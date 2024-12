Arriviamo da una settimana piena di colpi di scena, che ha stravolto anche il power ranking con tante novità, compresa la #1 che ora è nelle mani dei Tennessee Volunteers. Vediamo anche i tanti e interessanti big match che ci attendono dal 10 al 16 dicembre 2024, e gli aggiornamenti delle quote antepost dove ora spicca Auburn. Pronostici Basket NCAAB Week 6.

Power Ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo le migliori squadre di College Basket NCAAB con la top-25 del ranking che vede sempre Kansas al comando. Ecco tutte le squadre, con analisi di come sono partite nei primi match stagionali (tra parentesi la posizione del ranking della settimana scorsa).

#1. Tennessee Volunteers (3)

Settimana in cui è successo di tutto, e abbiamo quindi una nuova #1 al comando del power ranking, Tennessee, che rimane imbattuta (8-0) con grande prova di Chaz Lanier (26 punti). Martedì i Volvs avranno un altro test importante contro Miami al Jimmy V Classic.

#2. Auburn Tigers (2)

Auburn ha perso l’imbattibilità ed ora è 8-1 dopo il ko contro Duke, nonostante 20 punti e 12 rimbalzi della stella dei Tigers, Johni Broome. Sabato Auburn torna in campo contro Ohio State per l’Holiday Hoopsgiving.

#3. Iowa State Cyclones (6)

Sale in top-3, recuperando 3 posizioni, Iowa State che ha un record di 7-1 dopo l’importante successo interno contro Marquette, e passare sul campo dei Cyclones rimane difficile per chiunque. Giovedì Iowa State torna in gioco contro i rivali dell’Iowa nel Iowa Corn Cy-Hawk Series.

#4. Duke Blue Devils (9)

Tornano a decollare anche i Blue Devils che hanno già perso 2 partite in stagione, ma la vittoria su Auburn è stato un grande risultato per Duke che si affida a Cooper Flagg che arriva da un altra prova da 20 punti (con anche 10 rimbalzi). Martedì i Blue Devils non dovrebbero avere problemi contro Incarnate Ward.

#5. Kentucky Wildcats (5)

Dopo aver perso a Clemson, i Wildcats sono tornati a mettere a segno un bel colpo, il 90-89 OT su Gonzaga, con Kentucky che si merita ancora la top-5 e mercoledì non dovrebbe avere problemi a superare Colgate.

#6. Marquette Golden Eagles (5)

Marquette ha perso l’imbattibilità nello scontro con Iowa State, ma il record di 9-1 è la miglior partenza dei Golden Eagles dalla stagione 2011-12 e sabato ci aspettiamo un pronto riscatto di Marquette che giocherà in trasferta a Dayton.

#7. Alabama Crimson Tide (10)

La vittoria su North Carolina rilancia anche le ambizioni di Alabama, e i Crimson Tide sono attesi sabato ad un altro bel big match contro Creighton per migliorare il record di 7-2 dei Crimson Tide.

#8. Gonzaga Bulldogs (7)

Anche Gonzaga ha un record di 7-2 dopo la sconfitta contro Kentucky in cui gli Zags si sono fatti rimontare. I Bulldogs avevano vinto 175 partite di fila quando erano avanti di 10 o più punti all’intervallo, una lunghissima striscia interrotta. Sabato attesa una bella sfida contro UConn all’Hall of Fame Series.

#9. Florida Gators (13)

Continua l’ascesa di Florida che è imbattuta (9-0, non succedeva dal 2005) e si merita la top-10. Sabato i Gators cercheranno di mantenere l’imbattibilità all’Holiday Hoopsgiving contro Arizona State.

#10. Kansas Jayhawks (1)

Capitombolo dei Jayhawks che dopo le prime 5 settimane sempre alla #1, sono crollati di colpo alla #10 dopo aver perso le ultime 2 partite, a seguito di 7 vittorie, e contro due programmi fuori dalla top-25: Creighton e Missouri. Sabato i Jayhawks tornano in campo per riscattarsi contro NC State.

#11. Purdue Boilmakers (8)

24 punti e 10 assist di Branden Smith hanno spinto Purdue alla vittoria 83-78 su Maryland, riscattando però la precedente sconfitta a Penn State. Sabato i Boilmakers sfidano Texas A&M all’Indy Classic.

#12. Oregon Ducks (12)

Oregon ha dimostrato la propria forza rimontando lo svantaggio contro USC, chiudendo con un parziale di 22-7 e vincendo la partita, ma poi è arrivata la prima sconfitta dell’anno, il 71-73 interno contro UCLA, con i Ducks che si portano ad un record di 9-1. Domenica appuntamento semplice per Oregon che sfida SF Austin.

#13. Oklahoma Sooners (21)

Ancora imbattuti i Sooners (9-0) dopo una semplice vittoria contro Georgia Tech e sabato per Oklahoma arriva la sfida rivalità con Oklahoma State. Intanto i Sooners decollano recuperando 8 posizioni.

#14. Michigan Wolverines (NEW)

New Entry, direttamente al 14° posto, per i Wolverines che dopo aver vinto in Wisconsin si sono imposti 85-83 anche con Iowa, 7° vittoria di fila per Michigan che si porta 8-1 e che torna un programma di riferimento nel college basket. Sarà comunque importante la sfida di martedì notte al Jimmy V Classic contro Arkansas.

#15. Houston Cougars (17)

I Cougars hanno un record di 5-3 finora, ma tutte le sconfitte sono arrivate in trasferta, visto che il successo su Butler è stata la 26° vittoria interna consecutiva per Houston che martedì ospita Troy.

