Scommesse College Basket NCAAB: statistiche, quote antepost e big match Week 10

NCAAB Week 10. La stagione di College Football è appena andata in archivio con la vittoria di Georgia su Alabama, ma adesso entra nel vito la regular season di College Basket che come ogni martedì andiamo a discutere con statistiche, quote aggiornate, i big match da non perdere il power ranking sui programmi più forti della nazione.

NCAAB Week 10: le statistiche stagionali

Sul totale stagionale le statistiche rimangono quasi perfettamente spaccate a metà, vuol dire che i bookmakers nel complesso stanno lavorando bene e lasciando pochi trend (guarda l’immagine sotto col recap statistico di tutta la stagione).

Negli ultimi 7 giorni però abbiamo assistito ad un 60.2% di casse per chi ha scommesse sui favoriti in trasferta, anche se il vero trend della scorsa settimana è un altro. Ben il 60.5% delle partite (116) si sono chiuse con Over mentre solo il 39.5% (105) hanno visto il punteggio totale sotto la linea richiesta dai bookmakers.

Tra le singole squadre non cambia il miglior programma su cui puntare, Monmouth NJ con 12-1 ATS mia dietro incalzano Davidson (11-2 ATS) e Louisiana State (12-3 ATS). Northern Kentucky (1-10 ATS) rimane la peggior squadra su cui puntare insieme ad Idaho State (1-10 ATS) seguiti da Pacific e William & Mary (2-11 ATS) mentre tra i programmi più grossi continua a fare male NC State con 4-12 ATS, ma anche San Francisco sta deludendo con 4-11 ATS.

Gli Arizona Wildcats sono la squadra col miglior margine medio (+24,77 punti a partita), davanti ai Gonzaga Bulldogs (+23,86) e ai Baylor Bears (+23,33). Non cambia invece la peggiore, Mississippi Valley State (-24,57 punti) seguire dalla disastrosa Central Michigan (-18.46).

Infine Denver è la miglior squadra da Over con O/U 11-5 e ha iniziato la nuova settimana con un altro Over. La seguono Western Carolina (O/U 11-4), Massachusetts (O/U 11-3) e NC State (O/U 11-5) per colpa della rivedibile difesa. Al contrario Miami (O/U 11-5) ed Iowa (O/U 11-3-1) sono spinte dai rispettivi attacchi. La miglior squadra da Under è Eastern Illinois, unico programma a non essere ancora andato sopra la linea proposta su 12 partite, al massimo l’ha pareggiata (O/U 0-10-1).

Duke e Kansas deludenti dopo le sconfitte contro Miami e Texas Tech. Occhio ad Auburn

I Baylor Bears rimangono stabilmente al comando ma dietro cambiano le cose. Risalgono i Gonzaga Bulldogs ma tornano a guadagnare posizioni anche gli Arizona Wildcats dopo la bella vittoria su Washington, gli UCLA Bruins e soprattutto gli Auburn Tigers che meritano la top-5 e martedì notte hanno un test che ci farà capire molte cose contro Alabama.

Il top team che scende invece è quello dei Duke Blue Devils che hanno perso a sorpresa contro i Miami Hurricanes di coach Larranaga che devono essere presi in maggior considerazione, così come i Texas Tech Red Raiders che hanno messo a segno la vittoria della settimana col 75-67 sui Kansas Jayhawks che infatti scendono dal 4° al 7° posto del ranking. Kansas gioca martedì contro Iowa State mentre Duke va a Wake Forest il giorno dopo, due appuntamenti importanti per vedere come risponderanno questi due programmi.

I Red Raiders potrebbero essere la prossima squadra che entra nel ranking, così come i Wisconsin Badgers, spesso troppo sottovalutati, ma capaci di sbancare anche la casa dei Purdue Boilermakers, altra squadra che crolla dal 3° al 8° posto del ranking.

NCAAB Week 10: College Basket Power Ranking

Di seguito il power ranking aggiornato delle migliori 15 squadre della nazione e lo schedule di questa settimana per ognuna di esse. Questa settimana sono rientrati LSU Tigers, Villanova Wildcats e Houston Cougars mentre escono dalla top-15 Alabama Crimson Tide, Tennessee Volunteers ed Ohio State Buckeyes.

