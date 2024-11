Vediamo gli aggiornamenti del ranking nazionale di College Basket dove Kansas rimane al comando, le quote antepost, i primi risultati stagionali e i big match che ci attendono questa settimana, con l’inizio dei primi tornei interessanti come il Champions Classic. Pronostici NCAAB week 2.

AP Top-25 Pool: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo le migliori squadre di College Basket NCAAB con la top-25 del ranking che vede sempre Kansas al comando. Ecco tutte le squadre, con analisi di come sono partite nei primi match stagionali (tra parentesi la posizione del ranking della settimana scorsa).

#1. Kansas Jayhawks (1)

Kansas mantiene la #1 dopo aver iniziato la stagione con 2 vittorie su 2. I Jayhawks hanno vinto 47 partite consecutive da #1 del ranking. Prossimo impegno contro Michigan State, martedì, al Champion Classic e ovviamente tiferemo per Kansas che è una delle due squadre che abbiamo giocato antepost per la vittoria finale del titolo nazionale.

#2. Alabama Crimson Tide (2)

3 vittorie su 3 per Alabama, che però a dire il vero non ha impressionato per nulla contro due avversari modesti, e infatti è 1-2 ATS nelle scommesse. Da quando c’è Nate Oaks in panchina (2019-20), i Crimson Tide hanno segnato 100+ punti in 22 partite (solo Gonzaga con 29 ha fatto meglio tra i programmi di Division I in questo arco di tempo). Alabama torna in campo venerdì nella sfida a Purdue.

#3. Connecticut Huskies (3)

I bi campioni in carica hanno iniziato la stagione con 2 vittorie su 2 e nel successo sui New Hampshire è arrivata la doppia doppia da 10 punti + 11 rimbalzi di. Un interessante Liam McNeely, freshman che ha iniziato la stagione con 2 DD consecutive (a UConn non succedeva dai tempi di Andre Drummond). Mercoledì UConn sfiderà Le Moyne, poco più di un allenamento.

#4. Gonzaga Bulldogs (6)

La prima variazione in positivo è su Gonzaga che guadagna altre due posizioni in questo avvio stagionale da 2-0 dopo aver distrutto Baylor all’esordio (+38) e dopo aver regolato anche Arizona State (+8 finale). I Bulldogs hanno così vinto le ultime 4 sfide contro programmi di Big-12 e hanno vinto 36 opener consecutivi in casa (ultima sconfitta interna all’esordio è datata 1988!!!). Gonzaga torna in campo giovedì e non dovrebbe avere problemi contro UMass Lowell.

#5. Auburn Tigers (11)

Grande crescita di Auburn che guadagna ben 6 posizioni con un avvio da 2-0 dopo la bella vittoria su Houston con 20 punti, 9 rimbalzi e anche 5 stoppate di Johni Broome. Mercoledì i Tigers sono in campo contro Kent State.

#6. Duke Blue Devils (7)

Leggera crescita anche per Duke, e siamo contenti visto che i Blue Devils sono stati la nostra seconda segnalazione antepost, guidati dalla stella, e probabile futura prima scelta al draft NBA, Cooper Flagg che in 2 partite ha già messo insieme 30 punti, 15 rimbalzi e anche 5 palle rubate. Martedì primo grande test stagionale di Duke, impegnata nel torneo del Champions Classic contro Kentucky, un match che seguiremo con molto interesse.

#7. Iowa State Cyclones (5)

C’è chi sale, ma per forza deve esserci anche chi scende, in questo caso Iowa State che perde un paio di posizioni, anche se rimane comodamente in top-10. I Cyclones hanno aperto la stagione col facile impegno contro Kansas City del lunedì, con vittoria 82-56 per Iowa State.

#8. Houston Cougars (4)

La sconfitta contro Auburn fa scendere alla #8 Houston che con quel ko ha interrotto una striscia di 17 vittorie consecutive in match non di conference in regular season (l’ultimo ko era datato dicembre 2020 nella sconfitta interna contro Alabama). Rivedremo in campo i Cougars vogliosi di riscatto mercoledì, contro Louisiana.

#9. Arizona Wildcats (10)

Altro programma che non ha avuto problemi ad iniziare la stagione con 2-0, e si gode un Tobe Awaka da 18 punti e 15 rimbalzi nella vittoria di sabato contro Old Dominion per l’ex giocatore di Tennessee. Venerdì i Wildcats giocheranno il big match contro Wisconsin.

