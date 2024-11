Entriamo nel primo mese di College Basket, e si stanno giocando i primi tornei di rilievo in attesa che inizino le sfide di conference che contano. Vediamo aggiornamenti, quote, i big match settimanali e il power Rankin dove Kansas rimane al comando. Pronostici Basket NCAAB Week 4.

Power Ranking CBB: Le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo le migliori squadre di College Basket NCAAB con la top-25 del ranking che vede sempre Kansas al comando. Ecco tutte le squadre, con analisi di come sono partite nei primi match stagionali (tra parentesi la posizione del ranking della settimana scorsa).

#1. Kansas Jayhawks (1)

Mantengono imbattilbità (5-0) e la #1 i Jayhawks che martedì sono attesi ad un test importante contro Duke al Vegas Showdown, una partita che interessa molto anche noi visto che si sfidano proprio le due squadre che abbiamo scelto per la vittoria del titolo nazionale in antepost.

#2. Connecticut Huskies (2)

Anche gli Huskies mantengono per il momento la #2, ma sono destinati a calare visto che la squadra di Dan Hurley ha aperto la settimana perdendo in. OT al Maui Invitational da favorita contro Memphis 97-99.

#3. Gonzaga Bulldogs (3)

I Bulldogs sono 5-0 di record e mercoledì sfideranno West Virginia nel Battle 4 Atlantis.

#4. Auburn Tigers (4)

Convincono i Tigers che hanno iniziato la settimana vincendo 83-81 il big match contro Iowa State al Maui Invitational.

#5. Iowa State Cyclones (5)

Proprio i Cyclones sono attesi ad un calo dopo il ko con Auburn, per una squadra che era stata abile a capitalizzare 27 punti di media dai turnovers nelle prime 3 partite vinte.

#6. Houston Cougars (7)

Houston sta concedendo appena 53.0 punti di media con la propria difesa, e di fatto ha sbagliato solo la sfida con Auburn a cui ne ha concessi 74. Martedì i Cougars giocano contro Alabama un bel big match al Palyers Era Festival, con i Crimson Tide che hanno una filosofia all’opposto, fatta di gioco veloce ed offensivo. Quale tipologia di basket la spunterà?

#7. Tennessee Volunteers (11)

Risalgono i Volvs imbattuti con un record di 6-0 dopo aver superato Baylor al Baha Mar Hoops Championship game, altra prova di forza di Tennessee che rientra giustamente e ampiamente in top-10. Mercoledì i Volunteers non dovrebbero avere problemi contro UT Martin.

#8. Kentucky Wildcats (9)

Continua anche l’ottima stagione da imbattuta di Kentucky (5-0) che ha superato senza problemi 108-59 Jackson State, 3° volta in stagione in cui l’attacco dei Wildcats supera i 100 punti. Martedì i Wildcats sfidano Western Kentucky.

#9. Alabama Crimson Tide (8)

Alabama ha superato i 100 punti anche contro Illinois, nonostante il suo giocatore più rappresentativo, Mark Sears, non abbia segnato per 21 minuti. Come detto martedì sarà interessante il test contro la difesa di Houston.

#10. Marquette Golden Eagles (15)

Decollano i Golden Eagles ancora imbattuti, che non aprivano una stagione con un record di 6-0 dal 2011, e che potrebbero portarsi sul 7-0 visto che mercoledì non dovrebbero avere problemi contro Stonehill.

#11. Duke Blue Devils (11)

Pian pianino i Blue Devils si riavvicinano alla top-10 dopo un altra ottima prova della stella, Cooper Flagg. La sfida di martedì contro Kansas però è il vero test della verità per Duke.

#12. North Carolina Tar Heels (10)

UNC ha faticato ma ha avuto la meglio 92-90 di Dayton nella prima partita del lunedì al Maui Invitational, e la prossima settimana non mi meraviglierei di vedere i Tar Heels in top-10, ancora una volta guidati da RJ Davis che ha segnato altri 30 punti.

#13. Purdue Boilmakers (6)

Calo netto dei Boilmakers che perdono 7 posizioni dopo lo stop contro Marquette, e a poco è servito il facile successo successivo contro Marshall, comunque la 22° vittoria consecutiva in casa per Purdue, la 4° striscia interna attiva più lunga in Division I dopo Houston (25), UConn (24) e Drake (24). Martedì i Boilmakers giocano in campo neutro al Rady Children’s Invitational contro NC State.

#14. Indiana Hoosiers (16)

20 punti, 5 assist e 5 rimbalzi per Myles Rice nella vittoria degli Hoosier contro UNC Greensboro, un avversario alla portata, ma i numeri di Rice non si vedevano dai tempi di Trayce Jackson-Davis al torneo NCAAB del 2023. Mercoledì al Battle 4 Atlantic test importante per gli Hoosiers che sfidano Louisville.

#15. Wisconsin Badgers (19)

Continua la risalita dei Badgers che si portano sul 7-0 e questa settimana staranno tranquilli fino a sabato, nel facile impegno contro Chicago State (in arrivo un 8-0 per Wisconsin).

#16. Cincinnati Bearcats (18)

Anche Cincy continua da imbattuta (5-0) e continua a salire, dopo la bella vittoria contro Georgia Tech la settimana scorsa, con i Bearcats che hanno tirato col 52.% da tre. Roster con potenziale, e mercoledì non mi aspetto problemi contro Alabama State.

#17. Baylor Bears (13)

Dopo aver tirato col 51.7% da tre contro St.John’s nella sfida alle Bahama, i Bears non sono riusciti a replicare la sera dopo contro Tennessee, crollando al 27.3% dalla lunga distanza, per una squadra di talento, ma che vive sempre di alti e bassi preoccupanti che non gli permettono di stare con le primissime, ma che valgono sempre la top-20. Baylor mercoledì sfida New Orleans.

