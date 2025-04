Era da quasi 20 anni che tutte el 4 le seed 1 arrivavano alle Final Four del torneo di College Basket NCAAB, è successo in questa Match Madness. Vediamo gli aggiornamenti, le analisi e le sfide in programma sabato prossimo: Florida Gators-Auburn Tigers e Duke Blue Devils-Houston Cougars. NCAAB Final Four March Madness 2025.

NCAAB Final Four March Madness 2025: le magnifiche quattro

Per la prima volta tutte le #1 dei quattro seed sono arrivate alle Final Four del torneo NCAAB, e non crediate che sia una cosa così comune, visto che al torneo di college basket questo non si verificava dal 2008. Noi rimaniamo con 2 squadre su 4 in antepost (e le abbiamo su due semifinali diverse, quindi potrebbero pure trovarsi in finale per il titolo nazionale potenzialmente), peccato aver perso Tennessee su cui credevamo. Ma vediamo le magnifiche quattro che giocheranno le Final 4.

Duke Blue Devils

I Duke Blue Devils rimangono i favoriti assoluti; dopo aver segnato 100 punti contro Arizona alle Sweet 16, Cooper Flagg e compagni hanno stravinto anche in Élite 8 e questa volta ad impressionare è stata la difesa che ha lasciato a soli 65 punti l’attacco di Alabama, semplicemente da tutta la stagione il miglior attacco della nazione per punti segnati, più di 90 a sera. Impressionante il torneo che sta facendo Duke, e noi siamo con loro

Florida Gators

L’altra squadra che abbiamo in corsa è proprio la seconda favorita, i Florida Gators che hanno vinto contro i bi-campioni di UConn all’esordio al grande ballo, e hanno continuato superando Maryland alle Sweet 16 e Texas Tech alle Élite 8, con Walter Clayton, star della squadra che ha segnato 30 punti contro i Red Raiders ed è apparso davvero ispirato, ce lo auguriamo.

Auburn Tigers

I Gators sfideranno gli Auburn Tigers, per lunghi tratti della stagione #1 del ranking, ma una delle poche squadre che hanno battuto i ragazzi di coach Bruce Pearl, quando erano all’apice, è stata proprio Florida che l’8 febbraio ha vinto 90-81, e lo ha fatto pure ad Auburn. I Tigers però hanno superato Michigan e Michigan State negli ultimi 2 turni, anche se contro gli Spartans si è infortunato la stella Johni Broome che non è più rientrato in campo, anche se dovrebbe recuperare per le Final Four. Auburn ha tutto per fare bene, difesa, attacco, un ottimo coaching staff e un roster che è un mix di giovani talenti e giocatori d’esperienza, ma le quote favoriscono Florida (-2.5I).

Houston Cougars

Chiudiamo con gli Houston Cougars che hanno eliminato i nostri Volunteers lasciati a soli 50 punti dalla miglior difesa della nazione. Houston ha effettivamente una difesa super, ma un attacco del calibro di Duke non l’ha mai affrontato in stagione. Le squadre si ritrovano dalla March Madness dello scorso anno, con Duke che vinse un match a basso punteggio (54-51). Questa volta le linee favoriscono Duke con -4.5 punti, ed effettivamente la linea O/U è bassa a 136.5.

Le quote sui match di Final Four

Vediamo le linee principali (Handicap, Over-Under, Testa a Testa) per le sfide di semifinale alle Final Four NCAAB e anche le quote antepost per la vittoria finale del titolo nazionale. Chi succederà al doppio successo di UConn?

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.