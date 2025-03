La regular season è finita col botto per i Duke Blue Devils che vincono ancora e superano Auburn che invece ha chiuso la stagione regolare perdendo con Alabama. Ora iniziano i Conference tournament che ci porteranno verso il torneo NCAA e la March Madness vera a propria. Pronostici Basket NCAAB Week 19.

Power Ranking CBB: le migliori 25 squadre della nazione

Vediamo il power ranking NCAAB con le migliori 25 squadre di College Basket.

Abbiamo una nuova numero #1, i Duke Blue Devils che prendono 52 dei 61 voti validi per AP Men’s Top-25 dopo la vittoria a Chapel Hill contro i rivali di sempre del North Carolina, interrompendo in questo modo una striscia di 8 settimane con in testa gli Auburn Tigers che hanno chiuso la stagione con un evidente calo visto che dopo la sconfitta a Texas A&M, hanno perso 91-93 in overtime anche in casa contro gli Alabama Crimson Tide che a loro volta risalgono alla #5, mentre Auburn non viene superata solo da Duke, ma anche dagli Houston Cougars ora alla #2.

Salgono alla #4 i Florida Gators che arrivano da 3 vittorie su TAM, in Alabama e anche l’ultimo 90-71 su Ole Miss mentre rimangono ottimamente alla #6 i St.John’s Red Storm dopo la vittoria in overtime nel finale di regular season su Marquette. I Tennessee Volunteers hanno chiuso col 75-65 su South Carolina, ma il precedente ko ad Ole Miss costa ai Volvs 4 posizioni e ora il programma di Tennessee è tornato alla #8. A completare la top-10 i Texas Tech Red Raiders, ma anche i Clemson Tigers risaliti fino alla #10.

Rientrano in top-25 (alla #23) gli Oregon Ducks dopo 7 vittorie di fila e tornano alla #24 anche gli Illinois Fighting Illini che hanno risposto alle 3 sconfitte di fila del mese scorso, con 3 convincenti vittorie su Iowa, in Michigan e su Purdue in chiusura di regular season. Di contro perdono le loro posizioni in top-25 gli Arizona Wildcats dopo la sconfitta in Kansas, e i Mississippi Rebels, con Ole Miss reduce dalle sconfitte punto a punto in casa contro Texas e in Arkansas l’altro giorno.

Rimangono in top-25, ma segnano cali pesanti, i Wisconsin Badgers e i Missouri Tigers che perdono 8 posizioni a testa, i primi scendono alla #18 dopo la sconfitta a Penn State mentre i secondi sono ora alla #21 dopo il ko contro Oklahoma seguito da quello contro Kentucky. Al contrario nell’ultima settimana il salto in avanti più importante è stato fatto dai Texas A&M Aggies che guadagnano 8 posizioni e si ritrovano alla #14 dopo l’impresa della vittoria su Auburn, e anche su LSU. Recuperaro 6 posizioni arrivando alla #17 anche i BYU Cougars, capaci di battere Iowa State dopo un doppio overtime, e più agevolmente Utah nel finale di regular season.

TOP-25 POWER RANKING

#1. Duke (28-3)

#2. Houston (27-4)

#3. Auburn (27-4)

#4. Florida (27-4)

#5. Alabama (24-7)

#6. St.John’s (27-4)

#7. Michigan State (26-5)

#8. Tennessee (25-6)

#9. Texas Tech (24-7)

#10. Clemson (26-5)

#11. Maryland (24-7)

#12. Iowa State (23-8)

#13. Louisville (25-6)

#14. Texas A&M (22-9)

#15. Kentucky (21-10)

#16. Memphis (26-5)

#17. BYU (23-8)

#18. Wisconsin (23-8)

#19. Saint Mary’s (27-4)

#20. Purdue (21-10)

#21. Missouri (21-10)

#22. Michigan (22-9)

#23. Oregon (23-8)

#24. Illinois (20-11)

#25. Marquette (22-9)

Pronostici Basket NCAAB Week 19: è la settimana dei conference tournaments

Andiamo a vedere tutti i Conference Tournament principali al via in questa settimana (le cosiddette power 5 conference) e le rispettive quote antepost.

ACC Tournament: Duke la squadra da battere

Iniziamo dal ACC Tournament che ha già visto le prime partite anche se le squadre principali avranno un doppio bye e inizieranno la loro corsa dai quarti di finale. Queste squadre sono ovviamente i Duke Blue Devils, testa di serie numero 1 in questo torneo, seguiti da Louisville, Clemson e Wake Forest. Duke (28-3 SU/21-10 ATS) ha chiuso la conference con un record di 19-1, è stata una delle poche squadre capaci di battere Auburn quest’anno e i Blue Devils sono 7-1 ATS nelle ultime 8 partite. Duke scenderà in campo contro Virginia o Georgia Tech, due squadre che i Blue Devils hanno annientato in stagione (82-56 in trasferta contro Georgia Tech e 80-62 anche in Virginia).

