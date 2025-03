L’attesa è finita, questo martedì inizia il torneo NCAAB con i primi match di spareggio che ci daranno le ultime 4 squadre che avanzeranno al tabellone principale del grande ballo del college basket. Vediamo programma, sfide, bracket, quote, consigli e scommesse sulla NCAAB March Madness 2025.

NCAAB March Madness 2025: programma completo del torneo NCAAB

La March Madness è uno degli eventi sportivi più seguiti negli States, un evento che tra backet milionari, upset, e match incredibili, fa letteralmente impazzire l’America. Anche quest’anno 64 squadre di college basket si sfideranno in un torneo ad eliminazione diretta per la vittoria del titolo nazionale NCAAB.

Gli UConn Huskies, che hanno vinto le ultime 2 edizioni, hanno faticato e difficilmente riusciranno a calare il tris, anche se Connecticut c’è eccome in corsa. Prima però ci sarà da completare il tabellone principale con i 4 match di spareggio, i cosiddetti First Four.

Le teste di serie numero #1 nei vari regional sono invece Duke, Auburn, Houston e Florida, che sono anche le squadre con più chance di arrivare alle Final Four. Ecco il calendario completo del programma di March Madness che ci terrà compagnia dal 18 marzo al 7 aprile.

Selection Sunday March 16 First Four March 18-19 First Round March 20-21 Second Round March 22-23 Sweet 16 March 27-28 Elite Eight March 29-30 Final Four April 5 National Championship Game April 7

NCAAB: ultimi vincitori e March Madness trends

Vediamo gli ultimi vincitori del titolo nazionale di NCAAB e a seguire i trends, le statistiche e le curiosità più interessanti del Grande Ballo del college basket. Di seguito i vincitori, la quota antepost di riferimento, e tra parentesi la squadra perdente in finale.

ALBO D’ORO MARCH MADNESS

2012 Kentucky @6.50 (Kansas) 2013 Louisville* @9 (Michigan) 2014 Connecticut @71 (Kentucky) 2015 Duke @11 (Wisconsin) 2016 Villanova @21 (North Carolina) 2017 North Carolina @25 (Gonzaga) 2018 Villanova @13 (Michigan) 2019 Virginia @19 (Texas Tech) 2020 No tournament (COVID-19) NA NA 2021 Baylor @9 (Gonzaga) 2022 Kansas @21 (North Carolina) 2023 Connecticut @17 (San Diego State) 2024 Connecticut @12 (Purdue)

MARCH MADNESS TRENDS

-Nella storia della March Madness solo 20 team sono arrivati al grande ballo da imbattuti in stagione regolare, e solo 7 di questi hanno poi vinto il national championship. Quest’anno non ci sono squadre imbattute al via.

-Solo 13 squadre hanno difeso il titolo NCAAB vinto l’anno prima, ultima proprio Connecticut che ha vinto nel 2023 contro San Diego State, e ha difeso il titolo lo scorso anno piegando Purdue.

-UCLA è la squadra con più titoli nazionali (11) anche se i Bruins non vincono ormai dal lontano 1995, 30 anni precisi, e molto difficilmente quest’anno avranno il potenziale per interrompere questo digiuno.

-Un numero #1 del seed ha vinto il titolo nazionale nel 59.1% dei casi da quando sono stati introdotti i seeding nel 1979.

-North Carolina è il programma che più volte è arrivato alle Final Four (21), anche qui segue UCLA (19), poi abbiamo Duke e Kentucky, entrambe a 17.

-La squadra che ha giocato più March Madness senza vittorie è Purdue, con 30 apparizioni al Grande Ballo, ma senza successi. I Boilmakers ci sono andati vicini lo scorso anno, perdendo però in finale contro UConn.

-Il coach più vincente alla March Madness è John Wooden con 10 titoli mentre il coach che ha vinto più partite al Grande Ballo rimane Mike Krzyzewski con 97 successi.

Bracket March Madness: previsioni di tutti i match del primo round

Vediamo le previsioni del Bracket su tutti i match di March Madness. Ovviamente questo è solo un Bracket, le giocate ufficiali saranno discusse giorno per giorno, in esclusiva nel VIP TELEGRAM di Betting Maniac (trovi tutti i riferimenti in fondo a questo articolo).

