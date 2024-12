Al martedì facciamo il punto della situazione sulla stagione di College Basket, con gli aggiornamenti dei migliori programmi nella top-25 del Power Ranking, e le quote antepost, con Auburn sempre più favorita. Vediamo anche i tanti big match che ci attendono dal 17 al 23 dicembre 2024. Pronostici Basket NCAAB Week 7.

Power Ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione. Tennessee mantiene il primato

Vediamo le migliori squadre di College Basket NCAAB con la top-25 del ranking che vede sempre Kansas al comando. Ecco tutte le squadre, con analisi di come sono partite nei primi match stagionali (tra parentesi la posizione del ranking della settimana scorsa).

#1. Tennessee Volunteers (1)

Rimane alla #1 Tennesseee con un record di 10-0 dopo aver vinto anche l’ultimo big match in Illinois, 66-64 grazie ad un buzzer di Jordan Gainey che ha chiuso con 23 punti. I Volvs tornano in campo martedì, e non dovrebbero avere problemi a spazzare via Western Carolina.

#2. Auburn Tigers (2)

I Tigers rimangono alla #2 dopo aver dominato nei due match della settimana scorsa contro Richmond e Ohio State, entrambe surclassate con 35+ punti di scarto finale. Martedì sono in campo anche gli uomini di Auburn nella sfida contro Georgia State.

#3. Iowa State Cyclones (3)

Non cambia la top-3 visto che anche i Cyclones mantengono la loro posizione con un record di 9-1 (come Auburn), dopo l’83-51 su Nebraska Omaha, 10° partita su 10 in cui l’attacco di Iowa State segnato 80+ punti, non succedeva dal 1987-88 per il programma dei Cyclones che tornano in campo domenica prossima contro Morgan State.

#4. Kentucky Wildcats (5)

Salgono ancora i Wildcats che meritano la top-4 con un record di 10-1, dopo la vittoria su Louisville di sabato scorso, con 33 punti di Lamont Butler. Sabato Kentucky torna in campo contro Ohio State.

#5. Duke Blue Devils (4)

In settimana facile vittoria dei Blue Devils su Incarnate Ward, 30° vittoria di fila per il programma di Duke in casa contro squadre fuori dalla top-25 e non di conference. Dal 2000 ad oggi i Blue Devils hanno un incredibile record di 172-2 in queste partite. Duke ha ora un record di 8-2 e martedì sfida George Mason, un programma che non dovrebbe dare fastidio a Cooper Flagg e compagni.

#6. Alabama Crimson Tide (7)

Bel successo di Alabama su Creighton, un programma che nella loro storia i Crimson Tide non erano mai riusciti a battere, ce l’hanno fatta questa colta grazie ad un Mark Sears da 27 punti (season high), 4° prestazione da 20+ punti in 5 partite per la stella del programma di Alabama che ha ora un record di 8-2 e mercoledì tornerà in campo in North Dakota.

#7. Florida Gators (9)

Continuano a salire i Gators che rimangono imbattuti (10-0) dopo il successo su Arizona State con un caldissimo Walter Clayton Jr da tre. Martedì bella sfida per Florida che si scontrerà con North Carolina al Jumpman Invitational.

#8. Kansas Jayhawks (10)

Dopo un doppio passo falso ci aspettavamo una grande prova da Kansas, ed è arrivata nel 75-60 sui NC State con Hunter Dickinson che ha dominato con 21 punti, 14 rimbalzi e 7 assist. Sabato i Jayhawks sono nettamente favoriti contro Brown per portarsi sul 9-2 di record.

#9. Marquette Golden Eagles (6)

Perde un po di terreno Marquette (9-2) che è uscita sconfitta sabato contro Dayton, 3° ko consecutivo per i Golden Eagles contro questo avversario che non è nemmeno in top-25. I Golden Eagles sono chiamarti a riscattarsi mercoledì contro Butler.

