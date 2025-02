Arriviamo da una settimana in cui Auburn ha perso in casa contro una super Florida, ma non ha perso la #1 del ranking anche se Alabama si avvicina, e sabato proprio Crimson Tide-Tigers si scontrano nel big match dell’anno tra le prime due del power ranking. Questo e molto altro nel nostro recap settimanale di College Basket, con anche tutti i big match dal 11 al 17 febbraio. Pronostici Basket NCAAB Week 15.

Power Ranking CBB: le migliori 15 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket.

Scossone in SEC e non solo, con Auburn Tigers che hanno interrotto una striscia di 14 vittorie consecutive (non perdevano dal 4 dicembre contro Duke, fuori casa), primo ko interno, il 2° stagionale, ma con 34 voti (comunque quasi un dimezzamento rispetto al plebiscito da 62 su 62 delle ultime settimane) rimangono ancora alla #1. A fare il colpaccio sono stati i Florida Gators che sono passati 90-81 e che salgono alla #3, prendendo anche 3 voti per il primo posto. Florida in questa stagione aveva già battuto una #1 del ranking, Tennessee il 7 gennaio scorso, ma in quel caso i Gators giocavano in casa, questa volta sono passati sul campo della #1, e non era mai successo nella storia del programma della Florida sempre più entusiasmante (e vi ricordo che noi l’abbiamo giocati antepost qualche settimana fa) e che da 10 anni non era così in alto. Alla #2 gli Alabama Crimson Tide che sono reduci dal 85-81 in Arkansas e raccolgono ben 23 voti per la #1, impensierendo Auburn, in questo podio al vertice del power ranking che vede solo squadre di SEC. Sapete qual’è la cosa bella? Che Alabama ed Auburn si sfidano questo sabato! Preparate i pop-corn.

La prima squadra non di SEC è un altro programma su cui abbiamo puntato in antepost, i Duke Blue Devils, che interrompono una striscia di 16 successi consecutivi e perdono 2 posizioni dopo essersi arresi 71-77 a Clemson, e proprio i Tigers fanno il loro rientro in top-25 alla #23, e aspettiamoci ulteriori passi in avanti al prossimo ranking, visto che Clemson ha strapazzato anche North Carolina vincendo di 20, sempre in casa, lunedì notte, quindi al prossimo aggiornamento me li aspetto comodamente dentro alle prime 20 della nazione.

Perdono ancora terreno gli Iowa State Cyclones che dopo un avvio da top-3 (erano arrivati fino alla #2), sono incappati in brutte prestazioni, compreso il 52-69 contro i Kansas Jayhawks (che riprendono fiato alla #17), terza sconfitta di fila prima del facile 85-52 su TCU che ha riportato alla vittoria i Cyclones sabato. Chi entra in top-10 è invece il programma dei St.John’s Red Storm che continuano ad impressionare dopo il 68-68 in Connecticut, un colpo che fa uscire dalla top-25 i bi-campioni in carica, gli UConn Huskies che interrompono così la loro striscia da record di 53 settimane di fila in top-25, oltre ad avere un ritardo di -3.5 partite adesso dalla testa della Big East, dove troviamo proprio St.John’s, anche se in tutto questo coach Dan Hurley continua a dirsi positivo sul cammino della sua squadra pure quest’anno, ma un calo sarebbe anche normale dopo due stagioni di incredibili successi. Huskies che iniziavano l’anno con la #3, ora si ritrovano fuori dalle prime e con in arrivo martedì una scomoda trasferta a Creighton, con i Bluejays che rientrano alla #24 dopo le vittorie su Providence e Marquette

Il salto in avanti più importante della settimana lo fanno gli Arizona Wildcats che guadagnano 7 posizioni arrivando alla #13 dopo aver battuto BYU e Texas Tech. Si riprendono anche i Mississippi Rebels che guadagnano 6 posizioni e ritroviamo alla #16 dopo aver battuto i Kentucky Wildcats, solita squadra da alti e basso che ora si vede tallonata nel ranking proprio da Ole Miss.

