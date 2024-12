La scorsa settimana i tornei come Battle 4 Atlantis e Maui Invitational hanno regalato grande spettacolo, emozioni ed una serie di sorprese che sono costate caro a UConn che entra nei libri di storia dalla parte sbagliata, perdendo 3 partite di fila da #2 nel ranking, e precipitando infatti alla #25 mentre continua a comandare Kansas, e cresce Auburn sempre più convincente. Vediamo gli ultimi aggiornamenti e cosa ci attende in questa settimana di college basket. Pronostici Basket NCAAB Week 5.

Power Ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo le migliori squadre di College Basket NCAAB con la top-25 del ranking che vede sempre Kansas al comando. Ecco tutte le squadre, con analisi di come sono partite nei primi match stagionali (tra parentesi la posizione del ranking della settimana scorsa).

#1. Kansas Jayhawks (1)

Record di 7-0 per i Jayhawks che diventano il primo programma non ACC a battere Duke e UNC entrambe in top-25, e Kansas mantiene il primato, in attesa della sfida di mercoledì a Creighton per il Big 12-Big East Battle.

#2. Auburn Tigers (4)

Salgono ancora i Tigers, ancora loro imbattuti con un record di 7-0 dopo la vittoria al Maui Invitational, e un Johni Broome da 21 punti, 16 rimbalzi e 6 assist. Mercoledì altro test importante per Auburn impegnata a Duke per il SEC/ACC Men’s Challenge.

#3. Tennessee Volunteers (7)

Salgono alla #3 i Volvs che non hanno avuto problemi a superare il piccolo programma di UT Martin. La squadra di Rick Barnes martedì sfiderà Syracuse per cercare di portarsi sul 8-0 di record in questo avvio.

#4. Kentucky Wildcats (8)

Continuano a crescere anche i Wildcats, anche loro con un record di 7-0 dopo il 105-76 su Georgia State, già la 4° partita in cui l’attacco di Kentucky supera i 100 punti. Al momento i Wildcats col proprio attacco stanno segnando 96.7 punti a partita, il miglior dato tra tutti i programmi di Division I e martedì è attesa una bella sfida a Clemson, e sabato si replica con un altro test importante contro Gonzaga.

#5. Marquette Golden Eagles (10)

Salgono in top-5 anche I Golden Eagles che guadagnano 5 posizioni nell’ultima settimana, dopo il 94-52 su Western Carolina con un alta grande prova di Kam Jones che porta il programma di Marquette ad un record di 8-0 in attesa della sfida di mercoledì ad Iowa State per il Big 12-Big East Battle.

#6. Iowa State Cyclones (5)

Proprio i Cyclones sono stati superati da Marquette nell’ultima settimana anche se il programma di Iowa State ha un record di 27-2 contro squadre fuori dalla top-25 negli ultimi 2 anni, rispetto al 7-7 contro squadre dentro la top-25.

#7. Gonzaga Bulldogs (3)

Il primo calo pesante di un top team questa settimana riguarda Gonzaga che scende dalla #3 perdendo 4 posizioni, dopo aver perso anche l’imbattibilità stagionale (7-1) con il ko contro West Virginia nel Battle 4 Atlantis, anche se poi è arrivata una bella vittoria contro Indiana con 11 punti, il carrer high da 13 assist e anche 5 palle rubate da Ryan Nembhard. Sabato i Bulldogs torneranno in campo per il Battle in Seattle contro Kentucky.

#8. Purdue Boilmakers (13)

In risalita invece Purdue che arriva dal 80-78 su Ole Miss con un ottimo Braden Smith in doppia doppia. Giovedì notte i Boilmakers sanno ospiti di Penn State.

#9. Duke Blue Devils (11)

Torna in top-10 Duke che dopo aver perso contro Kansas si è ripresa con un facile 70-48 su Seattle e mercoledì è attesa alla super sfida contro Auburn che ci dirà tanto delle ambizioni di entrambi i programmi in un match da non perdere, con i Blue Devils che hanno già un record di 5-2 da non peggiorare.

#10. Alabama Crimson Tide (9)

Alabama ha invece un record di 6-2 dopo aver perso la finale del Players Era Festival con la stella dei Crimson Tide, Mark Sears, limitato a soli 11 punti nella sconfitta in overtime contro Oregon, in cui ha tirato con 3/14 dal campo (1/11 da tre), una delle sue peggiori prestazioni in carriera. Mercoledì Alabama è attesa in North Carolina per il SEC/ACC Men’s Challenge.