FIRST FOUR

Alabama State vs. Saint Francis PA: 70-64

Alabama State ha un vantaggio a rimbalzo e in difesa che dovrebbe fare la differenza su Saint Francis PA, permettendogli di avanzare al tabellone principale.

San Diego State vs. North Carolina: 68-72

Subito una bella sfida, noi mettiamo UNC che ha giocatori di talento, anche se i Tar Heels hanno un pò deluso in stagione, e infatti li vediamo qui al First Round, che però potranno passare anche se San Diego State ha roster con maggior esperienza e qualcosa in più in attacco.

American vs. Mount St. Mary’s: 61-60

Sulla carta questa è una partita punto a punto e da basso punteggio. American ha qualcosa in più sul tiro dalla lunga distanza e appare più bilanciata tra attacco e difesa rispetto a Mount St. Mary’s.

Texas vs. Xavier: 78-74

Bello scontro tra la squadra di SEC e quella di Big East, ma i Longhorns nel complesso rimangono superiori, specialmente a livello atletico hanno qualcosa in più dei Musketeers.

PRIMO TURNO

FIRST ROUND EAST REGION

Duke vs. American: 85-60

Passiamo al tabellone principale a East, e ovviamente non vediamo problemi per Duke, la favorita principale per la vittoria finale del titolo nazionale.

Mississippi State vs. Baylor: 78-74

Potrebbe essere una sfida molto combattuta e punto a punto. Baylor ha più esperienza, che alla fine potrebbe fare la differenza, ma secondo me Mississippi State ha la possibilità di passare.

Oregon vs. Liberty: 72-68

I Ducks probabilmente passeranno visto che si sono preparati in una conference nettamente più impegnativa di quella di Liberty, ma occhio a dare per scontato questo primo turno di Oregon.

Arizona vs. Akron: 80-78

Allora, io non credo in Arizona, anche se ha il seed #4 di East Region, e in alcuni bracket la vedono andare molto avanti, alcuni perfino alle Final Four. Per me i Wildcats faticheranno già contro Akron. Tra Oregon e Arizona upset vicino, forse non arriverà, ma attenzione alle sorprese che non mancano mai al grande ballo. Inoltre questa partita potrebbe essere ad alto punteggio.

BYU vs. VCU: 76-72

La difesa di VCU potrà giocarsela, ma BYU ha un attacco bel bilanciato che potrà far girare il match dalla parte dei Cougars che hanno chiuso la stagione in crescita.

Wisconsin vs. Montana: 80-65

No way, i Badgers secondo me vinceranno larghi in questo caso, coprendo anche l’handicap che al momento si aggira sul -14.5 di spread in favore di Wisconsin che è arrivata sino in finale al torneo di Big-10. Poche speranze per Montana.

Saint Mary’s vs. Vanderbilt: 74-73

I Gaels potrebbero soffrire molto più del previsto contro i Commodores, ma li vedo passare visto che Saint Mary’s ha comunque qualche elemento di qualità che potrebbe fare quella piccola differenza e soprattutto una difesa d’élite.

Alabama vs. Robert Morris: 90-60

Anche qui poco da dire, Alabama col miglior attacco della nazione, e tra le migliori squadre di SEC, non dovrebbe avere problemi contro la piccola Robert Morris.

FIRST ROUND WEST REGION

Florida vs. Norfolk State: 85-60

Stagione impressionante per Florida che ha chiuso la regular season con un record di 30-4 e col titolo al torneo di SEC. Ovviamente Norfolk State dovrebbe essere l’agnello sacrificale del primo turno per i Gators.

UConn vs. Oklahoma: 78-70

I bi campioni di UConn probabilmente non riusciranno a fare lo storico three-peat, ma al primo turno li vedo passare (e anche coprire l’handicap di -4.5 se volete un early pick) contro Oklahoma che proprio non mi ha mai convinto quest’anno.

Memphis vs. Colorado State: 75-76

La squadra di Penny Hardaway ha fatto la parte della padrona di American Conference con un record di 29-5, ma Memphis potrebbe anche perdere questo primo turno contro Colorado State. Vedo un match punto a punto e qui vado sugli sfavoriti Rams.

Maryland vs. Grand Canyon: 82-67

Maryland potrebbe essere una delle sorprese del grande ballo. In verità è tutto l’anno che i Terrapins giocano bene, specialmente col proprio attacco, e hanno chiuso la stagione con un record di 25-8. Non credo che Grand Canyon abbia possibilità di upset qui.