#16. Clemson Tigers (NEW)

Novità anche con Clemson che entra direttamente alla #16 con un record di 9-1 dopo aver vinto anche l’opener di ACC per 65-55 su Miami con 15 punti e 12 rimbalzi di Ian Schieffelin alla 5° doppia doppia nelle prime 10 stagionali. Sabato i Tigers sfidano Memphis.

#17. Texas A&M Aggies (22)

Recuperano 5 posti gli Aggies con un record di 8-2 con un altra prestazione da 15+ punti di Wade Taylor IV, l’8° di fila. Sabato all’Indy Classic Texas A&M sfida Purdue.

#18. UConn Huskies

Il rientro da 21 punti di Karaban ha riportato alla vittoria anche UConn che ha superato 76-65 Texas, 3° vittoria di fila a seguito delle 3 sconfitte consecutive che avevano fatto crollare i bi-campioni, gli Huskies, quasi fuori dalla top-25. Sabato sfida verità nell’Hall of Fame Series contro Gonzaga.

#19. Mississippi Rebels (23)

Record di 8-1 per i Rebels che riprendono la top-20 dopo il successo netto, 86-63, a Louisville, la vittoria più larga in un match non di conference in trasferta dal 1997 ad oggi per Mississippi che sabato ha sulla carta un match agevole contro Southern Mississippi.

#20. Wisconsin Badgers (11)

Crollano i Badgers che hanno perso contro Marquette, con i tanti turnover che sono costati il 2° ko stagionale per il programma di Wisconsin che martedì è atteso ad un altro bel test contro Illinois.

#21. Michigan State Spartans (NEW)

Entra Michigan questa settimana, ma c’è anche la new entry di Michigan State che però entra più bassa, alla #21, dopo la vittoria con 37 punti di vantaggio con cui gli Spartans hanno asfaltato Nebraska. MSU martedì sfida Oakland.

#22. Cincinnati Bearcats (14)

Il 38% al tiro da tre dei Bearcats è costata la prima sconfitta dell’anno (7-1) di Cincinnati che ha perso contro Villanova, ma poi è arrivato il riscatto dei Bearcats contro Howard e sabato c’è una sfida importante contro Xavier.

#23. San Diego State Aztecs (24)

Un altro piccolo passo in avanti per gli Aztecs con un record di 6-2, dopo aver superato senza problemi Houston, Fresno State e anche San Diego nelle ultime 3 partite tutte vinte. Mercoledi gli Aztecs dovrebbero dominare in casa contro California Baptist.

#24. UCLA Bruins (NEW)

I Bruins ci sono anche quest’anno, con un avvio da 8-1 dopo l’avvincente vittoria su Oregon, 7° successo consecutivo per UCLA che sabato giocheranno la sfida di conference contro Arizona.

#25. Mississippi State Bulldogs (NEW)

L’ultima new entry della settimana è sui Bulldogs che sono arrivati ad un record di 8-1, con 20 punti di KeShawn Murphy nel netto successo 90-57 su Pittsburgh. Sabato Mississippi State non dovrebbe avere problemi contro McNeese.

Pronostici Basket NCAAB Week 6: I big match del 10-16 dicembre 2024

Ecco le sfide di College Basket NCAAB che ci aspettano in questa quinta settimana con i primi big match tra top-team di conference diverse.

NCAAB BIG MATCH MARTEDI 10 DICEMBRE

Tennessee-Miami

Xavier-Morgan State

Rutgers-Penn State

Duke-Incarnate World

Houston-Troy

Arkansas-Michigan

Illinois-Wisconsin

NCAAB BIG MATCH MERCOLEDI 11 DICEMBRE

Baylor-Norfolk State

Pittsburgh-Eastern Kentucky

St.John’s-Bryant

Kentucky-Colgate

San Diego State-California Baptist

NCAAB BIG MATCH GIOVEDI 12 DICEMBRE

Iowa-Iowa State

Texas-New Mexico State

NCAAB BIG MATCH VENERDI 13 DICEMBRE

Nebraska-Indiana

Colorado-South Dakota State

NCAAB BIG MATCH SABATO 14 DICEMBRE

Clemson-Memphis

Purdue-Texas A&M

Ohio State-Auburn

Cincinnati-Xavier

Butler-Wisconsin

Arizona-Ucla

Kansas-NC State

Rutgers-Seton Hall

Arizona State-Florida

North Carolina-La Salle

Arkansas-Central Arkansas

Southern Miss-MIssissippi

Kentucky-Louisville

Illinois-Tennessee

Mississippi State-McNeese State

Dayton-Marquette

Uconn-Gonzaga

Oklahoma State-Oklahoma

Alabama-Creighton

NCAAB BIG MATCH DOMENICA 15 DICEMBRE

Iowa State-Nebraska Omaha

Miami-Presbyterian

Texas-Arkansas Pine Bluff

Oregon-Stephen F.Austin

NCAAB BIG MATCH LUNEDI 16 DICEMBRE

Texas Tech-Oral Roberts

Tcu-South Alabama

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sul College Basket NCAAB

Anche nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale NCAAB Kansas perde terreno, e ora al comando troviamo Auburn su Duke e Gonzaga, mentre i Jayhawks ora sono più staccati @15 volte la posta, assieme a Houston, Alabama e anche Tennessee che è al comando del power ranking, ma rimane in 2° fascia per la vittoria nelle quote antepost.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.