Pronostici College Basket NCAAB: analisi e scommesse 6 novembre 2026. UConn-Michigan, il rematch della scorsa finale

Pronostici NCAAB 26-27
Pronostici Basket NCAA
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6 Novembre 2026

In questo articolo ogni giorno andiamo ad analizzare i big match più interessanti in programma per la regular season di College Basket NCAAB con news, statistiche, top players e consigli per le scommesse con i Pronostici NCAAB 26-27. ARTICOLO AGGIORNATO al 6 NOVEMBRE 2026.

Pronostici NCAAB 26-27: I big match di giornata

Vediamo le partite di cartello che ci aspettano in questa giornata di College Basket NCAAB del 6 novembre 2026.

Connecticut Huskies-Michigan Wolverines

Nuova stagione, stesso scontro. A sette mesi dalla finale per il titolo nazionale, Michigan (n. 16 nel ranking, 1-0) e UConn (n. 4, 1-0) si ritrovano di fronte venerdì a Boston, nel match serale – e molto atteso – che chiude il doppio appuntamento della “Basketball Hall of Fame Series”. Per entrambe le squadre si tratta di un salto di livello, dopo gli esordi stagionali di lunedì, che hanno visto gli Huskies imporsi agevolmente su Gardner-Webb per 86-46 e i Wolverines superare Oakland per 84-68. Naturalmente, molte cose sono cambiate da quel 6° aprile a Indianapolis, quando i Wolverines hanno sollevato il trofeo dopo aver battuto gli Huskies di Hurley per 69-63.

UConn ha dovuto colmare le partenze di due giocatori scelti al primo giro del Draft NBA, Tarris Reed Jr. e Alex Karaban. All’esordio, UConn ha messo in campo una rotazione profonda: quattro giocatori sono andati in doppia cifra, contribuendo a una percentuale al tiro del 51,7%, contro il 25,5% di Gardner-Webb. Braylon Mullins, inserito nel quintetto ideale della pre-stagione nella Big East, ha realizzato 20 punti (miglior marcatore dell’incontro), mentre i nuovi arrivati ​​Nik Khamenia e Na’jai Hines ne hanno messi a referto rispettivamente 14 e 12, eguagliando i propri record in carriera. Hines ha inoltre catturato 12 rimbalzi, registrando la sua quinta doppia-doppia. La matricola Colben Landrew, partito dalla panchina, ha segnato 11 punti.

Michigan ha dovuto fare i conti con l’addio di tre prospetti da “lottery pick” – Morez Johnson Jr., Yaxel Lendeborg e Aday Mara – oltre a quello dell’allenatore, coach Dusty May, passato ai Dallas Mavericks (NBA), che ha lasciato il posto al suo primo assistente, Mike Boynton Jr., promosso a capo allenatore. Contro Oakland, i Wolverines hanno tirato con il 43,7% dal campo, registrando un modesto 7 su 34 nel tiro da tre punti. Inoltre, a causa dell’assenza di Moustapha Thiam – il lungo di 218 cm arrivato da Cincinnati, rimasto fuori per malattia – la squadra ha concesso ai Golden Grizzlies ben 21 rimbalzi offensivi. Roddy Gayle Jr., giocatore al quinto anno, che contro Oakland ha eguagliato i 17 punti di Trey McKenney — il massimo della partita — attende con entusiasmo la sfida che rappresenta una rivincita della Final Four.

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