Pronostici NCAAB Final Four. Anche quest’anno la March Madness di College Basket ha regalato emozioni (la prima volta di Alabama) e sorprese (la cinderella NC State), ma allo stesso tempo anche conferme (UConn per il bis e Purdue). Vediamo tutto quello che c’è da sapere per scommettere sulla fase finale di questa stagione NCAAB che si giocherà nel weekend a Glendale, Arizona.

Risultati Elite Eight, una Pasqua eccezionale

Iniziamo l’articolo con un pò di brag che questa volta ci sta tutto, visto che nelle sfide di Elite 8 Guru ha centrato una serie di letture che ci hanno fatto incassare nel VIP Telegram di BETTING MANIAC (trovi tutti i dettali infondo a questo articolo). Una Pasqua davvero speciale, iniziata con un 2-1 al sabato, migliorata ulteriormente alla domenica con tutto verde, con una lettura perfetta, specialmente nella partita di Purdue. I lunghi di Tennessee avrebbero avuto problemi (Aidoo in particolare), Tennessee poteva tenere in difesa sul perimetro contro l’attacco di Purdue, ma non in area, e Edey sarebbe andato tante volte in lunetta. Ci è andato 22 volte! Ha chiuso con 40 punti! Aidoo 0.

E non dimentichiamoci che antepost abbiamo perso Tennessee in questo turno, e Houston ci ha traditi perdendo la South Region, ma rimaniamo con UConn presa @5.00 di quota per il bis del titolo nazionale, una rarità nel college basket (un pò meno nel college football).

Pronostici NCAAB Final Four: Purdue Boilmakers-NC State Wolfpack

Nella notte tra sabato e domenica saranno Purdue e NC State ad aprire le danze delle Final Four NCAAB. I Boilmakers da #1 di Midwest hanno tenuto fede alle attese questa volta, senza incappare in assurdi upset, anche grazie ad un impressionante Zach Edey che ha dominato anche nel 73-67 con 40 punti, anche se il resto di Purdue ha tirato con uno scialbo 34.4% dal campo, e questo potrebbe essere un campanello d’allarme. Purdue rimane comunque la 2° miglior squadra come efficenza offensiva e 16° in quella difensiva (NCST in queste statistiche è 40° e 45°) e i Boilmakers hanno vinto le ultime 4 partite coprendo sempre l’handicap (4-0 ATS).

I Wolfpack sono stati la cosiddetta cenerentola della stagione, la sorpresa. Nelle semifinali del torneo di conference, sotto di 2 a pochi secondi dal termine contro Virginia, avevano già un piede a casa, ma la tripla in buzzer ha fatto iniziare il sogno di NC State che da li in poi non si è più fermata con 9 vittorie consecutive (7-2 ATS) fino a raggiungere le insperate Final 4. In questo arco di tempo i Wolfpack hanno battuto squadre del calibro di: North Carolina, Marquette, e Duke (2 volte i Blue Devils, anche lo scorso turno). Alla guida c’è un D.J. Horne da 16.8 punti di media stagionale (18.8 nelle ultime 20, compresi i 20 punti contro Duke, e anche questa volta potrebbe fare Over) e dal big man D.J. Burns, entrato in un vero e proprio stato di grazia con 16.8 punti e il 62.2 al tiro nell’ultimo mese. Burns completa un ottimo frontcourt con Mohamed Diarra, ma entrambi non possono fermare Edey. NC State ha però migliorato molto nella difesa da tre punti, e visti i numeri degli altri Boilmakers che non si chiamino Edey, qualche speranza di continuare il sogno i Wolfpack ce l’hanno, come di coprire uno spread che li vede sfavoriti con +9.5 punti. Purdue è 5-13 ATS quando è favorita con 7+ punti contro avversari di Power Six conference.

