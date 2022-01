Scommesse College Basket NCAAB: statistiche, quote antepost e big match Week 11

NCAAB Week 11, siamo nel pieno della regular season di College Basket e anche questa settimana andiamo a vedere cosa ci attende con spunti, statistiche, quote, power ranking e i consigli per le scommesse.

NCAAB Week 11: le statistiche stagionali

Negli ultimi 7 giorni il trend migliore è stato quello sugli underdogs in trasferta che hanno coperto il 52.6% di linee di handicap ATS. Nell’ultima settimana nel college basket c’è stata prevalenza di partite da Under col 56.8% rispetto al 43.2% di Under. Di seguito le tabelle statistiche sul complessivo di tutte le partite stagionali nelle prime 10 settimane di regular season.

Nebraska miglior squadra da Over. Per gli Under dirigersi in Eastern Illinois

Settimana storta per Monmouth NJ (12-3 ATS) che perde il primato di miglior programma su cui puntare, ora in mano a Middle Tennessee State (11-2-2 ATS), seguita da Jacksonville (9-2). Monmouth è ora 3° con l’80% di linee coperte, al pari con Davidson (12-3 ATS). In grande crescita anche Towson con 14-4 ATS. La peggior squadra nelle scommesse è Pacific (2-11 ATS) che ha coperto solo il 14.2% delle partite. Seguono Northern Kentucky e Idaho State entrambe con 2-11 ATS.

Gonzaga ha il miglior attacco della nazione con 90.9 punti segnati di media, seguita da Arizona (88,4). Tra i top team la miglior difesa è quella di Texas (54,5), ma anche qui ritroviamo Louisiana State con la 7° miglior difesa (57.0) e in top 10 c’è anche Houston (57.9).

Gonzaga è anche la squadra che sta vincendo col margine medio più alto (+24,5), guidata dall’ottimo Drew Timme (nominato Player of the Week), anche qui davanti ad Arizona (+24.07) poi arrivano in fila Kentucky (+20.8), Baylor (+20.0) e Houston (+19.8). Mississippi Valley State conferma il peggior scarto (-22.1 punti).

Nebraska è la miglior squadra da Over con O/U 13-6, seguita da altri top-team come Iowa (O/U 13-4), NC State (O/U 12-6), Oregon State (O/U 12-4), Northeastern (O/U 12-5) ed Alabama (O/U 12-5). La miglior squadra da Under è invece Eastern Illinois (O/U 0-13-1) che rimane ancora a caccia del primo Over stagionale. Tra i programmi importanti da Under abbiamo anche Arizona State (O/U 3-12) e Louisiana State che ha due trend forti, è ottima nelle scommesse (13-4 ATS) e per gli Under (O/U 3-14).

NCAAB Week 11: clamoroso doppio ko interno di Baylor. Auburn ancora on fire!

Mai nessuna squadra al primo posto del ranking nazionale aveva perso 2 partite di fila in casa, nella stessa settimana, è successo ai Baylor Bears che hanno interrotto la lunga striscia vincente interna perdendo contro Texas Tech ed Oklahoma State. Va detto che i Red Raiders con questa vittoria entrano nella nostra top-15 e i Cowboys possono essere i prossimi ad entrare. In attesa anche gli Illinois Fightning Illini che hanno perso il big match di inizio settimana contro Purdue, pur giocandosola e mollando solo dopo un doppio overtime.

Baylor comunque al 5° posto e lascia il primato ai Gonzaga Bulldogs ma dietro incalzano i soliti Auburn Tigers che andiamo dicendo da settimane che sono sottovalutati. Settimana di crescita anche per Villanova Wildcats che stanno tornando nelle posizioni di vertice che gli competono, e i Kentucky Wildcats. Al contrario tra i cali più pesanti ci sono quelli degli UCLA Bruins che passano dal 4° al 12° posto e i Michigan State Spartans ora 14° dopo che la settimana scorsa erano 9°, per non parlare di USC Trojans ed Ohio State Buckeyes che escono per fare spazio ai Wisconsin Badgers che rientrano e i già citati Texas Tech Red Raiders.

