Come ogni martedì facciamo il punto della situazione sulla stagione di College Basket, andando a vedere la top-25 del power ranking, con le analisi dei top-team, e questa è stata la settimana di Purdue Boilmakers e Kentucky Wildcats. Vediamo poi il programma e i big match dal 19 al 25 novembre, le quote antepost aggiornate e i consigli per le scommesse, con tutto quello che c’è da sapere sul CBB. Pronostici NCAAB Week 3.

AP Top-25 Pool: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo le migliori squadre di College Basket NCAAB con la top-25 del ranking che vede sempre Kansas al comando. Ecco tutte le squadre, con analisi di come sono partite nei primi match stagionali (tra parentesi la posizione del ranking della settimana scorsa).

#1. Kansas Jayhawks (1)

Record di 4-0 per i Jayhawks che mantengono il primato nel ranking dopo il 78-57 con cui si sono sbarazzati di Oakland, 48° vittoria consecutiva in casa quando Kansas ha la #1, e queste 48 vittorie sono arrivate con uno scarto medio di +27.2 punti. Martedì Kansas torna in campo da favorita contro UNC Wilmington.

#2. UConn Huskies (3)

Record di 3-0 anche per i big campioni in carica, gli Huskies che hanno iniziato la nuova stagione con 3 vittorie tutte con 35+ punti di margine. Anche UConn è in campo martedì contro East Texas A&M che non dovrebbe avere problemi a distruggere.

#3. Gonzaga Bulldogs (4)

Salgono di una posizione anche i Bulldogs con record di 4-0 dopo aver superato anche la sfida contro San Diego State, battuta 80-67 lunedì notte, in apertura della 3° settimana di stagione.

#4. Auburn Tigers (5)

Record di 4-0 per Auburn di un Johni Broome alla 61° partita in carriera con almeno 3 stoppate, e in doppia doppia (la seconda stagionale) da 30 punti + 17 rimbalzi contro North Alabama superata 102-69 da Auburn lunedì notte.

#5. Iowa State Cyclones (7)

Due posizioni guadagnate da Iowa State che ha un record di 3-0 dopo l’87-52 di lunedì contro IUPUI, con Curtis Jones che continua a guidare i Cyclones con altri 20 punti.

#6. Purdue Boilmakers (13)

Il salto in avanti più ampio lo fanno i Boilmakers che passano dalla #13 alla #6 dopo una storica vittoria la settimana scorsa contro Alabama, con 17 punti, 10 assist e 6 rimbalzi di Braden Smith. Martedì Purdue è attesa ad un altro big match a Marquette, e un altra vittoria proietterebbe questo programma in top-3, e per provare a rimanere imbattuti (4-0 al momento).

#7. Houston Cougars (8)

I Cougars hanno già perso in stagione (2-1), contro Auburn, ma hanno risposto bene con un dominante 91-45 su Louisiana. Per Houston si è trattata della 14° vittoria consecutiva contro squadre fuori dalla top-25 del ranking, e queste vittorie sono arrivate con un margine medio di +18.9 punti. Venerdì i Cougars non dovrebbero avere problemi contro Hofstra.

#8. Alabama Crimson Tide (2)

Ovviamente la sconfitta a Purdue fa calare Alabama che ora ha un record di 3-1, e nel 78-87 contro i Boilmakers la stella dei Crimson Tide, Mark Sears, è stato fermato a 15 punti (5/15 al tiro con 1/6 da tre), anche se ha sempre segnato almeno 15 punti in 9 sfide di fila contro squadre nella top-25 del ranking. Mercoledì Alabama è attesa ad un altra bella sfida contro Illinois.

#9. Kentucky Wildcats (19)

Altra squadra che sta decollando è Kentucky che guadagna 10 posizioni in un colpo solo ed entra a gran diritto in top-10. I Wildcats ci sono anche quest’anno con una partenza da 3-0 in cui hanno vinto anche al Champions Classic, 77-72 contro Duke, un grande risultato per Mark Pope. Martedì è in arrivo la sfida contro Limpscomb che non dovrebbe dare problemi a Kentucky.

