col torneo NCAAB, chiamato anche Big Dance, ili grande ballo del college basket. Vediamo programma completo, favoriti (Uconn cerca la vittoria in back to back), possibili “cinderella” (le sorprese), bracket e tutto quello che c’è da sapere sul torneo NCAAB.

Pronostici Torneo NCAAB 2024: Bracket completo

Iniziamo ovviamente dal bracket, ovvero il tabellone completo che è uscito dal Selection Sunday per il Torneo NCAAB 2024 di College Basket. Si inizia con i match First Four del 19 e 20 marzo. I campioni in carica, gli UConn Huskies, sono favoriti per il bis (sarebbe il 3° titolo negli ultimi 10 anni per il programma di Connecticut e il 6° nella storia, andando ad affiancare UNC al 3° posto nell’albo d’oro delle squadre più vincenti). Sfortunata Stetson che ha pescato gli Huskies su cui è sfavorita con 26.5 punti di spread al primo turno.

Pronostici Torneo NCAAB 2024: March Madness schedule e vincitori

Ecco le date che ci accompagneranno da qui alla finalissima del 8 aprile. Le Final Four si giocheranno dal 6 aprile allo State Farm Stadium di Glendale in Arizona.

MARCH MADNESS 2024 SCHEDULE

March 17 Selection Sunday

March 19-20 First Four

March 21-22 First Round

March 23-24 Second Round

March 28-29 Sweet 16

March 30-31 Elite Eight

April 6 Final Four

April 8 National Championship Game

Vediamo anche gli ultimi 10 vincitori del torneo NCAAB, le quote antepost e tra parentesi anche la posizione nel ranking nazionale che avevano nel pre-stagione.

ALBO D’ORO NCAAB

2023 UConn @80 (28)

2022 Kansas @15 (7)

2021 Baylor @9 (1)

2019 Virginia @15 (6)

2018 Villanova @28 (7)

2017 North Carolina @20 (8)

2016 Villanova @26 (10)

2015 Duke @10 (4)

2014 UConn @65 (14)

2013 Louisville @8 (2)

PROGRAMMI PIU VINCENTI NCAAB

UCLA 11

Kentucky 8

North Carolina 6

Duke 5

Indiana 5

UConn 5

Kansas 4

Villanova 3

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Torneo NCAAB 2024: statistiche

Le statistiche sono molto importanti nella March Madness. Nei giorni scorsi su Telegram ne abbiamo citata una molto interessante sulle difese, che vi riportiamo anche qui se ve la siete persa.

Dal 2012 al torneo NCAA solo 4 squadre sono arrivate alle Final Four essendo fuori dalla top-40 nelle statistiche di adjusted defensive efficiency di kenpom. Al contrario ben 19 delle 44 semifinaliste NCAA erano nella top-10 di questa statistica (10 di queste addirittura in top-3, come San Diego State lo scorso anno). Ecco le migliori squadre in questa statistica difensiva (in bianco le squadre che non parteciperanno al grande ballo).

Altri betting trend interessanti sulla March Madness

-Le squadre di Big East hanno hanno vinto 4 degli ultimi 10 titoli NCAAB, 3 vittorie invece per programmi di ACC e 2 (consecutivi prima di UConn) per programmi di Big-12.

-Negli ultimi 3 anni i seed #12 se la sono giocata praticamente alla pari al primo turno contro i seed #5, con un record di 6-6 (8-4 ATS nelle scommesse).

-Gli underdogs sono la scelta migliore nelle scommesse al primo turno, con un 122-97-2 ATS dal 2015 ad oggi, e quasi nel 50% dei casi gli sfavoriti hanno addirittura vinto la partita.

-Dal 2016 le squadre che hanno raccolto più del 60% di puntate dagli scommettitori sui mercati americani hanno tenuto un 58-80-5 ATS. Non seguite il pubblico dei grandi numeri!

Alcuni particolari che potrebbero fare la differenza:

-Rimbalzi offensivi: Texas A&M la migliore secondo TeamRankings con un rate di 41.2% a rimbalzo offensivo.