NCAAB Week 11: College Basket Power Ranking

Di seguito il power ranking aggiornato delle migliori 15 squadre della nazione e lo schedule di questa settimana per ognuna di esse.

1- Gonzaga Bulldogs (14-2)

This week: vs. San Francisco (Thursday)

2- Auburn Tigers (16-1)

vs. Georgia (Wednesday), vs. Kentucky (Saturday)

3- Arizona Wildcats (14-1)

at Stanford (Thursday), at California (Sunday)

4- Duke Blue Devils (14-2)

at Florida State (Tuesday), vs. Syracuse (Saturday)

5- Baylor Bears (15-2)

at West Virginia (Tuesday), at Oklahoma (Saturday)

6- Kansas Jayhawks (14-2)

@Oklahoma (Tuesday), at Kansas State (Saturday)

7- Purdue Boilermakers (14-2)

@Illinois (Monday), at Indiana (Thursday), vs. Northwestern (Sunday)

8- Villanova Wildcats (13-4)

Marquette (Wednesday), at Georgetown (Saturday)

9- Kentucky Wildcats (14-3)

@Texas A&M (Wednesday), at Auburn (Saturday)

10- Wisconsin Badgers (14-2)

@Northwestern (Tuesday), vs. Michigan State (Friday)

11- Houston Cougars (15-2)

South Florida (Tuesday), vs. East Carolina (Saturday)

12- UCLA Bruins (11-2)

@ Utah (Thursday), at Colorado (Saturday)

13- LSU Tigers (15-2)

@Alabama (Wednesday), at Tennessee (Saturday)

14- Michigan State Spartans (14-3)

@Wisconsin (Friday)

15- Texas Tech Red Raiders (13-4)

Iowa State (Tuesday), vs. West Virginia (Saturday)

NCAAB Week 11: i big match da non perdere

Martedì. WEST VIRGINIA-WISCONSIN, Michigan-Maryland, Oklahoma-Kansas, Miami-North Carolina, Houston-South Florida, Texas-Kansas State, Northwestern-Wisconsin, Vanderbilt-Tennessee, Florida State-Duke.

Mercoledì. Florida-Mississippi State, ALABAMA-LOUISIANA STATE, Villanova-Marquette, Texas A&M-Kentucky, Rutgers-Iowa, Auburn-Georgia, Pittsburgh-Virginia.

Giovedì. Providence-Georgetown, Memphis-Southern Methodist, Indiana-Purdue, Colorado-Southern California, Butler-Connecticut, Utah-Ucla, STANFORD-ARIZONA, Gonzaga-San Francisco.

Venerdì. Maryland-Illinois, WISCONSIN-MICHIGAN STATE.

Sabato. Texas Tech-West Virginia, Duke-Syracuse, Georgetown-Villanova, AUBURN-KENTUCKY, Texas-Oklahoma State, Ohio State-Nebraska, Oklahoma-Baylor, Mississippi State-Mississippi, Kansas State-Kansas, Iowa State-Texas Christian, NC State-Virginia, Houston-East Carolina, Tennessee-Louisiana State, Alabama-Missouri, Utah-Southern California, Colorado-Ucla.

Domenica. Providence-Butler, Purdue-Northwestern, MARQUETTE-XAVIER, California-Arizona, Indiana-Michigan, Southern Methodist-Wichita State, Oregon-Washington.

Lunedì. Wake Forest-Boston College, Mississippi-Florida, Virginia-Louisville, KANSAS-TEXAS TECH, Southern California-Arizona State.

NCAAB Quote Antepost: Gonzaga sempre al comando secondo i bookmakers

Gonzaga Bulldogs sempre al comando delle lavagne per la vittoria finale del titolo nazionale. Crolla ancora la quota degli Auburn Tigers. Bene anche i Kentucky Wildcats. Anche qui sono i Texas Tech Red Raiders a fare il balzo più importante dalle retrovie.

Gonzaga @7

Duke @9

Purdue @10

Kansas @12

Baylor @13

Auburn @16

Arizona @16

Kentucky @17

Texas @20

UCLA @20

Villanova @20

Alabama @21

Illinois @25

Texas Tech @33

Houston @40

Michigan St @40

Wisconsin @40

Ohio St. @40

Michigan @41

North Carolina @42

