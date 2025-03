Continua la spettacolare March Madness di College Basket. Chi vincerà il torneo NCAAB? Vediamo le analisi di tutti i prossimi match di Sweet 16 e i possibili abbinamenti che troveremo in Élite 8 da dove usciranno i team che andranno alle Final Four. NCAAB Sweet 16 March Madness 2025.

Risultati Scommesse: finora March Madness perfetta

I bracket di College Basket sono impossibili, lo sappiamo, e anche il nostro è subito saltato, ma a noi interessa ragionare sulle singole partite più interessanti che abbiamo analizzato e scommesso nel VIP Betting Maniac (trovi tutti i riferimenti al nostro canale Telegram in fondo a questo articolo), e finora la March Madness dal punto di vista del betting rimane perfetta con 8 casse su 8 proposte nei primi due turni:

🔸BYU-VCU: 1 @1.74✅

🔸Wisconsin-Montana: 1 -15.5 @1.80✅

🔸Kansas-Arkansas: 2 +5.5 @1.81✅

🔸UConn-Oklahoma: 1 -4.5 @1.71✅

🔸Houston-Gonzaga: 1 -4.5 @1.78✅

🔸Duke-Baylor: 1 OVER 78.5 TT @1.81✅

NCAAB Sweet 16 March Madness 2025: le prossime sfide

Andiamo a vedere le analisi dei prossimi match di Sweet 16 e i possibili accoppiamenti alle Élite 8 da cui usciranno i quattro team che raggiungeranno le mitiche Final Four di March Madness. Le sfide di Sweet 16 sono state divise in due giornate, con 4 match giovedì 27 e altri 4 match a completare il quadro nella notte di venerdì 28 marzo.

Alabama Crimson Tide-BYU Cougars

Dopo un facile primo turno contro Robert Morris, a cui comunque Alabama ha concesso 81 punti, i Crimson Tide hanno avuto quasi meno problemi a passare dal secondo turno contro la ben più quotata Saint Mary’s, con un miglioramento anche difensivo per Alabama che ha un problema proprio dietro nel reparto difensivo, ma lascia i Gaels a soli 66 punti col 34% dal campo e il 21% da tre. Per la sfida di Sweet 16 però i Tide sfideranno un attacco decisamente migliore, quello di BYU che segna 81.2 punti di media. I Cougars sono stati la sorpresa di fine stagione con 11 vittorie di fila prima del ko nel conference tournament contro Houston.

Al torneo NCAAB i Cougars sono passati contro VCU al primo turno (80-71) e poi è arrivato l’ottimo 91-89 contro Wisconsin su cui erano leggermente sfavoriti (+1) e anche in questa sfida BYU gioca da underdogs con +5.5 punti di spread in appoggio. BYU ha un ottimo attacco, ma comunque non a livello di quello di Alabama, semplicemente il migliore dell’intera nazione con 90.8 punti segnati di media. Con questi numeri ovviamente la linea Over-Under è altissima a 175.5. Per la vittoria occhio ad un altro upset sorprendente di BYU, non così impossibile contro Alabama.

Florida Gators-Maryland Terrapins

8 vittorie di fila per Florida che ha chiuso la regular season di gran carriera, ha into il torneo di SEC, e ha dominato al primo turno contro Norfolk State, superata 95-69. I problemi per i Gators sono iniziati ad arrivare al secondo turno, anche se sono stati capaci di eliminare nel 77-75 i bi-campioni in carica di UConn, un risultato comunque importante. Florida ha il 4° miglior attacco con 85.4 punti di media, ma anche Maryland ha un attacco di livello che segna 81.4 punti a sera. I Terrapins sono una mina vagante, attenzione a dare già per persa la sfida con Florida che comunque favoriamo.

Le linee danno i Gators favoriti a -6.5 di handicap, una linea che non è detto che verrà coperta. Anche qui gli attacchi spingono la linea O-U abbastanza alta a 156.5 punti totali, certamente non a livello della partita precedente. Maryland ha battuto 81-49 Grand Canyon nel primo turno e ha rischiato forte nel 72-71 su Colorado State dove erano favoriti con -8 punti di margine, ma hanno faticato più del previsto. Meglio Florida, e ce lo auguriamo anche per le nostre scommesse antepost.