I Demon Deacons (21-10 SU/13-17-1 ATS) si sono meritati il bye su UNC e SMU ma nelle quote antepost Wake Forest rimane molto indietro, perfino dietro a Tar Heels e Mustangs per la vittoria del torneo di ACC. Proprio i Tar Heels potrebbero essere gli avversari di Wake Forest ai quarti, con i Demon Deacons che hanno vinto una sfida combattuta (67-66) in casa in regular season contro UNC.

Louisville (25-6 SU/19-12 ATS) è stata la sorpresa di questa stagione e ha chiuso 2° in regular season in ACC con un record di 18-2, lo stesso dei Clemson Tigers (26-5 SU/20-11 ATS) che arrivano al torneo dopo 8 vittorie di fila (7-1 ATS) dopo il dominante 65-47 su Virginia Tech, ma anche i Cardinals hanno vinto le ultime 9 partite (6-3 ATS).

Big-12 Tournament: chi può impensierire Houston?

In Big-12 hanno dominato gli Houston Cougars (27-4 SU/15-15-1 ATS) con un record di conference di 19-1 che gli da il bye nei primi turni, partendo dai quarti come Texas Tech, BYU ed Arizona. Nessuno è riuscito minimamente a tenere il passo dei Cougars che hanno perso solo 1 delle ultime 24 partite (13-10-1 ATS). L’unico ko in questo arco di tempo per la squadra di Kelvin Sampson è arrivato in casa e in overtime, 81-82 contro Texas Tech il primo febbraio scorso. Houston dovrebbe trovare West Virginia o TCU ai quarti, squadre sempre battute in stagione (2-0 con 2-0 ATS contro WVU e 1-0 con 1-0 ATS contro TCU).

Proprio i Red Raiders sono i principali avversari di Houston anche in quota. Texas Tech (24-7 SU/17-14 ATS) ha vinto le ultime 3 stagionali guadagnandosi così il seed #2 in questo torneo e ai quarti potrebbe incrociare Baylor che ha battuto 73-59 instagione regolare. Attendono ai quarti anche i BYU Cougars (23-8 SU/18-12-1 ATS) che hanno chiuso la stagione con 8 vittorie di fila, col 85-74 su Utah per un 7-0 ATS nelle scommesse delle ultime settimane con in campo BYU che potrebbe sfidare Iowa State, con i Cyclones già battuti dai Cougars 88-85 OT il 4 marzo scorso.

Chiudiamo con gli Arizona Wildcats (20-11 SU/16-15 ATS) a cui la sconfitta in Kansas è costata il 2° posto, lasciandoli col seed #3 e ai quarti potrebbe esserci proprio il re-match contro i Jayhawks. Arizona ha chiuso la stagione balbettando e alternando una vittoria ad una sconfitta nelle ultime 7 partite (2-6 ATS nelle scommesse sulle ultime 8).

Big East Tournament: non ci sono più gli Huskies di una volta

Non ci sono più gli Huskies di una volta. I bi-campioni di UConn hanno giocato una stagione di netto calo, e ampiamente sotto le attese, tanto che sono solo seed #3 in questo torneo di Big East, visto che la #1 se la sono presa a sorpresa i St.John’s Red Storm (27-4 SU/19-11-1 ATS) che sono anche i grandi favoriti per la vittoria finale. La squadra di coach Rick Pitino ha superato 86-84 Marquette in trasferta in un gran finale di stagione, 6° vittoria di fila, 16-1 nelle ultime 17 (11-6 ATS). Ai quarti St.John’s potrebbe sfidare Butler o Providence; in regular season i Red Storm hanno battuto 2 volte su 2 sia Friars che Bulldogs, ma le cose sono andate peggio nelle scommesse (1-3 ATS).

Tornando a Connecticut, gli Huskies hanno chiuso 81-50 contro Seton Hall il finale di regular season, e Seton Hall è anche il programma che potrebbero incrociare ai quarti, l’altro è Villanova. Con entrambe le squadre UConn è 1-1 in stagione (1-1 ATS anche nelle scommesse contro Seton Hall, ma 0-2 ATS contro Villanova).

Le altre squadre col bye sono Marquette e Creighton. Abbiamo detto della sconfitta nel finale dei Golden Eagles (22-9 SU/14-17 ATS) che contro St.John’s hanno interrotto una serie di 7 vittorie e ai quarti del torneo di Big East sfideranno Xavier (21-10 SU/17-14 ATS), avversario pericoloso visto che i Musketeers hanno chiuso la stagione con 7 vittorie di fila (5-2 ATS) compreso il successo finale su Providence. Marquette e Xavier si sono divise la posta in palio in regular season con una vittoria a testa, sempre per la squadra in trasferta. Infine i Bluejays (22-9 SU/18-11-2 ATS) sono il seed #2 e sfideranno DePaul o Georgetown o DePaul. Creighton in regular season ha chiuso 2-0 (1-1 ATS) contro DePaul e 1-1 (0-2 ATS) contro Georgetown.

