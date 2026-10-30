Dopo l’inizio dei pro della NBA è tempo anche per l’avvio della pallacanestro universitaria, il College Basket NCAAB con l’analisi al via, il power ranking e le quote antepost della nuova stagione, dopo il successo di Michigan dello scorso anno.. Anteprima NCAAB 26-27.

Anteprima NCAAB 26-27: Florida è la squadra da battere

Una nuova stagione di basket universitario è alle porte e la corsa per conquistare il titolo della “March Madness” nel 2027 sta già entrando nel vivo al via del College Basket NCAAB 2026-2027 che riparte con i Michigan Wolverines campioni in carica dopo aver battuto UConn nella finale della scorsa stagione.

Ci sono subito delle novità da segnalare. A partire dal prossimo anno, il torneo “March Madness” si amplierà, passando da 68 a 76 squadre, sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Il turno preliminare noto come “First Four” verrà sostituito da un “turno inaugurale” (“Opening Round”) articolato in 12 partite, che vedrà protagoniste 24 squadre (le 12 qualificate automaticamente con il ranking più basso e le 12 squadre ammesse tramite invito — le cosiddette “at-large” — con il piazzamento più basso nel tabellone). Le vincitrici di questi incontri accederanno al tabellone principale da 64 squadre, che rimarrà invariato.

Florida è stata eliminata al secondo turno del torneo di quest’anno, ma si ritrova in cima a diverse classifiche pre-stagionali, potendo contare sul ritorno di numerosi talenti di alto livello. In particolare, ad aprile Thomas Haugh e Alex Condon hanno entrambi annunciato che torneranno per la loro ultima stagione con i Gators che si presentano sulla carta come la squadra migliore e da battere sia secondo gli analisti dei principali power ranking (anche il nostro) sia dai bookmakers nelle quote antepost, come vedremo a breve.

Duke ha perso Cameron Boozer (premio Naismith College Player of the Year) ma coach Jon Scheyer sa bene come riorganizzare la squadra. I Blue Devils hanno già ottenuto l’impegno di tre delle migliori 15 matricole in arrivo, tra cui Cameron Williams, numero 3 nel ranking. Dato che talenti d’élite continuano ad approdare a Durham anche quest’anno Duke è tra le contender principali.

Power Rankings NCAAB 2026-2027

La top-25 del power ranking di College Basket NCAAB al via della stagione 2026-2027.

#1. FLORIDA GATORS

Come già detto sono i grandi favoriti, con 4 titolari di ritorno dallo scorso anno per puntare al titolo e una squadra abbastanza profonda e con qualità da diverse prossime scelte al draft NBA. Per la cronaca Florida ha ricevuto 47 voti per il primo posto, staccando nettanente Duke con 10.

#2. DUKE BLUE DEVILS

Hanno un roster molto profondo e sempre pieno di talenti che possono puntare al titolo. Anche da qui il draft NBA pescherà a mani basse nei prossimi anni.

#3. ILLINOIS FIGHTING ILLINI

Ottimo frontcourt guidato da un giocatore forte ed esperto come Andrej Stojakovic. Squadra solida anche sugli esterni che parte in top-3. Tolti Florida e Duke, solo Illinois ha ricevuto voti per la #1 del AP pool, ma soltanto 2.

#4. CONNECTICUT HUSKIES

Sempre un top team quello guidato da coach Dan Hurley che però ha dovuto ricostruire il reparto lunghi quindi c’è un pò di dubbio, ma il sistema rimane collaudato e valido.

#5. ARIZONA WILDCATS

Manca un grande leader forse, ma Arizona ha un reparto guardie davvero stellare, uno dei migliori della nazione.

#6. MICHIGAN STATE SPARTANS

Il reparto degli esterni è rimasto intatto e di qualità, ma è da testare il frontcourt e in generale la profondità sotto canestro.

#7. TEXAS LONGHORNS

Johnson e Lewis guidano una squadra giovane, vogliosa e piena di talento, ma a volte la poca esperienza si paga nel college.

#8. TENNESSEE VOLUNTEERS

Squadra solida e competitiva in ogni reparto e su entrambi i lati del campo. Potrebbe essere una scommessa di valore e potrebbe rapidamente salire nel ranking. Vediamo come partono questi Volvs.

#9. VIRGINIA CAVALIERS

La difesa d’elite rimane il marchio di fabbrica del programma che apre comodo in top-10.

#10. HOUSTON COUGARS

Altra squadra da top-10 visto che riparte da un sistema ormai collaudato e da anni al vertice del basket universitario.

#11. LOUISVILLE CARDINALS

Ambizioni altissime a Louisville dove hanno rivoluzionato il roster, ma potrebbe volerci un po di tempo anche se i talenti non mancano per fare bene da subito.

#12. ARKANSAS RAZORBACKS

Si parte con ottimismo anche in Arkansas dove però inizia un nuovo corso, con un nuovo coach di grande impatto.