Duke Blue Devils-Arizona Wildcats

Al momento Duke è la miglior squadra in gioco, anche andando a vedere statistiche di net rating. I Blue Devils di Cooper Flagg hanno esordito in March Madness nel dominante 93-49 su Mount St.Mary’s al primo turno, poi hanno schiacciato anche Baylor per 89-66, con 18 punti della stella, il già citato Flagg, ma meglio di lui ha fatto Proctor con 25 punti personali, senza dimenticare l’apporto che possono fare i vari Knueppel e Maluach. Ora ci sono i Wildcats, programma interessante e da non sottovalutare, anche se Duke è favorita con -9 punti di handicap (la linea più alta tra tutti i match di Sweet 16).

Arizona è stata un pò altalenante e personalmente non mi ha mai convinto quest’anno. Questo non significa che Caleb Love (29 punti nell’ultima) e soci vadano sottovalutati. I Wildcats hanno vinto 93-65 la prima contro Akron e poi 87-83 su Oregon. Abbiamo anche un precedente stagionale tra questi due programmi che si sono sfidati in Arizona a novembre, con successo 69-55 di Duke grazie a 24 punti di Flagg mentre dall’altra parte Love fu contenuto a soli 8 punti con 3/13 al tiro (1/9 da tre). Questa volta potremmo comunque vedere qualche punto in più, e lo vediamo anche dalla linea 153.5 per le scommesse O/U punti totali. Noi favoriamo ovviamente Duke per il passaggio alle Élite 8 dove i Blue Devils potrebbero incrociare BYU.

Texas Tech Red Raiders-Arkansas Razorbacks

L’ultima partita del giovedì notte vede in campo la squadra di coach John Calipari, Arkansas, che sta sorprendendo e si giocherà anche in questo match le sue chance di avanzare ancora, nonostante i book diano i Razorbacks sfavoriti con +5.5 punti di spread in appoggio. Arkansas ha già messo a segno 2 upset vincendo da sfavorita in questa March Madness, prima col 79-72 su Kansas e poi il 75-66 anche contro l’altra sorpresa di stagione, St.John’s, allenata da un altro santone delle panchine di college basket, Rick Pitino.

I Red Raiders sono un avversario ostico, per un programma con ottimi numeri e ottimo gioco su entrambi i lati del campo, attacco (80.8 punti segnati di media) e difesa (67.6). Texas Tech ha avuto due turni abbastanza semplici contro UNC Willmigton (82-72) e Drake (77-64). Linea Over-Under fissata a 147.5 punti totali, mentre per la vittoria attenzione alla sorpresa di Arkansas che potrebbe passare all’Elite 8 e regalarsi una sfida speriamo contro Florida.

Michigan State Spartans-Mississippi Rebels

Primo match del venerdì che vede l’abbinamento più “scarso”, ovvero tra due programmi che non ci convincono entrambi. Gli Spartans in ogni caso hanno vinto 9 delle ultime 10 partite (con anche un 9-1 ATS nelle scommesse), perdendo solo contro Wisconsin al torneo di conference in Big-10. Alla March Madness Michigan State ha gestito bene le sfide contro Bryant (87-62) e New Mexico (71-63). I Rebels hanno invece avuto un avvio ben più difficile, con Ole Miss che ha vinto i primi due turni in match in cui era sempre sfavorita: 71-64 contro North Carolina e 91-78 contro Iowa State.

Mississippi ha un missmatch in difesa, un reparto nettamente superiore per gli Spartans e questo alla fine potrebbe fare la differenza per MSU che appoggiamo per la vittoria, mentre i bookmakers danno avanti MSU a -3.5 che è anche lo spread più basso, quindi secondo gli analisti questa sarà la sfida più equilibrata e combattuta. Linea Over-Under a 144.0 punti totali al momento.

Tennessee Volunteers-Kentucky Wildcats

Avevamo puntato su Tennessee in pre-season per la vittoria del titolo nazionale, un opzione difficile, ma i Volunteers possono comunque passare alle Élite 8, e sono favoriti con -4.5 punti su Kentucky, un programma che se ci avete seguito in questa stagione, non ci ha mai convinto. Per noi i Wildcats potevano rischiare contro Illinois al 2° turno, ma hanno vinto la sfida tra i due programmi più altalenanti e deludenti di questa stagione, subito dopo il facile 76-57 del primo turno contro Troy. I Volvs hanno invece superato prima Wofford e poi UCLA, concedendo appena 60.0 punti di media.