I cali più importanti sono quelli di Marquette Golden Eagles e Maryland Terrapins che perdono 7 posizioni a testa e i Missouri Tigers ne perdono altre 6 arrivando alla #21 dopo i ko contro Tennessee Volunteers e anche all’ultimo secondo contro i Texas A&M Aggies che salgono comodamente in top-10. I Volvs invece sono alla #5 e sono anche una delle 4 squadre che ha ricevuto voti per la #1, ma soltanto uno. Chiudiamo con una nota dolente, quella degli Illinois Fighting Illini che continuano ad offrire prestazioni davvero vergognose, come l’ultimo 73-82 a Rutgers che gli estromette dalla top-25.

TOP-25 POWER RANKING

#1. Auburn Tigers (21-2)

#2. Alabama Crimson Tide (20-3)

#3. Florida Gators (20-3)

#4. Duke Blue Devils (20-3)

#5. Tennessee Volunteers (20-4)

#6. Houston Cougars (19-4)

#7. Purdue Boilmakers (19-5)

#8. Texas A&M Aggies (18-5)

#9. St.John’s Red Storm (21-3)

#10.Iowa State Cyclones (18-5)

#11. Michigan State Spartans (19-4)

#12. Texas Tech Red Raiders (18-5)

#13. Arizona Wildcats (17-6)

#14. Memphis Tigers (20-4)

#15. Kentucky Wildcats (16-7)

#16. Wisconsin Badgers (19-5)

#17. Kansas Jayhawks (16-7)

#18. Marquette Golden Eagles (18-6)

#19. Mississippi Rebels (18-6)

#20. Michigan Wolverines (18-5)

#21. Missouri Tigers (17-6)

#22. Mississippi State Cowboys (17-6)

#23. Clemson Tigers (19-5)

#24. Creighton Bluejays (18-6)

25. Maryland Terrapins (18-6)

Pronostici Basket NCAAB Week 15: I big match della settimana (11-17 febbraio 2025)

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 11 AL 17 febbraio 2025.

NCAAB MARTEDI 11 FEBBRAIO

Michigan-Purdue

Central Florida-Iowa State

Vanderbilt-Auburn

Mississippi State-Florida

Kentucky-Tennessee

Illinois-Ucla

Kansas State-Arizona

Marquette-DePaul

Michigan State-Indiana

Creighton-Uconn

Kansas-Colorado

Texas-Alabama

Texas A&M-Georgia

NCAAB MERCOLEDI 12 FEBBRAIO

Villanova-St.John’s

Rutgers-Iowa

South Carolina-Mississippi

Missouri-Oklahoma

Texas Tech-Arizona State

Duke-California

Arkansas-Lsu

NCAAB GIOVEDI 13 FEBBRAIO

Nebraska-Maryland

South Florida-Memphis

Gonzaga-San Francisco

NCAAB VENERDI 14 FEBBRAIO

Indiana-Ucla

NCAAB SABATO 15 FEBBRAIO

Florida State-Clemson

Texas A&M-Arkansas

Tennessee-Vanderbilt

Purdue-Wisconsin

Arizona-Houston

Baylor-West Virginia

Seton Hall-UConn

Oklahoma State-Texas Tech

Georgia-Missouri

Iowa State-Cincinnati

Alabama-Auburn

Duke-Stanford

Mississippi-Mississippi State

Texas-Kentucky

Illinois-Michigan State

Florida-South Carolina

Utah-Kansas

NCAAB DOMENICA 16 FEBBRAIO

Wichita State-Memphis

Ohio State-Michigan

Northwestern-Nebraska

St.John’s-Creighton

Maryland-Iowa

Oregon-Rutgers

NCAAB LUNEDI 17 FEBBRAIO

Virginia-Duke

Utah-Kansas State

Baylor-Arizona

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost del titolo nazionale di College Basket. Auburn e Duke continuano al comando, con Alabama terza incomoda. Florida rimane alta @15, non sfonda nonostante la vittoria ad Auburn, seppur in calo dal @21 di quota a cui l’abbiamo presa noi qualche settimana fa. Con i Gators ci sono anche Iowa State e Tennessee, tutte sempre dietro a Houston. La sorpresa St.John’s cala @31 volte la posta. Il tris degli UConn Huskies è sempre più difficile, ma se siete ancora ottimisti come Hurley la quota @41 devo dire che è golosa.