Missouri vs. Drake: 78-79

Prima sorpresa, Mizzou subito fuori, upset di Drake che è un programma minore, ma che ha sempre qualche giocatore di talento da osservare, ed è ben allenato. In questo caso c’è Bennett Stirtz che potrà contribuire alla vittoria a sorpresa sui Tigers che si affidano all’attacco, ma anche la difesa dei Bulldogs potrà tenere a bada l’offensiva di Mizzou.

Texas Tech vs. UNC Wilmington: 78-64

Ottima stagione di Big-12 per Texas Tech, una conference impegnativa che ha preparato al meglio i Red Raiders che non dovrebbero avere problemi contro UNC Wilmington.

Kansas vs. Arkansas: 77-75

I Jayhawks possono passare al primo turno, rimangono un programma importante, con ottimo coaching staff e giocatori di valore, anche se hanno un pò deluso le aspettative in stagione regolare. Occhio ad Arkansas che può giocarsela anche se rimango leggermente dalla parte di Kansas.

St. John’s vs. Omaha: 85-60

Coach Rick Pitino ha portato un grande gioco, soprattutto difensivo, ai Red Storms, facendo rinascere il programma di St.Johns, anche grazie a giocatori ottimi come RJ Luis Jr, incontenibili per la difesa di Nebraska-Omaha.

FIRST ROUND MIDWEST REGION

Houston vs. SIUE: 85-55

Mi aspetto una vittoria agevole dai Cougars, anche di 30 punti. Houston ha il seed #1 di Midwest e la miglior difesa della nazione. Non c’è modo per SIU Edwardsville di poter rivaleggiare.

Gonzaga vs. Georgia: 80-78

Anche questo è un match da punto a punto, e da lancio della monetina. Gonzaga ha deluso le aspettative, ma rimane con un attacco di prima qualità che potrebbe avere la meglio sulla difesa di Georgia.

Clemson vs. McNeese: 75-6

Un programma d’esperienza e buon gioco come quello di Clemson credo non avrà problemi a superare McNeese, anche se non credo che i Tigers andranno molto avanti.

Purdue vs. High Point: 82-60

Purdue ha semplicemente più qualità e anche più centimetri ed atletismo rispetto ad High Point. Boilmakers al secondo turno senza grossi problemi.

Illinois vs. Texas: 74-78

I “nostri” Illini li avevamo presi vincenti di Big-Ten, ma sono crollati proprio sul più bello. Nelle ultime settimane è vero che Illinois ha ripreso un pò di smalto, ma non ce la facciamo a convincerci, e contro un programma come Texas c’è anche la possibilità di vedere gli Illini subito fuori e i Longhorns a passare un altro turno. Attenzione, perchè anche nel caso di sfida contro Xavier (da non escludere) gli Illini potrebbero uscire lo stesso.

Kentucky vs. Troy: 88-75

Lo dico da inizio anno, Kentucky quest’anno è una squadra difficile da leggere, perchè ha tanto talento e tanti possibili scelte e frecce al proprio arco, ma è anche una squadra capace di ko inattesi, anche se al primo turno contro Troy non penso che i Wildcats si faranno sorprendere.

UCLA vs. Utah State: 80-70

L’esperienza di un programma come UCLA al grande ballo, e l’ottima difesa dei Bruins, faranno la differenza contro Utah State.

Tennessee vs. Wofford: 86-54

Tennessee, uno dei programmi di punta di SEC e uno dei migliori attacchi della nazione, può vincere anche di 30 contro Wofford.

FIRST ROUND SOUTH REGION

Auburn vs. Alabama State: 82-61

Per lungo tempo Auburn è stata la #1 del ranking nazionale, una posizione che ha perso solo nell’ultima settimana, superata da Duke, ma ovviamente non c’è storia in questo primo round contro Alabama State.

Louisville vs. Creighton: 74-78

Non prevedo una vittoria larghissima ma vedo comunque meglio Creighton rispetto a Louisville, grazie in particolare ad un attacco meglio bilanciato per i Bluejays.

