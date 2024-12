Gli Auburn Tigers si prendono tutto, in testa alle lavagne delle quote antepost del titolo nazionale di College Basket, e anche in testa al power ranking, superando Tennessee. Vediamo tutti gli aggiornamenti e quello che ci aspetta nella settimana di Natale, a dire il vero un pò scarica. Pronostici Basket NCAAB Week 8.

Power Ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo le migliori squadre di College Basket NCAAB con la top-25 del ranking dove c’è una novità, Auburn nuova numero 1 che scavalca Tennessee. Ecco tutte le squadre, con analisi di come sono partite nei primi match stagionali (tra parentesi la posizione del ranking della settimana scorsa).

#1. Auburn Tigers (2)

Apprensione per le condizioni di Johni Broome che ha giocato solo 3 minuti contro Georgia State, ma intanto Auburn con un record di 11-1 continua a vincere e convincere, prendendosi la #1.

#2. Tennessee Volunteers (1)

I Volvs rimangono imbattuti (12-0), ma perdono la 1 visto che il test della scorsa settimana contro Western Carolina è stato semplice, ma Tennessee ha comunque convinto con una super prestazione difensiva.

#3. Iowa State Cyclones (3)

I Cyclones si tengono la top-3 con un record di 9-1 dopo il successo su Morgan State. Finora Iowa State ha perso solo contro Auburn, e l’impatto di Joshua Jefferson, da Saint Mary’s, è subito importante per un programma che punta in alto quest’anno.

#4. Kentucky Wildcats (4)

Anche senza Lamont Butler i Wildcats avevano battuto Gonzaga e Louisville, anche se Kentucky ha perso la seconda stagionale nel pesante ko 65-85 contro Ohio State, quindi dal prossimo ranking aspettiamoci un calo da questo programma.

#5. Duke Blue Devils (6)

L’82-56 su Georgia Tech segna la 6° vittoria consecutiva dei Blue Devils che continuano a risalire anche nel ranking con un record di 10-2, e in questa striscia vincente contro Duke sono caduti anche Louisville e soprattutto Auburn.

#6. Alabama Crimson Tide (7)

Guadagnano una posizione anche i Crimson Tide che dopo il ko contro Oregon hanno messo in fila 4 belle vittorie in cui l’attacco di Alabama ha fatto la differenza segnando sempre almeno 81 punti. La squadra di Nate Oats, guidata da Mark Sears, ha ora un record di 10-2.

#7. Florida Gators (8)

I Gators rimangono imbattuti (12-0) dopo i successi su UNC e North Florida, con la squadra della Florida che si presenta piena di giocatori di talento su cui affidarsi, tra cui citiamo Walter Clayton Jr, Will Richard, Denzel Aberdeen e Alijah Martin.

#8. Oregon Ducks (10)

Ampiamente in top-10 anche Oregon che su campo neutro in stagione ha già superato squadrone in top-20 del ranking come Alabama, Texas A&M e San Diego State e la squadra di Dana Altman ha perso solo una partita, il combattuto 71-73 contro UCLA.

#9. Marquette Golden Eagles (5)

Marquette cala dopo la sconfitta con Dayton, anche se i Golden Eagles si sono ripresi iniziando le sfide di Big East con 2 vittorie, anche se con meno margine del previsto: 80-70 in casa contro Butler e 72-70 a Xavier. Le prossime sfide contro Providence e Creighton ci diranno che Marquette merita di risalire verso la top-5.

#10. Kansas Jayhawks (11)

Tornano in top-10 i Jayhawks che erano crollati dopo le 2 sconfitte consecutive contro Creigthton e Missouri, ma Kansas in casa si è ripresa con le vittorie su NC State e Brown, con un Hunter Dickinson dominante sotto canestro.

#11. Texas A&M Aggies (17)

Decollano gli Aggies che guadagnano altre 6 posizioni, non tanto per l’ultima facile vittoria contro Houston Christian, ma soprattutto per il rendimento in trasferta visto che Texas A&M ha battuto squadre come Boilermakers, Texas Tech, Creighton e Rutgers lontano dal College Station.

#12. Connecticut Huskies (19)

I bi-campioni in carica di UConn stanno tornando verso la top-10. Dopo la striscia di 3 sconfitte consecutive, gli Huskies sono tornati a dominare con 6 vittorie di fila, tra cui i successi in Texas, su Gonzaga e anche in Big East contro Xavier e a Butler.

#13. Mississippi Rebels (13)

Stabili i Rebels che hanno giocato partite facili nelle ultime 5 vittorie consecutive, a replicare alla sconfitta contro Purdue. Da segnalare Sean Pedulla tra i giocatori che stanno facendo meglio e trascinando Ole Miss.

#14. UCLA Bruins (22)

Il salto più importante in avanti lo fanno i Bruins che però dopo 9 vittorie consecutive, anche importanti come i successi in Oregon o su Arizona, si sono fermati nel combattuto big match contro UNC finito 74-76.

#15. Dayton Flyers (NEW)

New entry alla #15 per Dayton che in stagione si è presa scalpi importanti come quelli di UConn e Marquette, anche se nell’ultima uscita i Flyer si sono arresi con Cincinnati, quindi aspettiamoci un nuovo calo la prossima settimana, anche se per questa Dayton si merita la top-25, con un giocatore di qualità come Malachi Smith.

