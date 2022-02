Scommesse College Basket NCAAB: statistiche, quote antepost e big match Week 14

NCAAB Week 14, vediamo cosa ci aspetta per questa settimana di College Basket dal 8 al 13 febbraio 2022 con statistiche, power ranking, quote anteposto, big match e consigli per le scommesse.

NCAAB Week 14: Auburn Tigers migliori anche nelle scommesse

Gli Auburn Tigers (17-6 ATS) non sono sono al comando del ranking nazionale, ma sono anche la miglior squadra su cui puntare davanti a Toledo (16-5-1 ATS) e Jacksonville (14-4 ATS).

Al contrario Pacific (4-16 ATS) rimane la peggior squadra su cui puntare seguita da NC State (6-18 ATS) e Marshall (4-15-2 ATS). Si confermano molto negative anche Louisville (6-16-1 ATS) ed Oregon State (5-14-1 ATS) tra i top team che stanno andando peggio nelle scommesse sugli handicap.

Bowling Green (O/U 17-4) miglior squadra da Over davanti a Delaware (O/U 16-6) anche qui troviamo NC State (O/U 15-9) ed Oregon State (O/U 15-5). In top-10 abbiamo altre grandi squadre come Alabama (O/U 15-8), Nebraska (O/U 15-8) e Purdue (O/U 15-8). La miglior squadra da Under è Austin Peay (O/U 3-16). Tra le migliori squadre da Under come top-team segnaliamo anche Arizona State (O/U 6-15) e Creighton (O/U 6-14-1).

Gonzaga sta vincendo le partite con un margine medio di +25,57 punti davanti a Houston (+20.32) ed Arizona (+20). La peggior squadra è sempre Mississippi Valley State che perde con uno scarto medio di -19,24 punti seguita da Eastern Illinois (-15,30).

NCAAB Week 14: Villanova Wildcats ancora una volta deludenti

Al comando del power ranking rimangono gli Auburn Tigers tallonati dai Gonzaga Bulldogs, ma il podio è confertmato anche dai Kentucky Wildcats. Rientrano in top-5 i Duke Blue Devils dopo la grande vittoria a UNC, anche se la sconfitta interna contro Virginia è stato un inciampo di inizio settimana davvero brutto per Banchero e compagni che hanno ritrovato anche Trevor Keels.

Anche i Kansas Jayhawks hanno fatto un percorso simile. Dopo la grande vittoria su Baylor hanno aperto la nuova settimana con la sconfitta in Texas, in una sfida comunque molto combattuta, e anche i Jayhawks hanno finalmente ritrovato i loro elementi più importanti.

Salgono in top-10 i Texas Tech Red Raiders seguiti dai Providence Friars che continuano a vincere in Big East partite punto a punto, dimostrazione di un carattere davvero tosto. Un altra squadra che ha vinto molte partite punto a punto è quella dei Wisconsin Badgers che però calano nonostante il rientro di Tyler Wahl.

Una delle partite punto a punto vinta da Providence di recente è arrivata contro i Marquette Golden Eagles che però fanno il loro meritato ingresso visto che quello è stato uno dei rari passi falsi di questa squadra che di recente ha battuto anche i Villanova Wildcats che al contrario rimanevano sopravalutati e che rimangono all’ultimo posto della top-15.

Entrano gli Illinois Fightning Illini trascinati da un Cofi Cockburn giocatore della settimana e reduce da tre partite in cui ha tenuto grandi numeri (25.3 punti e 9.7 rimbalzi), tanto da far passare in secondo piano altri giocatori del quintetto dell’Illinois comunque di valore come Trent Frazier e Plummer.

NCAAB Week 14: College Basket Power Ranking

Di seguito il power ranking aggiornato delle migliori 15 squadre della nazione e lo schedule di questa settimana per ognuna di esse. Rispetto alla scorsa settimana sono usciti i Michigan State Spartans e gli UCLA Bruins, questi ultimi hanno davvero deluso nelle ultime 2 partite, tanto da precipitare dal 5° al 16° posto.

