Ultima settimana di regular season per il College Basket, ultime occasioni per rientrare nelle 64 squadre che dal 19 marzo si sfideranno nella mitica March Madness. Vediamo tutte le statistiche, power ranking, analisi e prossimino big match in programma dal 4 al 9 marzo 2025. Pronostici Basket NCAAB Week 18.

Power Ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket.

Auburn e Duke rimangono al comando del power ranking, con i Tigers che fanno anche questa settimana il pieno di voti per la #1 dopo le vittorie su Ole Miss e in Kentucky mentre i Blue Devils seguono alla #2 con 3 belle vittorie su Miami, Florida State e anche lunedì contro Vanderbilt, con un super Cooper Flagg, e il tutto senza Terese Proctor infortunato.

Risponde Houston che batte Texas Tech, Cincinnati ed apre la settimana dominando con la miglior difesa della nazione anche Kansas, e salendo così alla #3, scavalcando Florida che ha battuto Texas A&M ma aveva perso in Georgia, un ko che costa due posizioni ai Gators, superati anche da Tennessee, con i Volvs che arrivano da un importante vittoria all’ultimo secondo per 79-76 nel big match contro Alabama che scende alla #7.

I Crimson Tide si trovano ora dietro anche alla sempre più convincente St.John’s che dominano la Big East. La squadra di coach Rick Pitino arriva dalla vittoria su Seton Hall, e cerca la vittoria di Big East che manca da 40 anni, oltre ad un piazzamento playoffs che i Red Storm non vedono dal 2019; insomma, finora è una stagione da record per St.John’s.

Michigan State alla #8 è l’unico programma (assieme alle due teste di serie) a non aver cambiato la propria posizione rispetto alla scorsa settimana. Sale ancora Louisville, la miglior squadra negli ultimi giorni. I Cardinals guadagnano altre 5 posizioni, e appena un paio di settimane fa erano solo rientrati alla #25, ora li troviamo alla #14 dopo le vittorie su Virginia Tech e Pittsburgh.

Il crollo più pesante lo segna Texas A&M, con gli Aggies che perdono di colpo 10 posizioni e precipitano alla #22 dopo le sconfitte contro Vanderbilt e Florida, con TAM che ha così sempre perso nelle ultime 4 uscite, una striscia perdente che potrebbe allungarsi ancora visto che martedì gli Aggies ospitano Auburn.

TOP-25 POWER RANKING

#1. Auburn (27-2)

#2. Duke (26-3)

#3. Houston (25-4)

#4. Tennessee (24-5)

#5. Florida (25-4)

#6. St.John’s (26-4)

#7. Alabama (23.6)

#8. Michigan State (24-5)

#9. Texas Tech (22-7)

#10. Iowa State (22-7)

#11. Clemson (24-5)

#12. Wisconsin (22-7)

#13. Maryland (22-7)

#14. Louisville (23-6)

#15. Missouri (21-8)

#16. Memphis (24-5)

#17. Purdue (20-9)

#18. Kentucky (19-10)

#19. Kentucky (19-10)

#20. Marquette (22-7)

#21. Saint Mary’s (27-4)

#22. Texas A&M (20-9)

#23. BYU (21-8)

#24. Arizona (19-10)

#25. Mississippi State (20-9)

Pronostici Basket NCAAB Week 18: big match (4-9 marzo 2025)

Vediamo le sfide più interessanti di College Basket che ci attendono per la prossima settimana, dal 4 al 10 marzo 2025.

NCAAB MARTEDI 4 MARZO

South Carolina-Georgia

Kentucky-LSU

Purdue-Rutgers

Seton Hall-Creighton

Virginia Tech-North Carolina

UTSA-Memphis

TCU-Baylor

Mississippi State-Texas

Texas A&M-Auburn

Oregon-Indiana

Iowa State-BYU

Ohio State-Nebraska

Vanderbilt-Arkansas

Arizona-Arizona State

NCAAB MERCOLEDI 5 MARZO

Michigan-Maryland

Boston College-Clemson

Alabama-Florida

Oklahoma-Missouri

Texas Tech-Colorado

Minnesota-Wisconsin

UConn-Marquette

Mississippi-Tennessee

Louisville-California

USC-Washington

NCAAB GIOVEDI 6 MARZO

Iowa-Michigan State

NCAAB VENERDI 7 MARZO

Illinois-Purdue

Memphis-South Florida

NCAAB SABATO 8 MARZO

Marquette-St.John’s

Arkansas-Mississippi State

Missouri-Kentucky

Wisconsin-Penn State

Kansas State-Iowa State

Tennessee-South Carolina

Louisville-Stanford

UConn-Seton Hall

Auburn-Alabama

Maryland-Northwestern

Indiana-Ohio State

LSU-Texas A&M

Kansas-Arizona

Creighton-Butler

North Carolina-Duke

UCLA-USC

Arizona State-Texas Tech

Texas-Oklahoma

Baylor-Houston

BYU-Utah

NCAAB DOMENICA 9 MARZO

Michigan State-Michigan

Nebraska-Iowa

Rutgers-Minnesota

Washington-Oregon

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost del titolo nazionale di College Basket.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.