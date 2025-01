I Volunteers rimangono la miglior squadra del power ranking di College Basket e anche l’unica squadra imbattuta mentre crollano Ucla, Kansas e anche Baylor. Sorprendente Kentucky mentre Alabama si conferma col miglior attacco e Houston con la miglior difesa della nazione. Questa settimana si entra nel vivo delle conference (occhio ad Illinois in Big-10). Pronostici Basket NCAAB Week 10.

Power ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket dove Tennessee rimane al comando da imbattuta, dopo aver superato nettamente 76-52 i rivali di SEC di Arkansas di coach John Calipari, con i Volunteers di coach Rick Barnes che rimangono così l’unica squadra di Division I imbattuta ed apriranno la settimana con un big match da non perdere, martedì notte contro i Gators. Auburn si conferma al 2° post dopo l’84-678 su Missouri mentre a completare il podio troviamo Iowa State uscita vincente dal big match con Baylor per 74-55.

Duke conferma la #4 dopo le vittorie su Virginia Tech ed SMU in cui l’attacco di Cooper Flagg e compagni ha segnato 88.5 punti di media (82+ punti nelle ultime 3 partite). Alla #5 anche Alabama conferma di avere un super attacco, meglio anche dei Bue Devils, in assoluto il migliore della nazione per punti segnati dopo lo spettacolare 107-79 su Oklahoma, e proprio i Sooners (che perdono 5 posizioni) erano una delle tre squadre imbattute prima di sabato, assieme a Florida che mantiene la top-10, ma ha perso l’imbattibilità nello scontro di SEC spettacolare contro Kentucky (100-106), e proprio i Wildcats scavalcano Florida (e Marquette che nel weekend ha comunque battuto Creighton, rimanendo perfetta in Big East) arrivando alla #6.

Kansas arriva dal netto 99-48 a UCF che ha riscattato il brutto ko interno 61-62 contro West Virginia (con i Mountaineers che rientrano in top-25), che è costata 4 posizioni nel power ranking ai Jayhawks che ora sono 11°, davanti a Houston ed Illinois, con i Cougars che arrivano da 6 vittorie di fila dopo il 65-46 su TCU in cui la difesa di Houston ha fatto ancora una volta la differenza, mentre gli Illini arrivano da 4 vittorie consecutive, le ultime 2 molto convincenti, l’81-77 a Washington e soprattutto il 109-77 in Oregon.

Oltre a WVU già citata, l’altra novità in top-25 è Utah State, e rientrano per la terza volta anche i Michigan Wolverines, che stanno facendo dentro e fuori in questa stagione. Queste new entry costano il posto a Cincinnati, Arkansas e Baylor, con Bears e Bearcats che si sfideranno proprio martedì. Sono ancora dentro gli UCLA Bruins che però hanno subito uno dei cali più importanti della settimana, passando dalla #7 alla #22 dopo la sconfitta in Nebraska.

#1. Tennessee (14-0)

#2. Auburn (13-1)

#3. Iowa State (12-1)

#4. Duke (12-2)

#5. Alabama (12-2)

#6. Kentucky (12-2)

#7. Marquette (13-2)

#8. Florida (13-1)

#9. UConn (12-3)

#10. Texas A&M (12-2)

#11. Kansas (10-3

#12. Houston (10-3)

#13. Illinois (11-3)

#14. Mississippi State (13-1)

#15. Oregon (13-2)

#16. Michigan State (12-2)

#17. Oklahoma (13-1)

#18. Gonzaga (12-4)

#19. Memphis (12-3)

#20. Purdue (11-4)

#21. West Virginia (11-2

#22. Ucla (11-3)

#23. Mississippi (12-2)

#24. Michigan (11-3)

#25. Utah State (14-1)

Pronostici Basket NCAAB Week 10: big match dal 7 al 13 gennaio

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 7 al 13 gennaio 2025, si entra nel vivo delle sfide di conference.