#18. Florida Gators (21)

Zitti Zitti i Gators sono imbattuti (6-0) e si godono il talento di Alijah Martin che ha segnato 32 punti, 9 rimbalzi e 5 assist nel 93-68 su Southern Illinois. Giovedì Florida sfida Wake Forest al ESPN Events Invitational.

#19. Arkansas Razorbacks (20)

La squadra di John Calipari ha asfaltato 109-35 Maryland Eastern Shore lunedì, quasi un allenamento per i Razorbacks di un sempre più convincente Boogie Fland.

#20. Texas A&M Aggies (23)

Texas A&M si è sbarazzata di Southern dominando a rimbalzo (29 offensivi). Gli Aggies hanno peso, centimetri, forza, ma anche qualità, e sono saliti fino alla top-20 che difenderanno martedì, nella sfida contro Oregon al Players Era Festival.

#21. Creighton Bluejays (14)

Calo netto per i Bluejays che perdono 7 posizioni dopo la sconfitta interna contro Nebraska dove Creighton ha tentato tantissimo il tiro da tre che non è andato. Martedì i Bluejays sono chiamati al riscatto immediato contro San Diego State, sempre al Players Era Festival.

#22. Xavier Musketeers (NEW)

Un altra squadra di Big East si aggiunge, fanno il loro nuovo ingresso i Musketeers che sono 5-0 in questo avvio stagionale, dopo aver impressionato anche nel 80-55 contro Siena in cui hanno tirato col 50.8% dal campo, 3° volta in stagione in cui Xavier chiude una partita sopra al 50% dal campo, lavorando molto bene anche dalla lunga distanza. Lunedì poi è arrivato anche il successo 75-66 contro South Carolina al Fort Myers Tip-Off, un altra grande prova per i Musketeers. Aspettateveli ancora più in alto la prossima settimana.

#23. Mississippi Rebels (NEW)

New entry anche con Ole Miss che ha un record di 5-0 dopo aver segnato 100 punti nella vittoria su Ora Roberts. Giovedì test importante per i Rebels che cercheranno di mantenere la loro imbattibilità contro BYU al Rady Children’s Invitational.

#24. Arizona Wildcats (17)

In 112 partite sulla panchina di Arizona, Tommy Lloyd aveva visto i suoi Wildcats segnare solo 55 punti solo una volta prima della recente sfida persa contro Duke, che porta i Wildcats ad un record di 2-2. Schedule tosto in avvio di stagione per Arizona, ma i problemi ci sono. Non manca però il talento e rimane ottimismo per una squadra che mercoledì torna in campo contro Davidson al Battle 4 Atlantis, altro match per nulla scontato.

#25. Mississippi State Bulldogs (NEW)

Terza new entry settimanale quella di Mississippi State che rimane imbattuta con un record di 5-0 per la 3° stagione consecutiva (non capitata dal 1971-73). Giovedì all’Arizona Tip-Off i Bulldogs sono attesi ad una bella sfida contro UNLV.

Pronostici Basket NCAAB Week 4: I big match della settimana (26 novembre – 2 dicembre 2024)

Ecco le sfide di College Basket NCAAB che ci aspettano in questa quarta settimana. Si entra nel vivo con i big match dei principali tornei come Battle 4 Atlantis, Maui Invitational e non solo.

NCAAB BIG MATCH MARTEDI 26 NOVEMBRE

Creighton-San Diego State

Colorado-Connecticut

Clemson-Penn State

Texas A&M-Oregon

Michigan State-Memphis

Kentucky-Western Kentucky

ALABAMA-HOUSTON

Dayton-Iowa State

KANSAS-DUKE

Notre Dame-Rutgers

NORTH CAROLINA-AUBURN

NCAAB BIG MATCH MERCOLEDI 27 NOVEMBRE

Washington State-Fresno State

Indiana-Louisville

Baylor-New Orleans

Gonzaga-West Virginia

San Diego State-Oregon

Tennessee-UT Martin

Providence-Oklahoma

South Carolina-Virginia Tech

CREIGHTON-TEXAS A&M

Cincinnati-Alabama State

Arizona-Davidson

Xavier-Michigan

Marquette-Stonehill

ALABAMA-RUTGERS

NCAAB BIG MATCH GIOVEDI 28 NOVEMBRE

Houston-Notre Dame

Wichita State-Minnesota

Wake Forest-Florida

NC State-Purdue

ILLINOIS-ARKANSAS

Brigham Young-Mississippi

Mississippi State-Unlv

NCAAB BIG MATCH VENERDI 29 NOVEMBRE

OHIO STATE-PITTSBURGH

Kentucky-Georgia State

Duke-Seattle

Texas-Delaware State

NCAAB BIG MATCH SABATO 30 NOVEMBRE

Wisconsin-Chicago State

Notre Dame-Alabama

Marquette-Western Carolina

HOUSTON-RUTGERS

St.John’s-Harvard

Kansas-Furman

Connecticut-Maryland Eastern Shore

Texas A&M-San Diego State

Creighton-Oregon

NCAAB BIG MATCH DOMENICA 1 DICEMBRE

PENN STATE-BUFFALO

Kansas State-Arkansas Pine Bluff

Xavier-South Carolina State

Nebraska-North Florida

NCAAB BIG MATCH LUNEDI 2 DICEMBRE

Georgetown-Umbc

Colorado-Pacific

NEVADA-WASHINGTON STATE

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle scommesse stagionali di College Basket

Poche variazioni in testa alle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale, con UConn sempre davanti a tutti per un altro titolo, con Duke che regge assieme a Gonzaga, mentre la #1, Kansas, è solo 4° nelle scommesse.