-Tiro da tre: Occhio UConn (ihihih), la migliore delle squadre al grande ballo come % al tiro da tre è proprio Stetson (45.4%).

-Palle rubate: Le finaliste del Big-12 championship game, Houston ed Iowa State, sono anche 2° nella nazione per steals (15.1% per possesso).

-Schedule: I record possono essere influenzati dalla difficoltà delle schedule affrontate in stagione dalle varie squadre. Ovviamente le schedule più semplici sono quelle dei programmi minori mentre tra i programmi più grandi le schedule più semplici sono state quelle di Saint Mary’s e Gonzaga (TCU per le schedule non-conference).

-Fortuna ed efficenza: Siti specializzati come Kenpom stilano anche un ranking di fortuna (Luck) dove risulta che la più “fortunata” nei risultati e record raggiunti, in base all’efficenza offerta in campo sia stata South Carolina, seguita da Stetson.

Pronostici Torneo NCAAB 2024: le analisi sulle Region

Vediamo tabellone per tabellone le quote e le possibili vincenti.

East Region

Chiaramente anche qui gli UConn Huskies aprono da favoriti, ma se c’è una squadra che può dargli fastidio è certamente Iowa State con la sua difesa, più che Auburn, o anche Illinois che rimangono validi programmi, ma che secondo me sono meno competitivi, e con un reparto difensivo non all’altezza. In verità Auburn è una squadra che potrebbe mettere in difficoltà anche le prime due della classe, e coach Bruce Pearl ha esperienza e giocatori di qualità con cui lavorare, ma preferiamo i Cyclones se dobbiamo trovare un alternativa agli Huskies.

I Cyclones in questa stagione hanno vinto contro top team come Houston e Baylor e hanno vinto il torneo di Big-12 con i successi su TCU e Kansas. In 3 partite al torneo Big-12 Iowa State ha vinto sempre con almeno 14 punti di scarto finale, e abbiamo detto quanto sia importante l’aspetto difensivo al grande ballo, con i Cyclones che sotto questo punto di vista sono i migliori. La quota di valore è su Iowa State, ma ne parliamo dopo di quote di valore sui Cyclones.

West Region

Strano caso in cui la testa di serie #1, North Carolina, non è favorita nelle quote. Davanti a tutti c’è Arizona, ma ho parlato innumerevoli volte degli up & down dei Wildcats, che hanno tutto il potenziale, la qualità offensiva (ma anche difensiva), le stelle e il coaching staff per fare bene, ma non riescono a convincermi a pieno, e ovviamente preferisco e spero possano vincere i Tar Heels, che ho preso come vincitori finali. Del resto anche il programma di UNC ha stelle, ottimo coaching staff e qualità su entrambi i lati del campo per giocarsela con chiunque, anzi, ha pure più stelle rispetto ad Arizona se andiamo semplicemente a leggere i nomi a roster. Ritengo l’Arizona dello scorso anno più forte di quella di quest’anno, e non è andata benissimo nemmeno la passata stagione, non vedo perchè dovrebbe migliorare tanto in questa.

La sorpresa potrebbe essere rappresentata dai St Mary’s Gaels che in lavagna arrivano dopo anche a Baylor ed Alabama, altre due squadre da alti e bassi che hanno potenziale, ma non mi convincono (i Bears per l’attacco che a volte soffre amnesie infinite e per una difesa ben fuori dalla top-40 di efficenza, i Crimson Tide non certo per l’attacco, uno dei migliori della nazione, ma per la pessima difesa, davvero non a livello dei top team che affrontarà). In verità non mi meraviglierei se Baylor facesse bene (o tanto bene o tanto male come si dice in questi casi) perché se trovano il mood giusto i Bears possono essere una vera e propria spina nel fianco. Tornando ai Gaels, Aidan Mahaney, Augustas Marciulionis e Mitchell Saxen sono davvero un ottimo trio, e St.Mary’s quest’anno ha avuto la meglio anche su Gonzaga nel West Coast Tournament.