TEAM STATS

Purdue Boilermakers

(Big Ten)

SU: 29-4

ATS: 17-15-1

O/U: 22-11

PPG: 84.2

OPPG: 70.2

North Carolina State Wolfpack

(ACC)

SU: 22-14

ATS: 17-18-1

O/U: 21-14-1

PPG: 75.5

OPPG: 72.8

Pronostici NCAAB Final Four: UConn Huskies-Alabama Crimson Tide

I Connecticut Huskies vogliono la vittoria in back to back al Grande Ballo, una cosa che non succede da 16 anni in NCAAB, e si presentano forti di un perfetto 4-0 ATS in March Madness e un 14-2 ATS in generale nelle ultime partite, numeri davvero impressionanti e sono nettamente favoriti (-10.5) contro Alabama. Considerando anche lo scorso anno, UConn ha vinto 10 partite di fila al torneo NCAAB, coprendo sempre l’handicap! In questo arco di tempo la squadra di coach Dan Hurley ha sempre vinto con almeno 13 punti di scarto finale (quasi +28 punti di margine medio a questo torneo), chiedete agli Illini lasciati a soli 52 punti la scorsa partita, mentre l’attacco guidato da Donovan Clingan (22 punti + 10 rimbalzi) ha prodotto altri 77 punti. UConn sembra adattarsi bene alle squadre che corrono molto, e Alabama è una di queste.

I Crimson Tide hanno infatti un super attacco che ha segnato 89 punti in ognuna delle ultime 2 uscite contro North Carolina e Clemson. La squadra di coach Nate Oats ha anche uno dei ritmi più alti della nazione e sa essere letale, in particolare da tre e in transizione. Anche la difesa da 2 è stata buona al torneo, almeno fino alla sfida contro Clemson dove ha scricchiolato un pò più del solito, e non dimentichiamo che la difesa perimetrale rimane un punto debole di Alabama che in 3 partite su 4 ha concesso davvero tanto (82, 87, 96 punti) ad avversari che non sono proprio eccezionali al tiro (Clemson, UNC, Charleston) e 9 degli ultimi 14 avversari che hanno affrontato Alabama, hanno segnato 85+ punti nei tempi regolamentari. Tornando invece a parlare del reparto forte, l’attacco, attenzione anche questa volta a Mark Sears che ci ha ripagato con 23 punti la scorsa contro i Tigers (24.2 di media nelle ultime 10) seppur questa volta sfiderà una difesa molto superiore (ma Over 2.5 triple è comunque da valutare, ed è O/U 3-1 al torneo). Anche Alabama, come UConn, è 4-0 ATS al torneo NCAAB, finora perfetta nelle scommesse, anche se gioca per la 10° volta in stagione da underdogs, ed è 3-6 ATS finora nelle scommesse da sfavorita.

Due squadre agli opposti per quanto riguarda le scommesse O/U, con un totale alto a 161.0 punti, spinto anche da quant detto dell’attacco e del ritmo che tiene Alabama. Il problema è che invece UConn ha uno dei pace factor più bassi della nazione, e una delle migliori difese, che si traduce in un O/U 3-10 nelle ultime partite degli Huskies, mentre i Crimson Side sono stati una macchina da Over quest’anno, una delle migliori con O/U 27-9, compreso O/U 3-1 al torneo NCAAB. Quale trend prevarrà? Forse Over Team Total di UConn è la scelta più saggia.

TEAM STATS

UConn Huskies

(Big East)

ATS: 22-12

O/U: 16-17-1

PPG: 81.1

OPPG: 64

Alabama Crimson Tide

(SEC)

SU: 21-11

ATS: 16-15-1

O/U: 24-8

PPG: 90.8

OPPG: 80.4

Quote Antepost: UConn e Clingan dominano le lavagne, ma occhio ad Edey

UConn sempre più vicina al bis del titolo nazionale di NCAAB e al taglio di un altra retina al grande ballo, per un programma che ha dominato l’ultimo decennio e passa di college basket. Stando alle quote antepost per la vittoria finale gli Huskies @1.52 hanno già mezzo titolo in tasca, ma alle Final Four di March Madness tutto può succedere e il viaggio è ancora lungo, specialmente con Purdue che si presenta come un avversario davvero ostico.

La sfida Huskies-Boilmakers si ripropone anche sulle lavagne delle quote antepost per MVP e in questo caso Donovan Clingan e Zach Edey sono esattamente alla pari @3.00 volte la posta, poi troviamo un altro Huskies molto interessante, Tristan Newton @6.50 che non è da scartare in caso di vittoria di UConn e grande prestazione finale.