#10. North Carolina Tar Heels (9)

UNC ha già perso la prima partita stagionale, il big match contro Kansas a cui i Tar Heels hanno concesso 53 punti nel primo tempo, il dato più alto dai 56 punti che subirono da Kentucky nel dicembre 2016. UNC torna in campo venerdì in una sfida semplice contro American.

#11. Tennessee Volunteers (12)

Tennessee ha vinto le prime 2 partite, e i Volvs hanno macinato da oltre l’arco con un 52.6% da tre. Mercoledì Tennessee non dovrebbe avere problemi a sbarazzarsi anche di Montana, per portarsi sul 3-0 di record e rincorrere la top-10 sempre più vicina.

#12. Baylor Bears (8)

I Bears ci hanno ripagato con la free pick della scorsa settimana, la vittoria su Arkansas, ma il ko netto contro Gonzaga all’esordio pesa sul programma di Baylor che perde 4 posizioni ed esce dalla top-10, e che tornerà in campo martedì per un impegno sulla carta facile contro Sam Houston.

#13. Purdue Boilmakers (14)

Purdue ha giocato lunedì e ha battuto anche Yale (ma senza coprire l’handicap di -14.5), portandosi sul 3-0, con un Fletcher Loyer apparso subito in forma, specialmente al tiro dalla lunga distanza.

#14. Creighton Bluejays (15)

Attenzione a Creighton che ha sempre un gruppo talentuoso, guidato da Ryan Kalkbrenner che ha segnato 49 punti nell’opener contro Rio Grande Valley, il 4° giocatore che ha segnato più punti di sempre in un esordio di una squadra in top-25. Mercoledì Creighton sfida Houston Christian.

#15. Marquette Golden Eagles (18)

Dalla Big East non sale solo Creighton, ma anche Marquette che ha iniziato la stagione con un record di 3-0, anche se questo lunedì i Golden Eagles hanno faticato più del previsto nel 70-62 su Central Michigan, con Kam Jones fermato a 12 punti, dopo i 32 all’esordio e i 24 contro George Mason.

#16. Indiana Hoosiers (17)

Anche Indiana ha iniziato l’anno con 2 vittorie senza grossi problemi dopo il successo su Eastern Illinois dove gli Hoosiers hanno messo in evidenza tutti i loro gioielli più preziosi: Malik Reneau (17 punti), Oumar Ballo (17) e Mackenzie Mgbako (18). Indiana torna in campo sabato in una bella sfida contro South Carolina.

#17. Cincinnati Bearcats (20)

2-0 per Cincinnati, programma interessante quest’anno, e lo ha dimostrato anche nell’impressionante 109-54 della settimana scorsa contro Arkansas-Pine Bluff in cui i Bearcats hanno tirato col 60% dal campo. Venerdì Cincinnati torna in campo contro un altro avversario modesto: Nicholls.

#18. Arkansas Razorbacks (16)

La sconfitta contro Baylor fa perdere un altro paio di posizioni ai Razorbacks, che però si godono un ottimo Boogie Fland. Arkansas torna in campo mercoledì contro Troy.

#19. Kentucky Wildcats (23)

I Wildcats hanno segnato 100+ punti in ognuna delle prime 2 partite stagionali, vinte da Kentyck contro avversari modesti, ma era dal 1978 che questo programma non iniziava l’anno con questo rendimento offensivo, un reparto guidato da Koby Brea (19.0 punti col 73.7% al tiro). Come detto martedì primo vero test per i Wildcats che sfidano Duke nel Champions Classic.

#20. Florida Gators (21)

I Gators lunedì non hanno avuto problemi a superare 86-62 Grambling State, con 4 quinti del quintetto che ha chiuso in doppia cifra di punti, anche se questa volta Alex Condon si è fermato a 10 punti con 2/4 al tiro, dopo la precedente prova perfetta da 23 punti con 7/7 dal campo.

#21. Ohio State Buckeyes (NEW)

New entry nella top-25 di Ohio State che è stata capace di battere un top team come Texas all’esordio (80-72) e ha iniziato la seconda settimana col 81-47 contro Youngstown State.

#22. St.Johns Red Storm (NEW)

Altra new entry per St.Johns che ha vinto le prime 2 partite dell’anno mettendo in mostra un gruppo come tanta qualità, e con tante possibilità offensive con Brady Dunlap, RJ Luis Jr e Deivon Smith. Mercoledì i Red Store sfidano Wagner, e non dovrebbero avere problemi.