NCAAB BIG MATCH MARTEDI 7 GENNAIO

Xavier-St.John’s

Georgia-Kentucky

Florida-Tennessee

West Virginia-Arizona

Duke-Pittsburgh

Louisville-Clemson

Marquette-Georgetown

Iowa State-Utah

Baylor-Cincinnati

Oklahoma State-Kansas State

Iowa-Nebraska

Byu-Texas Tech

Missouri-Lsu

North Carolina-Smu

Texas-Auburn

Vanderbilt-Mississippi State

San Jose State-Utah State

Ucla-Michigan

NCAAB BIG MATCH MERCOLEDI 8 GENNAIO

Villanova-Connecticut

Ucf-Colorado

Massachusset-Dayton

South Carolina-Alabama

NC State-Notre Dame

Indiana-Southern California

Miami-Florida State

Arkansas-Mississippi

Oklahoma-Texas A&M

Illinois-Penn State

Gonzaga-San Diego

Kansas-Arizona State

San Diego State-Air Force

California-Virginia

NCAAB BIG MATCH GIOVEDI 9 GENNAIO

Ohio State-Oregon

Rutgers-Purdue

Michigan State-Washington

NCAAB BIG MATCH VENERDI 10 GENNAIO

Wisconsin-Minnesota

Maryland-Ucla

NCAAB BIG MATCH SABATO 11 GENNAIO

Pittsburgh-Louisville

Duke-Notre Dame

Butler-Creighton

Illinois-Southern California

New Mexico-San Diego State

South Carolina-Auburn

Memphis-East Carolina

Georgetown-Connecticut

Clemson-Florida State

Texas Tech-Iowa State

Cincinnati-Kansas

DePaul-Xavier

Arkansas-Florida

NC State-North Carolina

Texas-Tennessee

Kansas State-Houston

Mississippi-Lsu

Georgia-Oklahoma

St.John’s-Villanova

Texas A&M-Alabama

Iowa-Indiana

Mississippi State-Kentucky

Gonzaga-Washington State

Arizona State-Baylor

Arizona-Ucf

NCAAB BIG MATCH DOMENICA 12 GENNAIO

Northwestern-Michigan State

Purdue-Nebraska

Michigan-Washington

Colorado-West Virginia

Penn State-Oregon

NCAAB BIG MATCH LUNEDI 13 GENNAIO

Rutgers-Ucla

Maryland-Minnesota

Notre Dame-Boston College

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Tennessee unica imbattuta, Tennessee alla #1 del ranking, Tennessee tra le squadre più forti e bilanciate su entrambi i lati del campo, ma i bookmakers continuano a puntare su Auburn favorita @7, davanti a Duke, poi arriva Tennessee in doppia cifra @11, al pari con Houston.

Visto che siamo anche nel vivo delle conference, iniziamo a riportare anche gli aggiornamenti delle principali, ad iniziare dalla ACC dove Duke ha una microquota @1.20. Apertissima la Big-10 dove comandano le squadre del Michigan: Spartans di poco avanti sui Wolverines, con Illinois poco dietro, ma per noi gli Illini rimangono la squadra più interessante qui, valutate ILLINOIS VINCE BIG-10 @5.50.

La Big-12 sembra un affare tra Houston e Iowa State, quasi in un testa a testa mentre Kansas si stacca clamorosamente in doppia cifra @10 volte la posta. Sempre avvincente la Big East dove Marquette sembra avere qualcosa in più degli altri, ma i campioni in carica, gli UConn Huskies, non sono mai da sottovalutare, e quest’anno ha un bel programma anche St.John’s.

E’ sfida apertissima e spettacolare anche in SEC, con Auburn che stacca di poco Tennessee, ma nella contesa c’è anche Alabama, e occhio a tagliare fuori la sorprendente Kentucky, anche se al momento i Wildcats sembrano avere qualcosa in meno rispetto al trio di testa, e lo vediamo anche dalle quote @12.