Big Ten Tournament: la conference più equilibrata

Rischiava di essere una stagione difficile nel Michigan, e invece anche quest’anno al Big-10 Conference Tournament i Michigan State Spartans sono la squadra da battere, #1 del seed, al via dai quarti come Maryland, Michigan e UCLA. Michigan State (26-5 SU/21-9-1 ATS) ha chiuso la stagione superato 79-62 i rivali del Michigan, 7° vittoria di fila (con 7-0 ATS) per la squadra di coach Tom Izzo che ora potrebbe sfidare Indiana oppure Oregon ai quarti, uno scontro non semplice, soprattutto se dovessero essere i Ducks che come abbiamo visto anche prima nel ranking, sono tra le squadre più in forma del momento.

Sorprendenti Terrapins (24-7 SU/17-14 ATS) con il seed #2 grazie al 7-1 nelle ultime partite di regular season (6-2 ATS), culminate con l’importante 74-61 su Northwestern. Maryland ai quarti potrebbe pescare Illinois in ripresa nelle ultime settimane. Con il seed #3 abbiamo invece l’altra squadra del Michigan, i Wolverines (22-9 SU/13-18 ATS) che potevano essere anche alla #2, ma è pesata la sconfitta contro MSU. Michigan attende Purdue ai quarti di finale.

Chiudiamo col seed #4 occupato da UCLA (22-9 SU/18-12 ATS) dopo il 90-63 su USC. Qualche settimana fa i Bruins sembravano non poter ambire al bye nei primi turni, e invece ce l’hanno fatta, aiutati anche dalle sconfitte di Wisconsin e Purdue, e proprio i Badgers dovrebbero essere gli sfidanti di UCLA.

SEC Tournament: Florida ed Alabama cercano di impensierire Auburn in calo

Abbiamo detto come gli Auburn Tigers abbiano perso le ultime 2 di regular season e la #1 del ranking nazionale, ma non hanno perso il seed #1 nel torneo di SEC Conference, il che darà diritto alla squadra di coach Bruce Pearl di iniziare dai quarti di finale dove Auburn (27-4 SU/18-13 ATS) potrebbe affrenare Ole Miss o Arkansas. Nella regular season i Tigers hanno vinto entrambe le sfide contro Mississippi (con anche un perfetto 2-0 ATS nelle scommesse) e hanno battuto anche Arkansas nell’unica sfida giocata (ma senza coprire l’handicap in questo caso per uno 0-1 ATS nelle scommesse).

Florida (27-4 SU/22-8 ATS) ha battuto proprio Ole Miss 90-71 nel finale di stagione regolare, con i Gators che si presentano al torneo di SEC con un 8 vittorie nelle ultime 9 (anche 8-1 ATS nelle scommesse) e il 4° miglior rendimento ATS dell’intera nazione quest’anno. Florida potrebbe trovarsi contro Missouri nei quarti, con i due programmi che si sono sfidati il 14 gennaio scorso a Gainesville con una vittoria in volata di Mizzou per 83-82 da sfavorita.

Occhio alle sorprese che potrebbero non mancare a 360°, e anche gli Alabama Crimson Tide (24-7 SU/18-13 ATS) proveranno a dire la loro dopo aver superato Auburn col tiro all’ultimo secondo della stella (spesso criticata e anche “panchinata” quest’anno), Mark Sears. Il programma di Alabama ha un super attacco, ma la difesa non è alla stessa altezza e i Tide hanno vissuto di alti e bassi, ma mai quanto Kentucky, altra squadra da up&down, difficile da prevedere, e proprio i Wildcats dovrebbero sfidare Alabama ai quarti. I Crimson Tide hanno vinto entrambe le sfide stagionali contro Kentucky, con anche un 2-0 ATS nelle scommesse.

Non possiamo scartare a priori nemmeno Tennessee (25-6 SU/15-15-1 ATS), che ha chiuso la stagione con 5 vittorie in 6 partite, ma senza convincere del tutto, e lo vediamo anche dal 1-5 ATS nelle scommesse. I Volunteers sono attesi ad un quarto di finale molto interessante contro Texas A&M, programmi che si sono sfidati il 22 febbraio scorso, con vittoria esterna 76-69 dei Volvs che in quell’occasione erano leggermente sfavoriti dalle quote.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle scommesse stagionali NCAAB

Gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost del titolo nazionale di College Basket.

Duke si ritrova a superare (di poco) Auburn anche nelle quote antepost per la vittoria NCAAB, e al 3° posto torna a prendere quota anche l’ipotesi Florida che supera Houston.

In seconda fascia anche Alabama, dopo la vittoria contro Auburn, torna prepotentemente tra le contender, lasciandosi alle spalle Tennessee ma anche Michigan State e la sorprendente St.John’s.