#10. Oregon Ducks (12)

Entrano in top-10 I Ducks che hanno un record di 10-1. Nel successo della scorsa settimana Oregon ha lasciato Stephen F. Austin ad un complessivo 15% da tre. Sabato i Ducks sfideranno Stanford.

#11. UConn Huskies (18)

Tornano a fare la voce grossa i bi campioni nazionali, gli Huskies che col ritrovato Karaban hanno vinto prima in Texas, e poi hanno battuto anche Gonzaga, per l’8° vittoria consecutiva di Connecticut contro programmi in top-10. Gli Huskies si portano 8-3 di record e sabato sono attesi ad un interessante scontro di Big East con Xavier.

#12. Texas A&M Aggies (17)

Risalgono alla grande gli Aggies che hanno ora un record di 9-2 dopo il successo con Purdue, la 5° vittoria di fila per il programma di Texas A&M, guidato dall’ottimo marcatore Wade Taylor IV che da 9 partite consecutive segna almeno 15 punti. Venerdì impegno semplice per Texas A&M contro Houston Christian.

#13. Gonzaga Bulldogs (8)

Perdono big match e 5 posizioni i Bulldogs che dopo il ko contro Kentucky, non riescono a svoltare nemmeno contro UConn, con il programma di Gonzaga che non perdeva 2 partite di fila dal dicembre 2018 (204 partite senza sconfitte in back to back). Mercoledì i Bulldogs non dovrebbero avere problemi ad evitare il 3° ko consecutivo (al momento ha un record di 7-3), visto che sfida il piccolo programma di Nicholls.

#14. Oklahoma Sooners (13)

I Sooners sono ancora imbattuti (10-0) grazie all’ottimo Sam Godwin che ha guidato i suoi con 20 punti e 14 rimbalzi nel 80-65 contro i rivali di Oklahoma State. Mercoledì, al Jumpman Invitational, bella sfida dei Sooners contro Michigan.

#15. Houston Cougars (15)

Stabili alla #15 i Cougars con un record di 6-3 che hanno passeggiato nel 62-42 contro Troy, segnando anche un record con i soli 11 punti concessi agli avversari nel primo tempo! La difesa rimane un punto forte di Houston, attesa ad una vittoria agevole mercoledì contro Toledo.

#16. Purdue Boilmakers (11)

Solo una volta in stagione i Boilmakers avevano segnato meno dei 66 punti a referto nella sconfitta contro Texas A&M che porta Purdue ad un record di 8-3, e costa 5 posizioni nel ranking, in attesa di un altro big match sulla carta difficile per i Boilmakers che sabato si troveranno contro Auburn.

#17. Mississippi Rebels (19)

Nell’agevole successo su Southern Mississippi i Rebels hanno tirato con un corposo 40.6% da tre. Ole Miss ha un record di 9-1 e martedì non dovrebbe avere problemi a superare anche Southern.

#18. UCLA Bruins (24)

Bel salto in avanti per i Bruins che hanno un record di 9-1 dopo la vittoria su Arizona, lasciata a 54 punti, e ad impressionare è proprio la difesa di UCLA che concede appena 55.1 punti di media stagionale. Martedì i Bruins sfidano Prairie View A&M.

#19. Cincinnati Bearcats (22)

Il successo combattuto contro i rivali storici di Xavier porta i Bearcats ad un record di 8-1, e li fa salire tra le migliori 20 squadre della nazione. Venerdì ci sarà un altro test importante per Cincinnati che sfida Dayton.

#20. Michigan State Spartans (21)

Record di 8-2 per gli Spartans che hanno dominato 89-52 l’ultima contro Nebraska, per una squadra guidata da Jaden Akins che segna 13 punti ti a partita. Martedì MSU sfiderà Oakland.

#21. Memphis Tigers (NEW)

Prima new entry settimanale, Memphis che ha superato anche l’ostacolo Clemson con un ottimo gioco da oltre l’arco, un risultato che porta i Tigers ad un record di 8-2, e mercoledì sono attesi in Virginia dai Cavaliers.