1- Auburn Tigers (22-1)

This week: at Arkansas (Tuesday), vs. Texas A&M (Saturday)

2- Gonzaga Bulldogs (19-2)

vs. Pacific (Thursday), vs. Saint Mary’s (Saturday)

3- Kentucky Wildcats (19-4)

at South Carolina (Tuesday), vs. Florida (Saturday)

4- Purdue Boilermakers (20-3)

Illinois (Tuesday), at Michigan (Thursday), vs. Maryland (Sunday)

5- Duke Blue Devils (19-3)

at Clemson (Thursday), at Boston College (Saturday)

6- Arizona Wildcats (19-2)

at Washington State (Thursday), at Washington (Saturday)

7- Kansas Jayhawks (19-3)

vs. Oklahoma (Saturday)

8- Houston Cougars (20-2)

@SMU (Wednesday), vs. Memphis (Saturday)

9- Baylor Bears (19-4)

@Kansas State (Wednesday), vs. Texas (Saturday)

10- Texas Tech Red Raiders (18-5)

@Oklahoma (Wednesday), vs. TCU (Saturday)

11- Providence Friars (20-2)

DePaul (Saturday)

12- Illinois Fighting Illini (17-5)

@Purdue (Tuesday), vs. Northwestern (Sunday)

13- Wisconsin Badgers (18-4)

@Michigan State (Tuesday), vs. Rutgers (Saturday)

14- Marquette Golden Eagles (16-7)

@UConn (Tuesday), at Butler (Saturday)

15- Villanova Wildcats (17-6)

@St. John’s (Tuesday), vs. Seton Hall (Saturday)

NCAAB Week 14: i big match da non perdere

Martedì. Connecticut-Marquette, Arkansas-Auburn, South Carolina-Kentucky, Michigan State-Wisconsin, St. John’s-Villanova, PURDUE-ILLINOIS, Stanford-Ucla.

Mercoledì. NC State-Wake Forest, Rutgers-Ohio State, Southern Methodist-Houston, Kansas State-Baylor, Mississippi-Alabama, Mississippi State-Tennessee, OKLAHOMA-TEXAS TECH.

Giovedì. Maryland-Iowa, Clemson-Duke, Gonzaga-Pacific, Washington State-Arizona, MICHIGAN-PURDUE.

Venerdì. XAVIER-CONNECTICUT, Saint Louis-St.Bonaventure, Boise State-UNLV.

Sabato. Auburn-Texas A&M, BAYLOR-TEXAS, Villanova-Seton Hall, Kansas-Oklahoma, Wisconsin-Rutgers, Houston-Memphis, Michigan State-Indiana, Kentucky-Florida, Texas Tech-Texas Christian, Virginia-Georgia Tech, Butler-Marquette, Boston College-Duke, Washington-Arizona, Michigan-Ohio State, Tennessee-Vanderbilt, Providence-DePaul, Gonzaga-Saint Mary’s, Southern California-Ucla.

Domenica. ST.JOHN’S-CONNECTICUT, Purdue-Maryland, Illinois-Northwestern, Iowa-Nebraska.

Lunedì. Virginia Tech-Virginia, Kansas State-West Virginia, KANSAS-OKLAHOMA STATE, Rhode Island-Dayton, Creighton-Georgetown, Oregon-Washington State.

NCAAB Quote Antepost: gli UCLA Bruins si allontanano dai favoriti

Gonzaga @6.50

Duke @10

Kentucky @10

Auburn @10

Purdue @10

Baylor @12

Kansas @14

Arizona @14

UCLA @18

Villanova @18

Illinois @25

Houston @30

Texas Tech @30

Michigan St @40

Tennessee @50

Alabama @50

Wisconsin @50

Ohio St. @50

Texas @50

Connecticut @60