Michigan vs. UC San Diego: 80-65

Tanto talento anche quest’anno per il programma di Michigan che era un pò sparito dai radar a metà stagione, per tornare prepotentemente nel finale, sino alla vittoria del torneo di Big-10. Metto i Wolverines al secondo turno.

Texas A&M vs. Yale: 72-68

Qui TAM è ovviamente favorita, ma non pensate che lo sia così tanto contro Yale che a mio avviso potrà giocarsela, occhio alla linea di spread in appoggio ai Bulldogs, anche se al secondo turno ci andranno gli Aggies

Mississippi vs. North Carolina: 71-78

Se i Tar Heels riusciamo a passare il first four contro San Diego State (e non è per nulla scontato) potrebbero passare anche contro Ole Miss. Diciamo che Mississippi in generale non mi piace e la vedo fuori al primo turno anche nel caso sfidassero gli Aztecs invece di UNC.

Iowa State vs. Lipscomb: 77-61

Nella prima parte di stagione ISU era stabile alla #3 del ranking nazionale. Nelle ultime settimane i Cyclones sono un pò calati ma ovviamente hanno tutte le carte in regola per passare senza affanni la prima contro Lipscomb.

Marquette vs. New Mexico: 80-68

I Golden Eagles non hanno sfigurato per niente in Big East quest’anno e con un attacco migliore li vedo passare su New Mexico.

Michigan State vs. Bryant: 80-53

Ottima stagione anche per MSU che ha un coaching staff di valore e maggior esperienza rispetto a Bryant.

SECONDO TURNO

SECOND ROUND EAST REGION

Duke-Mississippi State: 80-69

Cooper Flagg (giocatore da 18 punti e 9 rimbalzi di media e indicato come scelta numero 1 al prossimo draft) e compagni dovrebbero passare senza troppi patemi anche contro Mississippi State.

Oregon-Arizona: 78-77

Sono due programmi che non mi fanno impazzire, ma i Ducks nel finale hanno fatto vedere qualcosa di meglio.

BYU vs. Wisconsin: 66-70

Bella sfida ma preferisco di poco i Badgers che nel complesso hanno una difesa e un attacco più completi e bilanciati, ma BYU potrà giocarsela eccome!

Saint Mary’s vs. Alabama: 76-75

La super difesa di Saint Mary’s o l’attacco di Alabama? Davvero difficile fare una previsione qui, ma di solito in tornei e in appuntamenti del genere le difese fanno sempre la differenza, col vecchio adagio che recita: gli attacchi fanno vendere i biglietti, le difese fanno vincere i titoli. Se i Gaels riusciamo ad abbassare i ritmi dei Tide possono passare.

SECOND ROUND – WEST REGION

Florida vs. UConn: 79-74

La corsa dei bi-campioni di UConn potrebbe fermarsi contro Florida, e lo spero visto che abbiamo i Gators in antepost @21. Florida meglio bilanciata tra attacco e difesa e con anche più possibilità su un roster ampio.

Maryland-Colorado State: 81-73

Dopo l’upset al primo turno contro Memphis, non credo in un altro colpo a sorpresa di Colorado State che potrebbe fermarsi contro Maryland.

Drake vs. Texas Tech: 66-71

Anche qui non aspettatevi una vittoria così semplice dalla squadra favorita, Texas Tech, perchè Drake ha un ottima difesa, e lo testimonia anche la vittoria del Missouri Valley Conference title, ma i Red Raiders sono abituati ad un altro livello e hanno più esperienza, quella che alla fine potrebbe farli passare, non senza qualche problema.

Kansas vs. St. John’s: 70-71

Abbiamo detto dell’annata eccezionale di St.John’s e di quella un pò sotto tono di Kansas, un aspetto che potrebbe riflettersi anche in questo scontro diretto in cui decidiamo di prendere i Red Storm, ma sarà una battaglia punto a punto.

SECOND ROUND – SOUTH REGION

Auburn vs. Creighton: 81-73

Non penso che Creighton possa reggere contro la #1 del seed, Auburn, meglio su entrambi i lati del campo. Andiamo sulla squadra di coach Bruce Pearl.

Michigan vs. Texas A&M: 74-68

Gli Aggies sembrano un pò sparire ad ogni piccolo problema, e i Wolverines potrebbero essere qualcosa in più di un piccolo problema. Michigan ha la possibilità di passare da sfavorita.