#22. Dayton Flyers (NEW)

Altra new entry, Dayton che come abbiamo detto arriva dal successo a Marquette (9-2 di record), il 2° di fila contro squadre in top-10 dopo aver battuto anche UConn, una cosa che non succedeva dal 1967 per il programma dei Flyers che martedì saranno impegnati contro UNLV, prima dello scontro di venerdì con Cincinnati.

#23. San Diego State Aztecs (23)

4° vittoria di fila, un arco di tempo in cui gli Aztecs hanno tirato quasi col 53% da tre, e che porta il programma di San Diego State ad un record di 7-2, in attesa dello scontro di sabato contro California al San Jose Tip-Off.

#24. Michigan Wolverines (14)

Tornano a crollare i Wolverines che hanno perso contro Arkansas, match in cui sono pesati i 17 turnover di Michigan che ha ora un record di 8-2. Mercoledì i Wolverines sfideranno Oklahoma al Jumpman Invitational.

#25. Clemson Tigers

La sconfitta contro Memphis costa quasi la top-25 a Clemson che ha ora un record di 9-2. La difesa, che era stata quasi impenetrabile nelle prime 10 partite, ha lasciato tirare Memphis col 52% dal campo e il 48% da tre, e questo è costato il match a Clemson che tornerà in campo martedì contro South Carolina.

Pronostici Basket NCAAB Week 7: i big match del 17-23 dicembre 2024

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 17 al 23 dicembre 2024.

NCAAB BIG MATCH MARTEDI 17 DICEMBRE

St.John’s-DePaul

Michigan State-Oakland

Duke-George Mason

Florida-North Carolina

Dayton-Unlv

Mississippi-Southern

Tennessee-Western Carolina

South Carolina-Clemson

Villanova-Seton Hall

Mississippi State-Central Michigan

Auburn-Georgia State

Ohio State-Valparaiso

Ucla-Prairie View A&M

NCAAB BIG MATCH MERCOLEDI 18 DICEMBRE

Georgetown-Creighton

Virginia-Memphis

Connecticut-Xavier

Houston-Toledo

North Dakota-Alabama

Arizona-Samford

Gonzaga-Nicholls State

Marquette-Butler

Oklahoma-Michigan

Washington-Washington State

NCAAB BIG MATCH GIOVEDI 19 DICEMBRE

Georgia-Buffalo

Texas-New Orleans

NCAAB BIG MATCH VENERDI 20 DICEMBRE

Texas A&M-Houston Christian

Providence-St.John’s

Cincinnati-Dayton

NCAAB BIG MATCH SABATO 21 DICEMBRE

Georgia Tech-Duke

Butler-Connecticut

Rutgers-Princeton

Florida-North Florida

Xavier-Marquett

Memphis-Mississippi State

Pittsburgh-Sam Houston State

Clemson-Wake Forest

Houston-Texas A&M-CC

Michigan State-Florida Atlantic

Arkansas-North Carolina A&T

North Carolina-Ucla

Creighton-Villanova

Arizona-Central Michigan

Auburn-Purdue

Kentucky-Ohio State

Stanford-Oregon

Gonzaga-Bucknell

San Diego State-California

NCAAB BIG MATCH DOMENICA 22 DICEMBRE

Iowa State-Morgan State

Oklahoma-Central Arkansas

Alabama-Kent State

Missouri-Illinois

Michigan-Purdue Fort Wayne

Wisconsin-Detroit Mercy

Kansas-Brown

Cincinnati-Grambling State

Seton Hall-Georgetown

NCAAB BIG MATCH LUNEDI 23 DICEMBRE

Tennessee-Middle Tennessee State

Washington-Seattle

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti sul College Basket NCAAB

Auburn si conferma la favorita per la vittoria finale del titolo nazionale di College Basket secondo le quote antepost, pure in ulteriore calo da 9 a @8.50 rispetto alla settimana scorsa, con Duke che rimane stabile @10 come prima avversaria, mentre si allontana Gonzaga che ora troviamo @15 volte la posta.

