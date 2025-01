Arriviamo da una settimana pazzesca che ha stravolto il power ranking di College Basket, anche se Auburn rimane al comando, con Duke che sale alla #2. Intanto i St.John’s Red Storm stanno impressionando. Vediamo gli ultimi aggiornamenti, le quote, le statistiche e i big match che ci attendono questa settimana. Pronostici Basket NCAAB Week 12.

Power ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket.

Arriviamo da una settimana pazzesca e di stravolgimenti, anche se al comando rimangono gli Auburn Tigers che hanno avuto un plebiscito di voti dopo altre 2 vittorie la scorsa settimana (88-66 su Mississippi State e 70-68 contro Georgia), e nonostante l’assenza della stella, Johni Broome. Anche i Duke Blue Devils hanno vinto le 2 partite giocate in settimana, e salgono al 2° posto; noi siamo molto contenti visto che sono una delle nostre selezioni per la vittoria finale.

Rimangono stabili alla #3 gli Iowa State Cyclones che in settimana hanno perso a sorpresa contro West Virginia, ma hanno anche superato Kansas. Rimangono a completare la top-5 Alabama e Florida, non per merito loro (hanno perso entrambe la scorsa settimana), ma per demerito degli altri. Proprio queste due squadre, più Tennessee alla #6, sono le uniche squadre che hanno mantenuto la stessa posizione rispetto allo scorso ranking, in una settimana come detto che ha stravolto buona parte del ranking, ad iniziare da Michigan State che vince la sfida contro Illinois e sale alla #8 (prima volta in top-10 quest’anno per gli Spartans).

Tra le squadre che hanno guadagnato più posizioni vanno segnalate Purdue e Wisconsin, che salgono rispettivamente alla #11 e alla #18, conquistando 6 posizioni a testa mentre il calo più pesante è di Memphis che perde 6 posizioni ed esce dalla top-25 dopo la sconfitta a Temple e una prova deludente anche contro Charlotte, un avversario molto modesto. Anche i bi-campioni di NCAAB, gli UConn Huskies, perdono 5 posizioni e ora sono solo alla #19, dopo la sconfitta interna 63-68 contro Creighton che ha interrotto una serie di 28 vittorie consecutive in casa.

Da segnalare Missouri alla #22, un programma quello dei Tigers che mancava dalla top-25 dalla stagione 22-23 grazie alle vittorie su Arkansas e anche su Florida, interrompendo una striscia di 16 vittorie interne consecutive dei Gators. Ritornano alla #23 anche i West Virginia Mountaineers dopo la vittoria già citata su ISU. New entry alla #25 per i Louisville Cardinals che dopo aver vinto 12 partite in tutto nelle ultime 2 stagioni, al primo anno con coach Pat Kelsey la squadra sta facendo vedere evidenti miglioramenti, e torna in top-25 dopo 4 anni, grazie alle ultime 8 vittorie, la più recente a Syracuse.

Vanno segnalati anche i St.John’s Red Storm che entrano direttamente alla #20. Al secondo anno con un coach storico come Rick Pitino, i Red Storm sono al momento al comando della competitiva Big East dopo le vittorie su Seton Hall e Marquette e la sconfitta contro Xavier. Un record di 16-3 che a St.John’s non si vedeva dal 1985-86, così come erano più di 25 anni che non aprivano la Big East con un record di 7-1 (una conference che non vincono dal 1992, sarà l’anno buono?).

Escono dalla top-25 per la prima volta in un anno anche i Gonzaga Bulldogs dopo le sconcertanti sconfitte contro Oregon State e Santa Clara, come esce Georgia che ha perso il big match in Tennessee ed Auburn, dimostrando di non essere ancora a livello delle migliori. Baylor, appena rientrata alla #25, torna subito ad uscire dopo le sconfitte in Arizona e soprattutto contro TCU. Dopo 2 settimane escono dalla top-25 pure gli Utah State Aggies che hanno perso 62-65 a UNVL in una prova molto deludente.

TOP-25 POWER RANKING NCAAB

#1. Auburn (17-1)

#2. Duke (16-2)

#3. Iowa State (15-2)

#4. Alabama (15-3)

#5. Florida (16-2)

#6. Tennessee (16-2)

#7. Houston (14-3)

#8. Michigan State (16-2)

#9. Kentucky (14-4)

#10. Marquette (15-3)

#11. Purdue (15-4)

#12. Kansas (13-4)

#13. Texas A&M (14-4)

#14. Mississippi State (15-3)

#15. Oregon (15-3)

#16. Mississippi (15-3)

#17. Illinois (13-5)

#18. Wisconsin (15-3)

#19. UConn (13-5)

#20. St.John’s (16-3)

#21. Michigan (14-4)

#22. Missouri (15-3)

#23. West Virginia (13-4)

#24. Memphis (14-4)

#25. Louisville (14-5)

Pronostici Basket NCAAB Week 12: I big match dal 21 al 27 gennaio

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 21 al 27 gennaio 2025, si entra nel vivo delle sfide di conference.

NCAAB MARTEDI 21 GENNAIO

Alabama-Vanderbilt

Cincinnati-Texas Tech

UConn-Butler

Tennessee-Mississippi State

Purdue-Ohio State

Iowa State-Central Florida

Seton Hall-Marquette

Southern Methodist-Louisville

Oklahoma State-Arizona

Texas-Missouri

Wake Forest-North Carolina

DePaul-Creighton

West Virginia-Arizona State

Ucla-Wisconsin

Oregon-Washington

NCAAB MERCOLEDI 22 GENNAIO

Houston-Utah

St.John’s-Xavier

Northwestern-Indiana

South Carolina-Florida

Texas Christian-Kansas

Clemson-Syracuse

Mississippi-Texas A&M

Utah State-Nevada

Arkansas-Georgia

Nebraska-Southern California

Baylor-Kansas State

NCAAB GIOVEDI 23 GENNAIO

Memphis-Wichita State

Illinois-Maryland

NCAAB VENERDI 24 GENNAIO

Marquette-Villanova

Purdue-Michigan

Iowa-Penn State

Washington-Ucla

NCAAB SABATO 25 GENNAIO

Syracuse-Pittsburgh

South Carolina-Mississippi State

Creighton-Seton Hall

Rutgers-Michigan State

Arizona State-Iowa State

North Carolina-Boston College

Vanderbilt-Kentucky

Texas-Texas A&M

Arizona-Colorado

Florida-Georgia

Minnesota-Oregon

Utah-Baylor

Wake Forest-Duke

Virginia Tech-Clemson

Kansas State-West Virginia

Missouri-MIssissippi

Kansas-Houston

Portland-Gonzaga

Xavier-Uconn

Arkansas-Oklahoma

Auburn-Tennessee

Alabama-Louisiana State

Brigham Young-Cincinnati

NCAAB DOMENICA 26 GENNAIO

Indiana-Maryland

Wisconsin-Nebraska

Memphis-Uab

Illinois-Northwestern

Texas Tech-Oklahoma State

NCAAB LUNEDI 27 GENNAIO

Michigan-Penn State

Ohio State-Iowa

Duke-NC State

Southern California-Ucla

Arizona-Iowa State

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost del titolo nazionale di College Basket.