Iowa State-North Carolina: 76-77

Ancora una sorpresa, avanza UNC che per assurdo secondo noi avrà lo scoglio più duro proprio al First Four contro San Diego State. Anche in questo caso, sia che siano gli Aztecs, sia che siano i Tar Heels, entrambe possono battere questi Cyclones da alti e bassi nelle ultime settimane.

Marquette vs. Michigan State: 70-76

Ultimamente gli Spartans non hanno convinto a pieno e Marquette col proprio attacco potrebbe creare più di un grattacapo agli Spartans, ma io vedo avanzare MSU.

SECOND ROUND – MIDWEST REGION

Houston vs. Gonzaga: 76-70

Gonzaga, guidata dal play Ryan Nembhard (9.8 assist di media stagionale) è tutto attacco, ma contro la difesa di Houston che concede 58.5 punti di media vedo male i Bulldogs che se non potranno esprimersi in attacco, hanno poche altre armi su cui puntare, e certamente una difesa anni luce distante da quella dei Cougars.

Clemson vs. Purdue: 75-82

Clemson ha un buon attacco ma non ha una difesa adatta per reggere l’offensiva dei Boilmakers che segnano 82 punti a sera e secondo me passeranno segnando proprio più di 80 punti anche qui.

Kentucky-Texas: 82-79

Sono tentato di andare ancora su Texas, ma chiaramente Kentucky è superiore, specialmente col proprio attacco, quindi vado sui Wildcats, ma non sarei per nulla sorpreso di vederli uscire al 2° turno, anche se dovessero affrontare Illinois.

UCLA vs. Tennessee: 68-74

Come detto i Bruins puntano molto sulla difesa, ma l’attacco non è a livello di quello dei Volvs, e in realtà Tennessee ha anche un ottima difesa da 60.3 punti concessi di media. Andiamo con i Volunteers.

SWEET 16

Duke vs. Oregon: 82-70

Oregon ha esperienza e qualità in attacco, ma la corsa dei Ducks credo proprio che si fermerà al cospetto di Duke.

Wisconsin vs. Saint Mary’s: 74-69

Partita combattuta, ma vedo qualcosa in più per i Badgers, questa volta anche la difesa dei Gaels potrebbe non bastare.

Florida-Maryland: 85-79

Non la vedo così scontata ma credo e spero che i Gators possano passare grazie all’attacco dinamico e di qualità, guidato da Walter Clayton, e Maryland ha un buon attacco ma non ha le capacità difensive per fermare Florida qui.

St.John’s-Texas Tech: 73-72

Sarà davvero l’anno dei Red Raiders? Rick Pitino ci crede, e ci crediamo anche noi, nonostante questa sfida con Texas Tech sulla carta sia un vero e proprio Coin Flip.

Auburn-Michigan: 78-73

L’ottimo finale di stagione dei Wolverines si fermerà alle Sweet 16 contro Auburn. Michigan è una squadra resiliente e ben allenata, ma la differenza di qualità, su entrambi i lati del campo, rispetto ad Auburn è troppa, anche se non aspettatevi un dominio da parte dei Tigers.

Michigan State-North Carolina: 68-72

Dal First Four alle Elite Eight, non è una cosa impossibile, lo abbiamo già visto diverse volte nella storia della March Madness, e potremmo vederlo anche quest’anno con North Carolina che ha le possibilità di giocarsi questo ipotetico match con Michigan State. Ovviamente i Tar Heels sono intercambiabili anche qui con San Diego State, non sarei sorpreso infatti di vedere gli Aztecs potenzialmente fino alle Elite Eight, tutto sta nel capire chi passerà il primo scontro di spareggio.

Houston-Purdue: 78-74

L’ottimo attacco di Purdue contro la super difesa di Houston, e le diversità tra questi due programmi non finiscono qui. Houston ha messo in fila 13 vittorie consecutive, vincendo anche il torneo Big-12 mentre Purdue ha chiuso la stagione con 6 sconfitte nelle ultime 9. Ancora Cougars.

Tennessee-Kentucky: 81-70

Ho già espresso tutte le mie perplessità su Kentucky, che ha nell’attacco il proprio punto di forza, ma anche Tennessee segna molto, e soprattutto ha un matchup dalla propria parte importante, la difesa, la 3° migliore di tutta la nazione come efficenza, e questo farà la differenza in favore dei Volvs contro i Wildcats.