#11. Wisconsin Badgers (15)

Ancora imbattuti (8-0) i Badgers iniziano a fare paura e non hanno avuto problemi nel 74-53 con cui hanno superato Chicago State, per uno dei programmi che più va in lunetta, e che tira meglio cronometro fermo, e sappiamo che nel college basket i tiri liberi possono fare la differenza. Martedì vedremo se Wisconsin continuerà la sua ascesa verso la top-10, nella sfida contro Michigan.

#12. Oregon Ducks (NEW)

New entry direttamente alla #12 per Oregon, ancora imbattuta (8-0) e come detto capace di battere Alabama e di portare a casa il Players Era Festival grazie a 22 punti dalla panchina di Keeshawn Barthelemy. Mercoledì i Ducks giocheranno in trasferta a USC e potranno continuare la loro striscia di imbattibilità.

#13. Florida Gators (18)

Imbattuta (8-0) anche Florida che arrivano dalla vittoria su Wichita State e mercoledì giocheranno nel SEC/ACC Men’s Challenge contro Virginia.

#14. Cincinnati Bearcats (16)

Non perdono nemmeno i Bearcats (6-0) che guadagnano altre due posizioni e martedì la trasferta a Villanova potrebbe dare a Cincinnati la possibilità di portare a casa un altro successo.

#15. Baylor Bears (17)

Un paio di posizioni le conquistano anche i Bears di Norchad Omier già arrivano alla 5° doppia doppia stagionale. Mercoledì Baylor è ospite dei campioni in carica, gli Huskies, ma come vedremo non è un grande momento per UConn.

#16. Memphis Tigers (NEW)

Altra new entry, Memphis, che ha un record di 6-1, e su cui non pesa la sconfitta al Maui Invitational in finale contro Auburn, dove però PG Haggerty ha rimarcato la sua qualità con altri 27 punti e 9 rimbalzi. Mercoledì i Tigers dovrebbero tornare alla vittoria contro Louisiana Tech.

#17. Houston Cougars (6)

11 posizioni bruciate da Houston che si trova ora ad uno scomodo record di 4-3 dopo aver perso anche contro San Diego State nel Players Era Festival, un programma fuori dalla top-25. I Cougars torneranno in campo solo sabato, quindi avranno tempo per recuperare e preparare al meglio una sfida da non sbagliare contro Butler.

#18. Pittsburgh Panthers (NEW)

Terza new entry, Pittsburgh che ha un record di 7-1 e ha messo a segno un grande upset vincendo 91-90 in overtime contro Ohio State, grazie al buzzer di Zack Austin. Mercoledì altro test della verità per i Panthers che sono ospiti di Mississippi State per il SEC/ACC Men’s Challenge.

#19. Illinois Fighting Illini (NEW)

Rientrano gli Illini che, guidati da 21 punti e 10 rimbalzi di Tomislav Ivisic, hanno superato Arkansas portandosi ad un record di 6-1. Venerdì Illinois giocherà in trasferta a Northwestern.

#20. North Carolina Tar Heels (12)

Perdono ben 8 posizioni anche i Tar Heels dopo il 91-94 in overtime contro Michigan State al Maui Invitational, un brutto passo falso per UNCche mercoledì è chiamata ad un altra sfida da far tremare i polsi contro Alabama.

#21. Oklahoma Sooners (NEW)

Entrano i Sooners che con un record di 7-0 si meritano la #21, una posizione che potrebbero anche migliorare in caso di vittoria contro Georgia Tech, martedì notte. Lo scorso anno Oklahoma ha iniziato la stagione con un record di 10-0, una cosa che i Sooners sperano di replicare anche in questo positivo avvio.

#22. Texas A&M Aggies (20)

Gli Aggies si godono un ottimo Henry Coleman (il migliore di Texas A&M col 77.7% al tiro al Players Era Festiva) e arrivano dalle vittorie su Rutgers e Creighton, dopo la sconfitta contro Oregon che ha però inciso sul ranking, facendo scivolare gli Aggies di un paio di posizioni. Martedì Texas A&M potrà allungare la striscia vincente nella sfida con Wake Forest.

