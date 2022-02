Scommesse College Basket NCAAB: statistiche, quote antepost e big match Week 13

NCAAB Week 13, vediamo i big match che ci aspettano dal 1 al 6 febbraio 2022 e tutte le statistiche più interessanti, i protagonisti e i consigli per le scommesse sul College Basket americano.

NCAAB Week 13: le statistiche stagionali

Nell’ultima settimana il trend migliore è stato quello sugli sfavoriti in casa che hanno coperto il 55.8% delle linee di handicap, anche se la NCAAB rimane avara di trend interessanti in questa stagione praticamente perfetta come vedete nel recap su tutte le partite stagionali finora giocate. La settimana scorsa abbiamo visto qualche Under in più (54,4%) rispetto alle partite chiuse con Over (45,6%).

Statistiche College Basket: Gonzaga domina con +24,95 punti a partita

Middle Tennessee State (13-3-2 ATS) miglior squadra su cui puntare seguita da Cornell (12-3 ATS) e Toledo (15-4-1 ATS) poi arrivano gli Auburn Tigers (16-5 ATS) primo grande programma in questa classifica. Per trovare un altro top-team qui bisogna scendere al 24° posto di LSU, California e Texas Tech, tutte con 14-7 ATS.

Viceversa la peggior squadra su cui puntare è Pacific (3-15 ATS) che ha coperto solo il 16,6% delle linee finora. Qui i top-team peggiori sono NC State (6-16 ATS) ed Oregon State (5-12-1 ATS).

Gli ultimi passaggi a vuoto lasciano gli Arizona Wildcats 2° come margine medio (+21,53 punti). Al momento la squadra che sta vincendo col miglior margine è quella dei Gonzaga Bulldogs che stanno regolando, anzi annichilendo, gli avversari con +24,95 punti di media a partita, aiutati anche da una conference più semplice rispetto a quella di Arizona. In 3° posizione ci sono gli Houston Cougars (+20.7), in 5° posizione salgono i Kentucky Wildcats (+18.0) di cui parleremo anche dopo.

Mississippi Valley State si conferma invece la squadra che sta perdendo col margine maggiore (-20.63) un dato comunque migliorato da quando sono iniziate le sfide di conference.

Chiudiamo con Bowling Green (O/U 16-3) miglior squadra da Over seguita da Delaware (O/U 15-6) e da Iowa (O/U 15-5-1). Eastern Illinois (O/U 3-15-1) torna a prendersi lo scettro di miglior squadra da Under, seguita da Austin Peay (O/U 3-13) che abbiamo consigliato anche nell’ultima partita contro SIU Edwardsville, 6° Under di fila dei Governors. Tra i top team la miglior squadra da Under non è Virginia come si potrebbe pensare (che ha il ritmo più basso della nazione e una solida difesa) ma è Arizona State (O/U 4-14) mentre le linee bassissime che i bookmakers danno a Virginia rendono i Cavaliers una squadra da O/U 9-10-2.

NCAAB Week 13: i Kentucky Wildcats decollano dopo la dominante vittoria in Kansas

Gli Auburn Tigers mantengono la #1 del ranking nazionale ma la squadra della settimana è quella dei Kentucky Wildcats che arrivano da una grande vittoria a Kansas e che si meritano di decollare fino in top-3 mentre i Jayhawks calano al 9° posto e questa settimana hanno 2 appuntamenti difficili, seguiti dalla sfida contro Texas ad aprire la prossima settimana. Sarà importante capire come uscirà da questo periodo Kansas.

Un altra squadra che sale è quella degli UCLA Bruins dopo l’importante vittoria sul campo degli Arizona Wildcats, altro top team che al contrario vede scendere le proprie quotazioni. I Bruins hanno vinto con una grande prova difensiva capace di tenere il miglior attacco della nazione sotto i 60 punti. Arizona ha poi vinto, ma senza brillare, anche contro Arizona State, ed è scesa dal 3° al 8° posto anche se questa settimana potrà subito rifarsi visto che torna a sfidare UCLA, questa volta in casa.

La squadra più assurda della nazione è quella degli Alabama Crimson Tide, capaci di battere squadroni come Gonzaga, Houston, LSU, Tennessee e di recente anche Baylor (i Bears scendono al 7° posto ma aspettano di riavere Akinjo al 100%), come di perdere con prove imbarazzanti contro squadre pessime come Georgia, Missouri e Memphis. Qual è la vera Alabama? Potremmo scoprirlo già martedì nel big match contro Auburn.