ELITE EIGHT

Duke-Wisconsin: 78-70

Bella sfida con Wisconsin che è una squadra disciplinata e di qualità, ma non abbastanza se confrontata ai Blue Devils che prendiamo alle Final Four, come da pronostico, e come da quote che vedono proprio Duke tra le grandi favorite per l’arrivo alle Final Four (ma anche per la vittoria del titolo nazionale).

Florida-St.John’s: 76-73

Speriamo che la favola di St.John’s possa fermarsi alle Elite Eight. Andiamo ancora con i Gators e non solo per tifo e scommesse antepost, ma anche perchè statistiche alla mano Florida è meglio di St.John’s, e sembra avere una grande motivazione quest’anno. Speriamo bene, ma mi aspetto comunque una sfida punto a punto e combattuta contro i Red Storms, non certo una scampagnata.

Auburn-North Carolina: 81-69

Anche al sorpresa UNC dovrà arrendersi a questo turno contro Auburn. Niente Final Four per i Tar Heels contro questi Tigers. Anzi, dopo una serie di upset e vittorie sorprendenti penso che North Carolina qui potrebbe crollare di colpo al cospetto della squadra di Pearl.

Houston-Tennessee: 66-67

Due ottime difese, due ottimi programmi, due ottimi coaching staff e tanta qualità. Qui faccio un atto di fede, visto che i Volvs non sempre hanno risposto presente nei big match più importanti, ma li prendo vincenti sui Cougars. Davvero difficile però.

FINAL FOUR

Un bracket abbastanza lineare visto che ben tre seed #1 su quattro arrivano alle Final Four, con l’unica eccezione di Houston eliminata da Tennessee, con i Volvs con la #3.

Florida-Auburn: 74-70

Grande sfida tra due programmi di SEC che si sono già affrontati in stagione. Florida è stata una delle poche in grado di battere Auburn e lo ha fatto addirittura in trasferta per 90-81 sul campo dei Tigers. I Gators hanno già dimostrato di poter battere i Tigers, perchè no in un eventuale testa a testa alle Final Four?

Duke-Tennessee: 70-65

Anche per i Volvs non sarà facile contenere Cooper Flagg e l’attacco da 80 punti a sera di Duke, che inoltre non è che faccia male nemmeno in difesa, visto che è nella top-10 nazionale per punti concessi. Prendiamo i Blue Devils in finale, per Tennessee sarebbe già tanto arrivare alle Final Four battendo Houston.

NATIONAL CHAMPIONSHIP

Duke-Florida: 70-74

Due seed #1 nella finalissima del titolo nazionale, e questa è anche una finale molto apprezzata visto che non abbiamo solo Florida @21 nelle giocate antepost, ma anche Duke @11 (oltre a Tennessee @12 e a Kansas @11 presa nel pre-season). Andrebbe quindi bene qualsiasi vittoria, sia per Gators che per Blue Devils, ma noi vogliamo chiudere il bracket in grande stile andando sui Gators che dopo il successo di Southeastern Conference potrebbero portare a casa anche il titolo nazionale. Ovviamente i giocatori più attesi saranno Walter Clayton Jr, leader dell’attacco di Florida con 20 punti a sera, e Cooper Flagg, giocatore da doppia-doppia di media e futura prima scelta NBA.

Quote Antepost NCAAB

Vediamo le lavagne delle quote antepost Bet365 per la vittoria finale del titolo nazionale di college basket NCAAB. Delle grandi favorite al via (Duke, Alabama, UConn e Kansas) sono rimasti solo i Blue Devils che sono la squadra di punta assieme agli Auburn Tigers anche se questi ultimi hanno chiuso la regular season con qualche passaggio a vuoto. Bene Florida che si presenta come la principale contender, e anzi nelle quote ha perfino superato Auburn. Anche Houston finisce tra le contender mentre tra le sorprese potrebbero uscire i Maryland Terrapins come longshot, proprio la squadra che dovrebbe sfidare Florida al secondo turno.

Vediamo il mercato americano che ci rinfranca. Al momento su un operatore importante come BetMGM il 13.5% delle scommesse sono su Duke vincente, e i Blue Jays hanno anche la percentuale maggiore di soldi (23%), qui seguita da Florida (15.4%).