#10. North Carolina Tar Heels (10)

La settimana scorsa impegno facile per UNC che ha battuto 107-55 contro American U, con i Tar Heels che hanno ora un record di 2-1 e sabato sono attesi alla sfida alle Hawaii.

#11. Tennessee Volunteers (11)

Stabili i Volvs (4-0) che non hanno avuto problemi nel 92-57 su Montana con 15 punti, 10 rimbalzi e 5 assist di Igor Milicic Jr. Martedì in arrivo una sfida da vincere per confermare le ambizioni di questa stagione per Tennessee contro Virginia.

#12. Duke Blue Devils (6)

Duke perde 6 posizioni con la sconfitta contro Kentucky e ora i Blue Devils sono 3-1 dopo essersi ripresi nel successo su Wofford, con Cooper Flagg alla guida, chiamato a dare il meglio anche nel big match di venerdì in Arizona.

#13. Baylor Bears (12)

I Bears arrivano dal 104-67 su Sam Houston con grande prestazione di VJ Edgecombe (10 punti, 10 rimbalzi e 5 assist), ma Baylor ha già perso la sua imbattibilità (3-1), pur rimanendo vicina alla topo-10. Giovedì interessante sfida contro St.John’s, altro programma in top-25.

#14. Creighton Bluejays (13)

Record di 4-0 per i Bluejays che in questa apertura di stagione hanno un Ryan Kalkbrenner da 25 punti a sera. Venerdì Creighton ospita Nebraska.

#15. Marquette Golden Eagles

Marquette martedì si gioca l’imbattibilità (4-0) nel big match contro Purdue. La stella Kam Jones è uno dei migliori giocatori di Big East e sta guidando i Golden Eagles con 24.0 punti di media. Prepariamo i pop-corn per il big match contro i Boilmakers.

#16. Indiana Hoosiers (16)

Indiana ha un record di 3-0 dopo la bella vittoria su South Carolina, con una prova corale da 5 giocatori in doppia cifra di punti, guidati dai 23 di Myles Rice. Indiana ha tirato col 51% dal campo lasciando i Gamecocks fermi al 38%. Giovedì gli Hoosiers sfidano UNC Greensboro.

#17. Arizona Wildcats (9)

Arizona ha perso tante posizioni e la top-10 dopo il ko in Wisconsin, una brutta prova per i Wildcats che hanno concesso 103 punti (non succedeva dal 2016 contro USC in un match finito in overtime). Una prestazione preoccupante per i Wildcats che ora sono chiamati ad un altra partita delicata, il big match di venerdì contro Duke.

#18. Cincinnati Bearcats (17)

Leggero calo per Cincinnati, che rimane però imbattuta (3-0). Cincinnati ha tirato col 54% contro Nicholls State, senza il leader Dan Skillings che si è infortunato, una brutta notizia per i Bearcats che martedì hanno comunque un altra sfida alla portata in Northern Kentucky.

#19. Wisconsin Badgers (NEW)

I Badgers entrano giustamente in top-25 dopo la bella vittoria su Arizona, anche se poi Wisconsin ha rischiano un clamoroso letdown spot, che comunque c’è stato, anche se i Badgers sono passati lo stesso, seppur a fatica contro Texas Rio Grande Valley, partita finita 87-84 e in cui Wisconsin era favorita con -21 punti di vantaggio. Un vero rischio di clamoroso upset. Non abbiamo ancora ben inquadrato i Badgers quest’anno.

#20. Arkansas Razorbacks (18)

Record di 3-1 per i nuovi Razorbacks che si affidano a Boogie Fland (15.3 punti e 5.7 assist) che lunedì ha segnato altri 20 punti nella vittoria 91-72 su Pacific.

#21. Florida Gators (21)

I Gators avevano aperto la stagione tirando con un preoccupante 26% da tre, ma hanno migliorato con un 46.7% dalla lunga distanza che ha aiutato Florida a vincere la rivalità contro FSU e a rimanere imbattuta (4-0). Martedì i Gators sono nettamente favoriti contro Florida A&M.

