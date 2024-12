Andiamo a vedere cosa ci attende dall’inizio del 2025 di College Basket, con le sfide di conference che entrano nel vivo, e una nuova #1 nel power ranking, Tennessee, che è tra le nostre selezioni antepost, assieme alla sorpresa Florida. Vediamo tutti gli aggiornamenti, le quote antepost, i consigli per le scommesse ma anche i betting trend più interessanti per le nostre giocate e tutti i big match della settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio. Pronostici Basket NCAAB Week 9.

Power Ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo le migliori squadre di College Basket NCAAB con la top-25 del ranking.

#1. Tennessee Volunteers (12-0)

I Volvs si prendono la uno, rimangono imbattuti, ottimi in attacco, ma anche in difesa, e con una stella come Zakai Zeigler che contro Middle Tennessee oltre a segnare 17 punti a spazzato anche il carrer high da 15 assist!

#2. Auburn Tigers (11-1)

5° vittoria di fila dopo il ko contro Duke per i Tigers che hanno aperto la nuova settimana già in campo lunedì, nel facile successo su Monmouth anche se Auburn sembra molto dipendente da Johni Broome che guida la squadra in punti (18.5), rimbalzi (11.5), assist (3.3) e anche stoppate (2.6) e perde il primato su Tennessee.

#3. Iowa State Cyclones (11-1)

Altra prova di forza per Iowa State che ha vinto di 10 anche in Colorado. I Cyclones sono la miglior squadra di Big-12 in punti segnati dall’attacco (88.5) e 2° anche in differenziale punti (+22.9 a partita!).

#4. Duke Blue Devils (10-2)

Risalgono i B lue Devils che sono arrivati a 10 vittorie stagionali, e 8 di queste sono arrivate con un margine in doppia cifra. Cooper Flagg e compagni sono attesi al successo anche nella sfida di ACC di martedì contro Virginia Tech.

#5. Alabama Crimson Tide (11-2)

Il miglior attacco della nazione, Alabama, tornerà in campo per dare spettacolo sabato, nella sfida di SEC contro Oklahoma. Mark Sears ha segnato 20+ punti in 4 delle ultime 5 partite.

#6. Florida Gators (13-0)

Squadra davvero intrigante, come ripeteremo anche dopo. E’ un inizio stagione speciale per i Gators che nella loto storia non erano mai partiti con un 13-0, e sabato è atteso un big match da non perdere contro un altra sorpresa di SEC, Kentucky.

#7. Kansas Jayhawks (9-2)

Kansas sta tirando con quasi il 50% dal campo (49.8% per la precisione, 3° migliori di Big-12) e i Jayhawks dovranno dimostrare quanto valgono già martedì notte contro West Virginia.

#8. Marquette Golden Eagles (11-2)

Con un Kam Jones da 20.3 punti di media (2° miglior marcatore di Big East) questi Golden Eagles possono arrivare ovunque, e martedì sono chiamati a vincere la sfida di conference a Providence.

#9. Oregon Ducks (12-1)

La sconfitta contro UCLA ha fatto calare il programma di Oregon che ha ripreso con 3 vittorie contro avversari modesti, come Weber State stracciata 89-49. Giovedì notte in Illinois sarà però un test più importante per i Ducks.

#10. Kentucky Wildcats (10-2)

Kentucky perde 6 posizioni dopo la sconfitta contro Ohio State di 20 punti, ma i Wildcats meritano ancora la top-10, con Otega Oweh sempre in doppia cifra punti in 12 partite stagionali, comprese 3 prestazioni da 21 punti, e anche martedì contro Brown potrebbe essere protagonista visto l’avversario modesto.

#11. UConn Huskies (10-3)

Continua la rimonta dei bi campioni in carica che hanno archiviato le 3 sconfitte battendo top team come Texas e Gonzaga, oltre alle vittorie negli scontri di Big East contro Xavier e a Butler, dove a dire il vero gli Huskies non hanno dominato, anzi, hanno faticato senza convincere del tutto, anche se Alex Karaban in queste 2 sfide ha sempre superato il ventello meritandosi per la prima volta in carriera il titolo di Big East Player of the Week.