#13. ST.JOHNS RED STORM

Nelle ultime stagioni il programma newyorkese è cresciuto moltissimo e anche quest’anno potrebbe tenere testa alle grand squadre della nazione.

#14. MIAMI HURRICANES

Se gli esterni troveranno ritmo e non deluderanno le attese, Miami avrà a disposizione un potenziale offensivo tra i migliori della nazione, ma dietro le cose potrebbero cambiare.

#15. GONZAGA BULLDOGS

Gli Zags sono la solita certezza nelle mid-major, e possono scalare posizioni durante la stagione, dopo qualche annata sotto tono.

#16. MICHIGAN WOLVERINES

I campioni in carica partono molto dietro ma la squadra è in piena ricostruzione dopo la partenza del coach e dei principali big che lo scorso anno sono stati protagonisti del titolo nazionale vinto dai Wolverines. Quest’anno le cose potrebbero essere più difficili, ma Michigan rimane un programma d’élite con cui fare i conti.

#17. KANSAS JAYHAWKS

Tanti cambi nel quintetto base per un programma blasonato che però arriva da una stagione un pò deludente, ed è chiamato al riscatto. Il talento c’è sempre, ma forse un pò meno rispetto alle squadre di punta quest’anno.

#18. IOWA STATE CYCLONES

I Cyclones hanno un sistema difensivo collaudato ed asfissiante, uno dei migliori della nazione, che rende Iowa State un outsiders pericolosa per tutti.

#19. TEXAS TECH RED RAIDERS

Nella Big-12 i Red Raiders potrebbero fare la voce grossa, ma forse a livello nazionale manca qualcosa a livello qualitativo, comunque ampiamente compensato da uno dei roster più fisici dell’intero stato.

#20. ALABAMA CRIMSON TIDE

Se i Cyclones sono famosi per la difesa, i Tide sono famosi per l’attacco che viaggia ad un ritmo forsennato e se dovessero entrare i tiri da 3, in Alabama potrebbero fare tanta strada quest’anno, e salire verso la top-10 già dopo le prime settimane.

#21. USC TROJANS

Southern California si è spesa molto in off-season per creare una squadra competitiva dopo le ultime stagioni un pò anonime. Il talento non manca, vediamo l’amalgama su cui ci sono più dubbi.

#22. UCLA BRUINS

Ottima transizione anche ad UCLA, altro programma dove si è cambiato molto, e dove c’è una tradizione vincente nel basket, anche se l’ultimo titolo è ormai datato e anche quest’anno la squadra è competitiva, ma probabilmente non abbastanza per vincere.

#23. KENTUCKY WILDCATS

Altro programma importante con un reclutamento di giovani di prima fascia e stelle che non mancano mai, ma pure Kentucky è all’anno zero in questa stagione.

#24. VANDERBILT COMMODORES

Un pò a sorpresa Vanderbilt si presenta in top-25 come una vera e propria outsider. Staremo a vedere se c’è stato troppo ottimismo o se i Commodores si meritano davvero questa posizione.

#25. BYU COUGARS

Un gruppo molto coeso potrà portare ad un ottima stagione per BYU, forse non abbastanza per vincere un titolo nazionale, ma certamente per fare un pò di strada nella March Madness si.

Statistiche e ultimi vincitori NCAAB

Vediamo alcuni betting trends interessanti sul college basket. Delle 20 squadre che hanno partecipato al torneo con record imbattuti, solo sette hanno vinto il campionato nazionale. Solo 13 squadre riuscirono a difendere con successo il proprio campionato nazionale la stagione successiva.

UCLA detiene il maggior numero di titoli NCAA di tutti i tempi (11), anche se i Bruins non vincono il torneo dal 1995. Una squadra con la testa di serie numero 1 ha vinto il campionato nazionale il 59,6% delle volte da quando è stata introdotta la testa di serie regionale nel 1979.

ULTIMI VINCITORI

2026 MICHIGAN (su Connecticut) @26

2025 FLORIDA (su Houston) @81

2024 CONNECTICUT (su Purdue) @12

2023 CONNECTICUT (su San Diego St) @17

2022 KANSAS (su North Carolina) @21

2021 BAYLOR (su Gonzaga) @9

2020 Covid

2019 VIRGINIA (su Texas Tech) @19

2018 VILLANOVA (su Michigan) @13

2017 NORTH CAROLINA (su Gonzaga) @25

2016 VILLANOVA (su North Carolina) @21

2015 DUKE (su Wisconsin) @11

Quote antepost: chi vincerà il titolo di College Basket ?

Vediamo le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale del titolo di College Basket NCAAB dove anche qui troviamo Florida in testa alla pari con Duke, con i due programmi che fanno il vuoto con una quota quasi alla metà rispetto a UConn al 3° posto. Vediamo anche le quote sul Wooden Award, il premio per il miglior giocatore dell’anno.

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.