Kentucky ha il 5° attacco per punti segnarti (85.0) ma Tennessee ha risponde con una difesa da 62.8 punti subiti e secondo noi anche qui questo aspetto sarà determinante per il passaggio del turno di Tennessee. Difficili le scommesse Over-Under con una linea ben piazzata a 144.5 punti totali; probabilmente da Under se i Volvs riusciranno ad imporre i loro ritmi e il loro gioco difensivo per vincere. Essendo due programmi di SEC abbiamo un doppio precedente stagionale, sempre vinto dai Wildcats (2-0 ATS, O/U 1-1) che a fine gennaio sono passati 78-73 in Tennessee e qualche settimana dopo hanno replicato 75-64 in casa. Questa volta però le cose potrebbero andare diversamente anche se Kentucky è avanti 7-3 (anche 7-3 ATS nelle scommesse) negli ultimi precedenti contro i Volvs.

Auburn Tigers-Michigan Wolverines

Michigan è forse il programma che sta andando più avanti del previsto in questa March Madness, visto che anche il programma dei Wolverines quest’anno non ci ha sempre convinto al massimo, nonostante un ottimo finale e la vittoria al torneo di conference di Big Ten. I Wolverines hanno iniziato il Torneo NCAAB con la vittoria di misura su San Diego (68-65), un risultato che aveva preoccupato Michigan, che poi si era ripresa alla grande al 2° turno dove era sfavorita contro Texas A&M, dominata 91-79 con 23 punti di Goldin ma anche 26 punti dalla panchina per Gayle.

Auburn è stata per tante settimane la #1 del ranking nazionale, prima di un calo nel finale di stagione, e la sconfitta anche contro Tennessee al torneo SEC. I Tigers si sono ripresi al Grande ballo, dominando 83-63 contro Alabama State e poi l’82-70 su Creighton, un successo firmato dai 23 punti di Pettiford, più che grazie alla stella, Broome, fermata a soli 8 punti con 4/13 al tiro (ma 12 rimbalzi). La squadra di coach Bruce Pearl segna 83.8 punti di media (10° miglior dato nella nazione) ed è favorita a -8.5 in questo scontro, con linea Over-Under a 154.0 punti totali. Vediamo senza dubbio Auburn passare in un eventuale Élite 8 contro MSU.

Houston Cougars-Purdue Boilmakers

Il quadro di Élite 8 si conclude con lo scontro tra l’attacco di Purdue, e la difesa di Houston, la migliore della nazione con appena 58.4 punti concessi di media. I Cougars hanno allungato la loro striscia vincente dal finale di regular season, alla vittoria del torneo di Big-12, fino ai primi 2 turni di Match Madness dove hanno superato comodamente 78-40 SIUE e poi hanno replicato contro Gonzaga, mandandoci anche in casa, seppure faticando più del previsto nel 81-76 finale.

I Boilmakers dopo la sconfitta di Big-10 contro Michigan, hanno vinto le prime 2 al torneo NCAAB, fortunati anche negli accoppiamenti abbastanza facili, prima contro High Point (75-63), poi con McNeese State (76-62). Contro Houston non vediamo però come Purdue possa avere chance, e lo vediamo anche dalle quote che danno i Cougars favoriti con -8 punti di handicap (linea O/U molto bassa a 132.5 punti totali con in campo la difesa di Houston). Vediamo Houston alle Élite 8, in un probabile match contro Tennessee.

ELITE 8 – MATCH TEORICI

EAST: Duke-BYU

MIDWEST: Houston-Tennessee

SOUTH: Auburn-Michigan State

WEST: Florida-Arkansas

FINAL FOUR TEAM

Duke

Tennessee

Auburn

Florida

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti per il titolo nazionale

Vediamo le lavagne delle quote antepost Bet365 per la vittoria finale del titolo nazionale di college basket NCAAB. Duke è ora la squadra da battere su Florida, mentre scivola al 3° posto Auburn, agganciata anche da Houston. Queste sono le quattro teste di serie nei rispettivi “regional”, dopodiché il distacco con le altre, ad iniziare da Alabama e Tennessee, è enorme.

Noi nelle nostre scommesse antepost abbiamo perso Kansas, ma avevamo già messo in conto questa possibilità. Rimaniamo pienamente in corsa con le due favorite, Duke appunto (che avevamo giocato @11 volte la posta nel pre-season) e Florida (giocata addirittura @21 dopo le prime settimane di regular season). Abbiamo pure Tennessee, ma con i Volvs stiamo perdendo valore visto che li avevamo giocati @12 di quota e ora si giocano @17 volte la posta.

