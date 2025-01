Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti di una stagione di College Basket sempre più nel vivo. Ancora plebiscito su Auburn alla #1, ma i bookmakers preferiscono ancora Duke favorita dalle quote antepost. Si conferma St.John’s che guadagna 5 posizioni, come Memphis, mentre tornano a calare Mississippi e i campioni in carica di UConn, esce Michigan. Vediamo anche i big match che ci attendono nella settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio. Pronostici Basket NCAAB Week 13.

Power Ranking CBB: Le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket.

Per la seconda settimana consecutiva tutti i voti per la #1 sono unanimi, un plebiscito sugli Auburn Tigers che hanno superato un altro ostacolo non semplice, i Tennessee Volunteers, per 53-51 grazie ad una tripla di Miles Kelly a 30 secondi dalla fine, e coach Bruce Pearl si dove anche il rientro della stella Johnni Broome che ha segnato 16 punti e 12 rimbalzi (+4 stoppate) contro i Volvs che invece scendono alla #8.

Non cambiano nemmeno le altre 4 posizioni per una top-5 che rimane invariata con Duke alla #2, seguita da Iowa State, Alabama e Florida, Salgono alla #6 gli Houston Cougars dopo la vittoria in doppio overtime sul campo dei Kansas Jayhawks (che scendono alla #11). Salgono di un altra posizione anche i Michigan State Spartans che se la sono giocata proprio contro Auburn poi hanno superato Mississippi State.

Perdono un pò di terreno anche i Kentucky Wildcats che rimangono una squadra difficile da decifrare, che arriva dalle sconfitte contro Alabama e sul campo dei Vanderbilt Commanders (che entrano alla #24). Non accennano a fermarsi i St. John’s Red Storm che anzi guadagnano altre 5 posizioni dopo la vittoria in OT contro Xavier, arrivando alla #16, erano più di 10 anni che questo programma non era così in alto. L’altra squadra che sale di 5 spot è quella dei Memphis Tigers che hanno vinto 7 delle ultime 8 e sono al comando della American Athletic Conference.

Le sconfitte contro Texas A&M e Missouri costano invece ben 7 posizioni ai Mississippi Rebels che scendono alla #23, pericolosamente nelle zone basse di una top-25 chiusa dai bi campioni in carica, gli UConn Huskies che però rimangono dentro allungando la striscia a 52 settimane di fila, la 4° striscia già lunga nella storia del pool di college basket dopo Houston (98), Kansas (77) e Tennessee (72).

I Texas Tech Red Raiders fanno il loro ingresso per la prima volta in stagione, direttamente alla #22, dopo aver battito Cincinnati e Oklahoma State, allungando a 4 la striscia vincente di Big-12. Escono invece i Michigan Wolverines (anche se questo lunedì hanno superato Penn State in casa, ma senza convincere a pieno) e i West Virginia Mountaineers che continua a fare dentro e fuori.

TOP-25 POWER RANKING

#1. Auburn (18-1)

#2. Duke (17-2)

#3. Iowa State (17-2)

#4. Alabama (17-3)

#5. Florida (18-2)

#6. Houston (16-3)

#7. Michigan State (17-2)

#8. Tennessee (17-3)

#9. Marquette (17-3)

#10. Purdue (16-5)

#11. Kansas (14-5)

#12. Kentucky (14-5)

#13. Texas A&M (15-5)

#14. Mississippi State (16-4)

#15. St.John’s (17-3)

#16. Oregon (16-4)

#17. Wisconsin (16-4)

#18. Illinois (14-6)

#19. Memphis (16-4)

#20. Missouri (16-4)

#21. Louisville (15-5)

#22. Texas Tech (15-4)

#23. Mississippi (15-5)

#24. Vanderbilt (16-4)

#25. Uconn (14-6)

Pronostici Basket NCAAB Week 13: big match dal 28 gennaio al 3 febbraio

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 28 gennaio al 3 febbraio 2025.

NCAAB MARTEDI 28 GENNAIO

Georgetown-St.John’s

Georgia-South Carolina

Tennessee-Kentucky

Louisville-Wake Forest

Kansas-Central Florida

Michigan State-Minnesota

Butler-Marquette

Brigham Young-Baylor

Pittsburgh-North Carolina

Texas A&M-Oklahoma

Utah-Cincinnati

Gonzaga-Oregon State

NCAAB MERCOLEDI 29 GENNAIO

West Virginia-Houston

Texas Tech-Texas Christian

Louisiana State-Auburn

Maryland-Wisconsin

Creighton-Xavier

UConn-DePaul

Mississippi-Texas

Mississippi State-Alabama

NCAAB GIOVEDI 30 GENNAIO

Penn State-Ohio State

Nebraska-Illinois

Tulane-Memphis

Ucla-Oregon

NCAAB VENERDI 31 GENNAIO

Georgetown-Butler

Purdue-Indiana

NCAAB SABATO 1 FEBBRAIO

Tennessee-Florida

St.John’s-Providence

Wake Forest-Pittsburgh

Mississippi State-Missouri

Villanova-Creighton

Arizona State-Arizona

NC State-Clemson

Mississippi-Auburn

Iowa State-Kansas State

Northwestern-Wisconsin

Oklahoma-Vanderbilt

Rutgers-Michigan

Alabama-Georgia

Baylor-Kansas

Southern California-Michigan State

Houston-Texas Tech

Louisiana State-Texas

Duke-North Carolina

Marquette-UConn

South Carolina-Texas A&M

Kentucky-Arkansas

Saint Mary’s-Gonzaga

NCAAB DOMENICA 2 FEBBRAIO

Illinois-Ohio State

Cincinnati-West Virginia

Rice-Memphis

Texas Christian-Colorado

Oregon-Nebraska

NCAAB LUNEDI 3 FEBBRAIO

Pittsburgh-Virginia

Kansas-Iowa State

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost del titolo nazionale di College Basket. Il pool è un plebiscito per Auburn, ma al comando delle lavagne c’è sempre Duke, con una quota che cala anche dal 6 della settimana scorsa all’attuale @5.25 (ben per noi che abbiamo preso i Blue Devils nel pre-season @11 volte la posta), ma i Tigers rimangono vicini @5.50 poi si sale subito in doppia cifra col salto verso Houston @10 e Iowa State @11.

