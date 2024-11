Dal 4 novembre torniamo a seguire le gesta delle giovani stelle del College Basket. Inizia la corsa verso la March Madness e anche quest’anno ci sono i Connecticut Huskies in cima alle lavagne delle quote antepost. Anteprima NCAAB 2024-25.

Anteprima NCAAB 2024-25: UConn favorita per il tris

Lo scorso anno siamo tornati in cassa quota antepost @5 sui Connecticut Huskies che hanno vinto per il secondo anno di fila il titolo nazionale di College Basket NCAAB, e in cassa ci eravamo andati anche l’anno prima con UConn (in quel caso @17 volte la posta),

UConn apre da favorita per il tris anche per la stagione NCAAB 2024-25. Ovviamente la squadra di coach Danny Hurley ha avuto molte partenze verso la NBA e stravolgimenti visto che Alex Karaban è l’unico dei 5 top-scorer di questa squadra che ritroveremo in gioco per UConn anche quest’anno.

Al 2° posto in lavagna troviamo i Dukle Blue Devils, che però sono anche la squadra più scommessa su un importante operatore americano (BetMGM) per la vittoria finale del titolo nazionale quest’anno, col 17.6% delle giocate, forti anche di quella che potrebbe essere la prima scelta nel futuro draft NBA, Cooper Flagg.

Attenzione anche ai Kansas Jayhawks che lo scorso anno aprivano con la #1 del ranking, ma hanno un pò deluso, nonostante giocatori del calibro di Hunter Dickinson, KJ Adams Jr., e Dajuan Harris, che tornano tutti per questa stagione del riscatto. Tra i migliori programmi ci sono sempre gli Alabama Crimson Tide di Mark Sears.

Big match week 1 College Basket

Come sempre la stagione di NCAAB inizia con match minori, almeno fino all’inizio dei primi tornei tra grossi programmi che si sfidano su campo neutro. Vediamo i match più interessanti di questa prima settimana di College Basket:

LUNEDI 4 NOVEMBRE

UCF-Texas A&M

Memphis-Missouri

Texas-Ohio State

Gonzaga-Baylor

MARTEDI 5 NOVEMBRE

Kansas State-New Orleans

Arizona State-Idaho State

Washington-UC Davis

MERCOLEDI 6 NOVEMBRE

Connecticut-Sacred Heart

Auburn-Vermont

GIOVEDI 7 NOVEMBRE

Michigan State-Niagara

Florida-Jacksonville

VENERDI 8 NOVEMBRE

Duke-Army

VCU-Boston College

Kansas-North Carolina

Alabama-Arkansas State

Marquette-George Mason

UCLA-New Mexico

SABATO 9 NOVEMBRE

Louisville-Tennessee

UNLV-Memphis

Baylor-Arkansas

Houston-Auburn

DOMENICA 10 NOVEMBRE

Wake Forest-Michigan

Gonzaga-Arizona State

Ranking nazionale: Kansas davanti a tutti

Vediamo il ranking ufficiale della NCAAB di College Basket, con la stagione che inizia con Kansas alla #1 (come lo scorso anno), davanti ad Alabama, e i bi campioni di UConn solo 3°.

#1 – Kansas

#2 – Alabama

#3 – Connecticut

#4 – Houston

#5 – Iowa State

#6 – Gonzaga

#7 – Duke

#8 – Baylor

#9 – North Carolina

#10 – Arizona

#11 – Auburn

#12 – Tennessee

#13 – Texas A&M

#14 – Purdue

#15 – Creighton

#16 – Arkansas

#17 – Indiana

#18 – Marquette

#19 – Texas

#20 – Cincinnati

#21 – Florida

#22 – UCLA

#23 – Kentucky

#24 – Mississippi

#25 – Rutgers

Ultimi vincitori March Madness NCAAB

Ecco gli ultimi vincitori del titolo nazionale di college basket. Come detto UConn ha trionfato negli ultimi 2 anni. Tra parentesi le quote antepost all’inizio della stagione corrente e la finalista perdente.

2024 – Connecticut (@5 – vs Purdue)

2023 – Connecticut (@17 – vs San Diego St)

2022 – Kansas (@21 – vs North Carolina)

2021 – Baylor (@9 – vs Gonzaga)

2020 – COVID-19

2019 – Virginia (@13 – vs Texas Tech)

2018 – Villanova (@13 – vs Michigan)

2017 – North Carolina (@25 – vs Gonzaga)

2016 – Villanova (@21 vs North Carolina)

2015 – Duke (@11 – vs Wisconsin)

2014 – Connecticut (@71 – vs Kentucky)

Quote Antepost NCAAB 24-25: gli ultimi aggiornamenti

All’inizio della stagione come detto sono gli Huskies ancora i favoriti su Jayhawks e Blue Devils. Ecco le squadre favorite sulla lavagna delle quote antepost per il titolo nazionale di college basket.

Le nostre scommesse antepost sulla NCAAB 2024-25

Facciamo poche puntate stagionali sul college basket, ma apriamo sfruttando le quote generose per la vittoria finale del titolo nazionale. Facciamo due scelte, entrambe @11 volte la posta. Non crediamo nel tris di UConn, e secondo noi Kansas è la squadra maggiormente favorita (non a caso è 1° nel ranking nazionale), ma prendiamo qualcosa anche su Duke con Flagg.

Non c’è due senza tre, andiamo per la terza cassa consecutiva con questa scommesse antepost di NCAAB, e tra l’altro Kansas sarà subito messa a dura prova in un test alla prima settimana, sabato infatti i Jayhawks sfideranno UNC Tar Heels, un altra squadra in top-25.

Vincitore College Basket: KANSAS @11.00

Vincitore College Basket: DUKE @11.00