#23. Mississippi Rebels (23)

Stabile Ole Miss con un record di 6-1 dopo la sconfitta contro Purdue nella finale del Rady Children’s Invitational, 8° sconfitta di fila per i Rebels contro squadre nella top-25 del AP ranking. Martedì Ole Miss giocherà in trasferta a Louisville.

#24. San Diego State Aztecs (NEW)

L’ultima new entry della settimana è San Diego State che al Players Era Festival ha messo a segno un upset da sfavorita, battendo Houston. Gli Aztecs sono ora 3-4 nelle ultime 7 partite contro squadre in top-10, un rendimento davvero interessante che anche quest’anno rende gli Aztecs squadra da top-25 a sua volta, una conquista da difendere già mercoledì contro Fresno State.

#25. Connecticut Huskies (2)

Precipitano dalla 2 alla 25, quindi quasi fuori ranking, i campioni in carica di UConn, che ovviamente hanno vinto contro MD Eastern, ma prima avevano perso 3 partite di fila contro Memphis, Colorado e Dayton. E’ la quarta volta dalla stagione 1948-49 che un programma nelle prime 2 posizioni del ranking perde 3 match consecutivi, l’ultima volta era accaduto con Louisville nel 66-67, per capire la gravità degli ultimi risultati degli Huskies che anche mercoledì dovranno fare attenzione massima alla sfida con Baylor.

Pronostici Basket NCAAB Week 5: I big match della settimana (3-9 dicembre)

Ecco le sfide di College Basket NCAAB che ci aspettano in questa quinta settimana con i primi big match tra top-team di conference diverse.

NCAAB BIG MATCH MARTEDI 3 DICEMBRE

Villanova-Cincinnati

Miami-Arkansas

Missouri-California

Tennessee-Syracuse

Indiana-Sam Houston State

Texas A&M-Wake Forest

Wisconsin-Michigan

Oklahoma-Georgia Tech

Louisville-Mississippi

Clemson-Kentucky

Ucla-Washington

NCAAB BIG MATCH MERCOLEDI 4 DICEMBRE

Maryland-Ohio State

Connecticut-Baylor

Florida-Virginia

North Carolina-Alabama

Memphis-Louisiana Tech

Iowa State-Marquette

Creighton-Kansas

Mississippi State-Pittsburgh

Duke-Auburn

NC State-Texas

Southern California-Oregon

Fresno State-San Diego State

NCAAB BIG MATCH GIOVEDI 5 DICEMBRE

Penn State-Purdue

Tcu-Xavier

NCAAB BIG MATCH VENERDI 6 DICEMBRE

Indiana-Miami OH

West Virginia-Georgetown

Northwestern-Illinois

NCAAB BIG MATCH SABATO 7 DICEMBRE

St.John’s-Kansas State

Michigan State-Nebraska

Miami-Clemson

Ohio State-Rutgers

Notre Dame-Syracuse

Marquette-Wisconsin

Arkansas-Texas San Antonio

Michigan-Iowa

North Carolina-Georgia Tech

Virginia Tech-Pittsburgh

Arizona-Southern Utah

Creighton-Unlv

Houston-Butler

Washington-Southern California

Mississippi-Lindenwood

Oklahoma-Alcorn State

San Diego State-San Diego

Gonzaga-Kentucky

NCAAB BIG MATCH DOMENICA 8 DICEMBRE

Seton Hall-Oklahoma State

Auburn-Richmon

Purdue-Maryland

Missouri-Kansas

Cincinnati-Howard

Texas Tech-Texas A&M

Memphis-Arkansas State

Texas-Connecticut

Oregon-Ucla

Louisville-Duke

Iowa State-Jackson State

NCAAB BIG MATCH LUNEDI 9 DICEMBRE

Indiana-Minnesota

Baylor-Abilene Christian

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle scommesse stagionali di College Basket

Vediamo gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale. Il programma di Auburn sale anche qui, e si prende il primato con quota comunque alta @10.

I bookmakers lasciano alta Duke, e anche Gonzaga non perde troppo terreno mentre calano Alabama, Houston e anche Kansas. Ovviamente pure qui il drop più ampio è quello di Connecticut che appena la settimana scorsa era favorita per il tris @10, e oggi si gioca in seconda fascia @17 volte la posta.