MARCH MADNESS – BETTING DATA

Highest ticket percentage:

Duke 13.5%

Auburn 7.0%

Michigan State 6.9%

Highest handle percentage:

Duke 23.0%

Florida 15.4%

Houston 8.2%

Biggest liabilities:

Duke

Florida

Michigan State

Upset, sorprese e Cinderella alla March Madness

Le sorprese, gli upset e le squadre “cenerentola” sono un grande classico della March Madness, che è pazza anche sul campo, e negli anni ci ha regalato colpi di scena davvero inattesi, per questo il bracket NCAAB non è mai stato completato vincente da nessuno, e probabilmente mai nessuno riuscirà a prevedere esattamente tutti i match del grande ballo. Vediamo gli upset più incredibili nella storia del torneo NCAAB:

1: Purdue vs. Fairleigh Dickinson (+23.5) 2023

Purdue con il Player of the Year e futuro NBA Zach Edey, era tra le grandi favorite nel 2023, ma uscì subito per mano della piccola Fairleigh Dickinson che era sfavorita con 23.5 punti di spread

2: Missouri vs. Norfolk State (+21) 2012

Andiamo indietro qualche anno, quando Norfolk State da sfavorita con +21 punti di spread, superò Missouri in una partita quasi perfetta in cui i suoi tirarono col 62.5%, in una nottata davvero ispirata e irripetibile.

3: Virginia vs. UMBC (+20.5) 2018

I Cavaliers, una tra le migliori difese della nazione, persero clamorosamente contro UMBC, e neanche di poco, 54-74, uno scarto di 40.5 punti rispetto alla linea che vedeva i Terriers a +20.5 da underdogs. Virginia imparò però la lezione visto che l’anno dopo vinse il titolo nazionale.

4: Kentucky vs. Saint Peter’s (+18.5) 2022

Upset più fresco che ricordiamo ancora bene, il primo turno dei Peacocks che da sfavoriti a +18.5 andarono a vincere contro i Wildcats di coach John Calipari e della stella Oscar Tshiebwe che segnò 30 punti che non bastarono ad evitare una delle sconfitte peggiori nella storia di uno dei programmi storici del college basket: Kentucky.

5: Iowa State vs. Hampton (+17.5) 2001

Gli Hampton sono noti per le loro ville pazzesche e per essere meta per le vacanze dei ricchi americani, non certo per un programma di college basket di livello, ma nel 2001 i Pirates si presero la soddisfazione di battere i Cyclones che erano al seed #2 quell’anno.

6: Michigan State vs. Middle Tennessee State (+16.5) 2016

Abbiamo ricordi anche dei Blue Raiders che scioccarono tutti vincendo al primo turno contro MSU nel 2016, per 90-81 in quella che rimane la vittoria più importante del programma di Middle Tennessee State.

7: Ohio State vs. Oral Roberts (+15) 2021

Anche Ohio State è un seed #2 che è uscito subito nel torneo del 2021 contro i Golden Eagles che passarono 75-72 in overtime guidati da Max Abmas e Kevin Obanor in serata incontenibile, produttori di 59 dei 75 punti totali di Ora Roberts, mentre OSU pagò il tremendo 5/23 da tre.

8: Arizona vs. Princeton (+14.5) 2023

Il 2023 è stato un anno strano, perchè oltre alla sconfitta di Purdue (che rimane nei libri di storia come la peggiore di sempre) ci fu un altro upset inatteso al primo round, ovvero la vittoria di Princeton 59-55 su Arizona. Del resto il coach dei Tigers, Mitch Henderson, era abituato visto che nel 1996 aveva già battuto un top-team con un programma di Ivy League, in quel caso a perdere fu UCLA eliminata dalla March Madness.

9: Kansas vs. Bucknell (+14) 2005

Il seed #3 Kansas nel 2005 usciva di scena prematuramente per mano dei Bison, in una nottata da 1/11 da tre per i Jayhawks. Il piccolo programma di Bucknell, Patriots League, la spuntò in un match punto a punto per 64-63, infliggendo una delle sconfitte peggiori nella storia di un programma mitico per il college basket come Kansas.

