Tanto da dire dopo l’ultima settimana di College Basket, del resto siamo entrati nel vivo delle sfide di conference e le battaglie si fanno sempre più serrate e spettacolari, inoltre si iniziano a delineare le vere forze in campo, con un power ranking stravolto rispetto al pre-season. Vediamo gli ultimi aggiornamenti, con analisi, statistiche, migliori 25 squadre, quote antepost e tutti i big match che ci attendono dal 14 al 20 gennaio 2025 per i Pronostici Basket NCAAB Week 11.

Power ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket.

Novità al comando, con Auburn Tigers che prendono la #1 ai danni dei Tennessee Volunteers che la settimana scorsa hanno subito la prima sconfitta stagionale per mano dei Florida Gators (che salgono alla #5), scendendo al 6° posto in un sol colpo (anche se poi si sono subito rifatti con la vittoria non scontata in Texas), mentre la squadra di coach Bruce Pearl torna alla #1 per la seconda volta nella sua storia, l’altra era stata tra gennaio e febbraio 2023, sempre sotto la sua guida.

L’ultima sconfitta di Auburn è stata contro i Duke Blue Devils che sale sul gradino basso del podio, ma da allora i Tigers hanno vinto 8 partite consecutive, dimostrando un grande gioco. Occhio perchè Auburn ha comunque perso per infortunio la sua stella, Johni Broome, e Blue Devils e Gators (che dopo aver superato i Volvs hanno vinto anche in Arkansas abbastanza agevolmente) sono le uniche oltre ad Auburn che hanno preso un voto per la #1 nell’ultimo AP Pool, peccato che gli altri 60 hanno votato in massa per i Tigers.

In 2° posizione, zitti zitti ci sono gli Iowa State Cyclones che hanno perso l’unica proprio contro Auburn, e da allora 11 vittorie in fila, compreso il recente e combattuto 85-84 a Texas Tech. Gli Alabama Crimson Tide sono in 4° posizione, e arrivano da 8 vittorie dopo il 94-88 a Texas A&M dove una volta ancora Mark Sears e compagni hanno dimostrato di avere ill miglior attacco della nazione.

Una delle poche squadre ad aver mantenuto la stessa posizione, la #7, è quella dei Marquette Golden Eagles reduci da 2 vittorie interne di Big East (contro Creighton e Georgetown) in cui hanno confermato il loro status alla 5° vittoria consecutiva. Alla #8 i Kentucky Wildcats continuano ad essere un enigma: capaci di battere Florida, hanno poi perso malamente in Georgia, e si sono rifatti nel 95-90 a Mississippi State; una vera scheggia impazzita che può battere chiunque, e non a caso si trova davanti a programmi come Kansas Jayhawks (la #1 della pre-season) e gli Houston Cougars che completano la top-10.

Dietro le squadre che salgono maggiormente sono quelle del Michigan che guadagnano 4 posizioni a testa: i Michigan State Spartans alla #12, i Michigan Wolverines alla #20. Si prendono 3 posizioni anche i Purdue Boilmakers che arrivano alla #17. Al contrario questa settimana pagano gli Illinois Fighting Illini che hanno perso in casa contro USC, perdendo anche 6 posizioni nel ranking. Tornano a calare anche i campioni, gli UConn Huskies, che perdono 5 posizioni (come i Volvs) dopo il passo falso a Villanova.

Ci sono delle new entry: Georgia Bulldogs, Wisconsin Badgers e Baylor Bears mentre ci salutano West Virginia Mountaineers, Oklahoma Sooners e anche gli UCLA Bruins che sono letteralmente precipitati nelle ultime 2 settimane uscendo dalla top-25 con 5 sconfitte nelle ultime 6 partite, dopo un avvio da 10-1.