#23. Texas A&M Aggies (13)

Precipitano perdendo 10 posizioni in un colpo solo gli Aggies che si sono ripresi con la vittoria contro TAMCOM e anche la vittoria del lunedì di week 2 contro Lamar, ma qui pesa la sconfitta all’esordio (da favoriti) contro Central Florida.

#24. Rutgers Scarlet Knights (24)

Stabile Rutgers, anche lei in campo nel lunedì che apre la week 2, con vittoria di 10 contro Saint Peters. Gli Scarlet Knights si godono un Dylan Harper, possibile scelta alta nei futuri draft NBA, che ha segnato altri 24 punti dopo i 20 all’esordio contro Wagner.

#25. Mississippi Rebels (24)

Ole Miss ha sudato freddo nel 66-64 contro Grambling in cui ha avuto bisogno di forzare 21 turnover (da cui sono arrivati 26 punti per i Rebels) per vincere contro un avversario molto modesto, con 7 steals di Matthew Murrell, una buona notizia per la difesa di Ole Miss, ma in generale vincere così faticosamente contro un programma del genere è un cam panello d’allarme per Mississippi che queste settimana torna in campo martedì contro South Alabama.

Big match NCAAB week 2: le sfide del 12-17 novembre 2024

Vediamo le sfide che ci attendono la prossima settimana. Inizia il Champions Classic e si vedono i primi big match, come Duke-Kentuky che aprono la settimana in una delle sfide da non perdere questo martedì.

NCAAB BIG MATCH MARTEDI 12 NOVEMBRE

Michigan State-Kansas

Central Florida-Florida Atlantic

Mississippi-South Alabama

Baylor-Sam Houston State

Texas-Chicago State

Duke-Kentucky

NCAAB BIG MATCH MERCOLEDI 13 NOVEMBRE

Tennessee-Montana

UConn-Le Moyne

Arkansas-Troy

Houston-ULL Lafayett

Auburn-Kent State

Vanderbilt-California

Illinois-Oakland

Creighton-Houston Christian

NCAAB BIG MATCH GIOVEDI 14 NOVEMBRE

Wichita State-Northern Iowa

Missouri-Mississippi Valley State

Kansas State-LSU

NCAAB BIG MATCH VENERDI 15 NOVEMBRE

Villanova-Virginia

Florida State-Florida

Michigan-TCU

Rutgers-Monmouth NJ

Butler-SMU

Cincinnati-Nicholls State

Purdue-Alabama

Virginia Tech-Penn State

Memphis-Ohio

Georgia Tech-Georgia

Pittsburgh-West Virginia

North Carolina-American U

Maryland-Marquette

Iowa-Washington State

Wisconsin-Arizona

Gonzaga-UMass Lowell

Texas A&M-Ohio State

UCLA-Lehigh

NCAAB BIG MATCH SABATO 16 NOVEMBRE

Duke-Wofford

Georgetown-Notre Dame

Indiana-South Carolina

Mississippi-Colorado State

Texas-Mississippi Valley State

Kansas-Oakland

Creighton-Kansas City

NCAAB BIG MATCH DOMENICA 17 NOVEMBRE

St.Johns-New Mexico

Nebraska-Saint Mary’s

Boise State-Clemson

Miami-Coppin State

Tennessee-Austin Peay

Mississippi State-Utah

Baylor-Tarleton State

Southern California-California

NCAAB BIG MATCH LUNEDI 18 NOVEMBRE

Michigan-Miami OH

NC State-Colgate

Iowa State-IUPUI

Arkansas-Pacific

Auburn-North Alabama

San Diego State-Gonzaga

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sul College Basket

Una sola settimana, con tanti match scontati, non basta a rivoluzionare la lavagna delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale di College Basket, e infatti le prime 4 posizioni non cambiano di una virgola, con UConn favorita per il tris consecutivo, su Duke, Kansas ed Alabama. La prima novità è il sorpasso anche qui di Gonzaga su Houston.

In questi giorni iniziano anche i tornei tra top team, una sorta di riscaldamento dove i grandi programmi si sfidano su campo neutro, in piccoli, ma importanti, tornei ad eliminazione. I tornei più grossi sono sempre Maui Invitational e Battle 4 Atlantis, vediamo anche qui le quote antepost per la vittoria finale di questi tornei.