#22. St.John’s Red Storm (22)

I Red Store si preparano alla bella sfida di giovedì contro Baylor, presentandosi da imbattuti (4-0) e ben allenati da un coach come Rick Pitino, che non ha bisogno di grandi presentazioni. St.John’s arriva dal 85-71 su New Mexico e merita la top-25, anche se nei piani bassi. Una buona prova contro Baylor potrebbe far decollare del tutto questo programma, e il match di giovedì sarà molto interessante da seguire.

#23. Texas A&M Aggies (23)

Dopo il primo ko stagione Texas A&M (3-1) ha vinto 78-64 contro Ohio State venerdì scorso, con gli Aggies che hanno trovato altri 40 punti dalla panchina. La forza di Texas A&M è proprio il roster e le tante scelte dalla panchina che contribuisce con 40.3 punti di media. Mercoledì gli Aggies potrebbero mettere in cascina un altra vittoria tranquilla contro Southern.

#24. Rutgers Scarlet Knights

Rutgers (3-0) rimane imbattuta con un Dylan Harper che ha superato il centello in ognuna delle prime partite della sua carriera, confermando le buone parole su questo giocatore, in un roster interessante come quello degli Scarlet Knights che mercoledì sono favoriti contro Merrimack per continuare la loro stagione da imbattuti in top-25.

#25. Illinois Fighting Illini (NEW)

New Entry nella top-25 con Illinois che ha un record di 3-0 con un Tomislav Ivisic sempre più convincente, e reduce da un altra prova da 20 punti, con anche 6 rimbalzi e 4 palle rubate. E’ lui il perno degli Illini che mercoledì proveranno a fare lo scherzetto ai Crimson Tide nel big match contro Alabama.

Pronostici NCAAB Week 3: I big match della settimana (19-25 novembre 2024)

Vediamo le sfide di College Basket da non perdere nella prossima settimana. Iniziano i big match e i primi tornei importanti su campo neutro. La stagione entra nel vivo!

NCAAB BIG MATCH MARTEDI 19 NOVEMBRE

UConn-Texas A&M Commerce

Kentucky-Lipscomb

Ohio State-Evansville

Northern Kentucky-Cincinnati

Florida-Florida A&M

Kansas-UNC Wilmington

MARQUETTE-PURDUE

NCAAB BIG MATCH MERCOLEDI 20 NOVEMBRE

Texas A&M-Southern

Rutgers-Merrimack

ALABAMA-ILLINOIS

Gonzaga-Long Beach State

Ucla-Idaho State

NCAAB BIG MATCH GIOVEDI 21 NOVEMBRE

Indiana-UNC Greensboro

Texas-Syracuse

ST.JOHN’S-BAYLOR

Mississippi-Oral Roberts

Virginia-Tennessee

Oregon State-Oregon

NCAAB BIG MATCH VENERDI 22 NOVEMBRE

Lsu-Pittsburgh

Central Florida-Wisconsin

Ohio State-Campbel

Kentucky-Jackson State

Florida-Southern Illinois

Houston-Hofstra

Creighton-Nebraska

Arkansas-Little Rock

Ucla-Csu Fullerton

ARIZONA-DUKE

NCAAB BIG MATCH SABATO 23 NOVEMBRE

Hawaii-North Carolina

MARQUETTE-GEORGIA

Purdue-Marshall

Georgia Tech-Cincinnati

NCAAB BIG MATCH DOMENICA 24 NOVEMBRE

Georgia-St.John’s

Kenneshaw State-Rutgers

MARYLAND-VILLANOVA

NCAAB BIG MATCH LUNEDI 25 NOVEMBRE

UConn-Memphis

Michigan State-Colorado

Virginia Tech-Michigan

San Francisco-Clemson

Arkansas-Maryland Eastern Shore

Xavier-South Carolina

Illinois-Little Rock

IOWA STATE-AUBURN

North Carolina-Dayton

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sul college basket

Vediamo gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria del titolo nazionale del College Basket. Chi trionferà alla prossima March Madness? I bookmakers danno sempre UConn avanti per il tris, anche se la quota è salita leggermente dal 9.50 della settimana scorsa, in doppia cifra @10 questa settimana, con Duke prima avversaria. Scala le gerarchie Gonzaga, alla pari con Kansas mentre perde un po di terreno Alabama.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.