#16. Gonzaga Bulldogs (9)

Continuano gli alti e bassi della squadra di Mark Few che arriva da 2 facili vittorie su Nicholls e Bucknell, anche se a pesare e a costare 7 posizioni nel power ranking sono state le 2 sconfitte in fila nei big match contro Kentucky e UConn, anche se Gonzaga rimane una squadra con potenziale da titolo, con una rotazione a 8 giocatori guidati da Ryan Nembhard.

#17. Oklahoma Sooners (18)

Ancora imbattuti i Sooners che arrivano da un record di 12-0 dopo il facile successo su Central Arkansas, con Jeremiah Fears che continua ad impressionare nel suo anno da freshman. A 18 anni Fears viaggia con quasi 17 punti a sera e 4.7 assist.

#18. San Diego Aztecs (14)

Tornano a scendere gli Aztecs che avevano preoccupato nella vittoria solo 81-75 si CA Baptist, anche se poi è arrivata una prestazione più convincente nel successo 71-50 su California. Anche a San Diego State abbiamo un freshman che si sta mettendo bene in mostra: Pharaon Compton.

#19. Houston Cougars (15)

Perdono 4 posizioni anche i Cougars che hanno vinto le ultime 4 partite, test comunque leggeri, e su Houston pesa ancora il passo falso contro San Diego State, per una squadra che ha perso tutti gli scontri diretti importanti (Auburn ed Alabama oltre a SDST).

#20. Memphis Tigers (25)

I Tigers hanno vinto 2 partite importanti a Clemson e in Virginia in ACC, ma nell’ultima uscita si sono arresi 66-79 contro Mississippi State, quindi aspettiamoci un rimbalzo indietro nel prossimo power ranking, ma intanto Memphis si gode un PJ Haggerty da 21.9 punti, 6 rimbalzi e 3.5 assist di media, probabilmente la miglior guarda nel college basket, tolto Kim Jones.

#21. Purdue Boilmakers (12)

Precipitano i Boilmakers che hanno perso 3 delle ultime 4 partite, e dopo il brutto 66-70 interno contro Texas A&M, si sono arresi in casa anche contro Auburn, superati nettamente 69-87 dai Tigers.

#22. Mississippi State Bulldogs (20)

5 vittorie di fila per i Bulldogs che hanno superato anche Memphis in trasferta, e sono lanciati con un record di 11-1.

#23. Michigan State Spartans (21)

Xavier Booker guida gli Spartans reduci da 5 vittorie di fila dopo l’86-69 su FAU. La squadra di Tom Izzo ha la possibilità di portarsi sul 11-2 di record visto che la prossima sfida è alla portata contro Western Michigan.

#24. Baylor Bears (24)

Stabili i Bears che hanno un periodo di pausa di 16 giorni, e torneranno in campo solo il 28 dicembre contro un avversario che sarà poco più di un allenamento prima di Utah, la trasferta ad Iowa State e la sfida interna con Cincinnati che ci diranno se la squadra di Scott Drew si merita la top-25, con giocatori di qualità come il nigeriano Josh Ojianwuna e Norchad Omier arrivato da Miami.

#25. St.John’s Red Storm (NEW)

I Red Storm si meritano decisamente la top-25 dopo la 5° vittoria di fila, incluso il recente 72-70 in trasferta a Providence nello scontro di Big East che porta il programma di Rick Pitino ad un record di 10-2.

Pronostici Basket NCAAB Week 8: big match del 24-30 dicembre

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 24 al 30 dicembre 2024, anche se nel periodo natalizio si gioca poco, e anche la NCAAB lascia spazio ai pro della NBA.

NCAAB BIG MATCH MARTEDI 24 DICEMBRE

O match

NCAAB BIG MATCH MERCOLEDI 25 DICEMBRE

Nebraska-Oregon State

NCAAB BIG MATCH GIOVEDI 26 DICEMBRE

0 match

NCAAB BIG MATCH VENERDI 27 DICEMBRE

Baylor-Arlington Baptist

NCAAB BIG MATCH SABATO 28 DICEMBRE

Memphis-Mississippi State

Ucla-Gonzaga

Texas A&M-Abilene Christian

San Diego State-Utah State

St.John’s-Delaware

NCAAB BIG MATCH DOMENICA 29 DICEMBRE

Texas-Northwestern

Ohio State-Indiana State

Florida-Stetson

Oklahoma-Praire View A&M

Illinois-Chicago State

Alabama-South Dakota State

Indiana-Winthorp

Oregon-Weber State

Purdue-Toledo

Michigan-Western Kentucky

North Carolina-Campbell

NCAAB BIG MATCH LUNEDI 30 DICEMBRE

Michigan State-Western Michigan

Rutgers-Columbia

Auburn-Monmouth NJ

Kansas State-Cincinnati

Arizona-Tcu

Arkansas-Oakland

Oklahoma State-Houston

Mississippi State-Bethune Cookman

Colorado-Iowa State

Pepperdine-Gonzaga

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sul College Basket NCAAB

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale in NCAAB. Gli Auburn Tigers sono al comando anche qui come favoriti per il titolo nazionale.