10: Iowa State vs. UAB (+14) 2015

Iowa State torna in questa scomoda classifica, perchè dopo l’upset del 2001, ne ha subito un altro tremendo nel 2015, dove era favorita con -14 punti di spread contro UAB, ma i Cyclones persero segnando solo 59 punti, una notte magica per i Blazers che da quel momento diventarono anche una delle nostre squadre del cuore (in verità lo erano già da qualche anno, ma è una storia troppo lunga da raccontare qui).

Vediamo i numeri statistici. Da quando il torneo NCAAB è stato espanso a 64 team, abbiamo visto 12.7 upset di media nella storia della March Madness. Ben 6.1 vittorie di sfavoriti sono arrivati al primo turno, mentre alle Final Fuor questo dato crolla a 0.2, segnale che quando si entra nel vivo, solitamente le forze in campo e le previsioni vengono rispettate.

UPSET MARCH MADNESS

First Round 6.1 Second Round 3.6 Sweet 16 1.7 Elite Eight 0.5 Final Four 0.2 Total upsets 12.7

E’ raro che un seed #1 perda al primo turno contro un seed #16, ma non impossibile, è successo nel 1.28% delle partite di questo tipo nella storia, l’ultima quella di Fairleigh Dickinson che ha superato Purdue nel 2023, di cui abbiamo già parlato, ma anche UMBC su Virginia nel 2018.

Più “facile” che un seed #2 perda contro un seed #15, è successo nel 7.05% dei match dal 1985 ad oggi, inclusi 3 upset di fila dal 2021 al 2023: Oral Roberts su Ohio State, Saint Peter’s su Kentucky e Princeton su Arizona.

Nel 14.74% dei casi un seed #14 ha battuto un seed #3, per esempio Oakland vincente su Kentucky lo scorso anno. Si sale al 21.15% per un seed #13 che batte un seed #4, è successo nel 2023 con Furman su Virginia, e anche lo scorso anno con Yale vincente su Auburn.

Non è così impossibile un upset per il seed #12 contro un seed #5, è successo nel 35.26% dei casi dal 1985, ben 2 lo scorso anno (Grand Canyon e James Madison). Un seed #11 che batte un seed #6 lo abbiamo visto nel 39.1%, anche più di quante volte un seed #10 abbia battuto un seed #7 (37.8%).

Quali sono le percentuali migliori di upset al primo turno in questa March Madness? Vediamoli con seed, squadre, quota in caso di vittoria e percentuale di possibilità. Numeri (e quote) alla mano chi rischia maggiormente è Memphis, passata addirittura sfavorita contro Colorado State che ha più del 58% di possibilità di segnare questo upset.

16 American/Mount St. Mary’s 1 Duke TBD 16 SIU Edwardsville 1 Houston @26 (3.85%) 16 Saint Francis (PA)/Alabama State 1 Auburn TBD 16 Norfolk State 1 Florida @26 (3.85%) 15 Robert Morris 2 Alabama @17.50 (5.71%) 15 Wofford 2 Tennessee @16.50 (6.06%) 15 Bryant 2 Michigan State @13.50 (7.41%) 15 Omaha 2 St. John’s @16 (6.25%) 14 Montana 3 Wisconsin @12 (8.33%) 14 Troy 3 Kentucky @5.75 (17.39%) 14 Lipscomb 3 Iowa State @8.50 (11.76%) 14 UNC-Wilmington 3 Texas Tech @10.50 (9.52%) 13 Akron 4 Arizona @8 (12.5%) 13 High Point 4 Purdue @3.95 (25.32%) 13 Yale 4 Texas A&M @3.60 (27.78%) 13 Grand Canyon 4 Maryland @5.25 (19.05%) 12 Liberty 5 Oregon @3.35 (29.85%) 12 McNeese State 5 Clemson @3.75 (26.67%) 12 UC San Diego 5 Michigan @2.25 (44.44%) 12 Colorado State 5 Memphis @1.71 (58.33%) 11 VCU 6 BYU @2.40 (41.67%) 11 Xavier/Texas 6 Illinois TBD 11 UNC/San Diego State 6 Mississippi TBD 11 Drake 6 Missouri @3.20 (31.25%) 10 Vanderbilt 7 Saint Mary’s @2.50 (40.00%) 10 Utah State 7 UCLA @3 (33.33%) 10 New Mexico 7 Marquette @2.45 (40.82%) 10 Arkansas 7 Kansas @2.65 (37.74%)