South Region

Qui gli Houston Cougars sembrano non avere avversari. Houston ha una delle migliori difese della nazione (57.0 punti concessi di media), che gli ha permesso di vincere con un margine medio davvero elevato di +16.0 punti, tenendo un record dominante di 30-4 che parla da solo. Qui è davvero difficile andare contro la #1. Ci piacerebbe la sorpresa Kentucky, e attenzione anche a Duke, nonostante i Blue Devils non arrivino in modo convincente al grande ballo (3 sconfitte nelle ultime 6) mentre il problema grande dei Wildcats è la difesa, anche se l’attacco ha il potenziale per provare a scalfire pure una difesa del calibro di Houston in un eventuale scontro, molto difficile, ma non impossibile.

Le alternative a quota alta non mancherebbero; attenzione per esempio a Wisconsin che ha battuto da poco Purdue al Big Ten tournament, a Texas Tech che ha chiuso la stagione in crescendo con 4 vittorie nelle ultime 5 (tra cui i successi su Baylor e Kansas) e Florida che è arrivata in finale di SEC anche se poi ha perso contro Auburn, e il fatto grave è che ha perso per infortunio anche il centro Micah Handlogten, una mancanza pesante che ci fa escludere i Gators da questa corsa.

In South ci sono anche gli NC State Wolfpack, sorpresa del ACC torunament vinto nonostante partissero dall’inizio (hanno vinto 5 partite di fila) e non fossero certamente favoriti (erano quotati @100 per la vittoria del torneo ACC, la quota più alta degli ultimi 15 anni per un vincitore di un torneo di conference Power 5). Tante squadre interessanti dunque, ma difficilmente qualcuno potrà scalzare Houston.

Midwest Region

Dopo la sconfitta clamorosa al primo turno contro un seed #16 dello scorso anno (Fairleigh Dickinson), le attenzioni su Purdue sono tante. I tifosi e scommettitori dei Boilmakers sperano che Purdue il suo solito pasticcio di post-season lo abbia già combinato al torneo di Big-10, con la sconfitta contro Wisconsin (che rappresenta invece un ennesimo campanello d’allarme a mio avviso), e che questo potrà essere finalmente l’anno buono per il programma guidato dalla stella assoluta di Zach Edey che rischia di vincere per 2 anni di fila il Wooden Award, una cosa che non capita dagli anni 80 con Ralph Sampson. Il centro di Purdue in questa stagione sta segnando 24.7 punti e 11.7 rimbalzi di media, col 62% dal campo.

Attenzione ai Tennessee Volunteers per cui facciamo il tifo, e che potrebbero creare grattacapi a tutti, con un ottima difesa e l’attacco guidato da Dalton Knecht (21.1 punti di media stagionale), un altra stella assoluta che inoltre si presenta in ottima forma e che a differenza di Edey, sembra appoggiata da un supporting cast migliore e che offre più scelte rispetto a quello di Purdue, Edey centrico.

Anche Creighton è una squadra molto interessante che si presenta al grande ballo nel suo momento migliore (non dimentichiamo che i Bluejays sono stati tra i pochi capaci di battere UConn quest’anno), con un attacco che ha potenziale da vendere, con 4 giocatori che viaggiano in doppia cifra di media punti.

C’è anche Kansas, che ha molto deluso in stagione, ma bisogna sempre fare attenzione ai Jayhawks che lo staff e i giocatori ce li ha, ma va comunque ricordato che ha perso i due leader dell’attacco, e ha perso anche 6 delle ultime 10 partite, quindi non si presenta di certo al suo meglio. Vediamo anche peggio Gonzaga che ha vinto 14 delle ultime 16 partite, ma ha avuto uno schedule semplice, come abbiamo già visto, e le poche sfide di livello che ha dovuto affrontare le ha perse. Sono lontani i fasti degli Zags dominanti.

Le nostre scelte antepost per il torneo NCAAB

Vediamo anche le attuali quote antepost e le nostre scelte. Purtroppo abbiamo perso valore con le scelte preventive su UConn, Tennessee e Kentucky, ma parliamo sempre di quote alte in doppia cifra per le prime 3 giocate che abbiamo già discusso settimane addietro.

