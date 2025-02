Segnale importante degli Auburn Tigers che vincono il big match in Alabama e tornano a dominare i power ranking. Vediamo gli aggiornamenti, le statistiche e tutti i big match settimanali per le scommesse di college basket dal 18 al 24 febbraio 2025. Pronostici Basket NCAAB Week 16.

Power Ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket.

Per la 6° settimana di fila gli Auburn Tigers sono alla #1, e tornano a dominare con un quasi plebiscito da 59 voti su 60, dopo la vittoria nel big match tra le prime due della nazione, vinto sul campo degli Alabama Crimson Tide che invece scendono alla #4, scavalcati dai Duke Blue Devils, e dai Florida Gators che continuano a sorprendere, arrivano alla #2, e prendono anche un votino per la #1 e questi sono anche gli unici due programmi che in stagione sono riusciti a battere Auburn.

A chiudere la top-5 ci sono gli Houston Cougars reduci dalle vittorie su Baylor e anche in Arizona. Dietro non mollano i Tennessee Volunteers che dopo la sconfitta in Kentucky si sono ripresi col 81-76 su Vanderbilt, anche se i Volvs non hanno convinto al 100%. Da segnalare i Texas A&M Aggies alla #7 (non erano così in alto dal dicembre 2007).

La squadra che ha guadagnato più posizioni nell’ultima settimana è quella dei Michigan Wolverines che salgono di 8 posizioni arrivando alla #12 dopo aver superato Purdue, 6° vittoria di fila. 6 sono anche le posizioni che guadagnano i Missouri Tigers (vincenti in Georgia sabato scorso), e salgono di 5 posizioni anche Wisconsin Badgers (saliti ad un passo dalla top-10 dopo le vittorie in Iowa e a Purdue); Clemson Tigers (alla #18) e Maryland Terrapins (#20).

Crollano i Memphis Tigers che perdono di colpo 8 posizioni e si ritrovano alla #22, dopo aver interrotto una striscia di 8 vittorie consecutive nella sconfitta in overtime a Wichita State. Perdono terreno altre big, con Purdue Boilmakers alla #13, gli Arizona Wildcats alla #19 e pure i Kansas Jayhawks che erano alla #1 nel pre-season, e pra sono alla #23; tutti e tre questi programmi hanno perso 6 posizioni nell’ultima settimana, e altre 5 le hanno perse i Mississippi Rebels usciti sconfitti in casa nel derby contro Mississippi State.

Novità in top-25 dove rientrano i Louisville Caridnals che al primo anno con coach Pat Kelsey sono arrivati alle 20 vittorie stagionali, cosa che non succedeva da 5 anni per questo programma. Ci salutano invece i Creighton Bluejays (sconfitti contro UConn e anche domenica a St.John’s), un altro programma di Big East che esce dalla top-25 dopo l’uscita dei bi-campioni, i Connecticut Huskies, che per la cronaca in settimana sono tornati a crollare nel 68-69 OT a Seton Hall.

TOP-25 POWER RANKING

#1. Auburn Tigers (23-2)

#2. Florida Gators (22-3)

#3. Duke Blue Devils (22-3)

#4. Alabama Crimson Tide (21-4)

#5. Houston Cougars (21-4)

#6. Tennessee Volunteers (21-5)

#7. Texas A&M Aggies (20-5)

#8. Iowa State Cyclones (20-5)

#9. Texas Tech Red Raiders (20-5)

#10. St.John’s Red Storm (22-4)

#11. Wisconsin Badgers (20-5)

#12. Michigan Wolverines (20-5)

#13. Purdue Boilmakers (19-7)

#14. Michigan State Spartans (20-5)

#15. Missouri Tigers (19-6)

#16. Marquette Golden Eagles (19-6)

#17. Kentucky Wildcats (17-8)

#18. Clemson Tigers (21-5)

#19. Arizona Wildcats (17-8)

#20. Maryland Terrapins (20-6)

#21. Mississippi State Cowboys (18-7)

#22. Memphis Tigers (21-5)

#23. Kansas Jayhawks (17-8)

#24. Mississippi Rebels (19-7)

#25. Louisville Cardinals (20-6)

Pronostici Basket NCAAB Week 16: big match della settimana (18-24 febbraio 2025)

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 18 al 24 febbraio 2025.

NCAAB MARTEDI 18 FEBBRAIO

UConn-Villanova

Florida-Oklahoma

Pittsburgh-Syracuse

Michigan State-Purdue

Mississippi State-Texas A&M

Texas Christian-Texas Tech

Iowa State-Colorado

Wisconsin-Illinois

Arizona State-Houston

Byu-Kansas

Marquette-Seton Hall

Lsu-South Carolina

Ucla-Minnesota

NCAAB MERCOLEDI 19 FEBBRAIO

Penn State-Nebraska

North Carolina-NC State

West Virginia-Cincinnati

Kentucky-Vanderbilt

Iowa-Oregon

Missouri-Alabama

Washington State-Gonzaga

Auburn-Arkansas

DePaul-St.John’s

Washington-Rutgers

NCAAB GIOVEDI 20 FEBBRAIO

Ohio State-Northwestern

Maryland-Southern California

NCAAB VENERDI 21 FEBBRAIO

Villanova-Marquette

Michigan-Michigan State

NCAAB SABATO 22 FEBBRAIO

Louisville-Florida State

Wisconsin-Oregon

Texas A&M-Tennessee

Texas Tech-West Virginia

Oklahoma-Mississippi State

Houston-Iowa State

Vanderbilt-Mississippi

Smu-Clemson

Auburn-Georgia

Kansas-Oklahoma State

Colorado-Baylor

Alabama-Kentucky

Lsu-Florida

Gonzaga-Saint Mary’s

Duke-Illinois

Arkansas-Missouri

South Carolina-Texas

Arizona-Byu

NCAAB DOMENICA 23 FEBBRAIO

St.John’s-UConn

Indiana-Purdue

Memphis-Florida Atlantic

Seton Hall-Xavier

Ucla-Ohio State

Kansas State-Arizona State

Central Florida-Utah

Creighton-Georgetown

Rutgers-Southern California

NCAAB LUNEDI 24 FEBBRAIO

Fsu-North Carolina

Nebraska-Michigan

Texas Tech-Houston

Colorado-Kansas

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost del titolo nazionale di College Basket.