1- Baylor Bears (15-0)

This week: vs. Texas Tech (Tuesday), vs. Oklahoma State (Saturday)

2- Gonzaga Bulldogs (12-2)

vs. BYU (Thursday), at Santa Clara (Saturday)

3- Arizona Wildcats (12-1)

Colorado (Thursday), vs. Utah (Saturday)

4- UCLA Bruins (10-1)

This week: vs. Oregon (Thursday), vs. Oregon State (Saturday)

5- Auburn Tigers (14-1)

at Alabama (Tuesday), at Ole Miss (Saturday)

6- Duke Blue Devils (12-2)

at Wake Forest (Wednesday), vs. NC State (Saturday)

Kansas Jayhawks (12-2)

Iowa State (Tuesday), vs. West Virginia (Saturday)

8- Purdue Boilermakers (13-2)

Nebraska (Friday)

9- Michigan State Spartans (13-2)

Minnesota (Wednesday), vs. Northwestern (Saturday)

10- USC Trojans (13-0)

at Stanford (Tuesday), vs. Oregon State (Thursday), vs. Oregon (Saturday)

11- LSU Tigers (14-1)

at Florida (Wednesday), vs. Arkansas (Saturday)

12- Villanova Wildcats (11-4)

@Xavier (Wednesday), vs. Butler (Sunday)

13- Iowa State Cyclones (13-2)

@Kansas (Tuesday), vs. Texas (Saturday)

14- Houston Cougars (13-2)

@Tulsa (Saturday)

15- Kentucky Wildcats (12-3)

@Vanderbilt (Tuesday), vs. Tennessee (Saturday)

NCAAB Week 10: i big match da non perdere

Martedì. Stanford-Southern California; Tennessee-South Carolina, Penn State-Rutgers, BAYLOR-TEXAS TECH, Marquette-DePaul, Syracuse-Pittsburgh, Vanderbilt-Kentucky, Florida State-Miami, Texas-Oklahoma, KANSAS-IOWA STATE, Nebraska-Illinois, Creighton-Providence, ALABAMA-AUBURN, West Virginia-Oklahoma State.

Mercoledì. XAVIER-VILLANOVA, Notre Dame-Clemson, Florida-Louisiana State, Michigan State-Minnesota, WAKE FOREST-DUKE, Virginia-Virginia Tech.

Giovedì. DePaul-Seton Hall, WISCONSIN-OHIO STATE, Texas Tech-Oklahoma State, Iowa-Indiana, UCLA-Oregon, Gonzaga-Brigham Young, Southern California-Oregon State, Arizona-Colorado.

Venerdì. Purdue-Nebraska, Richmond-Davidson, ILLINOIS-MICHIGAN.

Sabato: Michigan State-Northwestern, Kansas State-Texas Tech, Marquette-Seton Hall, Xavier-Creighton, KENTUCKY-TENNESSEE, Kansas-West Virginia, IOWA STATE-TEXAS, Maryland-Rutgers, Duke-NC State, Louisiana State-Arkansas, Providence-Connecticut, Santa Clara-Gonzaga, Virginia-Wake Forest, Baylor-Oklahoma State, Washington-Stanford, Mississippi State-Alabama, Tulsa-Houston, Arizona-Utah, North Carolina-Georgia Tech, Mississippi-Auburn, Ucla-Oregon State, Southern California-Oregon.

Domenica. OHIO STATE-PENN STATE, Villanova-Butler, Wichita State-Cincinnati, Minnesota-Iowa, St. John’s-Georgetown.

Lunedì. ILLINOIS-PURDUE, Nebraska-Indiana.

NCAAB Quote Antepost: Purdue continua ad abbassare la quota per il bis

Gonzaga @7

Duke @8

Purdue @9

Baylor @12

Kansas @12

Villanova @13

UCLA @15

Arizona @20

Alabama @21

Ohio St. @21

Kentucky @25

Texas @25

Illinois @26

Auburn @28

Michigan @35

Memphis @40

Houston @40

Tennessee 40

Michigan St @40

North Carolina @40