TOP-25 POWER RANKING NCAAB

#1. Auburn Tigers (15-1)

#2 Iowa State Cylclones (14-1)

#3. Duke Blue Devils (14-2)

#4. Alabama Crimson Tide (14-2)

#5. Florida Gators (15-1)

#6. Tennessee Volunteers (15-1)

#7. Marquette Golden Eagles (14-2)

#8. Kentucky Wildcats (13-3)

#9. Kansas Jayhawks (12-3)

#10. Houston Cougars (12-3)

#11. Texas A&M Aggies (13-3)

#12. Michigan State Spartans (14-2)

#13. Oregon Ducks (15-2)

#14. UConn Huskies (13-4)

#15. Mississippi State Cowboys (14-2)

#16. Gonzaga Bulldogs (14-4)

#17. Purdue Boilmakers (13-4)

#18. Memphis Tigers (13-3)

#19. Illinois Fighting Illini (12-4)

#20. Michigan Wolverines (13-3)

#21. Mississippi Rebels (14-2)

#22. Utah State Aggies (16-1)

#23. Georgia Bulldogs (14-2)

#24. Wisconsin Badgers (13-3)

#25. Baylor Bears (11-4)

Pronostici Basket NCAAB Week 11: big match dal 14 al 20 gennaio 2025

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 14 al 20 gennaio 2025, si entra nel vivo delle sfide di conference.

NCAAB MARTEDI 14 GENNAIO

Xavier-Villanova

Auburn-Mississippi State

Alabama-Mississippi

Kentucky-Texas A&M

Indiana-Illinois

DePaul-Marquette

St.John’s-Georgetown

Creighton-Providence

Wisconsin-Ohio State

Louisiana State-Arkansas

Duke-Miami

Florida-Missouri

Clemson-Georgia Tech

San Diego State-Colorado State

Southern California-Iowa

Arizona-Baylor

NCAAB MERCOLEDI 15 GENNAIO

North Carolina-California

Iowa State-Kansas

Dayton-George Mason

Michigan State-Penn State

Tennessee-Georgia

Houston-West Virginia

Colorado-Cincinnati

Florida State-Pittsburgh

Washington-Purdue

Oklahoma-Texas

Unlv-Utah State

NCAAB GIOVEDI 16 GENNAIO

Temple-Memphis

Minnesota-Michigan

Nebraska-Rutgers

Northwestern-Maryland

Oregon State-Gonzaga

NCAAB VENERDI 17 GENNAIO

Villanova-Providence

Ohio State-Indiana

Ucla-Iowa

Georgetown-DePaul

NCAAB SABATO 18 GENNAIO

Central Florida-Houston

Kentucky-Alabama

UConn-Creighton

Pittsburgh-Clemson

Georgia-Auburn

Kansas-Kansas State

Texas Tech-Arizona

Cincinnati-Arizona State

Marquette-Xavier

North Carolina-Stanford

Oregon-Purdue

Southern California-Wisconsin

Vanderbilt-Tennessee

Florida-Texas

Oklahoma-South Carolina

West Virginia-Iowa State

Mississippi State-Mississippi

Missouri-Arkansas

Boston College-Duke

San Diego State-Unlv

Seton Hall-St.John’s

Texas A&M-Louisiana State

Gonzaga-Santa Clara

NCAAB DOMENICA 19 GENNAIO

Michigan State-Illinois

Maryland-Nebraska

Michigan-Northwestern

Charlotte-Memphis

Baylor-Texas Christian

NCAAB LUNEDI 20 GENNAIO

Villanova-Georgetown

Penn State-Rutgers

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost del titolo nazionale di College Basket. Anche qui Auburn svetta in attesa della March Madness, al pari con Duke, poi ci sono più indietro Houston ed Iowa State, con i Cyclones che giocheranno un paio di match determinanti questa settimana, che ci diranno se questo programma può ambire al titolo NCAAB. Scende da @21 a @17 la quota di Florida in seconda fascia, e ne siamo contenti visto che è l’ultima aggiunta che abbiamo fatto nelle scommesse antepost stagionali.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.