Gli Auburn Tigers si confermano la miglior squadra della nazione finora, in questa stagione di College Basket, e sono anche i favoriti per la vittoria del titolo assieme a Duke mentre i Kansas Jayhawks dopo 80 settimane consecutive escono dalla top-25 dopo gli ultimi passi falsi. Pronostici Basket NCAAB Week 17.

Power Ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket.

7° settimana di fila con Auburn alla #1 e questa volta i Tigers tornano a fare il pieno con tutti e 60 i voti in proprio favore dopo le vittorie su Arkansas e Georgia della scorsa settimana. Seguono sempre Duke e Florida, così come rimangono stabili Houston alla #5 e Tennessee alla #6. In particolare i Cougars sono alla 102° settimana consecutiva in top-25, la striscia attiva più lunga della nazione, mentre si è interrotta dopo 80 settimane quella di Kansas, con i Jayhawks che escono dopo quasi 4 anni, con il ko nello Utah e a BYU (57-91 uno dei ko col margine più ampio nella storia di questo programma), e a poco è contata la vittoria 96-64 alla Allen Fieldhouse su Oklahoma State.

Alabama perde due posizioni ed è alla #6, seguita dalla sempre più convincente St.John’s e poi guadagna 6 posizioni Michigan State alla #8 dopo le vittorie contro altre squadre in ranking (Purdue e Michigan). Iowa State e Texas Tech completano la top-10.

L’altro grande salto di 6 posizioni in avanti nell’ultima settimana lo fa Louisville che arriva alla #19, superando anche Purdue che invece al contrario è la squadra che perde più posizioni questa settimana (7), con i Boilmakers che hanno perso con MSU e anche nell’Indiana malamente.

TOP-25 POWER RANKING

#1. Auburn (25-2)

#2. Duke (24-3)

#3. Florida (24-3)

#4. Houston (24-3)

#5. Tennessee (22-5)

#6. Alabama (22-5)

#7. St.John’s (24-4)

#8. Michigan State (22-5)

#9. Iowa State (21-6)

#10. Texas Tech (21-6)

#11. Wisconsin (21-6

#12. Texas A&M (20-7)

#13. Clemson (22-5)

#14. Missouri (20-7)

#15. Michigan (20-6)

#16. Maryland (21-6)

#17. Kentucky (18-9)

#18. Memphis (22-5)

#19. Louisville (21-6)

#20. Purdue (19-9)

#21. Marquette (20-7)

#22. Arizona (18-9)

#23. Saint Mary’s (19-8)

#24. Mississippi State (19-8)

#25. BYU (19-8)

Pronostici Basket NCAAB Week 17: big match (25 febbraio-3 marzo)

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 25 febbraio al 3 marzo 2025.

NCAAB MARTEDI 25 FEBBRAIO

Cincinnati-Baylor

Georgia-Florida

Marquette-Providence

Miami-Duke

Oklahoma State-Iowa State

LSU-Tennessee

Missouri-South Carolina

Virginia Tech-Louisville

Alabama-Mississippi State

Wisconsin-Washington

Illinois-Iowa

NCAAB MERCOLEDI 26 FEBBRAIO

UConn-Georgetown

Maryland-Michigan State

Clemson-Notre Dame

Texas A&M-Vanderbilt

Auburn-Mississippi

Memphis-Rice

Arkansas-Texas

Oklahoma-Kentucky

Arizona-Utah

Butler-St.John’s

Creighton-DePaul

Arizona State-BYU

Southern California-Ohio State

NCAAB GIOVEDI 27 FEBBRAIO

Michigan-Rutgers

NCAAB VENERDI 28 FEBBRAIO

Purdue-UCLA

Northwestern-Iowa

NCAAB SABATO 1 MARZO

Penn State-Maryland

Providence-UConn

North Carolina-Miami

Virginia-Clemson

South Carolina-Arkansas

Kentucky-Auburn

Mississippi-Oklahoma

Kansas-Texas Tech

St.John’s-Seton Hall

Mississippi State-LSU

Tennessee-Alabama

Oregon-Southern California

Xavier-Creighton

Houston-Cincinnati

Louisville-Pittsburgh

Vanderbilt-Missouri

Duke-Florida State

Texas-Georgia

Georgetown-Marquette

Baylor-Oklahoma State

Florida-Texas A&M

Iowa State-Arizona

BYU-West Virginia

Saint Mary’s-Oregon State

NCAAB DOMENICA 2 MARZO

Michigan State-Wisconsin

Michigan-Illinois

UAB-Memphis

Kansas State-Colorado

NCAAB LUNEDI 3 MARZO

Duke-Wake Forest

Northwestern-UCLA

Houston-Kansas

Si avvicina la March Madness, quote e statistiche sulle Final Four

I playoffs di college basket sono uno dei grandi spettacoli dello sport Americano, con la mitica March Madness che è alle porte.

Raggiungere le Final Four (e vincere) è il sogno di tutti, e al momento la squadra favorita per arrivare alle semifinali è Duke che si gioca @1.64 meglio anche di Auburn che troviamo @1.68, poi arriva più staccata Houston @2.40, in lotta aperta con Florida @2.60 ed Alabama @2.65 che sono vicinissime ma va tenuto nel conto anche Tennessee @3.90 mentre sono più difficili le opzioni Iowa State @4.60, St.John’s @5.90, Arizona @7.50 e Texas Tech @8. I Red Storm hanno un grande coaching staff e stanno giocando una stagione di primo piano in una conference di livello come la Big East, se dovessimo azzardare una sorpresa andremmo su St.John’s.

North Carolina è il programma che ha raggiunto più volte le Final Four nella storia, 21 volte per la precisione, ma quest’anno difficilmente si ripetereà al contrario di Duke che segue con 17 al terzo posto, dietro anche ad UCLA (19), altro programma che in questa stagione ha meno chance di fare la grande corsa al grande ballo. A 17 presenze alle Final Four troviamo anche Kentucky, e poi c’è Kansas a 16 che sta deludendo come abbiamo visto nelle ultime settimane, nonostante aprisse da #1 nel pre-stagione.

Altre statistiche. Purdue è la squadra che ha giocato più volte la March Madness senza mai vincere (30). L’allenatore che ha vinto più March Madness (10) è John Wooden a cui è dedicato anche il premio NCAAB mentre il coach che ha vinto il numero più alto di singole partite di playoffs nella storia è Mike Krzyzewski. Tra i giocatori, il miglior marcatore nella storia della March Madness è Christian Laettner con 407 punti (ancora Duke) mentre il record di punti segnati in una singola partita di playoffs appartiene sempre ad Austin Carr (61 con Notre Dame).

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost del titolo nazionale di College Basket.