VECCHIE PICK ANTEPOST

NORTH CAROLINA VITTORIA NCAAB @13.00

TENNESSEE VITTORIA NCAAB @13.00

KENTUCKY VITTORIA NCAAB @21.00

Abbiamo deciso di fare una doppia aggiunta. Prendiamo UConn Huskies @5.00 n un pò come puntata “paracadute”, nel senso che in caso di nuova affermazione degli Huskies, la quota ci permetterebbe di recuperare l’investimento sulle altre giocate in cui invece andiamo a caccia grossa. Da settimane nel VIP TELEGRAM (dove ogni giorno usciranno in esclusiva studi, statistiche, analisi e scommesse sulla March Madness) caldeggiamo l’idea di aggiungere gli Huskies alle nostre selezioni antepost. Lo scorso anno li prendemmo con quota in doppia cifra e in tempi non sospetti, quest’anno ci dobbiamo accontentare di una quota paracadute come detto.

Aggiungiamo però anche una quota alta, Iowa State Cyclones @23.00. La vincente del titolo finale potrebbe uscire quindi dalla East Region e sicuramente una delle due non avanzerà alle Final Four, ma la spiegazione dietro queste ultime 2 aggiunte l’abbiamo data ed è abbastanza chiara, inoltre non vedendo altre pretendenti reali da East (Auburn ed Illinois permettendo), pensiamo che in questo modo ci sono grosse chance di portare almeno 1 squadra alle Final Four. Ci mancava una vincente dalla East Region, ne avevamo 1 dalla Midwest (Tennessee) , 1 dalla South (Kentucky) e 1 dalla West (North Carolina), ne aggiungiamo due in un colpo solo.

NUOVE PICK ANTEPOST

UCONN VITTORIA NCAAB @5.00

IOWA STATE VITTORIA NCAAB @23.00

Infine citiamo alcune possibili sorprese che potrebbero andare più avanti del previsto nel torneo, quindi occhio alle quote sulle singole partite, anche se come detto le pick quotidiane sui vari match sono in esclusiva per gli utenti VIP di TELEGRAM BETTING MANIAC (trovate tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

La prima è South Carolina Gamecocks. Ne abbiamo già parlato settimane fa, è da tutto l’anno che è sottovalutata, potrebbe esserlo anche al Big Dance. Ha il seed #6 di Midwest e inizierà il torneo già con una sfida equilibrata contro Oregon che potrebbe battere. Al 2° turno verosimilmente dovrebbe trovare Creighton e li ne potremmo vedere delle belle.

La mina vagante in Midwest potrebbe essere McNeese State che ha un ottimo coach come Will Wade (che ha allenato in Oregon, Stanford e Colorado State) e ha molta esperienza, con la sua squadra che si presenta con 25 vittorie nelle ultime 26 partite! Chiaramente parliamo di un mezzo miracolo, ma se ci credete McNeese si gioca @66 per la vittoria della Midwest. Se vogliamo stare più con i piedi per terra, McNeese (seed #12) sfiderà Gonzaga al primo turno, e abbiamo già parlato (male) dei Bulldogs. Occhio alle sorprese.

Ci sono poi i Florida Atlantic Owls, che ci hanno un pò deluso a dire il vero in stagione, ma quando inizia la March Madness le cose cambiano, ricordate lo scorso anno? FAU è sempre ben allenata e ha sempre giocatori di qualità, avrà il seed #8 di East Region, con una prima sfida subito molto interessante contro Northwestern, e un potenziale 2° turno con UConn che sarebbe tutto da vedere.

Infine in South citiamo James Madison che si presenta davvero in grande forma al torneo, ed è seed #12 di South, con un primo turno contro Wisconsin, e un potenziale 2° contro Duke in cui i Dukes possono giocarsela e anche provare a mettere a segno un upset. Vero che i Badgers sono riusciti a battere Purdue, ma non è stata una grande stagione in Wisconsin durante la regular season, con diverse criticità, e dopo la vittoria sui Boilmakers ci starebbe un classico “letdown spot” al primo turno del grande ballo, contro un avversario molto pericoloso come James Madison.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB