Articolo di aggiornamento settimanale per le scommesse sul College Basket NCAAB con betting trends, power ranking e big match della settimana dal 3 al 10 febbraio 2025. Pronostici Basket NCAAB Week 14.

Power Ranking CBB: Le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket.

Per la 4° settimana di fila gli Auburn Tigers sono alla #1, e per la terza settimana sono la #1 con l’unanimità dei voti per la squadra di coach Bruce Pearl che finora in stagione ha perso solo contro i Duke Blue Devils, proprio quelli che si confermano alla #2 con l’attuale striscia vincente più lunga (15 win di fila) dopo il recente successo contro i rivali di sempre del North Carolina, e con un Coper Flagg che a gennaio ha giocato davvero alla grande, e anche per il titolo di giocatore dell’anno la sfida è sempre con Auburn e Jhoni Broome.

Cambia invece la #3 dove salgono gli Alabama Crimson Tide che nonostante qualche passaggio a vuoto della stella Mark Sears, hanno sempre il miglior attacco della nazione, e ora hanno un opzione in più, Chris Youngblood, giocatore dell’anno in AAC con South Florida, che aveva iniziato la stagione in infermeria per un infortunio alla caviglia, ma è tornato a disposizione molto bene, un ottima notizia per Bama. Salgono 4 posizioni e tornano alla #4 i Tennessee Volunteers, con gli Houston Cougars alla #5, nonostante la confitta in overtime contro Texas Tech Red Raiders che ha messo fine ad una striscia di 33 vittorie consecutive in casa dei Cougars e proprio i Red Raiders, che hanno battuto anche TCU, fanno il salto in avanti più importante della settimana, guadagnando 9 posizioni e arrivando alla #13, dopo appena un paio di settimane dal loro ingresso in top-25.

Risalgono anche i bi-campioni in carica, gli UConn Huskies, che continuano a fare su e giu in questa stagione, ma recuperano ben 6 posizioni dopo l’importante vittoria di Big East sul campo dei Marquette Golden Eagles che in questo modo perdono la top-10. Bene anche i Missouri Tigers che guadagnano altre 5 posizioni e arrivano alla #15 dopo aver superato Mississippi State. Continua pure l’ascesa dei St.John’s Red Storm di Rick Pitino arrivati alla #12 dopo aver incassato altre 3 posizioni (era da inizio 2000 che questo programma non era così in alto negli AP pool).

Le note dolenti arrivano dai già citati Mississippi State Cowboys che hanno perso la bellezza di 8 posizioni dopo le sconfitte interne contro Bama e Mizzou, così come cadono gli Iowa State Cyclones che per settimane hanno mantenuto il gradino basso del podio, ma questa volta passano dalla #3 alla #8, perdendo 5 posizioni dopo i ko in Arizona e soprattutto in casa contro Kansas State. Perdono 5 posizioni a testa anche i Kansas Jayhawks e gli Illinois Fighting Illini, due squadre importanti su cui abbiamo giocato anche antepost, ma che stanno ampiamente deludendo, pur mantenendo la top-25 (per poco di questo passo).

La new entry più interessante è quella dei Maryland Terrapins che entrano direttamente alla #18 grazie alla serie di 4 vittorie, tra cui i successi su Illinois e anche su Wisconsin che hanno rilanciato il programma del Maryland. Rientrano in top-25 anche gli Arizona Wildcats alla #20 e i Michigan Wolverines che ritroviamo alla #24 per una squadra che sta facendo dentro e fuori nelle ultime settimane mentre Arizona mancava da inizio novembre in top-25 grazie a 11 vittorie nelle ultime 12, compresa quella su ISU con Caleb Love grande protagonista.

Ci salutano gli Oregon Ducks che crollano di colpo dalla #16 a fuori top-25 per colpa di un tris di sconfitte davvero deludenti in Minnesota, a UCLA e anche di recente in casa contro Nebraska. Perdiamo pure i Louisville Cardinals fuori dalla #21 e i Vanderbilt Commodores che erano appena entrati alla #24 la settimana scorsa, ma sono subito fuori dopo una prova negativa in Oklahoma.

TOP-25 POWER RANKING

#1. Auburn (20-1)

#2. Duke (19-2)

#3. Alabama (19-3)

#4. Tennessee (18-4)

#5. Houston (17-4)

#6. Florida (18-3)

#7. Purdue (17-5)

#8. Iowa State (17-4)

#9. Michigan State (18-3)

#10. Texas A&M (17-5)

#11. Marquette (18-4)

#12. St.John’s (19-3)

#13. Texas Tech (17-4)

#14. Kentucky (15-6)

#15. Missouri (17-4)

#16. Kansas (15-6)

#17. Memphis (18-4)

#18. Maryland (17-5)

#19. UConn (16-6)

#20. Arizona (15-6)

#21. Wisconsin (17-5)

#22. Mississippi State (15-6)

#23. Illinois (15-7)

#24. Michigan (16-5)

#25. Mississippi (16-6)

Pronostici Basket NCAAB Week 14: I big match della settimana (3-10 febbraio 2025)

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 3 al 10 febbraio 2025.

NCAAB LUNEDI 3 FEBBRAIO

Pittsburgh-Virginia

Kansas-Iowa State

NCAAB MARTEDI 4 FEBBRAIO

St.John’s-Marquette

Iowa-Purdue

Mississippi-Kentucky

Florida-Vanderbilt

Houston-Oklahoma State

Xavier-Georgetown

Clemson-Georgia Tech

Wisconsin-Indiana

Auburn-Oklahoma

Texas Tech-Baylor

Ucla-Michigan State

Brigham Young-Arizona

NCAAB MERCOLEDI 5 FEBBRAIO

Michigan-Oregon

Syracuse-Duke

Tennessee-Missouri

Boston College-Louisville

Central Florida-Cincinnati

Texas Christian-West Virginia

Memphis-Tulsa

Providence-Creighton

Rutgers-Illinois

Texas-Arkansas

Georgia-Louisiana State

Washington.Nebraska

NCAAB GIOVEDI 6 FEBBRAIO

Ohio State-Maryland

San Francisco-Saint Mary’s

Gonzaga-Loyola Marymount

Oregon State-Washington State

NCAAB VENERDI 7 FEBBRAIO

Purdue-Southern California

UConn-St.John’s

Fresno State-Utah State

NCAAB SABATO 8 FEBBRAIO

Iowa State-Texas Christian

Oklahoma-Tennessee

Kentucky-South Carolina

Michigan State-Oregon

Vanderbilt-Texas

Iowa-Wisconsin

Indiana-Michigan

Kansas State-Kansas

Louisville-Miami

Baylor-Central Florida

Creighton-Marquette

Missouri-Texas A&M

Auburn-Florida

Colorado-Houston

Ucla-Penn State

North Carolina-Pittsburgh

West Virginia-Utah

Georgia-Mississippi State

Minnesota-Illinois

Clemson-Duke

Pacific-Gonzaga

Arkansas-Alabama

Louisiana State-Mississippi

Arizona-Texas Tech

NCAAB DOMENICA 9 FEBBRAIO

Maryland-Rutgers

Villanova-Xavier

Nebraska-Ohio State

Memphis-Temple

Oklahoma State-Arizona State

NCAAB LUNEDI 10 FEBBRAIO

Clemson-North Carolina

Houston-Baylor

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost del titolo nazionale di College Basket. E’ durato solo una settimana il favore dei pronostici per Duke che torna a passare al secondo posto, scavalcata da Auburn, in un testa a testa continuo tra le due favorite che staccano nettamente Houston che rimane stabile @10 volte la posta.