#12. Oklahoma Sooners (13-0)

E’ la quarta volta nella storia del programma di Oklahoma che i Sooners iniziano una stagione con un record di 13-0, la prima dal 1987-88. Sabato la sfida in Alabama potrebbe far vacillare l’imbattibilità di Oklahoma, ma ovviamente la motivazione per i Sooners non mancherà e sarà un big match impredibile.

#13. Texas A&M Aggies (11-2)

Tanta rotazione per gli Aggies nel semplice scontro con Abilene Christian, e infatti la panchina di Texas A&M ha prodotto 45 punti. Sarà di ben altro impegno la sfida in programma sabato prossimo contro Texas per la SEC.

#14. Houston Cougars (9-3)

Miglior difesa della nazione per Houston che lunedì ha confermato questa cosa concedendo solo 47 punti ad Oklahoma State, una vittoria più netta del previsto in una trasferta non scontata, il primo vero acuto stagionale dei Cougars che vogliono tornare tra le squadre al vertice per la vittoria del titolo nazionale, e si riprendono ampiamente la top-15 al momento.

#15. UCLA Bruins (11-2)

Up and down per UCLA che però fa il salto più importante dell’ultima settimana, perchè dopo la sconfitta punto a punto (74-76) contro UNC, i Bruins hanno abbattuto un top team come Gonzaga (65-62), risalendo in top-15. UCLA e Gonzaga hanno dato vita ad un match avvincente, e i Bruins sono riusciti a battere i Bulldogs dopo 4 sconfitte consecutive. Sabato UCLA gioca in trasferta in Nebraska, con tangibili possibilità di vittoria.

#16. Cincinnati Bearcats (10-2)

La sconfitta a Kansas State raffredda un pò i Bearcats in cui Simas Lukosius ha deluso segnando solo 4 punti dopo che aveva chiuso in doppia cifra 10 delle precedenti 11 prestazioni (14.9 punti di media).

#17. Mississippi State Bulldogs (12-1)

I Bulldogs, dopo il bel successo su Memphis, non hanno avuto grandi problemi a battere anche Bethune, preparandosi per lo scontro di SEC di sabato contro South Carolina, per un programma che sta convincendo, anche grazie al “ladro” Cameron Matthews che con 2.4 palle rubate di media è il 2° migliore di SEC in questa specialità.

#18. Michigan State Spartans (11-2)

Lunedì è arrivata la 6° vittoria di fila degli Spartans che hanno superato 80-62 Western Michigan, la cosa migliore per prepararsi allo scontro di Big Ten di sabato in trasferta contro Ohio State. Nella striscia di 6 vittorie gli Spartans hanno chiuso con quasi +20 punti di margine medio!

#19. Gonzaga Bulldogs (9-4)

La vittoria contro Pepperdine non sposta molto, anzi l’89-82 finale dei Bulldogs contro un avversario così modesto è quasi preoccupante, anche se a pesare nel calo degli Zags è stata la precedente sconfitta contro UCLA, con 62 punti segnati, season low per uno dei migliori attacchi della nazione. Gonzaga ha già perso 4 partite finora.

#20. Purdue Boilmakers (9-4)

Record di 9-4 anche per Purdue che però contro Toledo si è goduto un Braden Smith da 34 punti e 12 assist, primo giocatore nella storia del programma a chiudere una prestazione con questi numeri. Giovedì i Boilmakers giocano in trasferta, ma sul campo della peggior squadra di tutta la nazione nelle scommesse, Minnesota.

#21. Memphis Tigers (10-3)

Si meritano il rientro i Tigers che dopo la sconfitta con Mississippi State, hanno superato Mississippi, riscattandosi alla grande. Non dimentichiamo che Memphis si fa sempre trovare pronta nelle grandi occasioni, lo vediamo dall’incredibile record di 7-1 contro squadre in top-25 del ranking nelle ultime 2 stagioni (3-1 quest’anno al momento), la percentuale maggiore di tutta la Division I in questo arco di tempo (87.%). Memphis rimane quindi un ottima squadra da upset e una mina vagante per tutti, ma giovedì ce l’aspettiamo favorita contro Florida Atlantic.

#22. Illinois Fighting Illini (9-3)

Dylan Boswell ha segnato 18 punti, chiudendo una tripla doppia con 10 rimbalzi e 10 assist, la sua prima in carriera e solo la 7° nell’intera storia del programma di Illinois che spera di vederlo al massimo anche giovedì in Oregon.

#23. Arkansas Razorbacks (11-2)

Arkansas ha già giocato questa settimana, lunedì, nel facile 92-62 contro Oakland. Ennesima prova corale per i Razorbacks che possono affidarsi a tante opzioni offensive anche se il vero test sarà sabato nel big match di SEC contro la prima della classe, Tennessee.

#24. Mississippi Rebels (11-2)

La sconfitta contro Memphis, con 87 punti concessi (peggior prestazione difensiva di questa stagione), fa perdere 8 posizioni ad Ole Miss, che è la squadra che scende e delude maggiormente nell’ultima settimana, e sabato è chiamata al pronto riscatto in casa contro Georgia, partita di SEC.

#25. Baylor Bears (8-3)

I Bears mantengono la top-25 che hanno passeggiato contro Arlington Bpt, e non è nemmeno la prima volta in stagione che Baylor vince con 50+ punti di scarto. Martedì contro Utah i Bears sono favoriti, ma certamente non vinceranno con 50 punti di margine (anche se i book gliene danno comunque -11.5).

Statistiche College Basket

Andiamo a vedere le migliori squadre nelle varie top-stats, iniziando da quella che ci interessa di più come scommettitori, ovvero i rendimenti nelle scommesse. La migliore in assoluto, con un 11-1 ATS (ovvero il 91.6% di linee coperte) è St.Bonaventure, che però è un programma minore. Non mancano però nemmeno i top team, per esempio Auburn, presente al vertice anche qui con un 10-3 ATS (76.9%), al pari di altri programmi da Power-4, ovvero Oregon State, Florida e Vanderbilt.

E’ un grande programma anche il peggiore nelle scommesse, Minnesota che finora ha un patetico 1-10-2 ATS, ovvero un 9% di linee coperte. Tra le squadre importanti che stanno deludendo nelle scommesse segnaliamo anche St.Mary’s e Wake Forest con 3-10 ATS, e Virginia Tech, Oklahoma State e Miami con 3-9 ATS.

Wisconsin è tra le migliori squadre da Over mentre Kansas ha segnato 1 solo Over nelle prime 11 partite. Il miglior attacco in assoluto della nazione è quello di Alabama, seguito a breve distanza da Iowa e Kentucky. Anche quest’anno la difesa più solida di tutta la nazione, non solo tra i top team, è quella di Houston che concede solo 54.5 punti di media (bene anche Tennessee a 56.5 e Duke a 58.5, menzioni onorevoli pure per le difese di UCLA e Cincinnati). Tra le peggiori difese c’è UNC che sta concedendo quasi 80 punti a partita, un dato altissimo per un top team come i Tar Heels.

Maryland è la squadra che sta schiacciando gli avversari col margine punti superiore, +26.08, ma anche qui si confermano gli ottimi rendimenti di Tennessee (+24.67), Florida (+24.00) ed Auburn (+23.46).

I BYU Cougars stanno facendo la differenza a rimbalzo, ne portano giù 42.4 a partita, ben +14.4 di media rispetto agli avversari. Ottimi rating a rimbalzo anche per Florida (i Gators si confermano pure qui e sono tra le outsider più interessanti), Illinois e Texas A&M

Ecco le migliori e le peggiori squadre nelle statistiche. Prendiamo in analisi solo programmi delle conference principali

Miglior rendimento scommesse ATS: AUBURN, OREGON ST, FLORIDA, VANDERBILT (76.9%)

Peggior rendimento scommesse ATS: MINNESOTA (9.09%)

Miglior squadra da Over: WISCONSIN (O/U 10-3)

Miglior squadra da Under: KANSAS (O/U 1-10)

Miglior attacco: ALABAMA (89.92 punti)

Peggior attacco: SETON HALL (60.92 punti)

Miglior difesa: HOUSTON (54.58 punti)

Peggior difesa: NORTH CAROLINA (79.46 punti)

Miglior margine punti: MARYLAND (+26.08 a partita)

Peggior margine punti: SYRACUSE (-1.42 a partita)

Miglior rendimento a rimbalzo: BYU (42.4 reb, +14.4 margine)

Pronostici Basket NCAAB Week 9: I big match del 31 dicembre-6 gennaio

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 31 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, lunedì dell’Epifania.

NCAAB BIG MATCH MARTEDI 31 DICEMBRE

Virginia-NC State

Kansas-West Virginia

Texas Tech-Ucf

Dayton-La Salle

Baylor-Utah

Xavier-Seton Hall

Syracuse-Eake Forest

Kentucky-Brown

Georgia Tech-Notre Dame

Tennessee-Norfolk State

Byu-Arizona State

Creighton-St.John’s

Duke-Virginia Tech

Providence-Marquette

NCAAB BIG MATCH MERCOLEDI 1 GENNAIO

Boston College-Miami

Pittsburgh-California

DePaul-UConn

Clemson-Stanford

Louisville-North Carolina

Butler-Villanova

NCAAB BIG MATCH GIOVEDI 2 GENNAIO

Florida Atlantic-Memphis

Penn State-Northwestern

Minnesota-Purdue

Indiana-Rutgers

Gonzaga-Portland

Washington-Maryland

Oregon-Illinois

NCAAB BIG MATCH VENERDI 3 GENNAIO

Wisconsin-Iowa

Georgetown-Xavier

Ohio State-Michigan State

Marquette-Creighton

NCAAB BIG MATCH SABATO 4 GENNAIO

Kentucky-Florida

Misssissippi-Georgia

Wake Forest-NC State

George Washington-Dayton

Villanova-Depaul

Notre Dame-North Carolina

West Virginia-Oklahoma State

Georgia Tech-Boston College

Tennessee-Arkansas

St.John’s-Butler

Houston-Byu

Iowa State-Baylor

Virginia Tech-Miami

Mississippi State-South Carolina

Nebraska-Ucla

Smu-Duke

Cincinnati-Arizona

Auburn-Missouri

Boise State-San Diego State

Tcu-Kansas State

Virginia-Louisville

Lsu-Vanderbilt

Arizona State-Colorado

Florida State-Syracuse

Alabama-Oklahoma

Pittsburgh-Stanford

Utah-Texas Tech

Southern California-Michigan

Texas A&M-Texas

Clemson-California

Loyola Marymouth-Gonzaga

NCAAB BIG MATCH DOMENICA 5 GENNAIO

Penn State-Indiana

UConn-Providence

Purdue-Northwestern

Oregon-Maryland

Ucf-Kansas

Washington-Illinois

Memphis-North Texas

NCAAB BIG MATCH LUNEDI 6 GENNAIO

Rutgers-Wisconsin

Houston-Tcu

Minnesota-Ohio State

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne di College Basket

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost della vittoria finale in NCAAB e vi diamo anche un paio di consigli per le scommesse.

Iniziamo col dire che nel pre stagione abbiamo fatto solo due giocate: Duke e Kansas, entrambe prese @11 volte la posta. Se con i Blue Devils ci stiamo guadagnando, visto che al momento si giocano @8.50 da secondi, dietro alla sola Auburn, con i Jayhawks ci stiamo rimettendo visto che al momento si prendono @19. Noi però ci siamo lasciati un paio di spot per aggiungere qualche programma, e prendere la #1, ancora imbattuta, e con questi numeri, in doppia cifra ci sembra di valore, quindi aggiungiamo una giocata su TENNEESSEE @12,00, e consigliamo un cippino anche su FLORIDA @21.00 che tra le squadre in seconda fascia, come abbiamo visto, sono tra le più interessanti.