NCAAB Week 13: College Basket Power Ranking

Di seguito il power ranking aggiornato delle migliori 15 squadre della nazione e lo schedule di questa settimana per ognuna di esse. Questa settimana sono usciti i Ohio State Buckeyes e ritroviamo i Texas Tech Red Raiders.

1- Auburn Tigers (20-1)

This week: vs. Alabama (Tuesday), at Georgia (Saturday)

2- Gonzaga Bulldogs (17-2)

at Pepperdine (Thursday), at BYU (Saturday)

3- Kentucky Wildcats (17-4)

vs. Vanderbilt (Wednesday), at Alabama (Saturday)

4- Purdue Boilermakers (18-3)

at Minnesota (Wednesday), vs. Michigan (Saturday)

5- UCLA Bruins (16-2)

at Arizona (Thursday), at Arizona State (Saturday)

6- Duke Blue Devils (17-3)

@North Carolina (Saturday)

7- Baylor Bears (18-3)

@Kansas (Saturday)

8- Arizona Wildcats (17-2)

UCLA (Thursday), vs. USC (Saturday)

9- Kansas Jayhawks (17-3)

@Iowa State (Tuesday), vs. Baylor (Saturday)

10- Houston Cougars (18-2)

Tulane (Wednesday), at Cincinnati (Sunday)

11- Villanova Wildcats (16-5)

@Marquette (Wednesday), vs. UConn (Saturday)

12- Wisconsin Badgers (17-3)

@Illinois (Wednesday), vs. Penn State (Saturday)

13- Texas Tech Red Raiders (16-5)

Texas (Tuesday), at West Virginia (Saturday)

14- Michigan State Spartans (16-4)

@Maryland (Tuesday), at Rutgers (Saturday)

15- Providence Friars (18-2)

@St. John’s (Tuesday), at Georgetown (Sunday)

NCAAB Week 13: i big match da non perdere

Martedì. Virginia-Boston College, Connecticut-Creighton, Iowa State-Kansas, Northwestern-Rutgers, Tennessee-Texas A&M, Maryland-Michigan State, Louisville-North Carolina, Michigan-Nebraska, St. John’s-Providence, Texas Tech-Texas, Louisiana State-Mississippi, AUBURN-ALABAMA, Stanford-California.

Mercoledì. Xavier-Butler, Minnesota-Purdue, Miami-Notre Dame, Wake Forest-Pittsburgh, Clemson-Florida State, Kentucky-Vanderbilt, Houston-Tulane, Virginia Tech-Georgia Tech, NC State-Syracuse, ILLINOIS-WISCONSIN, Kansas State-Oklahoma State, Marquette-Villanova.

Giovedì. Cincinnati-Memphis, Southern Methodist-Wichita State, Ohio State-Iowa, ARIZONA-UCLA, San Diego-Gonzaga, Arizona State-Southern California.

Venerdì. Richmond-St. Bonaventure, SETON HALL-CREIGHTON, Fresno State-Nevada.

Sabato. Indiana-Illinois, Oklahoma State-Oklahoma, Villanova-Connecticut, South Carolina-Tennessee, Georgia-Auburn, West Virginia-Texas Tech, Texas-Iowa State, Xavier-DePaul, Purdue-Michigan, Rutgers-Michigan State, KANSAS-BAYLOR, Arizona-Southern California, Virginia-Miami, North Carolina-Duke, Vanderbilt-Louisiana State, Wisconsin-Penn State, Alabama-Kentucky, Arizona State-Ucla, Brigham Young-Gonzaga.

Domenica. Georgetown-Providence, Ohio State-Maryland, Stanford-Washington, Iowa-Minnesota, CINCINNATI-HOUSTON.

Lunedì. Virginia Tech-Pittsburgh, Duke-Virginia, TEXAS-KANSAS, Arizona State-Arizona.

NCAAB Quote Antepost: Auburn Tigers ancora snobbati dai bookmakers

Gli Auburn Tigers continuano a vincere ma hanno visto scendere di pochissimo la propria quota antepost e sono solo 5° nelle lavagne nonostante il primato nel ranking nazionale. Al comando ci sono sempre i Gonzaga Bulldogs come favoriti per la vittoria del titolo nazionale.

Gonzaga @7.50

Duke @10

Purdue @10

Baylor @10

Kentucky @12

Auburn @12

Kansas @15

Arizona @15

UCLA @16

Villanova @20

Illinois @25

Texas Tech @30

Houston @33

Michigan St @33

Alabama @40

Wisconsin @40

Tennessee @50

Louisiana State @50

Ohio St. @50

Texas @50

